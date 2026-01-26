ЦСКА 1948 с първа победа в контролите след обрат срещу Слован (Братислава)

ЦСКА 1948 най-сетне усети вкуса на победата в предсезонните си проверки, след като надделя с 2:1 над словашкия Слован (Братислава) в приятелски двубой, игран на турска земя. Това бе първият триумф за "червените" от Бистрица след серия от пет поредни контроли без успех.

Срещата започна с леко предимство за тима от Словакия, който откри резултата още в 16-ата минута. Кухаревич се възползва от пробив в защитата на българите, излезе очи в очи с Шейтанов и с мощен шут не остави шансове на стража на ЦСКА 1948.

Радостта на Слован обаче трая кратко. Само пет минути по-късно аржентинският халф Собреро демонстрира класа, след като навлезе в наказателното поле, разигра двойно с Атанас Илиев и с прецизен удар възстанови равенството.

В 39-ата минута дойде и пълният обрат. Атанас Илиев, който бе сред най-активните на терена, изведе португалеца Коуто на отлична позиция, а той с хладнокръвен удар по земя оформи крайното 2:1. Малко след това Коуто бе близо до втори гол, но стражът на Слован Търновски спаси удара му от границата на наказателното поле.

През втората част словашкият шампион пое инициативата и владееше повече топката, но защитата на ЦСКА 1948 и вратарят Шейтанов не допуснаха нови попадения, запазвайки минималната преднина до последния съдийски сигнал.