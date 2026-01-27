Трансферът се пече! Шеф в Локо Пд за Переа: Трябва само да сложим парафите

Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Тома Цилев коментира пред колегите от Gong.bg горещото име на трансферния пазар в България - Хуан Переа, който е желан силно от Левски, но и от ЦСКА 1948.

"Съвсем скоро ще има развитие, до ден-два. Трябва само да сложим парафите, бъдете търпеливи", обяви директорът, без да пояснява кой отбор е фаворит за колумбийския нападател.

Относно желанието на ЦСКА 1948 да привлече Переа, Цилев обяви: "Както каза и г-н Христо Крушарски - има запитване. Нищо повече не мога да кажа".

Към този момент фаворит за подписа на колубимеца изглежда Левски, но докато няма нищо черно на бяло, е ясно, че в играта е и ЦСКА 1948.