Мерцедес демонстрира пълно превъзходство в четвъртия ден от тестовете на Формула 1 в Барселона

29 Януари, 2026 21:47 488 0

  • формула 1-
  • mercedes-
  • тестове барселона-
  • джордж ръсел-
  • андреа кими антонели-
  • шарл леклер-
  • люис хамилтън-
  • aston martin-
  • ланс строл-
  • предсезонни тестове

Трети се нареди Шарл Леклер с Ferrari

Мерцедес демонстрира пълно превъзходство в четвъртия ден от тестовете на Формула 1 в Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона се превърна в арена на безапелационно господство за пилотите на Mercedes по време на четвъртия ден от предсезонните тестове във Формула 1. Немският отбор впечатли с изключителна скорост и стабилност, като и двете сесии бяха белязани от техни успехи.

Още в ранните часове на деня младият талант Андреа Кими Антонели даде най-доброто време, демонстрирайки завидна форма и увереност зад волана.

Следобедната сесия премина под диктовката на Джордж Ръсел, който не само оглави класирането, но и впечатли с постоянството си на пистата.

Ръсел завъртя общо 78 обиколки, като най-бързият му тур бе с време 1:16.445 минути – резултат, който остана недостижим за конкурентите. Антонели също впечатли с 90 обиколки, но изостана с 0,636 секунди от съотборника си.

Най-близо до дуото на Mercedes се нареди Шарл Леклер с Ferrari, но разликата от 1,778 секунди спрямо Ръсел ясно подчерта доминацията на сребърните стрели.

Междувременно, седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, също с Ferrari, се класира шести, далеч от челните позиции.

Припомняме, че в предходния ден Антонели бе най-бърз, а Ръсел остана втори, което затвърждава тенденцията на силно представяне от страна на Mercedes в началото на сезона.

Любопитен момент настъпи, когато отборът на Aston Martin се включи за първи път в тестовете. Ланс Строл направи само пет обиколки, преди болидът му да бъде прибран в бокса, оставяйки феновете в очакване на повече от британския тим.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
