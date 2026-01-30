Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Льоклер и Ferrari бяха най-бързи в сутрешните часове в Барселона

30 Януари, 2026 19:29 415 0

Монегаскът оглави класирането, като постигна най-добър резултат сред осемте отбора, които се появиха на пистата днес

Льоклер и Ferrari бяха най-бързи в сутрешните часове в Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шарл Льоклер и Ferrari демонстрираха отлична форма по време на сутрешната сесия от последния ден на шейкдауна в Барселона. Монегаскът оглави класирането, като постигна най-добър резултат сред осемте отбора, които се появиха на пистата днес. Сесията премина напълно спокойно и без никакви инциденти, което позволи на тимовете да изпробват новите си болиди в реални условия без излишни прекъсвания.

Пилотът на италианския тим завъртя общо 78 обиколки със своята машина и постигна най-добро време от 1:16.653 минути. Този резултат беше малко по-слаб от постижението на Джордж Ръсел от вчерашния ден, но се оказа напълно достатъчен за първата позиция в сутрешния етап. Льоклер успя да изпревари с близо осем десети Оскар Пиастри, който направи 80 тура за отбора на Макларън. Тройката беше допълнена от световния шампион Макс Верстапен, който изостана с 1.632 секунди след 69 направени обиколки.

Най-голяма активност в сутрешните часове показа пилотът на Хаас Оливър Беарман. Той записа впечатляващите 106 обиколки на каталунската писта и зае петото място в таблицата с времената. Останалите позиции в класирането бяха запълнени от Пиер Гасли, Габриел Бортолето, Фернандо Алонсо и Валтери Ботас, като финландецът беше състезателят с най-малък километраж. На пистата не присъстваха екипите на Мерцедес, Рейсинг Булс и Уилямс. Докато първите два тима вече приключиха своята програма, Уилямс пропуснаха изцяло подготовката в Испания заради закъснения при изработката на новия болид FW48.


