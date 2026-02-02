Леброн Джеймс пише история в Мача на звездите на НБА

Легендарният баскетболист Леброн Джеймс отново влезе в светлината на прожекторите, след като бе избран за рекорден 22-ри път да участва в престижния Мач на звездите на НБА.

Въпреки това, съдбата този път му поднесе неочакван обрат – за първи път от 2004 година насам, "Кралят" няма да започне като титуляр. Това събитие предизвика вълна от коментари сред феновете и анализаторите, които не спират да обсъждат историческото постижение на Джеймс.

Списъкът с участници тази година е изпъстрен с нови и познати имена. Кевин Дюрант, който ще защитава цветовете на Хюстън Рокетс, също ще бъде сред резервите, въпреки че това ще бъде неговото 16-о участие в звездния спектакъл. И двамата ветерани не попаднаха сред стартовите петорки на Западната конференция, което е рядкост в последните години.

Тазгодишното издание на Мача на звездите ще се проведе на 15 февруари в залата на Лос Анджелис Клипърс в Ингълууд, Калифорния. Организаторите са подготвили изцяло нов формат – три отбора ще се изправят един срещу друг: два състава, съставени от американски баскетболисти, и един тим, включващ най-добрите играчи от останалата част на света. Всеки отбор ще разполага с по осем състезатели, а официалното обявяване на съставите ще се състои във вторник.

Сред дебютантите, които ще направят първите си стъпки на тази бляскава сцена, са Джамал Мъри от Денвър Нъгетс и Норман Пауъл от Маями Хийт. Общо шестима баскетболисти ще изпитат тръпката на Мача на звездите за първи път в кариерата си.

Любопитен факт е, че домакините от ЛА Клипърс няма да имат свой представител в двубоя. Въпреки впечатляващата статистика на Кауай Ленард през сезона – средно по 27,7 точки, 6,1 борби и 2,1 откраднати топки на мач – той не намери място сред избраниците.

Ето и кои са избраните титуляри и резерви за двете конференции:

**Източна конференция:**

- *Титуляри*: Янис Адетокумбо (Милуоки Бъкс), Джейлън Браун (Бостън Селтикс), Джейлън Брънсън (Ню Йорк Никс), Кейд Кънингам (Детройт Пистънс), Тайрийз Макси (Филаделфия 76ърс)

- *Резерви*: Скоти Барнс (Торонто Раптърс), Джейлън Дърън (Детройт Пистънс)*, Джейлън Джонсън (Атланта Хоукс)*, Донован Мичъл (Кливланд Кавалиърс), Норман Пауъл (Маями Хийт)*, Паскал Сиакам (Индиана Пейсърс), Карл-Антъни Таунс (Ню Йорк Никс)

**Западна конференция:**

- *Титуляри*: Стеф Къри (Голдън Стейт Уориърс), Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс), Шей Гилджъс-Александър (Оклахома Сити Тъндър), Никола Йокич (Денвър Нъгетс), Виктор Уембаняма (Сан Антонио Спърс)

- *Резерви*: Дени Авдия (Портланд Трейл Блейзърс)*, Девин Букър (Финикс Сънс), Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс), Антъни Едуардс (Минесота Тимбъруулвс), Чет Холмгрен (Оклахома Сити Тъндър)*, Леброн Джеймс (Лос Анджелис Лейкърс), Джамал Мъри (Денвър Нъгетс)*

(* – дебютант в Мача на звездите)