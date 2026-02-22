На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за 200 000 евро. Калушев е имал и сателитна връзка със "Старлинк"

На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне 200 хиляди евро, предаде bTV.
С каква техника са разполагали т.нар рейнджъри, открити мъртви на "Петрохан" и Околчица? Сред нея са високопроходими автомобили, кемпер, дронове, моторни шейни. Какви са спецификите на използваното оборудване и колко струва това?
Високопроходимият кемпер, в който бяха открити телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно момче при връх Околчица е закупен през есента на 2025 г.
Димитър Маринов е собственик на фирма за кемпери под наем и отдава същия модел в продължение на няколко години.
"Специално този кемпер е 4х4 система, с автоматична скоростна кутия, няма бързи и бавни скорости, всичко е автоматично при него. Минава на места, където може да отиде и нормален джип, проходим е в зимни условия, на пясък, на камъни, няма проблем с него относно проходимост. Чувам, че е бил на такова място и хората се чудят може ли да стигне – да, този кемпер може да стигне...", коментира той.
По думите му цената на такъв тип кемпер много зависи от допълнителното оборудване.
"Един такъв кемпер почва от около 110 хил. евро и нагоре", коментира Димитър Маринов.
Сдружението на Калушев е имало и сателитна интернет връзка чрез "Старлинк". От вътрешното министерство обявиха на брифинг преди дни, че именно чрез технологията на Илон Мъск са успели да разберат мястото на кемпера.
А сателитите на "Старлинк" помагат за разследването на много операции по целия свят, ключова роля имат дори и във военни условия. Българинът Иван Калчев е доброволец в Украйна и поддържа сателитите на Киев към "Старлинк" в продължение на година. Затова познава добре този тип технология.
"За това време не ми е известен нито един случай - хардуерно да е бил засечен, тоест чрез радиовълните, да е бил засечен "Старлинк" от едната или от другата страна. Това е еквивалентът на следенето на телефоните чрез клетките – без да се знае конкретен мобилен абонат какво си говори, дали използва глас, дали използва някакво съобщение, той свързвайки се с клетката, оставя трафични данни", коментира Иван Калчев.
Сдружението на Калушев е разполагало и с високотехнологични дронове. Стоян Йорданов е дългогодишен експерт по управление на дронове. Разпознава летателния апарат на неправителствената организация от "Петрохан" по описанието на МВР.
"Дронът, който са използвали, е висок клас индустриален дрон, който може да се използва за доста неща. Той е снабден с термална камера, която може да се използва за термографски изображения, за издирване на бедстващи хора, затиснати хора под лавина. Също така има доста добро качество зуум камера и съответно може да се гледа от 100-200 м, да се приближи, да се види номер на кола, да се види нещо друго доста по-детайлно", посочва Стоян Йорданов, експерт по дронове.
Обсегът на такъв тип дрон достига до около 8 км, а полетното време е около 40 минути при добри метеорологични условия. Може да се вдигне на височина до около 1 км.
"Около 10 000 евро е цената на термалната версия. Има и за геодезия и картографиране с доста добра камера, нормална цветна камера, с която могат да се правят много добри зазнемания като 2D, 3D модели на сгради, на пътища", коментира Стоян Йорданов.
Професионалното оборудване и техника са били притежание на групата във връзка с изпълняваните от тях дейности по опазването на околната среда. В тези дейности те са си сътрудничили и с Европейската рейнджър федерация. Оттам потвърдиха за bTV, че се познават с ръководителите на сдружението от 2022 година.
"Сътрудничим си с Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) от 2022 г. Срещнахме се с тях във връзка с различни предложения за обучение и работа в мрежа на ERF, последно през октомври 2025 г. на Европейския конгрес на рейнджърите в Румъния. Техните дейности бяха свързани с утвърждаване на професията рейнджър в Румъния; повишаване на осведомеността сред обществеността за природата и необходимостта от нейното опазване, например чрез екологично образование и програми за млади рейнджъри; предотвратяване на екологични престъпления като бракониерство и незаконна сеч. Нашето впечатление беше, че те приемат много сериозно целта си за опазване на природата и развитие на професията рейнджър в страната си и са ангажирани да я преследват. Те бяха активна част от нашия международен обмен по тази тема чрез участието си в нашите програми", коментират от Европейска рейнджър федерация – European Rangers Federation (ERF).
На разпространените от МВР видеа от хижа „Петрохан“ се виждат още и моторни шейни, както и високопроходими автомобили на стойност десетки хиляди евро.
Макар медиите да не разполагаме с данни за точните характеристики за част от автомобилите или все още да не е ясно с каква техника е работило сдружението на Калушев - публично някои дарители дадоха хоризонт на мащаба на организацията. Например кметът на столицата призна, че е дарил 70-80 хиляди евро за електрически мотори.
Така от мненията на експертите, публично известните твърдения и пазарни проучвания грубата сметка показва, че на "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне 200 хиляди евро или близо половин милион лева. А може би дори много повече.
3 терзийко
09:37 22.02.2026
09:40 22.02.2026
11 Подозрителен
Физическа подредба на телата и разхвърляни вещи.
Странни действия спрямо кучетата и огъня.
Необичайни криминалистични детайли (два куршума, кръв по пръстите).
Логически несъвместими действия (ремонт, подготовка на багаж).
Всички тези фактори правят версията „самоубийство“ много съмнителна. Дори без директни доказателства за умишлено прикриване, публично обяснение на МВР би трябвало да отговаря на тези въпроси.
Коментиран от #121
09:41 22.02.2026
12 ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ
До коментар #6 от "ПОЛОВИНАТАСИГАНИ В БЪлгАРИЯ":КАКВИ ОГРООМНИ ХАЛЕТА ИМА В СУСЕДСТВО НА ХИЖАТА?!!!! НА КОГО СА?!! И КАКВО СЕ ПРАЕИ ТАМ И ЗАЩО НЕ СЕ СПОМЕНАВАТ КАТО КОМШИИ НА ТРИСТА МЕТРА ОТ ТЯХ.....
Коментиран от #27, #39, #42, #98, #113
09:42 22.02.2026
13 Овчар
Коментиран от #100
09:43 22.02.2026
16 Пич
Коментиран от #50
09:44 22.02.2026
19 Възмутен
До коментар #10 от "Пачо":Няма доказана педофилия. Вече са разследвали през 2022 г., не са открили нищо и са прекратили разследването. Освен това изтече, че наркжманчето заплашвало и баща си, че ще го набеди, че го е насилвал, след като отказал да му даде голяма сума пари.
Коментиран от #55, #93, #123
09:44 22.02.2026
09:45 22.02.2026
21 чужденец
09:45 22.02.2026
23 КСКТО СЕ ЗНАЕ ПЕДАЛСТВОТО СЕ
09:46 22.02.2026
Коментиран от #122
09:48 22.02.2026
26 Кую
09:48 22.02.2026
27 Замислен
До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":Имаш подозрение и недоверие към официалната информация? (То кой ли здравомислещ няма?) Питаш се дали тези сгради-халета или хора са свързани по някакъв начин със случая с убийствата в хижа Петрохан или дали информацията се крие?!
09:49 22.02.2026
28 За троловете винаги трябва
Все тях лъжат и все някой крие нещо от тях.
09:50 22.02.2026
29 Един 2стаен в София
Коментиран от #67
09:50 22.02.2026
31 Цена
От статията излиза, че всеки, който има над 200000 евро е заслужава същата участ.
Загинаха 5 пълнолетни мъже.
200000/5=40000
Мизата падна на 40000 евро.
Вие ще избиете половин България.
Коментиран от #72, #88
09:52 22.02.2026
32 Ъпстейн
09:52 22.02.2026
33 Ганчо тролея
Коментиран от #49
09:53 22.02.2026
34 7785
09:53 22.02.2026
35 незнайко
Коментиран от #92
09:55 22.02.2026
37 Х.Вас
Коментиран от #46, #62
09:55 22.02.2026
39 Странно
До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":"Огромни халета в съседство на хижата" Петрохан!!!
Реалност: В района на Петрохан действително има сгради, частни имоти и хижи, някои от които са по-големи. Подразбира се, че тези сгради са свързани с инцидента.
Реалност: В България, включително в планинските райони, има частни имоти, складове, ферми, туристически обекти и т.н. Собствениците обикновено не са скрити, но за хората извън региона може да е трудно да знаят точно кой е собственик и какво се случва вътре.
Предполага се, че дейността там е подозрителна или незаконна.
"Защо не се споменават като комшии на 300 метра"
Реалност: Медиите и официалните съобщения за случая обикновено се фокусират върху инцидента и пострадалите, а не върху всички околни сгради.
09:55 22.02.2026
40 ПРОФЕСИОНАЛНИ УБИЙЦИ
До коментар #1 от "Мнение":Професия убиец. Такова нещо в съвременния свят е не морално. Това трябва да се изкорени из дъно. И в Европа много рядко ще чуеш за килари и професионални убийци НЕМА ГИ. ИМА СИ РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД ПРОКУРАТУРА. "КОЛКО И ДА СА ПОДКУПНИ" ТЕ РЕШАВАТ. И АКО НЕ РЕШАТ ИДВА ВЪЗМЕЗДИЕ НО НЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТ А ОТ ПОТЪРПЕВШ А ТИЯ ОТ ПЕТРОХАН ЯВНО СА ДОБРЕ ВЪРЗАНИ ЗАПЛАЩАНИ ОТ ВЛАСТ ИМАЩИТЕ. ТАМ Е КУЧЕТО НА ТЯХ ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ.
09:55 22.02.2026
41 Мнение
09:55 22.02.2026
42 Гугъл
До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":Ами виж Хижа Петрохан (изписано на френски). Намира се на 2 км от другата хижа Петрохан.
Една нощувка е 850 лв.
Коментиран от #128
09:56 22.02.2026
09:57 22.02.2026
45 Неясноти
СЛУЖБИТЕ КАТО ЗАМЪЛЧАТ
хипотези и лъжи се размножат
прикрива се "братската" кремълска ръка.
09:58 22.02.2026
46 Истината
До коментар #37 от "Х.Вас":А прави ли ви впечатление, че всичко се изсипва САМО ВЪРХУ КАЛУШЕВ? А за другите се мълчи!
09:58 22.02.2026
47 Бай Гани
Даже и коментира!
09:58 22.02.2026
48 още сте в гъбите
Коментиран от #59
09:58 22.02.2026
49 Родната полиция
До коментар #33 от "Ганчо тролея":Който се интересува, знае. Оптичен нет в бг има отдавна.
09:59 22.02.2026
50 Фидос
До коментар #18 от "Пламен":Писали сте до грешен адресат.
Дедо ти Фидос може да те уреди.
Пиши на него или щерка му- Искра.
09:59 22.02.2026
55 не си възмутен
До коментар #19 от "Възмутен":а си болен !!! психично болен…
10:02 22.02.2026
56 Фори
Ако не беше овчаря да им го покаже още щяха да го търсят из България. МВР са леваци!
10:02 22.02.2026
59 Тези
До коментар #48 от "още сте в гъбите":Па то само за фентанил ли става дума.Всички знаят каква е работата но ги е страх да не гръмне че държавни служби участват и че мафията е най-отгоре.
Коментиран от #66, #81
10:04 22.02.2026
60 Българският трол,
Все него лъжат всички и все от него крият всичко.
10:04 22.02.2026
62 афера
До коментар #37 от "Х.Вас":Ами правешки медии, сър.
10:05 22.02.2026
63 Мнение
10:06 22.02.2026
64 бай Шиле
10:06 22.02.2026
65 американско инфо
"И се самоубиха"!
10:06 22.02.2026
66 Мнение
До коментар #59 от "Тези":Убийците са упоили са Калушев, затова има това в кръвта си.
10:07 22.02.2026
67 неможеш да сравняваш
До коментар #29 от "Един 2стаен в София":жилище със техника и тези апартаменти хората са ги купили на много по-ниски цени на времето много по-малко от два милиона са богаташчетата които си купуват такива апартаменти сега има и някой балъци със заеми но са много ама много под два милиона така че издишаш от всякъде опитай се да мислиш трезво ти ако имаш апартамент колко мотора или утевета дронове имаш за двеста бона? а калушев има имущество за милиони къщи апартаменти скъпа техника то само кемпера му е 200 000€ … това доказва че парите не са само от изнудване на “спосори” има и трафик на наркотици!!!
10:07 22.02.2026
71 Марче,
Ако имаш некви въпроси, питай троловете в коментарите.
10:09 22.02.2026
72 тези хора
До коментар #31 от "Цена":разполагат с милиони не са ти верени сметките!!! и не са ги убили заради някакви си смешни един два милиона а за много много повече към които те са имали отношение и е можело да издадът каналджиите..!
10:10 22.02.2026
73 Подозрителен
Това може да е следствие от борба, насилие или опит за защита, а не от самостоятелни действия.
10:10 22.02.2026
75 Питам само?!
Коментиран от #78, #105
10:12 22.02.2026
76 Парадокс
Коментиран от #90
10:13 22.02.2026
77 Ъпстейн
До коментар #74 от "И още...":При психопатите няма логика
10:14 22.02.2026
79 Мефи
До коментар #22 от "Пепи":Овчарят се е казвал Илонко Мъсков най-вероятно...
10:16 22.02.2026
80 нннн
10:16 22.02.2026
81 излезе официална
До коментар #59 от "Тези":имформация преди три дена за разследване срещу калушев от ДЕА за трафик на фентанил запомни го колкото и да го крият нашите служби американците ще го кажат когато приключат разследването тогава друга песен ще запееш… и да точно за мафия става на въпрос! пат фалън не беше случайно на гости в софия 4 дена преди убийствата!!! той се грижи за каналите на трафика и разчиства мексиканските такива за да може да се намъкнат на тяхно място сащисаните !!! който си мисли че правителствата на сащ(без значение кой е на власт)не търгуват с наркотици и отъжия значи живее в много заблуден свят т
10:18 22.02.2026
82 Веса
Коментиран от #86
10:18 22.02.2026
83 Питам само?!
10:20 22.02.2026
84 Бахтимир
10:20 22.02.2026
85 ГОЛЕМ КЕФ МИ Е
10:21 22.02.2026
86 Шефа не харесва това
До коментар #82 от "Веса":Много говориш.
10:23 22.02.2026
87 .....
УУУУУУУУУУУУ
10:24 22.02.2026
88 Бахтимир
До коментар #31 от "Цена":Пич, мизата е много под 40к евро. Не говори като не знаеш :) За барони с огромен материален интерес, може и да стигне повече. Ама за тия точно шушляци повярвай ми е под 40. За толкова ще си вдигне някой барутника да бие преброители на дивите зайци, дори да са въоръжени. В морето има повече риба, не го забравяй.
10:24 22.02.2026
90 Не съм съгласен пич
До коментар #76 от "Парадокс":по скоро прилича на нещо, което трябва да се направи веднага. Ако имаха време щяха да го направят като хората. Тук виждам паника. Да почиват в мир хората. Дано няма повече.
10:27 22.02.2026
91 Невярващ
Коментиран от #130
10:28 22.02.2026
92 Вероятност за корупция
До коментар #35 от "незнайко":Във всички държави, включително България, корупцията съществува, включително сред части на силови структури.
Но конкретно за случая Петрохан няма публични доказателства за участие на корумпирани служители в прикриване на убийствата.
Вероятността да е „масово замитане на следи“ е много ниска, защото това би изисквало координация на множество хора и би оставило следи – журналисти, независими прокурори, съдебни експерти.
10:28 22.02.2026
93 Гост
До коментар #19 от "Възмутен":Не вярвам на "случайности" - като например за "случайно" събрани 4-ма дърти бездетника, за които няма данни някога през живота си да са имали интимни контакти жени, на 1500 метра в гората, в компанията на млади момчета...
"Въобще" не са Кексуални извратеняци - вЕрвай колкото си искаш на това...
10:29 22.02.2026
95 „Следвай парите“
До коментар #25 от "БаеекОфф":Това е класическо правило в криминологията и журналистическите разследвания: при престъпления често се проследява финансовият интерес – кой печели от инцидента или престъплението.
Реално: В много случаи това наистина помага за разкриване на мотиви.
Коментиран от #112, #116
10:34 22.02.2026
96 Всичкия наркотик минава от Бг
10:37 22.02.2026
97 Лило
10:37 22.02.2026
98 Що се правиш на улав
До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":Тези сгради в съседство са от време оно, това са животновъдни ферми от бившите ТКЗС -та! Хубаво е че някой иска да работи , а не да драска по цял ден измишльотини по форумите!
10:39 22.02.2026
99 мхмхмх
10:43 22.02.2026
100 Иван
До коментар #13 от "Овчар":Абсолютно прав си МВР пак излъгаха че са ползвали Стар линк е не овчаря. Отново се оплетоха в лъжи и новият министър е прав да ги уволни.
10:45 22.02.2026
101 Росен Ангелов
10:49 22.02.2026
103 стоян георгиев
10:57 22.02.2026
104 ДОН-чо
10:57 22.02.2026
105 Аве и ти задаваш
До коментар #75 от "Питам само?!":Много неудобни въпроси, той ако беше с тях и него щяха да очистят
Коментиран от #111
10:58 22.02.2026
107 стоян георгиев
Коментиран от #114
11:04 22.02.2026
108 Хмм
11:05 22.02.2026
109 Старлинк
11:08 22.02.2026
111 Ами
До коментар #105 от "Аве и ти задаваш":защото агенцията е в немилост, пари няма, а са вече на 50 години, но като секта не са толкова опасни щом като Валери е напуснал, Деян също, надявали са се да получат солидна издръжка чрез евро субсидии, не случайно кметът натиска гранична полиция за сътрудничество с тях
11:10 22.02.2026
113 Това е плевня
До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":За сено на животните :)
11:11 22.02.2026
114 Гост
До коментар #107 от "стоян георгиев":"бал ъците обаче си искат другата версия.не случайно си хвърлят спестяванията от прозорците."
Абсолютно подкрепям с 10 плюса!
Както хвърлящите пачки през прозорците вЕрват, че "спасяват" близки, роднини и т.н., така и диванните "разследващи" съчиняват различни версии от тези на официалните разследващи органи...
Ама то и на мятащите пачките, ако ги питаш все полицаи и прокурори са им "виновните"...
Коментиран от #115
11:13 22.02.2026
115 стоян георгиев
До коментар #114 от "Гост":Диагноза човек.и тук специално я изострят за да има обем от коментари.
11:17 22.02.2026
117 С Вагнер
11:21 22.02.2026
118 На Путин
11:22 22.02.2026
119 @@@
е имало дронове, кемпери и мотори за 200 000 евро.
Дано някога да разберем защо и кой
я елиминира така жестоко.
Коментиран от #120, #124
11:23 22.02.2026
120 разбрахме
До коментар #119 от "@@@":Шефа ще ходи на избори и партизаните вече не му трябват, а много знаят.
11:28 22.02.2026
121 КъдраватаСю
До коментар #11 от "Подозрителен":Много грешиш: Те са се самоубили.
Ето едно неопровержимо доказателство:
Един от тях първо се е гръмнал с пушка,
след което се е прострелял с пистолет,
а след това, недоволен от всичко е
извадил нож и се е пробол за по-сигурно!
11:28 22.02.2026
122 Славянин
До коментар #24 от "Българинът Иван Калчев "доброволец" в":Според мен трябва бъде утилизиран, надявам се че руснаците ще го направят, а ако не успеят, се надявам тук в България някой да го направи, след като бандеро-доброволецът се върне!
11:33 22.02.2026
123 име
До коментар #19 от "Възмутен":Само ПеПедофил може да защитава приятелите си педофили. Гнусно същество.
11:51 22.02.2026
124 Истината:
До коментар #119 от "@@@":Думите на София Андреева за тунел под хижата се потвърждават,
съоръжението е 8-километрово и оттам може да са минали екзекуторите
Шестимата райнджъри, сред които по данни от ПП-ДБ
е имало поне двама агенти на ДАНС.
Коментиран от #129
11:53 22.02.2026
125 Ром с кола
11:56 22.02.2026
126 бай Пешо
11:59 22.02.2026
128 старицата
До коментар #42 от "Гугъл":850лв.спане?Че то по-вече от минималната ми пенсия бе.А бях учителка по френски език и литература.
12:16 22.02.2026
129 Гост
До коментар #124 от "Истината:":"Думите на София Андреева за тунел... "
Маани тунела, я пиши кво твърди тая леля за "чакрите и душата през фонтанелата"...
Освен да "разкрие" външни ебийци, очакват лелята да развие теориите си и за "плоската" Земя!
12:18 22.02.2026
130 германеца
До коментар #91 от "Невярващ":Правилно си забелязал , аз също . Нищо не казват и за това че тока е бил спрян . Според мен точно за да се промъкнат убийците вътре, тъй като са имали ел.ограда .Колкото до кучетата , аз имам питбул и знам , че никой извън моето тричленно семейство не може да го затвори, нахрани или докосне , макар че е домашен любимец .
12:21 22.02.2026
131 Това инфо
12:27 22.02.2026
132 Драма
12:27 22.02.2026
133 Цвете
12:36 22.02.2026
134 Софиянец
12:38 22.02.2026
135 Цвете
12:38 22.02.2026
136 Бай онзи
12:48 22.02.2026