На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за 200 000 евро. Калушев е имал и сателитна връзка със "Старлинк"

На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за 200 000 евро. Калушев е имал и сателитна връзка със "Старлинк"

22 Февруари, 2026 09:35

  • петрохан-
  • ивайло калушев-
  • кемпер-
  • убийство-
  • старлинк

Сдружението на Калушев е имало сателитна интернет връзка чрез "Старлинк". От МВР обявиха на брифинг, че именно чрез технологията на Илон Мъск са успели да разберат мястото на кемпера.

На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за 200 000 евро. Калушев е имал и сателитна връзка със "Старлинк" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне 200 хиляди евро, предаде bTV.

С каква техника са разполагали т.нар рейнджъри, открити мъртви на "Петрохан" и Околчица? Сред нея са високопроходими автомобили, кемпер, дронове, моторни шейни. Какви са спецификите на използваното оборудване и колко струва това?

Високопроходимият кемпер, в който бяха открити телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно момче при връх Околчица е закупен през есента на 2025 г.

Димитър Маринов е собственик на фирма за кемпери под наем и отдава същия модел в продължение на няколко години.

"Специално този кемпер е 4х4 система, с автоматична скоростна кутия, няма бързи и бавни скорости, всичко е автоматично при него. Минава на места, където може да отиде и нормален джип, проходим е в зимни условия, на пясък, на камъни, няма проблем с него относно проходимост. Чувам, че е бил на такова място и хората се чудят може ли да стигне – да, този кемпер може да стигне...", коментира той.

По думите му цената на такъв тип кемпер много зависи от допълнителното оборудване.

"Един такъв кемпер почва от около 110 хил. евро и нагоре", коментира Димитър Маринов.

Сдружението на Калушев е имало и сателитна интернет връзка чрез "Старлинк". От вътрешното министерство обявиха на брифинг преди дни, че именно чрез технологията на Илон Мъск са успели да разберат мястото на кемпера.

А сателитите на "Старлинк" помагат за разследването на много операции по целия свят, ключова роля имат дори и във военни условия. Българинът Иван Калчев е доброволец в Украйна и поддържа сателитите на Киев към "Старлинк" в продължение на година. Затова познава добре този тип технология.

"За това време не ми е известен нито един случай - хардуерно да е бил засечен, тоест чрез радиовълните, да е бил засечен "Старлинк" от едната или от другата страна. Това е еквивалентът на следенето на телефоните чрез клетките – без да се знае конкретен мобилен абонат какво си говори, дали използва глас, дали използва някакво съобщение, той свързвайки се с клетката, оставя трафични данни", коментира Иван Калчев.

Сдружението на Калушев е разполагало и с високотехнологични дронове. Стоян Йорданов е дългогодишен експерт по управление на дронове. Разпознава летателния апарат на неправителствената организация от "Петрохан" по описанието на МВР.

"Дронът, който са използвали, е висок клас индустриален дрон, който може да се използва за доста неща. Той е снабден с термална камера, която може да се използва за термографски изображения, за издирване на бедстващи хора, затиснати хора под лавина. Също така има доста добро качество зуум камера и съответно може да се гледа от 100-200 м, да се приближи, да се види номер на кола, да се види нещо друго доста по-детайлно", посочва Стоян Йорданов, експерт по дронове.

Обсегът на такъв тип дрон достига до около 8 км, а полетното време е около 40 минути при добри метеорологични условия. Може да се вдигне на височина до около 1 км.

"Около 10 000 евро е цената на термалната версия. Има и за геодезия и картографиране с доста добра камера, нормална цветна камера, с която могат да се правят много добри зазнемания като 2D, 3D модели на сгради, на пътища", коментира Стоян Йорданов.

Професионалното оборудване и техника са били притежание на групата във връзка с изпълняваните от тях дейности по опазването на околната среда. В тези дейности те са си сътрудничили и с Европейската рейнджър федерация. Оттам потвърдиха за bTV, че се познават с ръководителите на сдружението от 2022 година.

"Сътрудничим си с Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) от 2022 г. Срещнахме се с тях във връзка с различни предложения за обучение и работа в мрежа на ERF, последно през октомври 2025 г. на Европейския конгрес на рейнджърите в Румъния. Техните дейности бяха свързани с утвърждаване на професията рейнджър в Румъния; повишаване на осведомеността сред обществеността за природата и необходимостта от нейното опазване, например чрез екологично образование и програми за млади рейнджъри; предотвратяване на екологични престъпления като бракониерство и незаконна сеч. Нашето впечатление беше, че те приемат много сериозно целта си за опазване на природата и развитие на професията рейнджър в страната си и са ангажирани да я преследват. Те бяха активна част от нашия международен обмен по тази тема чрез участието си в нашите програми", коментират от Европейска рейнджър федерация – European Rangers Federation (ERF).

На разпространените от МВР видеа от хижа „Петрохан“ се виждат още и моторни шейни, както и високопроходими автомобили на стойност десетки хиляди евро.

Макар медиите да не разполагаме с данни за точните характеристики за част от автомобилите или все още да не е ясно с каква техника е работило сдружението на Калушев - публично някои дарители дадоха хоризонт на мащаба на организацията. Например кметът на столицата призна, че е дарил 70-80 хиляди евро за електрически мотори.

Така от мненията на експертите, публично известните твърдения и пазарни проучвания грубата сметка показва, че на "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне 200 хиляди евро или близо половин милион лева. А може би дори много повече.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 терзийко

    31 15 Отговор
    пари за семки, пак бих им дал

    09:37 22.02.2026

  • 9 Завършен

    17 10 Отговор
    психопат.

    09:40 22.02.2026

  • 11 Подозрителен

    67 9 Отговор
    Има много индикатори, които противоречат на хипотезата за доброволно самоубийство:
    Физическа подредба на телата и разхвърляни вещи.
    Странни действия спрямо кучетата и огъня.
    Необичайни криминалистични детайли (два куршума, кръв по пръстите).
    Логически несъвместими действия (ремонт, подготовка на багаж).
    Всички тези фактори правят версията „самоубийство“ много съмнителна. Дори без директни доказателства за умишлено прикриване, публично обяснение на МВР би трябвало да отговаря на тези въпроси.

    Коментиран от #121

    09:41 22.02.2026

  • 12 ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ

    62 6 Отговор

    До коментар #6 от "ПОЛОВИНАТАСИГАНИ В БЪлгАРИЯ":

    КАКВИ ОГРООМНИ ХАЛЕТА ИМА В СУСЕДСТВО НА ХИЖАТА?!!!! НА КОГО СА?!! И КАКВО СЕ ПРАЕИ ТАМ И ЗАЩО НЕ СЕ СПОМЕНАВАТ КАТО КОМШИИ НА ТРИСТА МЕТРА ОТ ТЯХ.....

    Коментиран от #27, #39, #42, #98, #113

    09:42 22.02.2026

  • 13 Овчар

    58 4 Отговор
    ".. именно чрез технологията на Илон Мъск са успели да разберат мястото на кемпера." ?!?

    Коментиран от #100

    09:43 22.02.2026

  • 16 Пич

    29 32 Отговор
    Група, занимаваща се с тежки престъпления , създадена и покровителствана от властващите тогава ПП и ДБ !!! Като се базираме на насочеността на ПП и ДБ - контрабанда на оръжия за Украйна и бело за Зелю и неговите наркомани! На обратно - органи на разфасованите украинци и откраднатото оръжие от НАТО за препродажба на знайни и незнайни диктаторски режими. Такива тежки престъпления така се заличават!!!

    09:44 22.02.2026

    61 6 Отговор
    Миналата седмица писах до Министерството , че искам ловна хижа и 1000 декара гора с цел да пазя дъветата .
    Все още не са ми отговорили !!!

    Коментиран от #50

    09:44 22.02.2026

  • 19 Възмутен

    47 13 Отговор

    До коментар #10 от "Пачо":

    Няма доказана педофилия. Вече са разследвали през 2022 г., не са открили нищо и са прекратили разследването. Освен това изтече, че наркжманчето заплашвало и баща си, че ще го набеди, че го е насилвал, след като отказал да му даде голяма сума пари.

    Коментиран от #55, #93, #123

    09:44 22.02.2026

  • 20 Оги

    Просто в София бъка от нежни богаташчета със сектантски наклонности, които са в политиката и са ги спонсорирали тази хомо-дружинка много щедро.

    09:45 22.02.2026

  • 21 чужденец

    Ами овчарят ? Старлинк ли го откри ? Колкото повече новини , толкова повече съмнения .

    09:45 22.02.2026

    9 10 Отговор
    09:46 22.02.2026

  • 24 Българинът Иван Калчев "доброволец" в

    26 13 Отговор
    Коментиран от #122

    09:48 22.02.2026

  • 26 Кую

    26 1 Отговор
    Сериала продължава.

    09:48 22.02.2026

  • 27 Замислен

    22 3 Отговор

    До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":

    09:49 22.02.2026

  • 28 За троловете винаги трябва

    7 28 Отговор
    да има някаква конспирация и нещо скрито.
    Все тях лъжат и все някой крие нещо от тях.

    09:50 22.02.2026

  • 29 Един 2стаен в София

    18 10 Отговор
    е 200,000 евро, горе долу 1-2 милиона българи също имат 200,000 в имущество. Ако беше 2-20 милиона да ме впечатлят

    Коментиран от #67

    09:50 22.02.2026

  • 31 Цена

    17 8 Отговор
    Цената ли определя, кой да бъде самоубит?
    От статията излиза, че всеки, който има над 200000 евро е заслужава същата участ.
    Загинаха 5 пълнолетни мъже.
    200000/5=40000
    Мизата падна на 40000 евро.
    Вие ще избиете половин България.

    Коментиран от #72, #88

    09:52 22.02.2026

  • 32 Ъпстейн

    22 11 Отговор
    Случаят Петрохан и острова на Ъпстейн показват разложението на западната цивилизация

    09:52 22.02.2026

  • 33 Ганчо тролея

    6 10 Отговор
    винаги знае повече от полицията, но няма да ви каже.

    Коментиран от #49

    09:53 22.02.2026

  • 34 7785

    26 5 Отговор
    Съвършено изпипана работа от контраразузнавачи от съседна страна - нашите допуснаха голяма загуба от трафик канала, който покриваха и осигуряваха....Нищо не знаем и няма да научим...след 20-30 години някой може да разкаже нещо...

    09:53 22.02.2026

  • 35 незнайко

    38 8 Отговор
    Какво ни интересува техниката и на каква цена е тя ? Смъртта им няма нищо общо с техниката, но това не се афишира ! Щом са мъртви толкова души значи са разбрали или видели нещо което службите крият ! Всички свидетели са мъртви а ако има и други в най близко време ги бройте за мъртви !

    Коментиран от #92

    09:55 22.02.2026

  • 37 Х.Вас

    38 4 Отговор
    За една седмица намериха майчиното им мляко,а за десет години не видяха упражняването на непозволена и превишена власт от Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #46, #62

    09:55 22.02.2026

  • 39 Странно

    20 3 Отговор

    До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":

    "Огромни халета в съседство на хижата" Петрохан!!!
    Реалност: В района на Петрохан действително има сгради, частни имоти и хижи, някои от които са по-големи. Подразбира се, че тези сгради са свързани с инцидента.
    "На кого са? И какво се прави там?"
    Реалност: В България, включително в планинските райони, има частни имоти, складове, ферми, туристически обекти и т.н. Собствениците обикновено не са скрити, но за хората извън региона може да е трудно да знаят точно кой е собственик и какво се случва вътре.
    Предполага се, че дейността там е подозрителна или незаконна.
    "Защо не се споменават като комшии на 300 метра"
    Реалност: Медиите и официалните съобщения за случая обикновено се фокусират върху инцидента и пострадалите, а не върху всички околни сгради.

    09:55 22.02.2026

  • 40 ПРОФЕСИОНАЛНИ УБИЙЦИ

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Професия убиец. Такова нещо в съвременния свят е не морално. Това трябва да се изкорени из дъно. И в Европа много рядко ще чуеш за килари и професионални убийци НЕМА ГИ. ИМА СИ РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД ПРОКУРАТУРА. "КОЛКО И ДА СА ПОДКУПНИ" ТЕ РЕШАВАТ. И АКО НЕ РЕШАТ ИДВА ВЪЗМЕЗДИЕ НО НЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТ А ОТ ПОТЪРПЕВШ А ТИЯ ОТ ПЕТРОХАН ЯВНО СА ДОБРЕ ВЪРЗАНИ ЗАПЛАЩАНИ ОТ ВЛАСТ ИМАЩИТЕ. ТАМ Е КУЧЕТО НА ТЯХ ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ.

    09:55 22.02.2026

  • 41 Мнение

    11 4 Отговор
    Прасето Иво Никодимов надроби голяма свинщина този път

    09:55 22.02.2026

  • 42 Гугъл

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":

    Ами виж Хижа Петрохан (изписано на френски). Намира се на 2 км от другата хижа Петрохан.
    Една нощувка е 850 лв.

    Коментиран от #128

    09:56 22.02.2026

  • 44 Следовател

    8 13 Отговор
    Значи Илон Мъск е замесен. И Епщайн и Тръмп. Всички следи водят в Москва - в Бункера на Джуджето.

    09:57 22.02.2026

  • 45 Неясноти

    11 10 Отговор
    и несъответствия като се появят,
    СЛУЖБИТЕ КАТО ЗАМЪЛЧАТ
    хипотези и лъжи се размножат
    прикрива се "братската" кремълска ръка.

    09:58 22.02.2026

  • 46 Истината

    36 2 Отговор

    До коментар #37 от "Х.Вас":

    А прави ли ви впечатление, че всичко се изсипва САМО ВЪРХУ КАЛУШЕВ? А за другите се мълчи!

    09:58 22.02.2026

  • 47 Бай Гани

    5 4 Отговор
    разбира.
    Даже и коментира!

    09:58 22.02.2026

  • 48 още сте в гъбите

    8 7 Отговор
    трети ден чакам да разберете за разследването на ДЕА срещу калушев за трафик на фентанил от китай!

    Коментиран от #59

    09:58 22.02.2026

  • 49 Родната полиция

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ганчо тролея":

    Който се интересува, знае. Оптичен нет в бг има отдавна.

    09:59 22.02.2026

  • 50 Фидос

    23 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    Писали сте до грешен адресат.
    Дедо ти Фидос може да те уреди.
    Пиши на него или щерка му- Искра.

    09:59 22.02.2026

  • 55 не си възмутен

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Възмутен":

    а си болен !!! психично болен…

    10:02 22.02.2026

  • 56 Фори

    32 1 Отговор
    От МВР обявиха на брифинг, че именно чрез технологията на Илон Мъск са успели да разберат мястото на кемпера


    Ако не беше овчаря да им го покаже още щяха да го търсят из България. МВР са леваци!

    10:02 22.02.2026

  • 59 Тези

    16 2 Отговор

    До коментар #48 от "още сте в гъбите":

    Па то само за фентанил ли става дума.Всички знаят каква е работата но ги е страх да не гръмне че държавни служби участват и че мафията е най-отгоре.

    Коментиран от #66, #81

    10:04 22.02.2026

  • 60 Българският трол,

    5 9 Отговор
    най-онеправданият трол.
    Все него лъжат всички и все от него крият всичко.

    10:04 22.02.2026

  • 62 афера

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "Х.Вас":

    Ами правешки медии, сър.

    10:05 22.02.2026

  • 63 Мнение

    22 5 Отговор
    Подредените убити трупове говори за екзекуция от професионални килъри!

    10:06 22.02.2026

  • 64 бай Шиле

    22 2 Отговор
    Ами "овчаря" който намери кемпера каква технология е използвал? Питам защото коча с няколко овце се запиляха някъде, та да ги търся.

    10:06 22.02.2026

  • 65 американско инфо

    16 3 Отговор
    Групата на Ивайло Калушев е част от разследване на американската агенция за борба с наркотиците DEA.
    "И се самоубиха"!

    10:06 22.02.2026

  • 66 Мнение

    22 3 Отговор

    До коментар #59 от "Тези":

    Убийците са упоили са Калушев, затова има това в кръвта си.

    10:07 22.02.2026

  • 67 неможеш да сравняваш

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Един 2стаен в София":

    жилище със техника и тези апартаменти хората са ги купили на много по-ниски цени на времето много по-малко от два милиона са богаташчетата които си купуват такива апартаменти сега има и някой балъци със заеми но са много ама много под два милиона така че издишаш от всякъде опитай се да мислиш трезво ти ако имаш апартамент колко мотора или утевета дронове имаш за двеста бона? а калушев има имущество за милиони къщи апартаменти скъпа техника то само кемпера му е 200 000€ … това доказва че парите не са само от изнудване на “спосори” има и трафик на наркотици!!!

    10:07 22.02.2026

  • 71 Марче,

    3 4 Отговор
    не пиши такива работи.
    Ако имаш некви въпроси, питай троловете в коментарите.

    10:09 22.02.2026

  • 72 тези хора

    15 2 Отговор

    До коментар #31 от "Цена":

    разполагат с милиони не са ти верени сметките!!! и не са ги убили заради някакви си смешни един два милиона а за много много повече към които те са имали отношение и е можело да издадът каналджиите..!

    10:10 22.02.2026

  • 73 Подозрителен

    22 5 Отговор
    Защо Ивей има кръв по пръстите си? Чупени или нарязани пръсти, кръв по пръстите – това не се случва при нормално самоубийство.
    Това може да е следствие от борба, насилие или опит за защита, а не от самостоятелни действия.

    10:10 22.02.2026

  • 75 Питам само?!

    21 1 Отговор
    Зако Калушев е писал на този, който откри труповете в Петрохан да "бяга в Мексико"??? От КОЙ да "бяга"???

    Коментиран от #78, #105

    10:12 22.02.2026

  • 76 Парадокс

    24 4 Отговор
    Случаят Петрохан не е обикновен инцидент – това изглежда като професионално организирано убийство, извършено от хора "професионалисти" с цел да се "почисти" или елиминира нещо неудобно. Това е елиминиране на неудобни лица и доказателства за нещо престъпно. Действали са професионално и добре планирано.

    Коментиран от #90

    10:13 22.02.2026

  • 77 Ъпстейн

    2 6 Отговор

    До коментар #74 от "И още...":

    При психопатите няма логика

    10:14 22.02.2026

  • 79 Мефи

    12 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пепи":

    Овчарят се е казвал Илонко Мъсков най-вероятно...

    10:16 22.02.2026

  • 80 нннн

    16 0 Отговор
    Всичкото това някак не се връзва с Източните религии. Те са били за камуфлаж.

    10:16 22.02.2026

  • 81 излезе официална

    17 5 Отговор

    До коментар #59 от "Тези":

    имформация преди три дена за разследване срещу калушев от ДЕА за трафик на фентанил запомни го колкото и да го крият нашите служби американците ще го кажат когато приключат разследването тогава друга песен ще запееш… и да точно за мафия става на въпрос! пат фалън не беше случайно на гости в софия 4 дена преди убийствата!!! той се грижи за каналите на трафика и разчиства мексиканските такива за да може да се намъкнат на тяхно място сащисаните !!! който си мисли че правителствата на сащ(без значение кой е на власт)не търгуват с наркотици и отъжия значи живее в много заблуден свят т

    10:18 22.02.2026

  • 82 Веса

    9 3 Отговор
    Това си е въоръжена групировка ,по - добре оборудвана от държавните органи ....което предполага ,че в даден момент могат да се ползват за ... !?!

    Коментиран от #86

    10:18 22.02.2026

  • 83 Питам само?!

    14 1 Отговор
    Какво са засякли рейнджърите с този високо технологичен дрон?

    10:20 22.02.2026

  • 84 Бахтимир

    13 3 Отговор
    Тук е редно да се сложи край на сагата и да се спре занимаването на обществото с нея. 6 трупа са 6. Снася се на час по лъжичка от истината, или както беше в предаване от близкото минало - поне 30% от нея. Става дума за схема на много високо ниво, сигурно на политическо и са ликвидирани свидетелите. Дали са знаели, че са свидетели и в какво са набъркани, дали не са - умрелият не говори. Затова е и умрял. За да не говори. А от колко време това се е извършвало там....само Господ знае. Тоягата му е майката ! Морковите поскъпнаха с еврото !

    10:20 22.02.2026

  • 85 ГОЛЕМ КЕФ МИ Е

    8 1 Отговор
    ДА ПИША ТУК. АДРЕНАЛИН ГОЛЕМ. ОТ ПЕТ КОМЕНТАРИ ЕДИН ПУСНАТ. БРАВО ФАКТУРНИЦИ ФАКТУРИ САМО ЗА ПАРИ РАБОТИТЕ. А ЗА ИСТИНИТЕ КОИТО ПИШЕМ ТРИЕТЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УБИЙЦИ. ПИСА ПЪРВИ И ТОЙ ИЗТРИТ. ДА ТАКА Е НО КОГА ПИШЕМ НИЕ ЗА ТЯХ ТРИЕТЕ. А КОГА СЛУЖБАРИ И ПОЛИПТИЧКИ ПИШАТ ГОВОРЯТ НА ПЪРВА СТРАНИЦА. УБийци професионалисти. Кои са те от кого тук са създадени от мутрата и мафията. И обслужват ПОЛИПТИЧКИ и богаташи. Във Европа почти няма такива. Тук бол. И ЗА ВСИЧКО СА ВИНОВНИ ПОЛИПТИЧКИ ТЕ ПОЛЗВАЩИ ТЯХ КОГА ИМ ТРЯБВАТ. А ЗА ТЕЗИ РЕЙНДЖЪРИТЕ КЪТ ЗА ОТИШЛИ СИ НИЩО. НО МНОГО ИМА ОТ ПАРТИИТЕ ЗАМЕСЕНИ. Е ТОВА ПИСАХ. ТРИЙЙТЕЕ ПАК.

    10:21 22.02.2026

  • 86 Шефа не харесва това

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Веса":

    Много говориш.

    10:23 22.02.2026

  • 87 .....

    5 1 Отговор
    И тук налазиха ПРАСЕШКИТЕ ПОДЛОГИ
    УУУУУУУУУУУУ

    10:24 22.02.2026

  • 88 Бахтимир

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Цена":

    Пич, мизата е много под 40к евро. Не говори като не знаеш :) За барони с огромен материален интерес, може и да стигне повече. Ама за тия точно шушляци повярвай ми е под 40. За толкова ще си вдигне някой барутника да бие преброители на дивите зайци, дори да са въоръжени. В морето има повече риба, не го забравяй.

    10:24 22.02.2026

  • 90 Не съм съгласен пич

    10 2 Отговор

    До коментар #76 от "Парадокс":

    по скоро прилича на нещо, което трябва да се направи веднага. Ако имаха време щяха да го направят като хората. Тук виждам паника. Да почиват в мир хората. Дано няма повече.

    10:27 22.02.2026

  • 91 Невярващ

    13 2 Отговор
    КУЧЕТАТА!!! На записа на камерата от кръстопътя се чува постоянен, силен и опасен кучешки лай. Постоянен! И не е на веселата овчарка, която явно е била като домашно куче и има ЕДИНИЧНА кучешка колиба за нея до хижата. Този лай се чува и на камерата от паркинга. Явно има други кучета-пазачи(някъде в разговора си казваха че трябва да нахранят кучетаТА) , които са виждани с въоръжени и недружелюбни охранителни с оръжие. Обобщено хората съобщават за две много различни визии на хора, които ги предупреждават да не влизат в защитената територия. Едните са с нормално и спокойно поведение, а другите - с заплашително, оръжие и кучета. Кмета каза, че в хижата има 10-12души, като тези 6 са постоянни обитатели. А кои са другите?? И какво правят 4 луксозни джипа(единия без номера) в уж Стара изоставена постройка ДО хижата??

    Коментиран от #130

    10:28 22.02.2026

  • 92 Вероятност за корупция

    10 5 Отговор

    До коментар #35 от "незнайко":

    Във всички държави, включително България, корупцията съществува, включително сред части на силови структури.
    Но конкретно за случая Петрохан няма публични доказателства за участие на корумпирани служители в прикриване на убийствата.
    Вероятността да е „масово замитане на следи“ е много ниска, защото това би изисквало координация на множество хора и би оставило следи – журналисти, независими прокурори, съдебни експерти.

    10:28 22.02.2026

  • 93 Гост

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "Възмутен":

    Не вярвам на "случайности" - като например за "случайно" събрани 4-ма дърти бездетника, за които няма данни някога през живота си да са имали интимни контакти жени, на 1500 метра в гората, в компанията на млади момчета...
    "Въобще" не са Кексуални извратеняци - вЕрвай колкото си искаш на това...

    10:29 22.02.2026

  • 95 „Следвай парите“

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "БаеекОфф":

    Това е класическо правило в криминологията и журналистическите разследвания: при престъпления често се проследява финансовият интерес – кой печели от инцидента или престъплението.
    Реално: В много случаи това наистина помага за разкриване на мотиви.

    Коментиран от #112, #116

    10:34 22.02.2026

  • 96 Всичкия наркотик минава от Бг

    13 1 Отговор
    А няма нито един хванат по новините. Тук там е малки количества пренасяни от малки конкуренти излизат. В ИТАЛИЯ знаем мафията, а тука много повече трафик към Европа, как се казва нашата мафия, знае ли някой?

    10:37 22.02.2026

  • 97 Лило

    4 3 Отговор
    Според съобщения, в хижата и около нея са открити оръжия, дронове с термовизионни камери и друга техника, която е била ползвана за охрана или дейности в природата.

    10:37 22.02.2026

  • 98 Що се правиш на улав

    6 9 Отговор

    До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":

    Тези сгради в съседство са от време оно, това са животновъдни ферми от бившите ТКЗС -та! Хубаво е че някой иска да работи , а не да драска по цял ден измишльотини по форумите!

    10:39 22.02.2026

  • 99 мхмхмх

    2 1 Отговор
    на брачеда часовника струва 250 хиляди евро...

    10:43 22.02.2026

  • 100 Иван

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Овчар":

    Абсолютно прав си МВР пак излъгаха че са ползвали Стар линк е не овчаря. Отново се оплетоха в лъжи и новият министър е прав да ги уволни.

    10:45 22.02.2026

  • 101 Росен Ангелов

    3 2 Отговор
    И мене тъй самоубиха,, от Косово дрогата е прокълната, албанския тираджия не са го гръмна ли, само нас

    10:49 22.02.2026

  • 103 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    След новината за коронавируса е нямало толкова удобна за разтягане на локуми.

    10:57 22.02.2026

  • 104 ДОН-чо

    1 1 Отговор
    Не е важно колко е скъпа , а колко месечно се дава за подръжка на тези бази......и тези движими собствености.....Ако сам ги подържаш пак са много пари от опит ви казвам , а ако си в бг кой те пази от набези на вандали????ПС.на мен лично милиционер ми каза....като не живееш що не продаваш????как на тях не са им казали това ,ако не са били биз бизе с ДС........ако дс продава къщата в българи......да я купя ,а....

    10:57 22.02.2026

  • 105 Аве и ти задаваш

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "Питам само?!":

    Много неудобни въпроси, той ако беше с тях и него щяха да очистят

    Коментиран от #111

    10:58 22.02.2026

  • 107 стоян георгиев

    7 5 Отговор
    Четири педофила в група от години ловят ба лъци и от това се издържат и то добре.накрая като идва ред да ги разкрият и се обиждат на света .типична пе да лска работа!бал ъците обаче си искат другата версия.не случайно си хвърлят спестяванията от прозорците.

    Коментиран от #114

    11:04 22.02.2026

  • 108 Хмм

    3 2 Отговор
    оттам ли е дългът от около500 хиляди, минстерството закрива агенцията, защото няма нито един сигнал за нарушения в района, регистриранане според закона, протекции от министерство и НПО-та, срещи с проиятелчета от протестите, интересно какъв протестър е Ивей, след като адвокат е спечелил дело на Росатом срещу България, по което Росатом е трябвало да получи 600 млн. евро, веднаг след това той прекратява адвокатската си дейност (колко ли е получил), изобщо са обичали да харчат чужди пари, но спонсорите ще дарят веднъж като кмета или 3-4 пъти като майката на Валери, но не могат да ги издържат вечно, безпаричието много пъти кара да посегнат на живота си, не могат да се видят като обикновени работяги да си изкарват прехраната

    11:05 22.02.2026

  • 109 Старлинк

    3 1 Отговор
    Ало!Вова!Намасте!

    11:08 22.02.2026

  • 111 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #105 от "Аве и ти задаваш":

    защото агенцията е в немилост, пари няма, а са вече на 50 години, но като секта не са толкова опасни щом като Валери е напуснал, Деян също, надявали са се да получат солидна издръжка чрез евро субсидии, не случайно кметът натиска гранична полиция за сътрудничество с тях

    11:10 22.02.2026

  • 113 Това е плевня

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДА СЕ ВИДЯТ ОТ ГУГЪЛ":

    За сено на животните :)

    11:11 22.02.2026

  • 114 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #107 от "стоян георгиев":

    "бал ъците обаче си искат другата версия.не случайно си хвърлят спестяванията от прозорците."

    Абсолютно подкрепям с 10 плюса!
    Както хвърлящите пачки през прозорците вЕрват, че "спасяват" близки, роднини и т.н., така и диванните "разследващи" съчиняват различни версии от тези на официалните разследващи органи...
    Ама то и на мятащите пачките, ако ги питаш все полицаи и прокурори са им "виновните"...

    Коментиран от #115

    11:13 22.02.2026

  • 115 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #114 от "Гост":

    Диагноза човек.и тук специално я изострят за да има обем от коментари.

    11:17 22.02.2026

  • 117 С Вагнер

    2 1 Отговор
    връзките не изкочиха ли?

    11:21 22.02.2026

  • 118 На Путин

    2 1 Отговор
    портрета,защо скриха?

    11:22 22.02.2026

  • 119 @@@

    7 3 Отговор
    На "Петрохан" , където е имало Клетка на ДАНС
    е имало дронове, кемпери и мотори за 200 000 евро.
    Дано някога да разберем защо и кой
    я елиминира така жестоко.

    Коментиран от #120, #124

    11:23 22.02.2026

  • 120 разбрахме

    5 1 Отговор

    До коментар #119 от "@@@":

    Шефа ще ходи на избори и партизаните вече не му трябват, а много знаят.

    11:28 22.02.2026

  • 121 КъдраватаСю

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Подозрителен":

    Много грешиш: Те са се самоубили.
    Ето едно неопровержимо доказателство:
    Един от тях първо се е гръмнал с пушка,
    след което се е прострелял с пистолет,
    а след това, недоволен от всичко е
    извадил нож и се е пробол за по-сигурно!

    11:28 22.02.2026

  • 122 Славянин

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Българинът Иван Калчев "доброволец" в":

    Според мен трябва бъде утилизиран, надявам се че руснаците ще го направят, а ако не успеят, се надявам тук в България някой да го направи, след като бандеро-доброволецът се върне!

    11:33 22.02.2026

  • 123 име

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Възмутен":

    Само ПеПедофил може да защитава приятелите си педофили. Гнусно същество.

    11:51 22.02.2026

  • 124 Истината:

    4 1 Отговор

    До коментар #119 от "@@@":

    Думите на София Андреева за тунел под хижата се потвърждават,
    съоръжението е 8-километрово и оттам може да са минали екзекуторите
    Шестимата райнджъри, сред които по данни от ПП-ДБ
    е имало поне двама агенти на ДАНС.

    Коментиран от #129

    11:53 22.02.2026

  • 125 Ром с кола

    7 1 Отговор
    От МВР обявиха на брифинг, че именно чрез технологията на Илон Мъск са успели да разберат мястото на кемпера?!!?!!! Ми нали овчаря ги намери, видял там един гръмнат дет бил кът заспал на предния джам, пък слезнал надолу, че немал сегнал на мобифона да съ обади на 112 и незнам си още кво, бля бля бля.... Ся изведнъж МВР, STARLINK... Аз ли изтрещях?

    11:56 22.02.2026

  • 126 бай Пешо

    2 1 Отговор
    И какво се чудите толкова за старлинк?Всяка лодка в морето вече го има на борда.Всеки може да си го поръча и позволи стига да има пари да си плаща таксите.Независим си от нашите оператори.Не е и скъпо.

    11:59 22.02.2026

  • 128 старицата

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Гугъл":

    850лв.спане?Че то по-вече от минималната ми пенсия бе.А бях учителка по френски език и литература.

    12:16 22.02.2026

  • 129 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #124 от "Истината:":

    "Думите на София Андреева за тунел... "

    Маани тунела, я пиши кво твърди тая леля за "чакрите и душата през фонтанелата"...
    Освен да "разкрие" външни ебийци, очакват лелята да развие теориите си и за "плоската" Земя!

    12:18 22.02.2026

  • 130 германеца

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Невярващ":

    Правилно си забелязал , аз също . Нищо не казват и за това че тока е бил спрян . Според мен точно за да се промъкнат убийците вътре, тъй като са имали ел.ограда .Колкото до кучетата , аз имам питбул и знам , че никой извън моето тричленно семейство не може да го затвори, нахрани или докосне , макар че е домашен любимец .

    12:21 22.02.2026

  • 131 Това инфо

    2 1 Отговор
    е абсолютно безполезно.!!! Умишлено или от простотия уж разследващите създават привлекателен образ на групата Калушев - обучени едва ли не като елитни бойци и оборудвани с модерна техника. Обаче има шест трупа!!! Внушения, клюки, гадаене - установено ли е нещо със сигурност или повече е бля, бля?

    12:27 22.02.2026

  • 132 Драма

    3 2 Отговор
    Сега Васко на кой ще дарява?Ми то само Владо Кузов остана.

    12:27 22.02.2026

  • 133 Цвете

    2 1 Отговор
    ПРИ ТАЗИ ТЕХНИКА, ЯВНО СА ВИДЯЛИ НЕЩО, КОЕТО НЕ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЯТ, МОЖЕ БИ? СЕГА СТАВА ВЪПРОС, МОЖЕ ЛИ ЧУЖДИ РАЗУЗНАВАНИЯ, ДА ПРЕДОСТАВЯТ МАТЕРИАЛИ ОТ ДНИТЕ ПРЕДИ И СЛЕД СЛУЧКАТА? В БЛИЗОСТ ДО ТЯХ СЕ НАМИРА " ГРУПАТА ВАГНЕР " .НАЕЛИ СА КЪЩА ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ. НА ВХОДА ИМ СЕ Е ВЕЕЛО ТЯХНОТО ЗНАМЕ ( НА ВАГНЕР) И РУСКОТО ДО НЕГО. ТЕ РАЗПОЛАГАТ СЪЩО С ВИСОКОПРОХОДИМИ ШЕЙНИ. ПОЛЗВАМ РАЗКАЗА НА " БОЕЦ " И Г- Н ГЕОРГИЕВ, КОЙТО Е НАПРАВИЛ СНИМКИ. ТАКА ЧЕ, НЯКОЙ ПРОВЕРИЛ ЛИ Е? 🇧🇬🙄🤔🇧🇬🇧🇬

    12:36 22.02.2026

  • 134 Софиянец

    2 1 Отговор
    С любезното съдействие на ДС Терзиев и секта ППДБ-ИЛТЕ! 😂

    12:38 22.02.2026

  • 135 Цвете

    3 1 Отговор
    ПРИ ТАЗИ ТЕХНИКА, ЯВНО СА ВИДЯЛИ НЕЩО, КОЕТО НЕ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЯТ, МОЖЕ БИ? СЕГА СТАВА ВЪПРОС, МОЖЕ ЛИ ЧУЖДИ РАЗУЗНАВАНИЯ, ДА ПРЕДОСТАВЯТ МАТЕРИАЛИ ОТ ДНИТЕ ПРЕДИ И СЛЕД СЛУЧКАТА? В БЛИЗОСТ ДО ТЯХ СЕ НАМИРА " ГРУПАТА ВАГНЕР " .НАЕЛИ СА КЪЩА ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ. НА ВХОДА ИМ СЕ Е ВЕЕЛО ТЯХНОТО ЗНАМЕ ( НА ВАГНЕР) И РУСКОТО ДО НЕГО. ТЕ РАЗПОЛАГАТ СЪЩО С ВИСОКОПРОХОДИМИ ШЕЙНИ. ПОЛЗВАМ РАЗКАЗА НА " БОЕЦ " И Г- Н ГЕОРГИЕВ, КОЙТО Е НАПРАВИЛ СНИМКИ. ТАКА ЧЕ, НЯКОЙ ПРОВЕРИЛ ЛИ Е? 🇧🇬🙄🤔🇧🇬🇧🇬

    12:38 22.02.2026

  • 136 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Какъв ,,старлинк,,,какъв,, новлинк,,,като пръв ги открива овчаря и съобщава на 112.????

    12:48 22.02.2026

