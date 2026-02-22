На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за 200 000 евро. Калушев е имал и сателитна връзка със "Старлинк"

На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне 200 хиляди евро, предаде bTV.

С каква техника са разполагали т.нар рейнджъри, открити мъртви на "Петрохан" и Околчица? Сред нея са високопроходими автомобили, кемпер, дронове, моторни шейни. Какви са спецификите на използваното оборудване и колко струва това?

Високопроходимият кемпер, в който бяха открити телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно момче при връх Околчица е закупен през есента на 2025 г.

Димитър Маринов е собственик на фирма за кемпери под наем и отдава същия модел в продължение на няколко години.

"Специално този кемпер е 4х4 система, с автоматична скоростна кутия, няма бързи и бавни скорости, всичко е автоматично при него. Минава на места, където може да отиде и нормален джип, проходим е в зимни условия, на пясък, на камъни, няма проблем с него относно проходимост. Чувам, че е бил на такова място и хората се чудят може ли да стигне – да, този кемпер може да стигне...", коментира той.

По думите му цената на такъв тип кемпер много зависи от допълнителното оборудване.

"Един такъв кемпер почва от около 110 хил. евро и нагоре", коментира Димитър Маринов.

Сдружението на Калушев е имало и сателитна интернет връзка чрез "Старлинк". От вътрешното министерство обявиха на брифинг преди дни, че именно чрез технологията на Илон Мъск са успели да разберат мястото на кемпера.

А сателитите на "Старлинк" помагат за разследването на много операции по целия свят, ключова роля имат дори и във военни условия. Българинът Иван Калчев е доброволец в Украйна и поддържа сателитите на Киев към "Старлинк" в продължение на година. Затова познава добре този тип технология.

"За това време не ми е известен нито един случай - хардуерно да е бил засечен, тоест чрез радиовълните, да е бил засечен "Старлинк" от едната или от другата страна. Това е еквивалентът на следенето на телефоните чрез клетките – без да се знае конкретен мобилен абонат какво си говори, дали използва глас, дали използва някакво съобщение, той свързвайки се с клетката, оставя трафични данни", коментира Иван Калчев.

Сдружението на Калушев е разполагало и с високотехнологични дронове. Стоян Йорданов е дългогодишен експерт по управление на дронове. Разпознава летателния апарат на неправителствената организация от "Петрохан" по описанието на МВР.

"Дронът, който са използвали, е висок клас индустриален дрон, който може да се използва за доста неща. Той е снабден с термална камера, която може да се използва за термографски изображения, за издирване на бедстващи хора, затиснати хора под лавина. Също така има доста добро качество зуум камера и съответно може да се гледа от 100-200 м, да се приближи, да се види номер на кола, да се види нещо друго доста по-детайлно", посочва Стоян Йорданов, експерт по дронове.

Обсегът на такъв тип дрон достига до около 8 км, а полетното време е около 40 минути при добри метеорологични условия. Може да се вдигне на височина до около 1 км.

"Около 10 000 евро е цената на термалната версия. Има и за геодезия и картографиране с доста добра камера, нормална цветна камера, с която могат да се правят много добри зазнемания като 2D, 3D модели на сгради, на пътища", коментира Стоян Йорданов.

Професионалното оборудване и техника са били притежание на групата във връзка с изпълняваните от тях дейности по опазването на околната среда. В тези дейности те са си сътрудничили и с Европейската рейнджър федерация. Оттам потвърдиха за bTV, че се познават с ръководителите на сдружението от 2022 година.

"Сътрудничим си с Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) от 2022 г. Срещнахме се с тях във връзка с различни предложения за обучение и работа в мрежа на ERF, последно през октомври 2025 г. на Европейския конгрес на рейнджърите в Румъния. Техните дейности бяха свързани с утвърждаване на професията рейнджър в Румъния; повишаване на осведомеността сред обществеността за природата и необходимостта от нейното опазване, например чрез екологично образование и програми за млади рейнджъри; предотвратяване на екологични престъпления като бракониерство и незаконна сеч. Нашето впечатление беше, че те приемат много сериозно целта си за опазване на природата и развитие на професията рейнджър в страната си и са ангажирани да я преследват. Те бяха активна част от нашия международен обмен по тази тема чрез участието си в нашите програми", коментират от Европейска рейнджър федерация – European Rangers Federation (ERF).

На разпространените от МВР видеа от хижа „Петрохан“ се виждат още и моторни шейни, както и високопроходими автомобили на стойност десетки хиляди евро.

Макар медиите да не разполагаме с данни за точните характеристики за част от автомобилите или все още да не е ясно с каква техника е работило сдружението на Калушев - публично някои дарители дадоха хоризонт на мащаба на организацията. Например кметът на столицата призна, че е дарил 70-80 хиляди евро за електрически мотори.

Така от мненията на експертите, публично известните твърдения и пазарни проучвания грубата сметка показва, че на "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне 200 хиляди евро или близо половин милион лева. А може би дори много повече.