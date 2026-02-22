Новини
Норвегия е големият победител на Зимните олимпийски игри, ето на което място по медали е България

22 Февруари, 2026 19:41 2 354 9

Домакините от Италия завършиха на четвърто място с най-доброто представяне в историята си

Норвегия е големият победител на Зимните олимпийски игри, ето на което място по медали е България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Норвегия спечели класирането по медали на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина с рекордните 18 златни отличия и общо 41. Скандинавската държава добави 12 сребърни и 11 бронзови медала от 116 дисциплини в поредното си доминиращо представяне, предаде БТА.

Йоханес Клаебо пренаписа книгата с рекорди, като грабна всичките шест златни медала в ски бягане и вече има рекордните 11 титли в кариерата си на Зимните игри. Йенс Офтебро завоюва злато и в трите дисциплини северна комбинация.

Норвегия преди това е печелила класиране по медали през 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 и 2022 година.

САЩ са втори с 12-12-9 и общо 33 отличия, а Нидерландия зае трето място с 10-7-3. Всички първи места на "оранжевите" дойдоха в бързото пързаляне и в шорттрека.

Домакините Италия завършиха на четвъртото място с най-доброто представяне в историята си - 10-6-14, като скиорка Федерика Бриньоне и състезателката по бързи кънки Франческа Лолобриджида взеха по два златни медала.

Германия остана извън челната тройка на пета позиция с резултат 8-10-8 и 19 от 26-е си отличия, спечелени в бобслея, шейните и скелетона.

Сред най-забележителните титли е златото на Лукас Пинейро Бротен в гигантския слалом - първи медал от Зимни игри за Бразилия и за цяла Южна Америка.

България заема 28-а позиция. Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната в историята зимна Олимпиада като брой спечелени медали. Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова заслужиха бронзови отличия, а родните атлети направиха още четири класирания в топ 10 в отделните дисциплини.


