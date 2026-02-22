Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Баскетбол »
Черно море Тича спечели втора поредна Купа на България

Черно море Тича спечели втора поредна Купа на България

22 Февруари, 2026 20:25 718 0

  • баскетбол-
  • черно море тича-
  • локомотив пловдив

Двата отбора изиграха много оспорван и интересен финален сблъсък, в който си оспорваха победата до самия край

Черно море Тича спечели втора поредна Купа на България - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Черно море Тича защити трофея си от турнира за Купата на България по баскетбол за мъже. Варненци спечелиха второ поредно и общо шесто отличие от надпреварата, след като победиха Локомотив Пловдив с 88:87 (20:28, 27:15, 19:18, 22:26) във финала в „Арена Ботевград“, където се проведе Финалната осмица. Старши треньорът на Черно море Васил Евтимов триумфира в турнира за трета поредна година, след като през 2024-а изведе бургаския Черноморец до отличието, предаде БТА.

Двата отбора изиграха много оспорван и интересен финален сблъсък, в който си оспорваха победата до самия край. Локомотив поведе с 12:8 с кош на Кръстомир Михов и тройка на Шоу Андерсън след четири минути игра. Малко по-късно Томислав Минков направи аванса на пловдивчани – 19:11. Черно море Тича се доближи на 3 точки, но по-малко от минута преди края на първата четвърт Грант Сингълтън реализира за преднина от 10 за Локомотив – 27:17. Последният кош за периода бе дело на Цветомир Чернокожев за варненци, правейки резултата 20:28.

Черно море Тича съкрати дистанцията до 2 точки – 30:32, след като Венцислав Петков бе точен на два пъти от наказателната линя, но Георги Кендеров и Кхалил Милър се разписаха в поредни атаки за Локомотив, за да увеличат преднината на своя тим до 7 точки – 37:30. Серия от 7 безответни точки за „моряците“ доведе до равенство – 37:37, фиксирано с кош на Ламонт Уест при оставащи четири минути от първото полувреме, а след тройка на Алонзо Гафни Черно море Тича поведе с 40:38. Прецизна стрелба на Уест от далечна дистанция оформи и крайното 47:43 в полза на варненци след 20 минути игра, а самият Ламонт Уест вече бе натрупал 13 точки на сметката си.

Серия от 9:4 в полза на Локомотив изведе напред тима, воден от треньора Асен Николов, но нова тройка на Уест пак даде аванс от 54:52 за Черно море. Размяната на водачеството продължи, а три минути преди финала на третата четвърт резултатът бе равен – 59:59, след като Петков реализира от дистанция в коша на пловдивските „железничари“. Последната по-добри минути за баскетболистите на Черно море Тича, а с третата си тройка до момента Венцислав Петков оформи преднина от 66:61 за отбора си преди последните 10 минути.

Малко след старта на заключителната част Йоанис Кикрилис отбеляза 3 точки за Локомотив, който поведе със 71:70, но варненци бързо си върнаха водачеството, а с още една тройка Георги Боянов направи резултата 75:71 в полза на Черно море Тича при оставащи шест минути от редовното време на двубоя. Грант Сингълтън бе точен от далечно разстояние за 84:83 в полза на пловдивския състав минута и 40 секунди преди края, а Уест от наказателната линия вкара на два пъти за 85:84 за Черно море. При оставащи 34 секунди варненци имаха аванс от 88:87, двата тима пропуснаха при последните си атаки и Черно море Тича ликува с втори пореден трофей от надпреварата.

Ламонт Уест беше най-резултатен за успеха с 20 точки и 5 борби. Георги Боянов допринесе с 18 точки, 7 борби и 2 асистенции, а Венцислав Петков добави 13 точки и 4 асистенции.

Кръстомир Михов завърши с 18 точки и 4 асистенции за пловдивчани, за които финалът бе първи в историята на клуба, докато Девърл Рамзи се отчете със 17 точки и 8 асистенции.

За най-полезен играч на турнира бе избран Ламонт Уест от Черно море Тича.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове