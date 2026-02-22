Черно море Тича спечели втора поредна Купа на България

Черно море Тича защити трофея си от турнира за Купата на България по баскетбол за мъже. Варненци спечелиха второ поредно и общо шесто отличие от надпреварата, след като победиха Локомотив Пловдив с 88:87 (20:28, 27:15, 19:18, 22:26) във финала в „Арена Ботевград“, където се проведе Финалната осмица. Старши треньорът на Черно море Васил Евтимов триумфира в турнира за трета поредна година, след като през 2024-а изведе бургаския Черноморец до отличието, предаде БТА.

Двата отбора изиграха много оспорван и интересен финален сблъсък, в който си оспорваха победата до самия край. Локомотив поведе с 12:8 с кош на Кръстомир Михов и тройка на Шоу Андерсън след четири минути игра. Малко по-късно Томислав Минков направи аванса на пловдивчани – 19:11. Черно море Тича се доближи на 3 точки, но по-малко от минута преди края на първата четвърт Грант Сингълтън реализира за преднина от 10 за Локомотив – 27:17. Последният кош за периода бе дело на Цветомир Чернокожев за варненци, правейки резултата 20:28.

Черно море Тича съкрати дистанцията до 2 точки – 30:32, след като Венцислав Петков бе точен на два пъти от наказателната линя, но Георги Кендеров и Кхалил Милър се разписаха в поредни атаки за Локомотив, за да увеличат преднината на своя тим до 7 точки – 37:30. Серия от 7 безответни точки за „моряците“ доведе до равенство – 37:37, фиксирано с кош на Ламонт Уест при оставащи четири минути от първото полувреме, а след тройка на Алонзо Гафни Черно море Тича поведе с 40:38. Прецизна стрелба на Уест от далечна дистанция оформи и крайното 47:43 в полза на варненци след 20 минути игра, а самият Ламонт Уест вече бе натрупал 13 точки на сметката си.

Серия от 9:4 в полза на Локомотив изведе напред тима, воден от треньора Асен Николов, но нова тройка на Уест пак даде аванс от 54:52 за Черно море. Размяната на водачеството продължи, а три минути преди финала на третата четвърт резултатът бе равен – 59:59, след като Петков реализира от дистанция в коша на пловдивските „железничари“. Последната по-добри минути за баскетболистите на Черно море Тича, а с третата си тройка до момента Венцислав Петков оформи преднина от 66:61 за отбора си преди последните 10 минути.

Малко след старта на заключителната част Йоанис Кикрилис отбеляза 3 точки за Локомотив, който поведе със 71:70, но варненци бързо си върнаха водачеството, а с още една тройка Георги Боянов направи резултата 75:71 в полза на Черно море Тича при оставащи шест минути от редовното време на двубоя. Грант Сингълтън бе точен от далечно разстояние за 84:83 в полза на пловдивския състав минута и 40 секунди преди края, а Уест от наказателната линия вкара на два пъти за 85:84 за Черно море. При оставащи 34 секунди варненци имаха аванс от 88:87, двата тима пропуснаха при последните си атаки и Черно море Тича ликува с втори пореден трофей от надпреварата.

Ламонт Уест беше най-резултатен за успеха с 20 точки и 5 борби. Георги Боянов допринесе с 18 точки, 7 борби и 2 асистенции, а Венцислав Петков добави 13 точки и 4 асистенции.

Кръстомир Михов завърши с 18 точки и 4 асистенции за пловдивчани, за които финалът бе първи в историята на клуба, докато Девърл Рамзи се отчете със 17 точки и 8 асистенции.

За най-полезен играч на турнира бе избран Ламонт Уест от Черно море Тича.