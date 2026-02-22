Новини
Има редица случаи на корупция и злоупотреба с власт в руската армия

Плати или умри: ето как руски командири изнудват собствените си войници за 35 000 евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Някои руски фронтови командири освобождават войници от смъртоносни мисии само в замяна на големи суми пари. Тези, които отказват да платят, умишлено биват изпращани в безнадеждни атаки, пише Focus.de, позовавайки се на The Telegraph.

Началниците изискват еквивалента между 12 000 и 35 000 евро, за да освободят войници от особено опасни мисии. Тези, които отказват да платят, биват умишлено изпращани на практически безнадеждни атаки.

Войник описва съдбата на неплатежоспособните. Във видеоклип руски войник на име Денис Колесников описва ситуацията на фронта. Повече от половината от неговата част е била „елиминирана“ от собствените си командири, защото са отказали да платят.

Подобни практики са широко разпространени в руските фронтови части. Войниците са принуждавани да предават части от заплатата си под претекст, че „подкрепят поделението“. В някои случаи се твърди, че загиналите в бой войници не са били докладвани, за да продължат да получават обезщетенията си.

Институтът за изследване на войната (ISW) също цитира подобни случаи на корупция и злоупотреба с власт в руската армия. Има и случаи на злоупотреба със социални помощи при ранени войници. Експертите виждат това като нарастващ проблем за ръководството в Москва: Много войници се страхуват от собствените си командири почти толкова, колкото и от врага на фронта.

Междувременно Владимир Путин създава условия за постепенна мобилизация на резервисти, за да компенсира тежките загуби в Украйна. Руската Държавна дума прие на първо четене на 18 февруари закон, който има за цел да затегне „дълга за защита на отечеството“. ISW съобщава също, че това ще създаде правна основа за преследване на граждани, които критикуват задължителното набиране на резервисти.


  • 1 ВВП

    111 30 Отговор
    Това е в Окропистан..Добре е описано ..В РФ се бият наемници..Контратисти..

    08:00 22.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 смешно е

    129 23 Отговор
    Аз само на DW. вЕрвам !!

    Коментиран от #19, #70, #92, #204

    08:01 22.02.2026

  • 4 Ляв+

    153 27 Отговор
    Атлантическата пропаганда няма равна на себе си. Защо не сме вярвали на Ленин, който на времето казваше: "Капиталистическата Демокрация е скрита форма на Диктатура на Капитала. Който притежава - той и управлява"

    Коментиран от #80, #81, #97, #122, #355

    08:02 22.02.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    139 24 Отговор
    По интересно ми беше като писаха, че руснаците от глад са стигнали до канибализъм!!! Смешна и жалка пропаганда!😂😂😂

    Коментиран от #123

    08:02 22.02.2026

  • 6 Наблюдател

    134 31 Отговор
    Не преписвайте, криминалните практики на бандеровските фашисти на руснаците.
    Толкова задръстени не сме. Ние гледаме и забраната нам телевизия.

    Коментиран от #47, #96

    08:03 22.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ ИСТИНАТА

    109 23 Отговор
    Просто заменете руски/Русия с окраински/окраина.

    08:04 22.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    48 8 Отговор

    До коментар #7 от "Източвам разярения си пенис":

    Браво на редакцията, която не допуска нецензурни изрази, обиди, простаци и т.н.

    Коментиран от #13

    08:06 22.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТУПАК ОТ КИИФ

    54 7 Отговор
    Те такива статии обичам аз.

    08:07 22.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А в 0краИна няма такива проблеми

    71 16 Отговор
    понеже нямат войници.

    08:08 22.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пояснение съм статията

    86 14 Отговор
    В Русия работят с рубли в евро са украинците..

    08:10 22.02.2026

  • 19 Европеец

    54 10 Отговор

    До коментар #3 от "смешно е":

    Че е смешно, смешно е..... А пък аз вярвам само на bbc-то, той и бай Дончо така каза,па даже каза че ще ги съди......

    Коментиран от #28

    08:10 22.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хахахахаха

    54 14 Отговор
    пишели едни соросоиди, позовавайки се на други соросоиди ахахххахахахахахахах

    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    Коментиран от #127

    08:12 22.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 укромъка

    47 17 Отговор
    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински войници - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка КилНет съобщи, че данните били съхранявани в облачната услуга на Майкрософт. Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните са предоставени вече на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г - 118.5 хил.
    2023 г - 405.4 хил.
    2024 г - 595 хил.
    2025 г - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    Коментиран от #106

    08:12 22.02.2026

  • 28 Хахахахаха

    15 34 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Ще ти обеснявам, предполагам говориш как 186000 руски герои са загинали докато смазват украинската армия, ама поне ббс се обосновават от къде имат данните и те отбелязват, че това е проверена информация и доказана, така че ти в какво вярваш никой не го интересува, нормалния и умен човек гледа достоверната информация с надежден източник и проучване

    Коментиран от #95

    08:13 22.02.2026

  • 29 404 слава

    47 11 Отговор
    Кратка извадка, по данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои

    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои

    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои

    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои

    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!

    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    Съотношение около 1:40 без да броим "безследно изчезналите" украинци, защото тогава съотношението скача до небесата. Руснаците им спретнаха такъв месокомбинат че вече няма кой да се бие там, а последните 3 години на фронта са единствено и само насилствено мобилизирани (бусифицирани).

    Украинските победе съществуват есинствено в украинските медии, както и в наркоманските блянове на кокаиновия клоун.

    Коментиран от #111

    08:13 22.02.2026

  • 30 Тия медии подивяха съвсем!!!

    48 12 Отговор
    И естествено британските медии водят кукувичето хоро!
    Явно паниката е голяма!

    Което всъщност означава: Надежда за мир на хоризонта!

    Коментиран от #37

    08:13 22.02.2026

  • 31 Гориил

    27 14 Отговор
    В някои формирования на руската армия няма да срещнете нито един руснак.

    Коментиран от #102

    08:14 22.02.2026

  • 32 укрошок

    44 7 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    08:14 22.02.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    23 49 Отговор
    Америка измисля хладилника, телевизора, компютъра, айфона !!! Русия измисля корупцията и мизерията ☝️

    Коментиран от #109, #118

    08:15 22.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Българин

    36 12 Отговор
    В Русия има 37 млн доброволци, които дават подкупи, за да ги изпратят на фронта и да си запишат боен опит и да станат ветерани.

    Коментиран от #98, #112

    08:15 22.02.2026

  • 36 име

    41 11 Отговор
    Подкупите и воденето но загинали за изчезнали за да крадат парите за заплатите им е дейност на бандерите, явно соpocoидните автори са сменили "бандери" с "руснаци" и чакат да хване дикиш.

    08:15 22.02.2026

  • 37 Маргарет Тачър

    16 7 Отговор

    До коментар #30 от "Тия медии подивяха съвсем!!!":

    Истината боде некадърника в очите

    Коментиран от #46, #77

    08:16 22.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 БарекОфф

    20 41 Отговор
    Много отдавна ми попадна една книга "Черната книга на комунизма". Та във нея има писмо от Ленин до политкомисарите по райони в СССР. Пише "Убивайте колко се ми е повече хора за да създадете страх в населението" цитирам по памет.
    Да не забравяме и тактиката от Втората Световна Война "Нито крачка назад" със картечни отряди зад войската разстрелващи всеки който отстъпва.
    Всичко се повтаря, Ленин, Сталин, Путин, няма разлика. Явно манталитета им е такъв.

    Коментиран от #52

    08:16 22.02.2026

  • 40 Смешник

    43 10 Отговор
    Да бе да 35 хиляди евро плащат украинците за да се отърват от мобилизация. Ама нашето пропаганда прехвърля проблема върху руснаците.

    08:17 22.02.2026

  • 41 Шах

    17 31 Отговор
    Кремъл е секта .Имат си Гуро Путин и божество в мавзолея .Руснаците се самоубиват за 30 000 евро .

    08:17 22.02.2026

  • 42 Боко

    33 10 Отговор
    А укро “командирите” пускат техните вечен🪦 отпуск 👌

    08:19 22.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мемфис

    13 21 Отговор
    Тези озверели примати винаги са проявявали животински инстинкти.

    08:20 22.02.2026

  • 45 Гориил

    39 11 Отговор
    Руските командири защитават живота на своите войници. Това е заповед от президента Путин. Никой не изпраща руснаци на безсмислени мисии.Не е случайно, че не е посочен надежден източник на информация. Той просто не съществува.

    Коментиран от #50

    08:22 22.02.2026

  • 46 Руснаци

    34 5 Отговор

    До коментар #37 от "Маргарет Тачър":

    Каква истина от страна управлявана от Пакистанец, те дори не изкарват факти, до скоро викаха че руснаците са бедни, а изведнъж изкарват 35000 Евро, на кое да вярвам бедни ли са или изкарват 35000 евро

    08:23 22.02.2026

  • 47 Точно

    32 8 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Сами не биха се сетили за такива неща, но щом британското разузнаване разбере че бандерите са извършили някаква ужасия, веднага бързат да накарат медиите си да я припишат на руснаците.
    Лъжата трябва да излезе на бял свят преди да излезе истината!
    Идеята е, че ако истината след това излезе на бял свят, хората да си помислят- че е руска пропагаганда!
    Това им е стар номер!

    08:26 22.02.2026

  • 48 Кривоверен алкаш

    19 33 Отговор
    Който е живял в СССР...респективно Русия е наясно че там корупцията е така необходима,както слънцето и въздуха.......въобще в целият социалистически ЛАГЕР.тя си беше на пиедестал... беше нещо законно...

    Коментиран от #56, #57, #59, #162

    08:26 22.02.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    18 32 Отговор
    Лъжата и Глада - двата вечни съюзника на Русия.
    Фундаментът, същността на руснака.
    Рюрик от глад е дошъл в Новгород и излъгал руснаците ще ги прави велики ☝️😄

    Коментиран от #76

    08:27 22.02.2026

  • 50 е какъв

    23 5 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    по-надежден източник от Мара ти трябва🤣🤣🤣

    08:28 22.02.2026

  • 51 Пич

    33 12 Отговор
    Тази помия е почти вярна!!! Вярно е че така правят, но това го правят украинци с украинци, и затова е помия!!!

    08:28 22.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гориил

    15 6 Отговор
    Сто хиляди индийски работници, мечтаещи за Регистриран е един случай на опит за закупуване на договор от руската армия. Индийски гражданин е репатриран, а чеченски офицер е осъден на десет години затвор. гражданство, вече са пристигнали в Русия.

    08:29 22.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Миризлив руски палячо -крепостен

    16 24 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    Коментиран от #61

    08:29 22.02.2026

  • 56 Ууу...!

    28 11 Отговор

    До коментар #48 от "Кривоверен алкаш":

    Каква паветна тъпотия ?! А бе, либерастин, целият свят разследва корупцията в Украйна, включително САЩ и ЕС я разследват!!!

    Коментиран от #105

    08:30 22.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ДА МОМКО ТОВА Е

    16 3 Отговор
    Война. От твоята част половината са си отишли но знай ако не бяха тези по бедните щеше да си отидат некои други от по богатите. А ЗА КОМАНДИРИТЕ мерзавци. А вие пак триете думата свол@@@ч нима не са такива бре фактурници. Ако бяха вашите синове какво щеше да пИшите.

    08:32 22.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Гориил

    25 10 Отговор
    От случващото се в армиите на НАТО можем да научим ужасяващи примери за корупция и злоупотреба с офицерска власт.

    08:33 22.02.2026

  • 61 жик так

    17 6 Отговор

    До коментар #55 от "Миризлив руски палячо -крепостен":

    Правилно ви е казал Путин , поне ще останете живи за разлика от укрите .

    08:34 22.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Трудно е за вярване

    25 4 Отговор
    Вече за големи рибки ни взеха хаха. Да бяга писали,че им искат 3500 ,а не 35000 и да повярваме, но 35000 руски войник не е виждал през живота си и по тази логика трябва да си самоизбият цялата армия. Очевидно няма как това да е вярно и е измислица. Дори да подкрепяш Украйна , трябва да не разсъждаваш,за да повярваш на това.

    08:35 22.02.2026

  • 64 КОЛЬО ПАРЪМА

    22 6 Отговор
    Пак Лъжи от фактий това се отнася за укрите и наркомана щото нема пари за кока.

    08:35 22.02.2026

  • 65 Запознат

    17 18 Отговор
    Как пък една копейка не замина за руския рай,само плямпане колко хубаво било в Русия,ама отдалече?

    Коментиран от #104

    08:35 22.02.2026

  • 66 Мароуууу ма,

    28 7 Отговор
    но туй у укро наzzисткия сбиротак са случва ма. Ай стига приписвахте на руснаците укро делата. Навсякъде дават как ТЦК ги ловят, а ако сее откупят дават чемоданите пълни с пари. При руснаците всичко е доброволно и никой на сила не се записва за участие в СВО. Не сме още с изтрити мозъци, че да вярваме на гьобелсовата ви наzzистката пропаганда.

    08:35 22.02.2026

  • 67 Ццц

    26 7 Отговор
    Значи, укрофашаците убиха 1,2 млн. наемници, но има постоянен поток доброволци, които нямат търпение да ги ограбят преди да ги убият! 🤣🤣🤣 Ама си ги бива тия тупан експерти от ISW! Големи зевзеци са. В момента те и Две капки вода са най-смешните предавания в ефир.

    08:35 22.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Иван

    11 10 Отговор
    Близко е до акъла. Мобилизираха престъпниците рецидивисти от затворите, на които това им е живота и това са правили през целият си живот. Не знаят нищо друго. Що е толкова чудно че пренасят това и в армията. Путин с 1 куршум 2 заека. Хем си намалява тежестта да дондурка престъпници в Русия защото те ще измрат на фронта, хем има войници и то по подготвени с условията от обикновените. Някой ше се върнат и ще създават проблеми на обикновеното население. Но това е Русия, населението не е толкова важно.

    08:36 22.02.2026

  • 70 нпо агент

    19 8 Отговор

    До коментар #3 от "смешно е":

    Верваме само на урсуля..какво ни заливате с тази помия от някакъв си институт за ла..на..Кой им плаща за да бълват ден и нощ тези фейкове..риторичен въпрос..може и да не отговаряте..

    08:38 22.02.2026

  • 71 Бай Ганьо

    15 16 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    08:39 22.02.2026

  • 72 Гориил

    24 12 Отговор
    Руската армия е една от най-организираните и дисциплинирани армии в света. Всичко, споменато в пресата в социалните мрежи, е измислица.Като губеща страна, европейската преса използва клюки и слухове.

    Коментиран от #85

    08:39 22.02.2026

  • 73 Оооо, като видях

    21 7 Отговор
    източника от който Мара пие инфо, ми стана ясно за укро наzzистката пропаганда тип Гьобелс. Да предава това което се случва в твоя аскер, че се случва в противника. Но това не променя ситуацията на ЛБС/линия на бойно съприкосновение/.

    08:39 22.02.2026

  • 74 Владимир Путин, президент

    16 19 Отговор
    Четири Года Купянск, Покровск, Торецк, Часов Яр и 500 000 убити доказват, че всичко казано в статията е Истина !!! Практически руснаците сами се избиват за къшей хляб и тарелка боб ☝️

    Коментиран от #88

    08:39 22.02.2026

  • 75 шаа

    18 7 Отговор
    жалките мисирки си мислят, че на войниците им дават заплатата на ръка в кеш

    08:39 22.02.2026

  • 76 Лама Лапай

    16 7 Отговор

    До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":

    Президент на тъпаците педофили и либерасти:
    - Кретенщината, рендерастията, педофилията и въобще всяка извратения и ненормалност е Фундамент и цел на нашите последователи от паветата във всички държави!

    08:40 22.02.2026

  • 77 Когато са преписвали поднесената им

    26 6 Отговор

    До коментар #37 от "Маргарет Тачър":

    от британското разузнаване информация с цел да подменят в статията си: украинци с руснави, британския Телеграф са пропуснали да подменят сумата в евро с рубли. На руснаците се плаща в рубли, а откакто евромиротворците поеха издръжката, на украинците им се плаща в евро!

    Боде ли некадърнико???

    Коментиран от #176

    08:40 22.02.2026

  • 78 Мишел

    23 7 Отговор
    Толкова слаба пропаганда не е имало и при соца.

    08:40 22.02.2026

  • 79 Важното е родните ни атлантенца

    19 8 Отговор
    да го отнесат мощно и да им го отперат яко в "коалицията на желаещите" и без 35 000 евро

    Коментиран от #90, #101

    08:42 22.02.2026

  • 80 Аз не съм от тези,

    24 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ляв+":

    които не са вярвали. Виж тези дето искаха бананите и до ден днешен вярват, че сеги е най-добре, а не се усещат, че банана е на пръчка вързан пред муцуната им и те тичат след него и все не могат да го стигнат, защото държащия банана е на гърба им.

    08:43 22.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Лука

    5 17 Отговор
    Унгарското ръководство заема рашистка позиция ,войната е но рашистите !

    Коментиран от #89

    08:45 22.02.2026

  • 84 Има редица случаи

    5 1 Отговор
    Има редица случаи на корупция и злоупотреба с власт

    08:46 22.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Лука

    11 15 Отговор
    Слава !Слава !Слава на Русия ,закрилница и последна бариера на Православието от многополловитте педдо филли сатта нистии !

    08:48 22.02.2026

  • 88 И как така гладуват

    16 5 Отговор

    До коментар #74 от "Владимир Путин, президент":

    в страна която е на 4то място в света по покупателна способност на населението?
    Освен това The Telegraph бързината да изпрварят с лъжа истината, са се издали, че в случката става дума за украинци.
    Не на руснаците се плаща в евро, нали?

    Коментиран от #114

    08:48 22.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Лука

    6 17 Отговор

    До коментар #79 от "Важното е родните ни атлантенца":

    Рашистите вън отБГ сайтове !

    08:49 22.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ХАХА

    15 6 Отговор
    Тъпашки лъжи!Най много руснаците да ви се посмеят а може и да изядете някой приклад в атлантическите мутри.

    08:51 22.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Путин е като хитлер но е в зародиш

    9 18 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    Коментиран от #100

    08:53 22.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Путлер може и да си вярва

    3 15 Отговор

    До коментар #96 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Путин е като хитлер но е в зародиш
    00ОТГОВОР
    До коментар 6 от "Наблюдател":

    Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !
    -;-
    Като Владолф Путлер е бил в зародиш, какво по-натав за се очакнва!

    добре че Фюрера е на години та Аллах ще го вземе до себе си когато прецени!

    08:55 22.02.2026

  • 101 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    8 10 Отговор

    До коментар #79 от "Важното е родните ни атлантенца":

    Кой на кого ли го отперва мощно....

    08:55 22.02.2026

  • 102 Руснак не е този,

    9 3 Отговор

    До коментар #31 от "Гориил":

    който говори руски, а всеки който е готов да даде живота си за Русия. Така, че Гуреле пишеш много, знаеш малко.

    08:55 22.02.2026

  • 103 Как що бе

    8 2 Отговор

    До коментар #98 от "Българин":

    ами щото си говедо

    08:55 22.02.2026

  • 104 Същественото

    6 10 Отговор

    До коментар #65 от "Запознат":

    е, че копейките вярват в непобедимата сила на руското оръжие, че Украйна аха-аха ще падне и любимото им джудже Путин ще прекоси Дунава, за да подкара тях и синовете им на Запад - да се бият с поробителите ни от НАТО и ЕС. Четвърто освобождение, един вид, или може би трето, обърках се. Те нали все ни освобождават.

    08:56 22.02.2026

  • 105 Кривоверен алкаш

    4 9 Отговор

    До коментар #56 от "Ууу...!":

    Тъп е на баща ти синът...до вчера Украйна къде беше...в СССР...нали това писах бе умньо...

    08:57 22.02.2026

  • 106 Лука

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "укромъка":

    А дали е така ,кой ще ти каже ?

    08:57 22.02.2026

  • 107 ахахахахахаха

    5 3 Отговор
    фокуспокус де Е? и Телеграфа ... ахахахах, все достоверни източници, доказали се през времето на специалната военна операция . И тука някви "майстори на словото" дори се осмеляват да се ежат .. не е смех туй, позор е.

    08:57 22.02.2026

  • 108 ТуПИ НО УПОРИТИ

    14 3 Отговор
    .......КОПАТЕ Д ЪНОТО....................!

    08:57 22.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Факти

    17 3 Отговор
    То е ясно : “статията” ще е или от ма р че то , или от а н а л н и я то ли !

    08:59 22.02.2026

  • 111 Лука

    7 12 Отговор

    До коментар #29 от "404 слава":

    НЕ КОРЕКТНИ СРАВНЕНИЯ ,РАШИСТКИ .

    Коментиран от #303

    08:59 22.02.2026

  • 112 Още един

    5 12 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    довод, че руснаците са сбърканяци, които не бива да бъдат допускани в цивилизования свят.

    09:00 22.02.2026

  • 113 Механик

    5 10 Отговор
    Руският гении създаде безаналогов заместник на Старлинк.Казват му Аеролинк.Уайфи са качили на метеорологични балони само,че балоните се носят по необясними траектории и сигналът е тука има тука,тука нема

    09:01 22.02.2026

  • 114 Ко речи?

    6 12 Отговор

    До коментар #88 от "И как така гладуват":

    Еквивалент в евро, жмольо. Четене с разбиране му се казва. Еквивалент, щото никой не е длъжен да знае курса на пропадналата рубла.

    Коментиран от #133

    09:02 22.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Механик

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    руснаците са измислили и груповото напиване

    09:03 22.02.2026

  • 119 Бай той Толстой

    9 2 Отговор
    😁😁😁 Вервайте!

    09:03 22.02.2026

  • 120 А тъй , точно тъй

    10 3 Отговор
    И в "коалицията на желаещите" ще е тъй ... Плати или умриии! Плати или задължителна военна служба ...ъхъъъ като в Гърция примерно

    09:04 22.02.2026

  • 121 Гаджева

    6 9 Отговор
    Абе лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    09:04 22.02.2026

  • 122 6666

    5 13 Отговор

    До коментар #4 от "Ляв+":

    ленин е най-големия престъпник на миналия век.Ако не беше направил революцията на простаците светът щеше да е съвсем друг,по-добър .Комунистите станаха най-привилегированата класа за всички времена.

    09:04 22.02.2026

  • 123 Хм Хм

    5 11 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Канибализмът не е някаква новост за тези племена, прочети малко.

    09:04 22.02.2026

  • 124 Механик

    17 5 Отговор
    Хайде сега някое розово пони да ми обясни от къде в изостанала Русия, беден войник-алкаш ще има 35000 € ?
    Да ми обясни кое от всичкото не е вярно и кога господарите му не са лъгали.
    Когато казват че руснаците умират от глад?
    Когато казват, че Русия е изостанала?
    Когато казват че руснаците са алкаши?
    Или когато казват, че на руснаците им искат по 35000€

    Коментиран от #129, #145, #153

    09:05 22.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Миньоро

    15 4 Отговор
    Явно всеки руски войник носи в раницата си поне 35 000 евра за да се откупи при нужда. Вероятно заплатите им са много големи.

    Коментиран от #136

    09:05 22.02.2026

  • 127 Хм Хм

    2 10 Отговор

    До коментар #23 от "хахахахаха":

    Дай линк, г-н Неистина. Лъжеш в ерата на изкуствен интелект, интернет и Гугъл.
    Новината е:
    "Журналисти идентифицираха над 186 хиляди руски ..."

    09:07 22.02.2026

  • 128 АБЕ КО СТАНА С

    12 3 Отговор
    БЕСАРАБСКИЯТ ФРОНТ
    МАЙ КОТО СТАНА С ПОРЕДНАТА ПЕРЕМОГА
    СПИХНА СЕ
    А РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ ЯВНО СА МИЛИОНЕРИ ЩОМ ИМАТ ПО 35000 ЕВРО В СМЕТКИТЕ СИ ИЛИ НАПРАВО В БРОЙ А
    АЛО УКРОМИШОЦИТЕ КОГА ША СИ ПЛАТИТЕ ДЖЕПАНЕТО ДЕТО ВИ ДАДОХМЕ

    Коментиран от #137

    09:08 22.02.2026

  • 129 Болен мозък

    8 9 Отговор

    До коментар #124 от "Механик":

    Кой ти казва че руснаците ИМАТ по 35 000 евро. ИСКАТ ИМ по 35 000 евро...който нема става...пушечно месо.

    Коментиран от #144, #147, #149

    09:08 22.02.2026

  • 130 Вярно е , Но..

    11 3 Отговор
    Всичко в статията е вярно , но с едно уточнение . Ства въпрос,а ВСУ . И това се знае от началото на конфликта .

    09:08 22.02.2026

  • 131 Плати или умриии

    11 4 Отговор
    Важното е родните ни атлантенца да го отнесат мощно и да им го отперат яко в "коалицията на желаещите" и без 35 000 евро. Плати или в "коалицията на желаещите" умриии...

    Коментиран от #148

    09:08 22.02.2026

  • 132 Тцк ......

    9 2 Отговор
    Ги ловят по улиците като зайци но много често ядът бой 😂

    09:09 22.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Трябва да му се признае!

    15 14 Отговор
    Путлер успя да организира и осъществи най-масовото убиство на руснаци в последните 80 години.

    Колко руснаци са убити или осакатени е без значение за диктатора и хунтата му ,защото в Русия има достатъчно месо за фронта в Украйна. Отдавна са на хорото кремълските фашисти и края му свършва само по един начин...

    Коментиран от #139, #140, #142

    09:10 22.02.2026

  • 135 М-да...

    0 0 Отговор
    Изтрита многократно подлога, това е твоя съдба.Провилно заемаш мястото си.

    09:10 22.02.2026

  • 136 БАЦЕ ЕООД

    9 5 Отговор

    До коментар #126 от "Миньоро":

    абе и аз тва си викам... тя нали рублата в тотален КОЛАПС , евро в русия пък откъде да има? то санкции манкции .. това не ли било ОЩЕ ПО ПРОТИВОДЕМОКРАТИЧНО и от вече тоталният морален колапс на руското общество... което пък изобщо не подкрепя Путин, тва е илюзия направо.

    09:10 22.02.2026

  • 137 Оръжие за Украйна

    5 3 Отговор

    До коментар #128 от "АБЕ КО СТАНА С":

    Изнасяме оръжие и трупаме дебели пачки.....военните ни заводи работят нон стоп.

    Коментиран от #141

    09:10 22.02.2026

  • 138 Азиатец

    12 4 Отговор
    Жалка, примитивна укропропаганда в гьобелсов стил с цел манипулиране на читатели и/или привличането им с извратени събития, доказателствата за които са "един войник разказа". Със сигурност има извращения в руската армия, но такива има навсякъде, дори и в най-демократичните армии. И не само в армиите, но и в кралските дворове например. Нещо за връзките на принц Андрю с Епстийн ?

    09:11 22.02.2026

  • 139 Путин изби над милион руснаци

    8 9 Отговор

    До коментар #134 от "Трябва да му се признае!":

    Заради болните си амбиции....

    Коментиран от #154

    09:12 22.02.2026

  • 140 шо е

    9 7 Отговор

    До коментар #134 от "Трябва да му се признае!":

    дори хитлер е имал избора между въжето и револверо .. Зелю също има такъв избор. Па дано и поддръжниците му подобна орисия .. Пожелавам ти!

    09:12 22.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Хахахахаха

    16 7 Отговор

    До коментар #134 от "Трябва да му се признае!":

    А какво да казваме за зеления, затри 40 млн Украйна хахахахаха, вече няма Украйна, днеска пак ще е без ток и вода Киев, до година Киев ще бъде с руско име

    09:12 22.02.2026

  • 143 Тук сте психиатрия

    15 7 Отговор
    Безнадежден случай. Фейкове и откачени коментатори за втвърдяване електората на ПП-ДБ.

    09:12 22.02.2026

  • 144 Механик

    12 2 Отговор

    До коментар #129 от "Болен мозък":

    Ми щом нямат, за какво им ги искат? Що дойчевеле пише, че на руснаците им искат 35000€, а не например 1 кило диаманти или нещо друго, а упоменават изрично за 35000€??
    Хайде де. Или искаш да кажеш, че дойчевеле лъжат???
    Ма ти още малко и на УНИАН няма да вярваш май, а??

    Коментиран от #150, #151

    09:13 22.02.2026

  • 145 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #124 от "Механик":

    От никъде.Отива и мре в донбас за бункерният.

    09:14 22.02.2026

  • 146 .......

    11 2 Отговор
    Какво продължавате да ни занимавате с тези,проблема ни е вече че София я ползват за жив щит с ,което застрашават живота на всички нас .Продажниците са се скрили като мишки ,гласувайте още за герб и жълтопаветната пасмина нпо проминити мозъци!

    09:14 22.02.2026

  • 147 Дългият

    5 6 Отговор

    До коментар #129 от "Болен мозък":

    Ти 35000 €врака даже и на картинка не си ги виждал бе Цар Вуллл .

    09:14 22.02.2026

  • 148 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ АТЛАНТИЧЕСКА

    8 9 Отговор

    До коментар #131 от "Плати или умриии":

    Най мощно го отнася руския мужик и...Путин.

    Коментиран от #152, #159, #166

    09:14 22.02.2026

  • 149 обясни, обясни

    6 2 Отговор

    До коментар #129 от "Болен мозък":

    Сподели от извора на мъдростта си, процесът ... откъде се теглят, в БРОЙ ЛИ .. Кой пакет санкции го забрани това? 3ти, 4ти може би? кажи, кажи.. И като им искат и нямат и пак отиват на фронта? къде е бонуса?

    Коментиран от #158

    09:15 22.02.2026

  • 150 Болен мозък

    3 12 Отговор

    До коментар #144 от "Механик":

    Щом са за ЖИВОТА ТИ, требе да намериш 35000 ЕВРА.....Иначе ставаш пушечно месо на ВСУ.

    Коментиран от #157, #160

    09:16 22.02.2026

  • 151 Меанико,не се впрягай толкоз.

    3 6 Отговор

    До коментар #144 от "Механик":

    С тая война я рак я инфаркт ще фанеш..Дърт човек си все пак.Пази си здравето.

    09:16 22.02.2026

  • 152 Зеленски

    9 3 Отговор

    До коментар #148 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ АТЛАНТИЧЕСКА":

    Бате търся украинци 60+ за фронта, вкарах закон за тях, няма хора, ако чуеш нещо обади се, нямаме хора за фронта, моля ви пратете украинци възрастта и пола е без значение, благодаря ви

    09:16 22.02.2026

  • 153 Помак

    10 3 Отговор

    До коментар #124 от "Механик":

    Бат Механик ,къде търсиш логика в жълтопаветен козяшки тррр..олл,след като цъкат като шугави за 15с на пост и вечер обикалят кофите за да си дояждат !

    09:17 22.02.2026

  • 154 Димитринчо

    3 8 Отговор

    До коментар #139 от "Путин изби над милион руснаци":

    Повечко са.

    09:18 22.02.2026

  • 155 Жалката западна пропаганда

    12 1 Отговор
    копае дъно след дъно и показва клоаката на света в която се превърнаха.

    Коментиран от #298

    09:18 22.02.2026

  • 156 Тома

    9 1 Отговор
    Оригинална новина получена влажна директно от хидрофора

    09:18 22.02.2026

  • 157 ахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #150 от "Болен мозък":

    на това ли се базира цялата ти логика? браво бе момче! БРА-ВО! ПЪРВА НАГРАДА! НАЙ-УМНИЯТ !

    Коментиран от #161, #165

    09:19 22.02.2026

  • 158 Болен мозък

    2 10 Отговор

    До коментар #149 от "обясни, обясни":

    Питай руските командири, не мен....може да ги превеждат по банкова сметка от телефоните си....за да спасят ЖИВОТ СИ...на всичко са готови

    09:19 22.02.2026

  • 159 Майстора

    9 1 Отговор

    До коментар #148 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ АТЛАНТИЧЕСКА":

    Гледай да не ни се пресекат пътищата ,тогава ще разбереш какво се лее ,хъесоссс .

    09:19 22.02.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Болен мозък

    2 8 Отговор

    До коментар #157 от "ахахаха":

    Мен ме остави. Явно твоя живот не струва 35000 евро....
    Ама не ли не си че ударите на ВСУ.

    09:20 22.02.2026

  • 162 Меки гашки

    14 3 Отговор

    До коментар #48 от "Кривоверен алкаш":

    Ек и лидерите на ЕС са пропити от корупция а за България да не говорим

    09:21 22.02.2026

  • 163 !!!

    16 3 Отговор
    Германия и Британия въоръжават Украина и логично да чернят руската армия.

    Коментиран от #167

    09:22 22.02.2026

  • 164 Болен мозък

    3 10 Отговор

    До коментар #160 от "не си болен":

    Най обичам некой да ме оценява....като по времето на комунизма......

    09:22 22.02.2026

  • 165 Хахахахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #157 от "ахахаха":

    Братле то не е нещо учудващо, че фенчетата на укрите и Нато са леки умствено изостанали, то там 99,9 процента са скъсаняци, живеещи в гарсониера, каращи 20 30 годишни коли, живота им е тежък и не трябва да ги съдим

    09:22 22.02.2026

  • 166 9ти септември

    10 3 Отговор

    До коментар #148 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ АТЛАНТИЧЕСКА":

    Ще видим

    Коментиран от #168, #179

    09:23 22.02.2026

  • 167 Болен мозък

    4 11 Отговор

    До коментар #163 от "!!!":

    То Иран и С.Корея пък въоръжават...Путин.

    Коментиран от #174, #178, #182

    09:23 22.02.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Тцк ......тцк

    6 2 Отговор
    Тцк тцк тцк тцк

    09:25 22.02.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Руските порядки

    5 6 Отговор
    предстоят окончателно да бъдат въведени у нас,със настъпващия военен преврат.

    09:26 22.02.2026

  • 172 аz СВО Победа 80

    4 7 Отговор
    Накратко:Към русофил четата!По случай 4 години от Тридневната на 24 февруари вземате по едно руско знаме,закачате си една черно-оранжева лентичка и отивате пред руското посолство с плакати"4 години велики пабеди"Путин е най-великият пълководец ", "Зеленски е наркоман","Долу гейска Европа"
    Трябва да нхъсвате Русия и така ботокса ще продължи да праща всеки ден по 1000 солдата на смърт.

    Коментиран от #195

    09:26 22.02.2026

  • 173 БАРС

    11 2 Отговор
    ТОВА КОЕТО СА ГО ПИСАЛИ ДВ. И НАШИТЕ САМО ТОВА ЧАКАТ ДА СЕ ОПЛЮЕ РАША,НО ИМА ЕДНО НО И ТОВА Е ДОКАЗАНО ИМЕННО ОТ ПЛЕНЕНИТЕ УКРАИНЦИ ПРЕДИ З ГОДИНИ НЯКЬДЕ ТОВА СА ПРАВИЛИ УКРОКОИАНДИРИТЕ.ИСКАЛИ ПАРИ ЗАДА НЕ ГИ ПРАТЯТ НА ПЪРВА ЛИНИЯ ИЛИ НА СМЪРТОНОСТНА МИСИЯ.В УКРАИНА ИМА ЕДНИ КОИТО СЕДЯТ В ОФИСИ И ПУСКАТ РАЗНИ ПАРТЕНКИ ПО РОСИЯ КОИТА СЕ ОТНАСЯ НЕ САМО ЗА ВОЙНАТА А И ЗА ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ.ПО РАШЕН ТВ СТОП ФЕЙК ВСЯКА СЪБОТА НА РОСИЯ 24 А В НЕДЕЛЯ ГО ПОВТВРЯТ ПОКАЗВАТ ЧЫЕЙКОВЕТЕ НА УКРИТЕ КАКТО И ОРИГИНАЛА.ТОВА СЕ КАЗВА ИНФОРМАЦИОННА БОРБА.УКРТТЕ ГУБЯТ ВОЙНАТА И ДРУГО НЕ ИМ ОСТАВА ОСВЕН ДА ЛЪЖАТ.ВЧЕРА ПОКАЗАХА РАШКИТЕ ПЛЕНЕН КОЙТО САГО ЗВАНАЛИ РАШКИТЕ ,А ТЙ Е БИЛ ХВАНАТ НА УЛИЦАТА ОТ ТЦК И НА 3 ДЕН ИЗПРАТЕН НА ФРОНТА.ТА ТОЙ КАЗА КАК Е ДАЛ 6 000 ДОЛАРА ДА ГО ПУСТНАТ И ДА ГО ОСВОБОДЯТ ВЪОБШЕ С ДОКУМЕНТ .ЕСТЕСТВЕННО ТИЯ ОТ ТЦК ЛАПНАЛИ ПАРИТЕ А СЛЕД ДАВАДЕНА ПАК ГО ЗВАНАЛИ И НА ФРОНТА.ИМАЙТЕ ПРЕДВАТ СЕ КОЙТО СЕ ДЬРПА С БОЙ И ВЛАЧЕНЕ ГО НАТИКААТ В БУСА ИНТЕРЕСТНО ЗАЩО ФАКТИ НЕ ПОБЛИЕУВАТ ТАКИВА СТАТИИ СЬПРОВОДЕНИ С ВИДИО ВЕЧЕ И ВЪВ ФЕЙСА УКРИТЕ ГИ ПУСКАТ.

    09:26 22.02.2026

  • 174 не не

    11 1 Отговор

    До коментар #167 от "Болен мозък":

    Освен да ми кажеш кои Ирански и Северно Корейски публикации заливат медийното ни пространство ми обясни КАК СЕ ТЕГЛЯТ, НАМИРАТ изобщо 35 000 евро при работещите санкции на западът? после за финал , ти комунизъм не знаеш.. ама първо обясни първите две истини нали, после да видим нататък . оценявали го били, аз факти ти говоря

    09:26 22.02.2026

  • 175 Бивш граничар

    9 1 Отговор
    На бойното поле никой никого не може да изнудва,защото всеки има заредено оръжие в ръцете.Винаги може да намери момента да ти пробие дупка в главата.

    09:26 22.02.2026

  • 176 Не минава и номера The Telegraph.

    11 1 Отговор

    До коментар #77 от "Когато са преписвали поднесената им":

    да се оправдават че са посочили еквивалента на сумата рубли, в евро!
    Защото като британска медия биха посочили сумата в паундове! А защо евро? Ами защото сумата е била в евро! И просто като са подменяли украинци с руснаци, не са догледали тази издайническа подробност.

    09:27 22.02.2026

  • 177 Историк

    3 11 Отговор
    Садизмът на руснаците е безграничен и затова тези жестоки пълчища, наречени великата и непобедима руска армия, където се появят, извършват чудовищни престъпления и срещу своите. Сталин преди 100 години е ликвидират милиони руснаци по време на Отечестваната война и сега озверяването се е усъвършенствало в парична форма. Докато империята на злото не бъде навряна в ъгъла, светът го очаква ужас. Сега световна тима е война е оръжия, за да се пазят всички от Русия. Хайде всички да я озъптят, вместо да се пазят. Д
    Сега вече не се говори за наука, култура, постижения на човешкия ум, а за оръжия. Това е новия руски мир, в съучастие на чудовището от Вашингтон. Вчера той в тържествена реч за успехите си, съобщи, че не го интересуват никакви решения на Върховния съд и ще прави каквото си иска както в страната,така и в света и ще съсипе държавата и света. Това е блестящото ни бъдеще,определено от двама безконтролни и подвластни само на себе си злодеи!

    Коментиран от #180

    09:27 22.02.2026

  • 178 Слагайте Пуканките

    2 2 Отговор

    До коментар #167 от "Болен мозък":

    Готов е да гръмне всеки момент. Сготвен е

    09:27 22.02.2026

  • 179 Болен мозък

    0 4 Отговор

    До коментар #166 от "9ти септември":

    Няма...ЩЕ.. ИМА тук и сега. Ама

    Коментиран от #185, #194

    09:27 22.02.2026

  • 180 ника ли смени

    4 1 Отговор

    До коментар #177 от "Историк":

    провалче , това трябва да ти новия ник. провалчето

    09:28 22.02.2026

  • 181 Жалка жълтопаветна измет

    10 2 Отговор
    Идва краят на либерастията

    Коментиран от #187

    09:28 22.02.2026

  • 182 Пропагандата

    6 1 Отговор

    До коментар #167 от "Болен мозък":

    винаги има за цел глупака.

    09:29 22.02.2026

  • 183 верваме

    8 1 Отговор
    Мара сменила украинци/украински с руснаци/руски

    09:29 22.02.2026

  • 184 Болен мозък

    2 5 Отговор
    Руснака не ще да мре за Путин....и си плаща, за да живее.

    Коментиран от #189

    09:29 22.02.2026

  • 185 има

    7 1 Отговор

    До коментар #179 от "Болен мозък":

    ще ще ще ще ще ще ще , ко ко ко ко ко ко ко ко , ку ку ри гуууууууууу . Каква загуба на време си само. Айде хубав ден, отивам се разходя

    Коментиран от #191

    09:29 22.02.2026

  • 186 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    4 8 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #192, #199

    09:29 22.02.2026

  • 187 ХА ХА

    5 0 Отговор

    До коментар #181 от "Жалка жълтопаветна измет":

    Кога ще ги товарим на стари шлепове по Дунава ?

    09:30 22.02.2026

  • 188 Путинистче идиотче

    0 7 Отговор
    Не ми се мре от ударите на ВСУ...плащам си ОТКУПА и се чупя от Русия.

    09:30 22.02.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Евроасматик с нервен тик

    9 1 Отговор
    Новата тактика на жълтопаветните ни фитки и базираните мозъци, всичко което се случва на укрите да го препис
    ват на руснаците.

    Коментиран от #201

    09:31 22.02.2026

  • 191 Болен мозък

    0 5 Отговор

    До коментар #185 от "има":

    Този комунизма ЩЕше да дойде....ама нещо са не види.

    Коментиран от #202

    09:31 22.02.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 ТОВА НИИИИКОГА НЕ МОЖЕ

    1 4 Отговор
    ДА СТАНЕ В ЗАПАДНА АРМИЯ.....

    09:32 22.02.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Пич,

    6 2 Отговор

    До коментар #172 от "аz СВО Победа 80":

    те от намеци неразбират,погледни им новият водач на стадото,за останалите непитай!Трагедията е,че се гласят дълго да управляват!

    09:32 22.02.2026

  • 196 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 7 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    09:32 22.02.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Путинистче идиотче

    1 6 Отговор
    Не ща да ставам на кайма под ударите на ВСУ.....плащам си, за да живея

    Коментиран от #205

    09:33 22.02.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Понеже съм бил

    2 3 Отговор
    в нашата армия през 90-те и съм виждал как шапките искаха да правят кинти и от въздуха, дето го дишахме, тая схема ми изглежда съвсем реална и възможна. Дали е много разпространена, не знам, но пак от това което видях тогава, доста вероятно….

    09:33 22.02.2026

  • 201 Руската пропаганда

    3 7 Отговор

    До коментар #190 от "Евроасматик с нервен тик":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #207

    09:34 22.02.2026

  • 202 Мухахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #191 от "Болен мозък":

    Не знам комунизма дали ще дойде но идва краят на либерастите

    Коментиран от #206

    09:34 22.02.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Трътлю

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "смешно е":

    Цитира се като източник ISW (Institute for the Study of War). Това е щатски тръст за изследване на войната на неоконсерваторът от еврейски произход Каган.

    Коментиран от #220

    09:35 22.02.2026

  • 205 Купейка

    4 2 Отговор

    До коментар #198 от "Путинистче идиотче":

    Тцк тцк тцк

    09:36 22.02.2026

  • 206 Синчето на Соловьов

    1 6 Отговор

    До коментар #202 от "Мухахаха":

    Не говори така за нас.....в Русия постоянно нарастваме. И Путин ни забрани...уж.

    Коментиран от #223

    09:36 22.02.2026

  • 207 Така е

    7 2 Отговор

    До коментар #201 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият запад залят от фашизъм уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    09:37 22.02.2026

  • 208 Владо

    0 8 Отговор
    Руски сбърканяци.Не знаят що са се раждали.

    Коментиран от #212

    09:37 22.02.2026

  • 209 Дзак

    4 1 Отговор
    Някой "експерт" съди по себе си!

    Коментиран от #214, #222

    09:37 22.02.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Механик

    3 6 Отговор

    До коментар #203 от "Болен мозък":

    Удари копейката с фаража!!

    Коментиран от #215

    09:38 22.02.2026

  • 212 Име

    1 2 Отговор

    До коментар #208 от "Владо":

    Лошо е да го осъзнаеш но 60!

    09:38 22.02.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Руската пропаганда

    1 6 Отговор

    До коментар #209 от "Дзак":

    Има за цел само глупаците.

    Коментиран от #219

    09:39 22.02.2026

  • 215 Владо

    3 1 Отговор

    До коментар #211 от "Механик":

    Лапуркай бе тррръбаррр небинарен !

    09:39 22.02.2026

  • 216 Пора

    2 5 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #225

    09:39 22.02.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Путинистче БГ

    0 5 Отговор
    Измръзнаха ни топките от чакане Путин на дунава, то финансови далавери си въртели в руската армия.

    09:39 22.02.2026

  • 219 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #214 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият запад залят от фашизъм уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    09:39 22.02.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Димяща УШАНКА

    1 4 Отговор
    Аз не си платих.......

    Коментиран от #228

    09:40 22.02.2026

  • 222 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #209 от "Дзак":

    Това може да го каже човек, който има маниакално разстройство!

    09:41 22.02.2026

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Омазана ватенка

    1 4 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам още мърдат.

    09:42 22.02.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Болен мозък

    0 5 Отговор

    До коментар #210 от "Дръта чанта":

    Мен не ме мисли.....важно е далаверите в путиновата армия да вървят......35000 евра и ...ЖИВЕЕШ.

    Коментиран от #229, #231

    09:42 22.02.2026

  • 227 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Абе Хаяско къде е?

    Коментиран от #286

    09:42 22.02.2026

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Пропагандата

    4 0 Отговор

    До коментар #226 от "Болен мозък":

    винаги има за цел глупака.

    09:43 22.02.2026

  • 230 тунец

    2 1 Отговор
    Примитив

    09:44 22.02.2026

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Болен мозък

    0 2 Отговор
    35000 евро цената на живота в Русия......много висока станала бре.

    Коментиран от #235

    09:46 22.02.2026

  • 233 Путин изби над милион руснаци

    0 2 Отговор
    Тръгна от Донбас и стигна до...Донбас....явно на никой не му се мре за дъртака кремълски и цената на "мужика руски" скочи.

    09:49 22.02.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Супер

    2 0 Отговор

    До коментар #232 от "Болен мозък":

    И ся ко? 😄 И без теб знаем, че Русия е велика. Тролеите само го потвърждават. 😄

    09:50 22.02.2026

  • 236 Щом са те извадили

    0 0 Отговор

    До коментар #234 от "Васил":

    явно много струва 😄 Поне това показва глупака. 😄

    09:52 22.02.2026

  • 237 Путин изби над милион руснаци

    0 2 Отговор
    За четири години.....и яко са окопава в Донбас....35000 евро и беж от Донбас.

    Коментиран от #238

    09:52 22.02.2026

  • 238 Туй не го ли мина 😄

    2 0 Отговор

    До коментар #237 от "Путин изби над милион руснаци":

    Или зор пиро на дупиту не никни. 😄После що Русия е велика. 😄

    09:53 22.02.2026

  • 239 35 000 ЕВРО

    1 2 Отговор
    И мужика руски, МОЖЕ да ...оживее.

    Коментиран от #241, #261, #288

    09:54 22.02.2026

  • 240 Не се спряхте!

    4 2 Отговор
    Пошла русофобска пропаганда!
    Копаете дъното!

    09:55 22.02.2026

  • 241 Супер

    3 2 Отговор

    До коментар #239 от "35 000 ЕВРО":

    Днес само това ли ще тролим? 😄 После защо Русия е велика. 😄

    Коментиран от #254

    09:56 22.02.2026

  • 242 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    3 2 Отговор
    Забележително е как рушкофилските тролове защитават един корумпиран и кръвожаден рузнашки режим. Джуджето путя няма да изкара до края на тази година. Голям празник ще бъде.

    Коментиран от #262, #263, #271

    09:56 22.02.2026

  • 243 А нещо за...

    3 1 Отговор
    ...,насилствената ,,бусофикация" от ТЦК,в Украйна ,да кажете...?!?!

    09:57 22.02.2026

  • 244 Путин изби над милион руснаци

    1 2 Отговор
    Почва да внася индийци и пакистанци. Но явно те ша струват повече от 35 000 евро на дъртака кремълски.

    Коментиран от #245, #260, #296

    09:57 22.02.2026

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Димяща УШАНКА

    1 2 Отговор
    Аз НЕ платих 35 000 евро......

    09:58 22.02.2026

  • 247 Владимир Путин

    2 3 Отговор
    Предлагам на всички русофили да докажат любовта си към Русия с дела, а не само на приказки и да напуснат удобните си свърталища в ЕС, САЩ и Загнилия запад и да дойдат в Русия да й служат.
    В Русия има много нужда от работници в Сибир, в произродството на полето, доброволци за СВО и да възстановяват Донбас.

    Обичаш Русия - идваш и работиш за Русия. Дела надо, ребята тoварищи, нет слова!

    Коментиран от #248

    10:03 22.02.2026

  • 248 Мисли за Европа

    2 2 Отговор

    До коментар #247 от "Владимир Путин":

    САЩ Европа унищожава с тази война. Дреме ти н теб за Европа. Важното е да те ползват за евтини глупости!

    Коментиран от #250, #251

    10:06 22.02.2026

  • 249 Бегай в Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #213 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "жълтопаветните козяшки" за разлика от "вгъ3рожденските русофилски" не са укрофили и фенове на Зеленски и не правят укропропаганда, колко е велика Украйна и как трябва да напуснем ЕС и да се присъединим към Украйна, за разлика от "вгъ3рожденците жълтопаветници" които не спират да ни убеждават, колко е хубава Русия и колко е велик Путин.

    Коментиран от #253

    10:06 22.02.2026

  • 250 Руската пропаганда

    2 2 Отговор

    До коментар #248 от "Мисли за Европа":

    Има за цел само глупаците.

    Коментиран от #255

    10:08 22.02.2026

  • 251 Владимир Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #248 от "Мисли за Европа":

    За какво да мисля Европа. Техен проблем да се оправят. А вие заповядайте в Русия - да помогнете да я направим най-великата!

    Коментиран от #256, #274

    10:08 22.02.2026

  • 252 Верно е

    1 2 Отговор

    До коментар #245 от "Пропагандата":

    Особено за лузъри като теб..Ни руски знаеш ни си гледал нещо на езика на любимия ти вожд ка Путин.Обичкаш го силно но отдалеч не искаш да му помогнеш в мисията му за Велика рассия.Отиди на фронта стани герой.

    10:09 22.02.2026

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Там пише

    2 3 Отговор

    До коментар #241 от "Супер":

    Русия е най великата кочина .Всички подритват подлогите на руската тиня.

    Коментиран от #258, #300

    10:10 22.02.2026

  • 255 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #250 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият запад залят от фашизъм уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #306

    10:10 22.02.2026

  • 256 Првилно

    0 2 Отговор

    До коментар #251 от "Владимир Путин":

    Европеец ням да го ползват за евтин глупак, докато унищожа САЩ Европа!

    10:11 22.02.2026

  • 257 Абе Глу пи

    1 3 Отговор

    До коментар #253 от "Ама ич":

    Ти кога гледа на руски нещо за русия от руснаци.От нова година им вдигна ддс то и данъците затварят и реват.Ходят по магазините и се чудят на цените с техните умрели заплати.

    Коментиран от #276, #280, #284

    10:12 22.02.2026

  • 258 Ето какво пише

    3 1 Отговор

    До коментар #254 от "Там пише":

    Днес само това ли ще тролим? 😄 После защо Русия е велика. 😄

    Коментиран от #268

    10:13 22.02.2026

  • 259 Обикновен човек

    3 2 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #273

    10:13 22.02.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Какви богати офицери ще има в Рашмахта

    2 3 Отговор

    До коментар #239 от "35 000 ЕВРО":

    35 000 ЕВРО
    10ОТГОВОР
    И мужика руски, МОЖЕ да ...оживее.
    -;-
    Фюрера няма ли да повиши заплатите на Милиционерите и военните си!

    Коментиран от #281

    10:14 22.02.2026

  • 262 Януари 2022

    2 2 Отговор

    До коментар #242 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    Коментиран от #290

    10:14 22.02.2026

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Крепостен на Хартиената мечка

    2 3 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Коментиран от #297

    10:14 22.02.2026

  • 265 пРосия

    2 3 Отговор
    Страната на идиотите.

    10:15 22.02.2026

  • 266 Куфарче тоалетна

    2 2 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация...

    10:15 22.02.2026

  • 267 Сесесере2🤢🤮

    2 2 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #289, #313

    10:15 22.02.2026

  • 268 А аз всеки ден благодаря

    1 2 Отговор

    До коментар #258 от "Ето какво пише":

    че не ми се радват, че съм евтин и глупав докато унищожават Европа.

    10:15 22.02.2026

  • 269 СБО провал

    2 2 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:16 22.02.2026

  • 270 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 271 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 272 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    2 3 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    10:16 22.02.2026

  • 273 Чиба Рашка

    2 2 Отговор

    До коментар #259 от "Обикновен човек":

    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #282

    10:17 22.02.2026

  • 274 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #251 от "Владимир Путин":

    Не познавам глупак,който да отиде да заживее в Русия.Тц!Няма такива!
    Слава.

    10:18 22.02.2026

  • 275 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор
    Стар метод на англосанконската пропаганда- като си напълнил гащите важно то е при да обвиниш опонента.
    Както с изнасилванията в Германия след ВСВ, "уж "извършени от съветско войници, а после се раждали негърчета. Или както нацистите са правели - избиват хората в населёното място , после обвиняват Червената армич

    Коментиран от #279

    10:19 22.02.2026

  • 276 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 277 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 278 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 279 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 280 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 281 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #261 от "Какви богати офицери ще има в Рашмахта":

    Само наивни соросоиди вярват на инфо операциите на украинското ЦИПСО.

    Коментиран от #295

    10:22 22.02.2026

  • 282 Ъпстейн

    3 0 Отговор

    До коментар #273 от "Чиба Рашка":

    Не пожелавам на никого да го отвлекат на острова на Ъпстейн

    Коментиран от #305

    10:23 22.02.2026

  • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 284 Виж сега

    1 1 Отговор

    До коментар #257 от "Абе Глу пи":

    За да не се чувства човек глууупи, трябва не да гледа кой какво го лъже, а да гледа да не е глуууупака, докато САЩ унищожава Европа. Нъъъл тъй? Тъй тъй, ама, ако разбра ко пише. 😄

    10:23 22.02.2026

  • 285 000

    0 1 Отговор
    Важното е, че в ес всимко е наред.

    10:24 22.02.2026

  • 286 Фюрера е в Бункера

    1 0 Отговор

    До коментар #227 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне
    01ОТГОВОР
    Абе Хаяско къде е?
    09:42 22.02.2026
    -;-
    Как къде е Фюрера!
    Естествено в Бункера!
    Нали Бандерите били пратили дронове до резиденцията на Фюрера!

    10:25 22.02.2026

  • 287 Васко Боклукчията

    1 1 Отговор
    Няма никаква логика платени войници да дават подкупи .Смешни измишльотини.

    Коментиран от #292, #309

    10:25 22.02.2026

  • 288 1€ = 0,011 рубли

    1 0 Отговор

    До коментар #239 от "35 000 ЕВРО":

    35 000€ = 3 181 818,182 рубли.Колко руски войници разполагат с подобна сума ???

    Коментиран от #326

    10:26 22.02.2026

  • 289 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #267 от "Сесесере2🤢🤮":

    Ти си ярък пример на укропропаганда.Приписваш на другите тази простотия която си направил самия ти. Русия никога не е говорила за връщане на СИВ, Варшавския договор или границите от 91.А укрите винаги говорят за границите от 1991.Или вече от 2014.Или поне от 2022

    10:26 22.02.2026

  • 290 Да не би Фюрера да възроди Кенефа

    1 0 Отговор

    До коментар #262 от "Януари 2022":

    Януари 2022
    20ОТГОВОР
    До коментар 242 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката
    -;-
    Тя Матушката Русяь да не би е била просперирала?!
    Такава голяма и богата на природни ресурси държава и да е на 11-тото място!

    Блатото да си остане тъм, където си иска!

    10:27 22.02.2026

  • 291 Глупости!

    1 0 Отговор
    Доживяхме и това да пише Станадова

    10:27 22.02.2026

  • 292 Това па

    1 1 Отговор

    До коментар #287 от "Васко Боклукчията":

    В Блатото на приматите търсиш логика.

    Коментиран от #299

    10:28 22.02.2026

  • 293 Извинете

    2 1 Отговор
    Защо се опитвате да ни правите на луди?

    10:28 22.02.2026

  • 294 Няма край руският позор

    1 1 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #316

    10:28 22.02.2026

  • 295 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 296 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #244 от "Путин изби над милион руснаци":

    Винаги има за цел глупака!

    10:29 22.02.2026

  • 297 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #264 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Щото сте на втора скорост в ЕС

    10:29 22.02.2026

  • 298 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 299 Ъпстейн

    0 0 Отговор

    До коментар #292 от "Това па":

    Търся цивилизация в острова на Ъпстейн но не мога да намеря

    10:31 22.02.2026

  • 300 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 301 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Хенри Кисинджър към Путин:" Всички прилични хора са започвали в разузнаването"

    10:32 22.02.2026

  • 302 Ъпстейн

    2 0 Отговор
    Гледам западната цивилизация,но виждам само острова на Ъпстейн и ПиДиДи

    10:33 22.02.2026

  • 303 ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Лука":

    Щот немаш какво да кажеш нале, най некоректни са статиите на корабийката

    10:34 22.02.2026

  • 304 Супер

    1 1 Отговор

    До коментар #300 от "Спасение няма":

    Днес само това ли ще тролим? 😄 После защо Русия е велика. 😄

    Коментиран от #312

    10:34 22.02.2026

  • 305 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #282 от "Ъпстейн":

    Ъпстейн
    20ОТГОВОР
    До коментар 273 от "Чиба Рашка":

    Не пожелавам на никого да го отвлекат на острова на Ъпстейн
    -;-
    Абе бил си на този остров, та така убедено пишеш!

    Щото съм бл в СССР-то, после не съм видял нито Елциновото, нито Путлеровото развитие.
    Само знам че на 24.02.2022 година Рашистите си се показаха като ОКУПАТОРИ!

    Коментиран от #315

    10:34 22.02.2026

  • 306 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 307 КАК СТЕ

    1 1 Отговор
    УКРОПОДЛОГИ
    СЕГА ША СИ ПУСНА ТУБАТА ЗА ДА ВИДЯ ДО КЪДЕ СА ВА НАРИТАЛИ ОКОЛО ЗАПОРОЖИЕ

    Коментиран от #310

    10:36 22.02.2026

  • 308 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Каква е логиката да станеш платен войник за 2-3000 евро и после да даваш по 35000 подкуп да не те пращат на фронта?На западната пропаганда много и е паднало качеството.

    Коментиран от #311, #322

    10:37 22.02.2026

  • 309 Ти бил си в БНА-то

    1 0 Отговор

    До коментар #287 от "Васко Боклукчията":

    Васко Боклукчията
    11ОТГОВОР
    Няма никаква логика платени войници да дават подкупи .Смешни измишльотини.
    -;-
    Като знам какво беше в БНА-то, та може да предположа какъв е рашисгтия къшмер!
    Егати пропадналите путлеристи!

    Коментиран от #320

    10:37 22.02.2026

  • 310 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #307 от "КАК СТЕ":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #323

    10:38 22.02.2026

  • 311 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 312 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 313 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 314 Ти не прочете ли

    0 0 Отговор

    До коментар #306 от "Кажи нещо":

    Фашистката пропаганда уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия. Чети бря. Ни ие трудно. 😄

    10:40 22.02.2026

  • 315 Ъпстейн

    0 1 Отговор

    До коментар #305 от "Гадно":

    Не е нужно да си бил на Луната за да знаеш че там е кофти,философе.Кажи защо западната цивилизация стигна до падението Ъпстейн?

    Коментиран от #319

    10:41 22.02.2026

  • 316 ЕЙ ТЪП....АЦИ

    1 1 Отговор

    До коментар #294 от "Няма край руският позор":

    КОЛКО ДЕЗЕРТИРАХА ДНЕСКА ОТ ВСУ
    И КОЛКО ДУХНАХА ПРЕЗ ГРАНИЦАТА
    АБЕ НЕКОЕ ТЦК ДА СА МЛАТИЛИ ЗА УИКЕНДА

    10:41 22.02.2026

  • 317 Над 300 ковентара и се трие

    1 0 Отговор
    Като се Трие русофобското мнение, да не би да се спаси усраното Пусе!

    10:42 22.02.2026

  • 318 Същото

    2 1 Отговор
    Беше "публикувано" преди 2 години. Буква по буква.

    10:42 22.02.2026

  • 319 Хио Хио

    1 1 Отговор

    До коментар #315 от "Ъпстейн":

    Кажи защо в досиетата на другаря Епщейн Путин се споменава 1000 пъти, а руските другарчетата на Путин над 9000 пъти.

    Коментиран от #324, #329, #338

    10:42 22.02.2026

  • 320 Васко Боклукчията

    0 0 Отговор

    До коментар #309 от "Ти бил си в БНА-то":

    БНА беше наборна а не платена.Нищо общо с руската армия в Украйна.Там са само платени войници.

    10:43 22.02.2026

  • 321 Няма край путинското унижение

    0 2 Отговор
    Няма.
    В окупираните донецка и Луганска области им карат през три дни прясна вода с водоноските.
    Идиоти сър.

    Коментиран от #333

    10:43 22.02.2026

  • 322 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #308 от "стоян георгиев":

    Иди да провериш лично! И да ни информираш, а не да отричаш без да си бил.

    10:44 22.02.2026

  • 323 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 324 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #319 от "Хио Хио":

    Две руски агенции са доставяли малолетни рускинчета за Епщайн.

    10:44 22.02.2026

  • 325 Е кой те държи бря

    4 1 Отговор

    До коментар #312 от "Марш по кофите копейки гладна!":

    Полза да се излагаш и показваш падението на запада да изкара два глупака да папагалят лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, нямаш. И без теб знаем, чер Русия е велика. Голям зор да го поизкажете двата глупака.

    10:45 22.02.2026

  • 326 1991 с един ДАЛАР купувсш

    3 2 Отговор

    До коментар #288 от "1€ = 0,011 рубли":

    10 ХЛЯБА И 8 БАНИЧКИ А СЯААА ЕФИН ДАЛАТ НЕ СТИГА НИ ЗА ЕДИН ЛЯБ НИ ЗА ИНА БАНИЧКА.....ЗА ТВА Е ПАРТАМЕНТИТЕ СА ПО ДЕСЕТ ШОТО ДАЛАРА Е ЦВЕТЕН ВЕСТНИК

    Коментиран от #331

    10:45 22.02.2026

  • 327 Вай вай

    3 0 Отговор
    Това знам че става в Украйна, ТКЦ-тата направо ловят хората по улиците на Украйна като положи на заколение, интернет е пълен с десетки хиляди видеа! Тази статия сие чиста западняшка пропаганда! Направо минавате Косев Гьобелс!

    10:46 22.02.2026

  • 328 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #323 от "ПОРЕДНАТА":

    Как пък един клепар не замина за УСПЕШНАТА РУСИЯ?ЕДИН???

    Коментиран от #345

    10:46 22.02.2026

  • 329 Ъпстейн

    3 0 Отговор

    До коментар #319 от "Хио Хио":

    Ти само днес Путин си го споменал 500 пъти.Имаш ли нещо общо с него?Такива като Ъптейн и ПиДиДи само на запад виреят.

    10:46 22.02.2026

  • 330 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #311 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    10:47 22.02.2026

  • 331 Бялата Златка

    0 1 Отговор

    До коментар #326 от "1991 с един ДАЛАР купувсш":

    Много рано се напи😂😂😂

    10:47 22.02.2026

  • 332 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 333 ГЛЕЙ СИГА

    1 0 Отговор

    До коментар #321 от "Няма край путинското унижение":

    АЙДЕ ИДИ И СИ ИЗКОПАЙ ДУПКА В ПАРКА ЗА ДА СИ СОЛИДАРЕН С КИЕВЧАНИ
    А И СЛОЖИ БЕЛЕГ ДАН ЦОПНЕ СЛЕДВАЩИЯ В Г......НАТА

    10:48 22.02.2026

  • 334 Свободен

    0 0 Отговор
    Гниенето на голямата мърша започва отвътре и ще продължи мноооого време!
    Ще завърши чак с гниенето на периферията й по нашите земи!

    10:52 22.02.2026

  • 335 35 000 ЕВРО

    0 1 Отговор
    Толкова струва ПАТРИОТИЗМА на руснака.

    Коментиран от #336, #342

    10:53 22.02.2026

  • 336 Пропагандата

    2 0 Отговор

    До коментар #335 от "35 000 ЕВРО":

    винаги има за цел глупака!

    10:53 22.02.2026

  • 337 Свободен

    1 3 Отговор
    Копейките пощръкляха!😂😂

    10:54 22.02.2026

  • 338 братленце

    1 0 Отговор

    До коментар #319 от "Хио Хио":

    предвид че са над милион документи, статистиката е незначителна... Цялата демократична партия и всичките им клонове са вътре, ти си се хванал за нещо което е от под 0,1 до 0,6 % от цялата документация ..

    10:54 22.02.2026

  • 339 Кирил

    1 0 Отговор
    Да мрът , сами са поискали да бъдат наемни убийци

    10:54 22.02.2026

  • 340 Пиримогите

    0 1 Отговор

    До коментар #323 от "ПОРЕДНАТА":

    Като..СВОтата....

    10:54 22.02.2026

  • 341 Ъпстейн

    3 0 Отговор
    Лошото е че извратените действия на Епстийн и ПиДиДи се виждат в по скромен размер и в България в хижата на педофилите.

    10:55 22.02.2026

  • 342 БАЦЕ ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #335 от "35 000 ЕВРО":

    кажи ми как при тези толкова успешни санкции, при тази съсипана икономика, при тази нищожна рубла .. откъде 35 000 евро? как се случва това.. хайде! ти си! бий се по силно в гърдите, давай

    Коментиран от #346

    10:55 22.02.2026

  • 343 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 344 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 345 АМИ ОТ РОДОЛЮБИЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #328 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ТЪПА....КО
    НЯМА КАК РОДИНАТА ДА БЪДЕ ОСТАВЕНА НА МЪР....ШИ КАТО ТЕБЕ

    10:57 22.02.2026

  • 346 35 000 ЕВРО

    0 2 Отговор

    До коментар #342 от "БАЦЕ ЕООД":

    Кой е казал че руснаците ИМАТ тия пари. Казано е че им ги ИСКАТ. Който нема влиза в месомелачката.

    Коментиран от #349

    10:58 22.02.2026

  • 347 Ъпстейн

    4 0 Отговор
    Досиетата Ъпстейн и ПиДиДи са еманация на разложението на западната цивилизация

    10:59 22.02.2026

  • 348 35 000 ЕВРО

    0 4 Отговор
    Явно 1,3 милиона руснаци са ги ...НЯМАЛИ.

    Коментиран от #351

    10:59 22.02.2026

  • 349 БАЦЕ ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #346 от "35 000 ЕВРО":

    нещо по глупаво дай, това е малко .. Къде е уловката, нали и без това там отиват бе мой ?! Ти си човек със специални умения май .. мдам "умения, че и знанията" са ти специални

    Коментиран от #354

    11:01 22.02.2026

  • 350 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Каква е логиката да станеш платен войник за 2-3000 евро и после да даваш по 35000 подкуп да не те пращат на фронта?На западната пропаганда много и е паднало качеството.

    Коментиран от #352

    11:01 22.02.2026

  • 351 едно време

    2 0 Отговор

    До коментар #348 от "35 000 ЕВРО":

    кви опорки имаше ... сега няма и помен от резистенцията ти

    11:03 22.02.2026

  • 352 Болен мозък

    1 3 Отговор

    До коментар #350 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щом за 35000 евро ша запазиш ЖИВОТА СИ.....що да не ги дадеш....

    Коментиран от #356

    11:05 22.02.2026

  • 353 Нямам думи

    4 0 Отговор
    Кога Ганьо ще спре да се прави на воин! Хората нямат пари за хляб, едвам свързват двата края, те тръгнали пари да дават за война! Абе ей и Левски го предадохте за пари! Как може българина да няма мнение? Ужас! Ще си останете колония завинаги!

    Коментиран от #357

    11:07 22.02.2026

  • 354 35 000 ЕВРО

    1 1 Отговор

    До коментар #349 от "БАЦЕ ЕООД":

    Глупаво е за теб....но ако живота ти струва 35000 евро, дали нема да ги дадеш....

    Коментиран от #359

    11:07 22.02.2026

  • 355 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ляв+":

    Основателен въпрос ...напоследък подобни новини просто заливат информационното пространство -целта вече е напълно ясна!?И даже може да предизвикат определено веселие с начина по който са написани и абсурдността на тезите!?Донякъде развеселяват но всъщност е много тъжно -това е упадък от Епщайновски тип ...една от разновидностите на упадъка!21Действително в комунистическата идеология тези неща са описани отдавна но -според мен -поради непохватността на описанието крайно идеологизираният подход провалите в икономиката както и това че елитите на Запад са усъвършенствали много хватките за прикритие хората не са имали голямо доверие на казаното!?Но случаят Епщайн и катастрофата в европейската икономика оголиха всички слабости но евроятлантическата идеология!?Сега светът е пред големи промени ...но не съм сигурен ще е за добро!?Не навлизаме ли в епохата на правото на силния и социалния дарвинизъм -ето такъв въпрос възниква според мен!?

    11:07 22.02.2026

  • 356 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 357 Болен мозък

    0 1 Отговор

    До коментар #353 от "Нямам думи":

    Ако ти немаш пари, не всички са като теб.

    11:08 22.02.2026

  • 358 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 359 Затова

    2 0 Отговор

    До коментар #354 от "35 000 ЕВРО":

    напълниха Европа с Украинци! Никой не иска да го отвличат за пушечно мисо и да плаща откупи!

    11:09 22.02.2026

  • 360 Та кой мисли евтин глупак 😄

    3 0 Отговор

    До коментар #358 от "Мен не ме мисли":

    Говорим за смъркача дето събира хората от улицата за пушечно мисо и ги рекетира!

    11:11 22.02.2026

  • 361 35 000 ЕВРО

    0 3 Отговор
    Явно вече нема руснаци да плащат такава "висока" сума за живота си.

    Коментиран от #362, #363

    11:12 22.02.2026

  • 362 Няма

    0 2 Отговор

    До коментар #361 от "35 000 ЕВРО":

    Затова Европа се напълни с украинци и ги издържа с парите на вашите, щото смъркача фашист ги събира по улиците и ако няма кинти, стават пушечно месо!

    11:13 22.02.2026

  • 363 като

    1 0 Отговор

    До коментар #361 от "35 000 ЕВРО":

    счупен грамофон стана момчето .. напрао низнай на кой свят са намира

    11:24 22.02.2026

  • 364 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 365 Дон Турболенто

    0 0 Отговор
    Много от тия, дето се упражняват по темата, вече достигат невиждани висини в "журналистиката" с техните "кенефни" тези. Явно ими и много размекнати мозъци, които ги консумират с удоволствие, неосъзнавайки, че така стват още по-"вдлъбнати".

    12:07 22.02.2026

  • 366 Този коментар е премахнат от модератор.

