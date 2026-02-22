Някои руски фронтови командири освобождават войници от смъртоносни мисии само в замяна на големи суми пари. Тези, които отказват да платят, умишлено биват изпращани в безнадеждни атаки, пише Focus.de, позовавайки се на The Telegraph.
Началниците изискват еквивалента между 12 000 и 35 000 евро, за да освободят войници от особено опасни мисии. Тези, които отказват да платят, биват умишлено изпращани на практически безнадеждни атаки.
Войник описва съдбата на неплатежоспособните. Във видеоклип руски войник на име Денис Колесников описва ситуацията на фронта. Повече от половината от неговата част е била „елиминирана“ от собствените си командири, защото са отказали да платят.
Подобни практики са широко разпространени в руските фронтови части. Войниците са принуждавани да предават части от заплатата си под претекст, че „подкрепят поделението“. В някои случаи се твърди, че загиналите в бой войници не са били докладвани, за да продължат да получават обезщетенията си.
Институтът за изследване на войната (ISW) също цитира подобни случаи на корупция и злоупотреба с власт в руската армия. Има и случаи на злоупотреба със социални помощи при ранени войници. Експертите виждат това като нарастващ проблем за ръководството в Москва: Много войници се страхуват от собствените си командири почти толкова, колкото и от врага на фронта.
Междувременно Владимир Путин създава условия за постепенна мобилизация на резервисти, за да компенсира тежките загуби в Украйна. Руската Държавна дума прие на първо четене на 18 февруари закон, който има за цел да затегне „дълга за защита на отечеството“. ISW съобщава също, че това ще създаде правна основа за преследване на граждани, които критикуват задължителното набиране на резервисти.
