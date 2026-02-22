Четири години война: Откъде черпят сила украинците?

В началото на февруари киевският Международен социологически институт разпространи резултатите от проучване, осъществено в края на януари - в момент, в който след интензивните руски атаки срещу енергийни обекти много жители на страната и най-вече на столицата Киев останаха без ток, отопление и вода, и то при температури до минус 25 градуса.
Мнението на 88 процента от анкетираните е, че с нападенията срещу енергийната система на Украйна Русия иска да я принуди към капитулация. 65 процента заявявят,че са готови да понасят войната толкова дълго, колкото е необходимо. През септември и декември 2025 така казваха 62 процента.
„Този януари ме изпълни с още повече решителност и гняв. Това просто е още една степен на изключително тежката битка, която ние ще спечелим така и така", казва Юлия от Киев пред ДВ. „Гневът ми помага най-много да запазя непоколебимостта си, но и съзнанието, че друг избор няма. Много по-зле би било да загубя тази своя непоколебимост", споделя жената.
"Не става дума само за справедливост, а за оцеляване"
Антон Хрушецки от Международния социологически институт (МСИ) казва пред ДВ, че един от най-важните фактори за способостта на хората да се съпротивяват е съзнанието, че войната на Русия срещу Украйна е война за съществуване. Респективно при украинците става дума не само за справедливост, но и за чисто оцеляване.
„Съпротивителната способност на украинците остава висока. Те от една страна са изтощени и са склонни дори и на тежки отстъпки. От друга страна обаче не са готови „червените линии" да бъдат прекрачвани", обяснява Хрушецки. Това е непроменено и от опитите на Русия да установи невъзможни условия за живот в Украйна през зимата. Социологът допълва, че междувременно украинците говорят за Гладомор по подобие на събитията от 1933 година, когато сталинският режим искаше да умори народа на Украйна от глад. Сега като „оръжие" се използва студът.
Психоложката Катерина Кудшинска също изтъква, че украинците са изтощени от хроничния стрес. „Засегнати са тялото, нервната система и душата", казва тя. Според нея съпротивителните сили на украинците са обусловени и от следния психологически ефект: след толкова много загуби те не искат да се откажат и от това, което им е останало.
"Искам да изградя страната си отново"
„Искаме да издържим, защото ако се предадем, под руско ръководство ще стане още по-зле", казва пред ДВ студентката Наталия. Тя наскоро е загубила баща си при боевете в Донецк и признава, че понякога ситуацията е непоносима - смъртта на бащата, много тежките условия на живот и съзнанието за сериозното положение на страната.
„Силата ми се дължи на това, че живея за баща си, който искаше да изгради живот за себе си и за семейството си. Заради него не мога просто да се откажа. Украйна има бъдеще, убедена съм", казва Наталия, която в началото на войната първо бяга в чужбина, но след това се връща. „Украйна е моята родина, не искам да заминавам. Искам да изградя страната си отново."
Олха от Киев също иска да остане. „Не мога просто да взема детето си и да тръгна. Това би било предателство спрямо моя мъж, който е на фронта." Съпругът ѝ се е записал като доброволец в армията още в началото на войната и сега се сражава в региона на Покровск. Той се връща вкъщи само много рядко, разказва Олха, която отглежда сама двегодишния си син и паралелно работи.
По нейните думи, много украинци се надяват войната да приключи. Те виждат признаци за икономически проблеми в Русия и черпят надеждата си от това, че на Русия за четири години така и не ѝ се е отдало да постигне значими военни успехи. Именно това, казва Олха, подхранва вярата, че всичко ще завърши добре.
Как се чувстват украинските войници на фронта
Серхий (името е променено - бел. ред.) се е записал доброволно в украинската армия преди четири години и работи като санитар. Той смята, че мотивацията и вътрешните сили страдат по няколко причини: няма твърдо работно време, няма възможности за демобилизация, а и финансовото обезпечаване на войниците, които не са на фронта, не е достатъчно.
Кирило (и неговото име е променено - бел. ред.), който е свързочник, споделя, че другарите му вече са свикнали с липсата на време за почивка. „Така сме свикнали с обстоятелствата тук, че вече не помним какво е било преди. Дори в началото да си имал планове за бъдещето, вече нямаш. Това не е песимизъм - не ме разбирайте погрешно. По-скоро е следното - каквото има да става, ще стане. Това е един вид примирение, а не обезсърчение", обяснява войникът. Той се оплаква, че заради корупционните скандали в правителството или случаите на финансови злоупотреби в отбранителната промишленост настроението в армията е помрачено. В такива моменти, казва Кирило пред ДВ, чувството, че си измамен, е особено силно.
„Ако мотивацията спадне, на мен лично ми остават дисциплината и съзнанието, че Украйна, тази нация и тази идентичност в бъдеще може и да ги няма, ако не издържим и не си борим", казва пред ДВ друг войник, наречен Мос. Той бил сполетян от бърнаут и апатия, но яснотата, че алтернатива няма, му помогнала.
Визията за успешно бъдеще за Украйна
Според социолога Антон Хрушецки силната съпротива на украинците в края на четвъртата година от войната се определя и от съзнанието, че европейските партньори ще продължат да подкрепят Украйна, че прогресивният свят стои зад Киев. „На сегашното страдание се гледа като на инвестиция в бъдещето", казва той и подчертава: „Нашите данни показват, че над 60 процента остават оптимисти и вярват, че след десет години Украйна ще бъде просперираща членка на ЕС".
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Българин
Ако се бяха подчинили на Русия, сега просто щяха да са окраина на Русия и да си живеят спокойно, както ние сме живели 5 века!
13:22 22.02.2026
3 Факти
13:25 22.02.2026
4 Поредните глупости на
13:26 22.02.2026
5 Защото
До коментар #3 от "Факти":Украина е Русия.
13:26 22.02.2026
6 име
13:27 22.02.2026
7 Червените Хълмове
Света се превърна в Токсични Заразни и Шашави Боклуци
13:27 22.02.2026
8 БОЛШЕВИК
До коментар #2 от "Българин":Не става дума за подчинение. Русия никой не подчинява. Русия освобождава тия територии където са се настанили враждебни елементи, предатели и разбойници от цял свят за да притесняват русите там и Русия.
13:27 22.02.2026
9 604
13:29 22.02.2026
10 даа
13:29 22.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
13:29 22.02.2026
13 хех
До коментар #6 от "име":Бая те е прецакала хибридната война.
13:30 22.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 От просия
13:30 22.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 az СВО Победа 80
1. "Черпеха" сили основно от САЩ, НАТО, ЕС и Лондон, обединили в коалиция за война срещу Русия общо 52 държави с фасада Украйна и ВСУ.
2. САЩ с новата администрация на Тръмп се оттеглят на четвъртата година от войната срещу Русия, а това означава оттегляне и на НАТО, и разпад на коалицията от 52 държави.
З. Така скрити зад фасадата Украйна да водят войната срещу Русия остават Лондон и ЕС, като последният се тресе и е пред разпад.
4. Накратко СВО, стартирана от Москва преди четири години пренареди световната геополитика и ускори разпада на стария умиращ световен ред. Именно в това е ползата и ценността на СВО.
13:31 22.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Баба Гошка
13:32 22.02.2026
22 Иван Анчев плешивия циганин
13:35 22.02.2026
23 Мим
13:36 22.02.2026
24 гост
До коментар #5 от "Защото":На гроба на бункерното изчадие ще пише : "Многоходовия малоумник , който си въобрази , че може да покори Украйна ! " Но тя го довърши !!
13:36 22.02.2026
25 Абе Николай
До коментар #16 от "Никой":ма много си антипод на умен бе, май никога не сди учил история.......
13:37 22.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От къде
28 Дедо
До коментар #20 от "ДжамбазПомаков":Както няма и руска нация.
13:38 22.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тервел
До коментар #27 от "От къде":А руския паразит черпи сили от гостоприемника си Китай.
13:39 22.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Интересно
До коментар #2 от "Българин":Имат опит. Били са там . Явно не искат и има защо.
13:40 22.02.2026
34 Цеци
До коментар #24 от "гост":Ако някога отворят гроба на Путин ,ще помислят че там е погребано малко момче,
13:41 22.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тити на Кака
Парите черпят от друго място.
Краденото черпят от черпените пари от друго място.
Но сега не мога да се сетя кое беше това друго място....
13:43 22.02.2026
37 Интересно
До коментар #27 от "От къде":Защо тогава се бута друг гостоприемник.?
13:43 22.02.2026
38 Хаско
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":По твоята логика на Българското черноморие живеят 300 хиляди руснаци и ако не им се угажда , ще дойде Русия да ни разкара нас българите от собствената ни земя . Така ли ?
Коментиран от #45
13:44 22.02.2026
39 кака Бойка
13:46 22.02.2026
40 От къде черпят сили?
13:46 22.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Жорко
13:46 22.02.2026
43 Черпят сили от големият кран
13:48 22.02.2026
44 Зависи
До коментар #24 от "гост":Към момента се отива на сценария ,,Хаос”.
13:48 22.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Пръдльооо
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":От къде на къде Русия ще определя кой е враждебен и кой не?А да ни кажеш кой е нападнал Русия и кога,че не се сещаме? 45 години ние бяхме задунайска губерния и буфер на сесесрето. Това не е ли подчинение??Русите нямат място в Украйна,каза им се много пъти.Не разбират от дума и ще си сърбат попарата!
Коментиран от #54
13:49 22.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ташаков
13:50 22.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Интересно
До коментар #31 от "БОЛШЕВИК":Мнозинството не се асимилира. Наследството култура и възпитание не е добро а следващата добавка е крайният резултат.
13:51 22.02.2026
52 Да затова
До коментар #43 от "Черпят сили от големият кран":4 Години Обосрация
Нали бре Путераст?
13:51 22.02.2026
53 Хи хи хи хи
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":Ти на къде си тръгнал другар?В Русия няма вече болшевики,но ти се превъзнасяш?
13:52 22.02.2026
54 БОЛШЕВИК
До коментар #47 от "Пръдльооо":Поздравления за креативния Ви НИК - забавен и смешен е!
Коментиран от #194
13:52 22.02.2026
55 БАНко
13:53 22.02.2026
56 604
13:53 22.02.2026
57 не може да бъде
13:55 22.02.2026
58 Владимир Путин, президент
Без никакво съмнение !!!
Вижте Владивосток с улици от кал и фекалии, Сирия, Еритрея, Черно Море.......
Велик Български поет е казал - Където е Русия там е смърт, мизерия, въшки и простотия
Коментиран от #74
13:56 22.02.2026
59 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #9 от "604":И тебе това те чака,ако продължаваш да се надяваш Русия да те освобождава? Трудно е за разбиране подобно поведение!
13:56 22.02.2026
60 Кремълска Шпакла
Винаги са били неделима част от .
Руският Бит и Култура
Скоро пак ще се любуваме на
Тези Кадри от Руската Кочина.
НаЗдоровье.
13:56 22.02.2026
61 Русофобията е болест!
13:57 22.02.2026
62 Защо ли....
До коментар #4 от "Поредните глупости на":А....гледате ли видеата със закриляните от германските полицаи зомбирани наркомани ,това ни чака и нас.....а отредените гета за наркомани в Америка......Разврат и НАРКОМАНИЯ....харесва ли ви ,а дигиталния портфейл ,който ВИ се готви при неоовладяната престъпност ......Първо еврото ,после насилието с подготвеното набеждаване и уличните смъртни присъди ,наистина са ни маркирали да сме само добичета роби ,докато престъпната сган има още какво да краде от свестните.....
13:57 22.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Много просто
Коментиран от #193
13:58 22.02.2026
65 Подробност
До коментар #45 от "БОЛШЕВИК":Не е руска. Разнородна е. Обслужва имперски интереси.
13:58 22.02.2026
66 Тошо сливата
13:58 22.02.2026
67 БАНко
13:59 22.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 bgбгбгбгб
14:00 22.02.2026
71 Я да започнем отначало
Житие на света равноапостолна княгиня Олга
Света благоверна Олга била съпруга на киевския княз Игор. След ранната смърт на съпруга си тя поела управлението на княжеството до пълнолетието на своя син Светослав....
14:00 22.02.2026
72 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ
Заличиха ЦАРСКА РУСИЯ.
ЕВРЕИТЕ ПУТЕРАСТИ
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ
Ще Занулят Руската П..Идерация
14:00 22.02.2026
73 Оценка
Загубите на агресора са в пъти повече от тези украинците и не оправдават територията която разрушиха и изпепелиха варварите на блатната империя.
Коментиран от #81, #94
14:02 22.02.2026
74 Пожелаваме на Всички
До коментар #58 от "Владимир Путин, президент":Рублоидиоти
Прекрасен живот
Във Воркута.
Там им е мястото.
14:02 22.02.2026
75 Я да започнем отначало
Братя Киевски,Кримски и Кавказки Българи
Развейте Знамената Бойни С ГЕРБА на нашите Деди от Рода ДУЛО ТРИЗУБ-БАЛТАВАР И ПРОЧИСТЕТЕ цялата територия на КАРА САКЛАН-Киевска Рус(Черна България) от Руската ЮдoХазарска и Славянска СГАН.
БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗХОД НА КИЕВСКА РУС !!!
14:04 22.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Украинка
До коментар #10 от "даа":Сега съм на Банско. Не зле. И по-заможни клиенти имам.
Коментиран от #84
14:08 22.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Измама.....
14:10 22.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Така ли бе
До коментар #4 от "Поредните глупости на":Вашите объркани глави ли да слушат?Не си познал!!
14:13 22.02.2026
87 Интересно
До коментар #67 от "БАНко":Браво пич. Жертвите се крият и от двете страни. Но има и други данни, които са по лесно достъпни.
14:15 22.02.2026
88 Я да започнем отначало
Терминът “Урус” е имал преди всичко значение на “Велик”. Уруси са назовавали военните подразделения, които първи извършват атаката т.е най-смелите. Термина Урус присъства в имената на редица владетели от рода Дуло: Кан Уруж Рожа Бургас (414-434), Кан Урус Айдар (805-855). Столицата на Черна България (Киевска Рус) е град Киев. Кан Джилки Джилки през 858г. премества столицата във Велики Болгар.
След смърта на кан Урус Айдар, през 855 г. неговите синове Джилки и Лачин (наричан от руснаците Рюрик) изпаднали в междуособни воини.
14:15 22.02.2026
89 А бе
До коментар #17 от "Руската пропаганда":Тази няма нужда от руска пропаганда.Готов е гербераста
14:16 22.02.2026
90 Я да започнем отначало
14:16 22.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Въпрос
14:17 22.02.2026
93 Я да започнем отначало
В по- късните руски летописи от XII-ти век Угор Лачини е наричан Игор Рюрикович или Рюриков,основател на династията на киевските и московските князе, а “урус” славянизирали в “рус”.
14:17 22.02.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Я да започнем отначало
Но и в Украинската, и в Московската държава управлявали потомци на племенника на кан Джилки- Угър Лачини- “Рюриковичите”. Не случайно национален символ на Украйна станал герба на българския род Дуло- “Тризъбец”, а столица на Московията- град Мосха основан от българския цар Ахад Мосха в 1088г.
14:19 22.02.2026
96 Я да започнем отначало
“Летопис по Лаврентеевскаму списку” ни казва, че синът й Светослав криел от майка си своето предпочитание да живее в Переяславец (Силистра) на Дунава, отколкото в Киев.
14:20 22.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Я да започнем отначало
14:21 22.02.2026
99 Въпрос
До коментар #90 от "Я да започнем отначало":Новата история на България ли пишеш или си от ония дето желаят да изтрият от учебниците че нямало робство , кланета и разстрели на деца от бг фашагите ?
14:21 22.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Я да започнем отначало
Краят на Волжка България съвпада с края на династията РЮРИКОВИЧИ (Лачини) от рода Дуло. Когато Иван Грозни умира през 1584 г., синът му цар Феодор (1584-1598 г.) предава цялото управление на българският Цар Борис Годунов, бъдещ император на Русия. От Борис Годунов произхождат по права линия руските династии през Петър Велики до Романови включително. Той разширил руската територия до р. Енисей и я запазил.
Така Русия се управлява от българи, от самото си основаване до идването на болшевиките.
14:23 22.02.2026
104 Как от къде
14:24 22.02.2026
105 Въпрос
До коментар #98 от "Я да започнем отначало":Нещо да си прочел за Велика България на пет морета и как ни описват съседите ни в завладените от нас територии ?
14:25 22.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Лука
До коментар #2 от "Българин":С такова мислене как си представяш Левски , Христо Ботев и другите наши будители ? Без хора с такова мислене България ще преуспява !
14:28 22.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #3 от "Факти":Бъркаш дърво с камъни ! Просто рашистите искат да командват Украйна както Грузия и другите републики .
14:34 22.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Я да започнем отначало
14:38 22.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 ха ха
14:42 22.02.2026
118 Интересно
До коментар #67 от "БАНко":Та..... От архива... Явния, не тайния. През 2022 заплашителната армия е била около 200 000. В периода след това са записани 2 200 000 доброволци и мобилизирани. Изваждаме твоите 2 100 000 и.....
руснаците трябваше да са пред Лвов
14:42 22.02.2026
119 Възможно
До коментар #117 от "ха ха":Сигурно. Искат да са зле като фини, поляци, чехи и т.н.
Коментиран от #130
14:46 22.02.2026
120 Я да започнем отначало
Защото те още помнеха великата българска държава Яна Идел (Нов Идел) (Анатолия), която бе формирана през 3000 г. пр. н.е.
14:47 22.02.2026
121 Кирил
Слава на Украйна
14:49 22.02.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Я да започнем отначало
22 септември 1944 г.
“На редица места има случаи на насилие по отношение на местното население от страна на отделни червено-армейски военнослужещи:
1. Произволно се вземат от местното население, работен добитък, каруци, хранителни продукти и др., без да се уведомяват местните власти, и без съответното оформяне, на иззетия добитък и хранителни продукти;
2. Произволно се изземват държавни и частни моторни превозни средства, и смазочни масла и материали. Това води до проваляне на есенната сеитба.
3. Някои военнослежещи в пияно състояние влизат нощем по домовете на хората в градовете и селата с цел грабеж, а и в някои случаи – изнасилват жени и убиват мъжете им. Така например в село Дивдядово, Шуменска околия тогава, а сега Шуменска област. Наред с другите хора, е и убит, и един от старите членове на Партията. Доколкото такива произволни действия внасят голям смут сред населението, което с неописуема радост и възторг посрещна Червената армия, моля да се направи всичко възможно за тяхното по-бързо прекратяване”
Бе знаем си я историята много добре
14:50 22.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Я да започнем отначало
"Благодаря болгарской письменности христианство сразу выступило на Руси в виде высокоорганизованной религии с высокой культурой. Та церковная письменность, которая была передана нам Болгарией, - это самое важное, что дало Руси крещение."
14:53 22.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Голям майтап
14:55 22.02.2026
129 Анубис
14:58 22.02.2026
130 а е възможно
До коментар #119 от "Възможно":да са осъдени от атлантиците да воюват до заличване , поляците също не са толкова добре нито пък чехите , за финланците не знам и не съм се интересувал
14:59 22.02.2026
131 СССс
14:59 22.02.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Димитър Георгиев
15:09 22.02.2026
141 Саурон
До коментар #128 от "Голям майтап":Фродо от задругата е ясно че никаффф .....й не става ,поне соккай бибека безплатно .
15:11 22.02.2026
142 Историк
До коментар #124 от "Я да започнем отначало":Кво си очаквал бе Утре Пак,тези приказки за освобождението са за деца до 4ти клас ,но не забравяй ,че България е била страна участник във Хитлеристката коалиция и загубила войната .Пак сме била от страната на булката като сега и през ПСВ .
15:15 22.02.2026
143 Олга
До коментар #126 от "Я да започнем отначало":Християнството дойде в Русия от Византия (Източна Римска империя) в 988 при княз Владимир Святославич Той е приел вяра от Константинополската църква
15:16 22.02.2026
144 Жбръц
15:22 22.02.2026
145 Фабриката за лъжи дв
15:25 22.02.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Как откъде,
15:29 22.02.2026
148 Горски
И ми се иска най-после тия медии да ми обяснят как така "ситуацията е критична" при положение, че същите те преди повече от 3 години обявиха, че руснаците нямат ракети! Кога лъгаха тия медии? Тогава или сега? Руско нахлуване нямаше.Имаше преместване на жива сила и техника в посока двете признати от Руската федерация републики ДНР и ЛНР за защита на населението от АТО на Укро режима.
Ана лното възпаление се характеризира със сърбеж придружен от силна болка и рев. Тези симптоми се усилват ако поразената зона не се лекува адекватно, точно това наблюдаваме ние от няколко години. Укро болката е нетърпима и започна да гангренясва, скалпела ще играе скоро. Оценката преди половин година: Украйна бе дала 1 760 000 жертви, а Русия 160 000. Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
Фидел Кастро 1992 г. Как пък нито един жълтопаветен козяшки Утре Пак не замина на терен в Осрайна да я защитава .Онези плюнки ултрасите Светльо и Мишо не ги броя ,че отекоха още в движение без да са видяли бойно кръщение .Десетки добри хора, Бог да ви поживи за многото дадени плюсове 👌 !
15:31 22.02.2026
149 Уф Божкеее...!
Ама то много трудно да се отговори...?!
Украйна е залята с парични и оръжейни ,,помощи",които като средства и заеми-никога няма да бъдат върнати!
Гарантирано!
15:32 22.02.2026
150 идиоти вън
15:32 22.02.2026
151 Респективно-
До коментар #147 от "Как откъде,":-От нашият джоб...!
За съжаление...
15:33 22.02.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Олга
До коментар #126 от "Я да започнем отначало":Создателите: на азбука по задание на византийского Кирилл (Константин) и Мефодий родени в СОЛУН (!) Етническата им принадлежност остава дискусионна.
15:37 22.02.2026
154 Котев
15:40 22.02.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Тома
15:43 22.02.2026
157 Лука
До коментар #142 от "Историк":Кажи нещо за участието на три армии български в подкрепа на русия !
15:56 22.02.2026
158 9689
16:00 22.02.2026
159 Лука
До коментар #138 от "някой си":Славиш вражеска държава,фашистка .русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
16:01 22.02.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 АБВ
На може да има по-тъп въпрос от:
"Откъде черпят сила украинците ?"
На първо място - от това, че са генетични руснаци. На второ - от помощта, която им оказва за да воюват срещу братята си целият англосаксонски и антируски свят. Помощ, която далеч надхвърля /почти два пъти/ помощта, дадена на СССР през Втората световна война.
16:20 22.02.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Лука
16:29 22.02.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Трай ма
До коментар #140 от "Димитър Георгиев":Руская шлю ха.
16:32 22.02.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Пий си
16:33 22.02.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Пешо
16:35 22.02.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 ама вие сериозно ли?
16:37 22.02.2026
175 През това
До коментар #156 от "Тома":Време още колко ватенки ка Путин ще прати на заколе ни е.Кажи бе Смех.Тях що не ги жалиш бе едногънков русофил.
16:37 22.02.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Важно е ватенките
До коментар #174 от "ама вие сериозно ли?":Да не припарват към Европа.Анадъмо руски тръбар.
16:40 22.02.2026
178 Ццц
16:40 22.02.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Една позиция
Преди се казваше Сталин,сега името му е Путин.Ето примери:
Поляците мразят заради Катин
Унгарците за убийствата и терор 1956г.
Украинци-отвлечени от родители деца,изнасилени и убити жени,убити цивилни
Българи -убийства през възродителния процес.
А и нормално е убийци и терористи да бъдат мразени.Каквито са "дивите северни племена"
Ето това "спечели" раша чрез терор и убийства=ОМРАЗА
17:08 22.02.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Интересно
До коментар #161 от "АБВ":Няма генетични руснаци
17:25 22.02.2026
188 Интересно
До коментар #148 от "Горски":Изглежда не можеш да четеш
17:28 22.02.2026
189 Ба.X.T.и кухия
17:31 22.02.2026
190 А бе кух
До коментар #2 от "Българин":Много си пр@зд бе.Освен това можеш ли нещо друго да покажеш?
17:34 22.02.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Ха ха ха
17:36 22.02.2026
193 Ихууууу ганьовото
До коментар #64 от "Много просто":И какво ще изпият от тебе бре гольо?
17:37 22.02.2026
194 Ха ха ха ха
До коментар #54 от "БОЛШЕВИК":Ползва го за обръщение към такива като тебе.Още ли не си разбрал?
17:39 22.02.2026
195 Прррррръдльоооо
До коментар #192 от "Ха ха ха":Не ти ли се наби в тиквата,че Украйна не е предвидена за Русия.Като търсиш под вола теле какво си мислиш,че ще намериш??
17:45 22.02.2026
196 Споко,споко
До коментар #192 от "Ха ха ха":Ти си водач на листата.Нямаш конкуренция.
17:47 22.02.2026
197 А бе кух
До коментар #55 от "БАНко":ТИ ИМАШ ЛИ ПРЕДСТАВА КАКВО Е ЯДРЕН ВЗРИВ.ИНТЕРЕСНО ТИ КЪДЕ ЩЕШЕ ДА СЕ СКРИЕШ ОТ ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ЯДРЕНИЯ ВЗРИВ? НЯМА СМИСАЛ ДА УБЕЖДАВАШ НЯКОЙ В ТВОЯТА НЕ ИНФОРМИРАНОСТ И ТВОЕТО НЕВЕЖЕСТВО. ОЧЕИЗВАДНИ СА!!
17:53 22.02.2026
198 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #178 от "Ццц":МНОГО СИ НАЗАД РАЗВИТИЕТО СИ.НО Е МОГЛО ДА БЪДЕ И ПО ЛОШО!! ВЕЧЕ НИКОЙ НА НИКОГО НЕ ДАВА,А ПРОДАВА!!
17:57 22.02.2026
199 А бе
До коментар #174 от "ама вие сериозно ли?":Няма да ви останат длъжни ,заради вас са тук.Чакат само момента.
17:59 22.02.2026
200 А бре
До коментар #151 от "Респективно-":И какво ще вземат от твоя джоб бре?
18:00 22.02.2026
201 Дика
19:41 22.02.2026
202 Откъде черпят сила украинците?
19:49 22.02.2026
203 Горски
До коментар #188 от "Интересно":Изглежда не си толкова интересен.
20:45 22.02.2026
204 Русия трябва да бъде разрушена...
Украйна ще победи!
20:53 22.02.2026