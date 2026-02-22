Емоционална церемония на „Арена ди Верона“ закри Зимните олимпийски игри

С емоционална церемония в римския амфитеатър „Арена ди Верона“ бяха закрити Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, предаде БТА.

Церемонията, озаглавена „Красота в действие“, включваше изпълнение на италиански балетист Роберто Боле в това, което се превърна в празник на италианското изкуство, както и на спортните постижения. Изпълнения от най-известните опери на Джузепе Верди - "Риголето" и "Травиата", симфонична музика, балетно изкуство и главен герой Риголето бяха част от началния фрагмент на спектакъла.

Първоначалното видео показа Дебора Компаньони, олимпийска шампионка от 90-е години на миналия век, облечена във вечерна рокля, но със ските си със себе си.

Знамето на домакините се появи на стадиона последвано от всички шампиони и медалисти на Италия, сред които Франческа Бриньоне, Ариана Фонтана, Франческа Лолобриджида и други.

Олимпийският огън беше внесен от олимпийските шампиони с щафетата по ски бягане от Лилехамер 1994 - Маурилио де Золт, Марко Албарело, Силвио Фаунер и Джорджо Ванцета.

Знаменосците на всички 92 държави се появиха на сцената, а бронзовата медалистка в индивидуалната дисциплина на 15 км в биатлона Лора Христова носеше българския флаг.

В истински празник се превърна парада на спортистите, които се забавляваха и наслаждаваха на момента. Общо 2900 спортисти спореха за 116 медала по време на Игрите в Милано-Кортина.

Последва награждаването на призьорите в ски бягането на 50 километра класически стил за жени, което беше спечелено от Еба Андерсон (Швеция), както и за мъже, в което Йоханес Клаебо завоюва шестото си златно отличие от Игрите.

Специален фрагмент имаше и за доброволците, които бяха основната движеща сила на най-голямото спортно събитие.

Церемонията по предаването на олимпийския флаг от настоящия домакин Италия на бъдещия Франция завърши с химна на следващите организатори, а част от нея беше и президентът на МОК Кърсти Ковънтри, кметовете на Милано и Кортина д'Ампецо - Джузепе Сала и Джанлука Лоренцо, както и представителите на френските организатори. След това на видеостената се появиха и кадри от Френските Алпи, където предстои следващото издание на Игрите през 2030 година.

Президентът на организационния комитет Джоавани Малаго в речта си поздрави всички за добрата организация и отчете рекордно силното представяне на италианските състезатели.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри официално закри Олимпиадата.

"Благодаря ти, Италия, за тези вълшебни игри. Сега, когато наближаваме края им, изпитвам много емоции. Малко тъга, да. Но също така много гордост и благодарност, докато казвам следните думи: Обявявам XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина за закрити. Призовавам младежта на света да се събере след четири години във френските Алпи, за да отпразнуваме XXVI Зимни олимпийски игри", каза тя.

Олимпийският огън беше загасен едновременно и в двата жертвеника в Милано и в Кортина, а на стадиона пламъкът угасна в ръцете на най-титулуваната италианка в зимните спортове - Ариана Фонтана.

Италианският премиер Джорджа Мелони, която беше във Верона, беше в празнично настроение.

„Олимпийските игри ни дадоха незабравими емоции и чувство на гордост, което ще остане с Италия за дълго време“, написа тя в социалните мрежи, добавяйки, че гладкото протичане е „донесло престиж на цялата нация“.

Така Италия предаде щафетата на Франция, където най-добрите състезатели в зимните спортове ще се съберат отново след четири години.