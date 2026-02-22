Зловещо нападение разтърси Дупница. 26-годишна жена, бъдещ лекар, беше прободена с нож при грабеж в парк „Рила“. Тя е настанена в „Пирогов“, където е претърпяла петчасова животоспасяваща операция, предаде NOVA.
Нападението е извършено в ранните часове след празненство за 14 февруари. Двете жени били в беседка в парка, когато около 4 ч. при тях се приближил непознат мъж с нож. Той поискал парите им и ги заплашил. След като ударил едната в лицето, я пробол в корема и отнел общо 230 евро, след което избягал.
Четири дни по-късно извършителят е задържан. От полицията съобщиха, че по време на издирването са прегледани множество записи от частни и обществени камери, включително общински.
Случаят постави въпроса за видеонаблюдението в града. Кметът на Дупница Първан Дангов заяви, че камерите в района на парк „Рила“ са работили и записите са били прегледани от полицията. По думите му в града функционират около 60 камери, които поетапно са подменени с цифрови със средства на общината. Старите аналогови устройства са били с ниско качество на сигнала.
Жители на Дупница обаче изразиха съмнения дали системата се използва ефективно и дали контролът е достатъчен, особено в тъмната част на денонощието.
Окръжен съд – Кюстендил остави мъжа за постоянно в ареста с мотив, че съществува реална опасност да извърши друго престъпление, предвид демонстрираната импулсивност.
Кметът подчерта, че паркът не е опасно място, но в 4 часа сутринта рискът е по-висок. Той призова гражданите към повишено внимание и самосъхранение.
2 сигурно
Коментиран от #4, #7
08:39 22.02.2026
3 побърканяк
Коментиран от #6
08:41 22.02.2026
4 Един шофьор
До коментар #2 от "сигурно":Никакви 10 години, направо те.пане!
08:42 22.02.2026
6 Той е само...
До коментар #3 от "побърканяк":цвят лилав!
08:44 22.02.2026
7 Пич
До коментар #2 от "сигурно":Не схващаш! Няма да го пуснат, защото ще се окаже рецидивист ромей с купища присъди! А не схващаш, защото тоя не е проблема! Не е проблема, защото на негово място ще изпълзят хиляди нови орки!!! И магистратурата не е проблема, защото съди според законите! Или - проблема са купищата чуждестранни НПО които бяха допуснати до нашата държава, и наложиха либерастки закони, а затворите превърнаха в почивни станции ол инклузив! Първо трябва да се изгонят тези плевели, и после да се върнат законите, които ужасяваха извършителите на престъпления !!! Това е положението!!!
08:48 22.02.2026
8 Механик
Но с удоволствие отбелязвам напредъка на писателката. Използвала е "прободена с нож" вместо "наръгана", както правеше до скоро.
08:50 22.02.2026
9 лили
08:50 22.02.2026
10 петрохан
Коментиран от #13
08:52 22.02.2026
11 хихи
08:52 22.02.2026
12 Коментар
08:54 22.02.2026
13 Абе
До коментар #10 от "петрохан":Нервен ми се виждаш, що не си смениш батериите на вибратора!
Коментиран от #15
08:55 22.02.2026
15 петрохан
До коментар #13 от "Абе":бавноразвиващите комундета се изпотрепаха ЗА ПАРИ за пореден път..
Коментиран от #17, #21
08:57 22.02.2026
17 Да бе !
До коментар #15 от "петрохан":Разбрахме че си много праззз! Само ти още не си разбрал, та продължаваш да се пънеш...
Коментиран от #19
09:04 22.02.2026
18 Да бъде веднага заловен
09:11 22.02.2026
19 кой ти ли?
До коментар #17 от "Да бе !":знам!
Коментиран от #22
09:11 22.02.2026
21 Шушумиго
До коментар #15 от "петрохан":И в неделя ли работиш,бе?!?
09:15 22.02.2026
22 Ааа... Не !
До коментар #19 от "кой ти ли?":Не знаеш! Никога не съм ти го тургал, защото не понасям рендерасти! Но ако бях, и главния хирург на Пирогов щеше да разбере!
09:15 22.02.2026
23 Това е опит за убийство
09:17 22.02.2026
24 Учуден
Коментиран от #28
09:21 22.02.2026
25 Ний ша Ва упрайм
09:22 22.02.2026
26 мда
09:24 22.02.2026
27 Тошко сега ще излезе
09:29 22.02.2026
28 Какво
До коментар #24 от "Учуден":Падение на правещите се на бандити? Вместо да ги Е/ат, гафоните ги грабят и ръгат не с квото требе?
Коментиран от #30
09:29 22.02.2026
29 Банан
09:33 22.02.2026
30 Стара чанта
До коментар #28 от "Какво":Еех,едно време кви бандити имаше!...
09:33 22.02.2026
31 Никой
Изродът обаче е пълне - могъл е да поиска някаква сума - както и да е. 10 евро - за цигарки да си купи.
09:35 22.02.2026
32 глоги
Коментиран от #44
09:36 22.02.2026
34 Олееее
09:38 22.02.2026
35 Четири дни по-късно извършителят
09:41 22.02.2026
36 Стеф
09:43 22.02.2026
37 Боже мой
09:53 22.02.2026
38 Жена която ще става лекар
10:02 22.02.2026
39 Жена която ще става лекар
10:06 22.02.2026
40 Чудно
10:07 22.02.2026
41 съдбата
Коментиран от #43, #45
10:09 22.02.2026
42 Другата жена не е ли дала показания ?!?
10:11 22.02.2026
43 Именно
До коментар #41 от "съдбата":И аз това намекнах но ми слагат минуси което значи че здравия разум отсъства.
10:13 22.02.2026
44 тц тц
До коментар #32 от "глоги":Така и не се научи, че лекар, медик, политик, министър и т.н. винаги се пишат само и единствено в мъжки род! Вземи я научи тази граматика!
10:22 22.02.2026
45 Любопитен
До коментар #41 от "съдбата":И как реши, че е високоинтелигентна? В 4 часа в парка най вероятно се е друсала.
10:24 22.02.2026
46 дори да са празнували любовта си
10:35 22.02.2026
47 Стеф
Остава само, да твърдите, че всичките тези обстоятелства, трябва да бъдат приети, като смекчаващи вината на извършителя ?!?
Коментиран от #48
10:40 22.02.2026
48 какво може да
До коментар #47 от "Стеф":търсиш в четири сутринта в парка?Не е забранено.На всеки се е случвало.Кръчмите затворили,не си хванал нищо за през ноща...и така нататък.Младо момиче,живее му се.Бъдещ лекар,не означава ,че не е човек.А тоя с ножа,му пожелавам среща с мъжката рода на жената,пак на такова място,дето камерите са без обхват.
11:17 22.02.2026
49 Дедо
11:34 22.02.2026
50 Гъдьо Гъдев
Да се връща смъртното наказание!
Да се върне и Народният Съд!
Да живее България!
11:59 22.02.2026
51 бай Шиле
12:35 22.02.2026
52 Цвете
12:44 22.02.2026
53 Цвете
Коментиран от #56
12:49 22.02.2026
54 Цвете
12:52 22.02.2026
55 Цвете
12:53 22.02.2026
56 не си струва
До коментар #53 от "Цвете":и минус да ти се пише на коментара.
12:53 22.02.2026