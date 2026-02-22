Зловещо нападение разтърси Дупница. 26-годишна жена, бъдещ лекар, беше прободена с нож при грабеж в парк „Рила“. Тя е настанена в „Пирогов“, където е претърпяла петчасова животоспасяваща операция, предаде NOVA.

Нападението е извършено в ранните часове след празненство за 14 февруари. Двете жени били в беседка в парка, когато около 4 ч. при тях се приближил непознат мъж с нож. Той поискал парите им и ги заплашил. След като ударил едната в лицето, я пробол в корема и отнел общо 230 евро, след което избягал.

Четири дни по-късно извършителят е задържан. От полицията съобщиха, че по време на издирването са прегледани множество записи от частни и обществени камери, включително общински.

Случаят постави въпроса за видеонаблюдението в града. Кметът на Дупница Първан Дангов заяви, че камерите в района на парк „Рила“ са работили и записите са били прегледани от полицията. По думите му в града функционират около 60 камери, които поетапно са подменени с цифрови със средства на общината. Старите аналогови устройства са били с ниско качество на сигнала.

Жители на Дупница обаче изразиха съмнения дали системата се използва ефективно и дали контролът е достатъчен, особено в тъмната част на денонощието.

Окръжен съд – Кюстендил остави мъжа за постоянно в ареста с мотив, че съществува реална опасност да извърши друго престъпление, предвид демонстрираната импулсивност.

Кметът подчерта, че паркът не е опасно място, но в 4 часа сутринта рискът е по-висок. Той призова гражданите към повишено внимание и самосъхранение.