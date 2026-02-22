Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Зловещо нападение разтърси Дупница

22 Февруари, 2026 08:35

  • нож-
  • грабеж-
  • дупница-
  • нападение-
  • полиция

От полицията съобщиха, че по време на издирването са прегледани множество записи от частни и обществени камери

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зловещо нападение разтърси Дупница. 26-годишна жена, бъдещ лекар, беше прободена с нож при грабеж в парк „Рила“. Тя е настанена в „Пирогов“, където е претърпяла петчасова животоспасяваща операция, предаде NOVA.

Нападението е извършено в ранните часове след празненство за 14 февруари. Двете жени били в беседка в парка, когато около 4 ч. при тях се приближил непознат мъж с нож. Той поискал парите им и ги заплашил. След като ударил едната в лицето, я пробол в корема и отнел общо 230 евро, след което избягал.

Четири дни по-късно извършителят е задържан. От полицията съобщиха, че по време на издирването са прегледани множество записи от частни и обществени камери, включително общински.

Случаят постави въпроса за видеонаблюдението в града. Кметът на Дупница Първан Дангов заяви, че камерите в района на парк „Рила“ са работили и записите са били прегледани от полицията. По думите му в града функционират около 60 камери, които поетапно са подменени с цифрови със средства на общината. Старите аналогови устройства са били с ниско качество на сигнала.

Жители на Дупница обаче изразиха съмнения дали системата се използва ефективно и дали контролът е достатъчен, особено в тъмната част на денонощието.

Окръжен съд – Кюстендил остави мъжа за постоянно в ареста с мотив, че съществува реална опасност да извърши друго престъпление, предвид демонстрираната импулсивност.

Кметът подчерта, че паркът не е опасно място, но в 4 часа сутринта рискът е по-висок. Той призова гражданите към повишено внимание и самосъхранение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 сигурно

    101 7 Отговор
    Сега бандита ще го пуснат под домашен арест , и ще го осъдят на три месеца условно , вместо да лежи в затвора 10 години.

    Коментиран от #4, #7

    08:39 22.02.2026

  • 3 побърканяк

    75 2 Отговор
    какъв цвят е бил нападателя?

    Коментиран от #6

    08:41 22.02.2026

  • 4 Един шофьор

    79 1 Отговор

    До коментар #2 от "сигурно":

    Никакви 10 години, направо те.пане!

    08:42 22.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Той е само...

    54 4 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    цвят лилав!

    08:44 22.02.2026

  • 7 Пич

    82 8 Отговор

    До коментар #2 от "сигурно":

    Не схващаш! Няма да го пуснат, защото ще се окаже рецидивист ромей с купища присъди! А не схващаш, защото тоя не е проблема! Не е проблема, защото на негово място ще изпълзят хиляди нови орки!!! И магистратурата не е проблема, защото съди според законите! Или - проблема са купищата чуждестранни НПО които бяха допуснати до нашата държава, и наложиха либерастки закони, а затворите превърнаха в почивни станции ол инклузив! Първо трябва да се изгонят тези плевели, и после да се върнат законите, които ужасяваха извършителите на престъпления !!! Това е положението!!!

    08:48 22.02.2026

  • 8 Механик

    44 0 Отговор
    Много ми се иска да разбера дали има не зловещи нападения.
    Но с удоволствие отбелязвам напредъка на писателката. Използвала е "прободена с нож" вместо "наръгана", както правеше до скоро.

    08:50 22.02.2026

  • 9 лили

    43 5 Отговор
    Най-лошото е ,че нападателят е бял , и е работил като охрана на МОЛ в София , и за това присъдата му трябва да е двойна !

    08:50 22.02.2026

  • 10 петрохан

    9 39 Отговор
    тъпите комундета се изтрепаха за пари..

    Коментиран от #13

    08:52 22.02.2026

  • 11 хихи

    39 0 Отговор
    преди да го пуснат да го кастрират. няма право да се размножава. бъдещето няма да загуби неврохирург, инжинер-изобретател, икономист или учител и т.н.

    08:52 22.02.2026

  • 12 Коментар

    33 2 Отговор
    Кметът Първан Дангов е много опасен за обществото. Благодарение на този престъпник не може да се предприемат действия за унищожаване на престъпността на гслевците и техните метастази, не може да се изхвърлят проститутките им от незаконно придобитото имущество замаскирано като някакви частни школи, а пък ако се разрови земята там ще се появят със сигурност скелети. Първан Дангов ще гори в ада боклукът му с боклук и заедно с него всички хрантутници, които обслужват престъпността в Дупница

    08:54 22.02.2026

  • 13 Абе

    21 7 Отговор

    До коментар #10 от "петрохан":

    Нервен ми се виждаш, що не си смениш батериите на вибратора!

    Коментиран от #15

    08:55 22.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 петрохан

    4 29 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    бавноразвиващите комундета се изпотрепаха ЗА ПАРИ за пореден път..

    Коментиран от #17, #21

    08:57 22.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да бе !

    16 3 Отговор

    До коментар #15 от "петрохан":

    Разбрахме че си много праззз! Само ти още не си разбрал, та продължаваш да се пънеш...

    Коментиран от #19

    09:04 22.02.2026

  • 18 Да бъде веднага заловен

    7 2 Отговор
    Френският натюфски парашутист -терорист

    09:11 22.02.2026

  • 19 кой ти ли?

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Да бе !":

    знам!

    Коментиран от #22

    09:11 22.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шушумиго

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "петрохан":

    И в неделя ли работиш,бе?!?

    09:15 22.02.2026

  • 22 Ааа... Не !

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "кой ти ли?":

    Не знаеш! Никога не съм ти го тургал, защото не понасям рендерасти! Но ако бях, и главния хирург на Пирогов щеше да разбере!

    09:15 22.02.2026

  • 23 Това е опит за убийство

    22 0 Отговор
    придружен с грабеж.

    09:17 22.02.2026

  • 24 Учуден

    19 5 Отговор
    В 4часа сутринта две млади жени на беседка в парка: ела мечко,изяш ма! Или ме...

    Коментиран от #28

    09:21 22.02.2026

  • 25 Ний ша Ва упрайм

    8 0 Отговор
    наркоман! На място при залявяне с правата лопата лупппп!

    09:22 22.02.2026

  • 26 мда

    6 0 Отговор
    Команч ли е бил?

    09:24 22.02.2026

  • 27 Тошко сега ще излезе

    21 3 Отговор
    да обясни, как нападателят е будист, братовчед на Гюров, вземал пари от Сорос и как 50 евра от тия 230 е трябвало да се дадат на ПП…

    09:29 22.02.2026

  • 28 Какво

    12 0 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Падение на правещите се на бандити? Вместо да ги Е/ат, гафоните ги грабят и ръгат не с квото требе?

    Коментиран от #30

    09:29 22.02.2026

  • 29 Банан

    9 3 Отговор
    В 04:00 часа през тъмната част на денонощието тези две дами сами са поканили Вълчо да направи поразия.

    09:33 22.02.2026

  • 30 Стара чанта

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Какво":

    Еех,едно време кви бандити имаше!...

    09:33 22.02.2026

  • 31 Никой

    6 1 Отговор
    Все пак - в 4 часа сутринта. Не е ли опасно.

    Изродът обаче е пълне - могъл е да поиска някаква сума - както и да е. 10 евро - за цигарки да си купи.

    09:35 22.02.2026

  • 32 глоги

    4 3 Отговор
    26-годишна жена, бъдещА лекарКА беше прободена с нож при грабеж в парк „Рила“.

    Коментиран от #44

    09:36 22.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Олееее

    9 2 Отговор
    били в беседка в парка около 4 ч сутринта бъдещата лекарка

    09:38 22.02.2026

  • 35 Четири дни по-късно извършителят

    14 0 Отговор
    бил задържан. 4 дни го преследвали в парк „Рила“

    09:41 22.02.2026

  • 36 Стеф

    21 0 Отговор
    А какво стана с "бистришкия тигър" пребил до смърт гражданин, който му направил забележка че шофира опасно? Същият бе пуснат под домашен арест !?! - с проследяваща гривна?

    09:43 22.02.2026

  • 37 Боже мой

    10 5 Отговор
    Какво правят тези две жени в беседка в парка в четири часа през нощта. Едната е студентка по медицина ? Нямам думи и не мога да си отговоря на този въпрос.

    09:53 22.02.2026

  • 38 Жена която ще става лекар

    8 4 Отговор
    Какво по дяволите прави в четири часа посред нощ в беседка в парка и то с друга жена , нямам разумно обяснение на това.

    10:02 22.02.2026

  • 39 Жена която ще става лекар

    14 0 Отговор
    Пет часа операция. Дано оживее. Това е опит за убийство фактически. Убийство си е.

    10:06 22.02.2026

  • 40 Чудно

    5 2 Отговор
    В 4 сутринта на пейка в парка. Тъмно студено..

    10:07 22.02.2026

  • 41 съдбата

    5 5 Отговор
    Необяснимо е високоинтелитентна жена,бъдещ лекар да не е някъде на закрито в 04.00часа а да стои в на открито в този студ посред зима.Това ме навежда на мисълта,че не е добре и има сериозен проблем.Щом себе си не може да опази означава,че не е за лекар.Главата и е куха като хралупа.Зубрачка.Намушквания в коремната кухина са изключително опасни.Дано прескочи трапа,че и без това няма лекари.

    Коментиран от #43, #45

    10:09 22.02.2026

  • 42 Другата жена не е ли дала показания ?!?

    9 1 Отговор
    Дупница в малък град малко градче. Четири дена търсят извърршителя. Има нещо странно. Меко казано.

    10:11 22.02.2026

  • 43 Именно

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "съдбата":

    И аз това намекнах но ми слагат минуси което значи че здравия разум отсъства.

    10:13 22.02.2026

  • 44 тц тц

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "глоги":

    Така и не се научи, че лекар, медик, политик, министър и т.н. винаги се пишат само и единствено в мъжки род! Вземи я научи тази граматика!

    10:22 22.02.2026

  • 45 Любопитен

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "съдбата":

    И как реши, че е високоинтелигентна? В 4 часа в парка най вероятно се е друсала.

    10:24 22.02.2026

  • 46 дори да са празнували любовта си

    2 3 Отговор
    пак ще ме извинявате ама в 4ч. сутринта в парка посред зима то и през лятото е странно тези момичета не им е била чиста работата

    10:35 22.02.2026

  • 47 Стеф

    9 1 Отговор
    А стига глупости бе!?! ...Била в 4 през ноща в парка, била с жена, не била достатъчно интелигентна!
    Остава само, да твърдите, че всичките тези обстоятелства, трябва да бъдат приети, като смекчаващи вината на извършителя ?!?

    Коментиран от #48

    10:40 22.02.2026

  • 48 какво може да

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Стеф":

    търсиш в четири сутринта в парка?Не е забранено.На всеки се е случвало.Кръчмите затворили,не си хванал нищо за през ноща...и така нататък.Младо момиче,живее му се.Бъдещ лекар,не означава ,че не е човек.А тоя с ножа,му пожелавам среща с мъжката рода на жената,пак на такова място,дето камерите са без обхват.

    11:17 22.02.2026

  • 49 Дедо

    4 0 Отговор
    Бай Ганьо пак започна да коментира лекар ли било момичето , какво е правило в 4 сутринта в парка и т.н.. Това няма никакво значение. Трябва и за българите както за ромляните да се дава съкратена информация само с инициали. Това е опит за убиство с реално пробождане с нож. Присъдата трябва да е доживотна без право на замяна, Всяка друга присъда означава , че този следващият път ще убие с ножа. Може да убие и дете.

    11:34 22.02.2026

  • 50 Гъдьо Гъдев

    2 0 Отговор
    Писна ми!
    Да се връща смъртното наказание!
    Да се върне и Народният Съд!
    Да живее България!

    11:59 22.02.2026

  • 51 бай Шиле

    1 0 Отговор
    Въоръжен грабеж и опит за умишлено убийство /за щастие неуспешен/ си е деяние за смъртна присъда. За съжаление вече няма такава присъда и престъпниците нямат страх от нищо.

    12:35 22.02.2026

  • 52 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАЗИ МЛАДА ЖЕНА ( ДОКТОР) ДАЛИ ЩЕ ОСТАНЕ В БЪЛГАРИЯ? 🇧🇬🙄🇧🇬🤔🇧🇬

    12:44 22.02.2026

  • 53 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗА НЕЗНАЕЩИТЕ ИСКАМ ДА ВИ КАЖА, ЧЕ ИМЕННО НПО ВЪРШАТ МНОГО ПОВЕЧЕ РАБОТА, ОТ КОЛКОТО " РОДНАТА МИЛИЦИЯ " .КОЙ И ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВА ДА ВНУШАВА И КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТОЗИ КРЕТЕН, КОЙТО Е ИСКАЛ ДА УБИВА В МАЛКИТЕ ЧАСОВЕ, ТЕЗИ МЛАДИ ЖЕНИ? ОТ МНОГО ГОДИНИ СА ТЕЗИ НПО ТА У НАС И НА НИКОГА НЕ СА НАВРЕДИЛИ.

    Коментиран от #56

    12:49 22.02.2026

  • 54 Цвете

    0 0 Отговор
    ЗА НЕЗНАЕЩИТЕ ИСКАМ ДА ВИ КАЖА, ЧЕ ИМЕННО НПО ВЪРШАТ МНОГО ПОВЕЧЕ РАБОТА, ОТ КОЛКОТО " РОДНАТА МИЛИЦИЯ " .КОЙ И ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВА ДА ВНУШАВА И КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТОЗИ КРЕТЕН, КОЙТО Е ИСКАЛ ДА УБИВА В МАЛКИТЕ ЧАСОВЕ, ТЕЗИ МЛАДИ ЖЕНИ? ОТ МНОГО ГОДИНИ СА ТЕЗИ НПО ТА У НАС И НА НИКОГА НЕ СА НАВРЕДИЛИ.

    12:52 22.02.2026

  • 55 Цвете

    0 0 Отговор
    ТАЗИ МЛАДА ЖЕНА ( ДОКТОР) ДАЛИ ЩЕ ОСТАНЕ В БЪЛГАРИЯ? 🇧🇬🙄🇧🇬🤔🇧🇬

    12:53 22.02.2026

  • 56 не си струва

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Цвете":

    и минус да ти се пише на коментара.

    12:53 22.02.2026

