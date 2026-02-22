Новини
България »
Борислав Гуцанов: Служебният кабинет е на ПП-ДБ и фалстарта му е налице

Борислав Гуцанов: Служебният кабинет е на ПП-ДБ и фалстарта му е налице

22 Февруари, 2026 21:41 1 209 28

  • борислав гуцанов-
  • служебен кабинет

Имаме олимпийски рекорд - 24 часа и 20 минути г-н Цицелков беше вицепремиер. Но зад това стоят сериозни въпроси – кой допуска човек до върха на държавата без достатъчна проверка

Борислав Гуцанов: Служебният кабинет е на ПП-ДБ и фалстарта му е налице - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет е на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Това обяви в предаването „Защо“ по БТВ бившият социален министър Борислав Гуцанов и настоящ депутат от левицата. Той предупреди за риск от политически натиск чрез социални плащания.

„Видимо, с министър-председателят, надделява сянката на ПП-ДБ. Нека видим какви ще са първите действия, а да на гадаем как ще се развива този кабинет“, допълни Гуцанов. По думите му началото на новото управление е белязано от сериозни въпроси, след като един от вицепремиерите се задържа на поста едва денонощие.

„Фалстартът на служебния кабинет е налице. Имаме олимпийски рекорд - 24 часа и 20 минути г-н Цицелков беше вицепремиер. Но зад това стоят сериозни въпроси – кой допуска човек до върха на държавата без достатъчна проверка“, коментира той.

Гуцанов подчерта, че основната задача на всяко служебно правителство остава провеждането на честни избори и кабинетът трябва да бъде оценяван по действията си.

Той призна, че има „зрънце истина“ в спекулациите с неговото име, че ще бъде част от служебния кабинет. Официална покана да остане на поста не е имало. Гуцанов заяви, че искрено се радва, че служебен социален министър е станал д-р Хасан Адемов, защото той много добре познава системата.

Бившият министър предупреди, че в малките населени места съществува риск социалните помощи да се използват за политическо влияние. Според него подобни практики се наблюдават най-често там, където средствата се разпределят чрез местната власт.

Той увери, че средствата за ключови социални програми, включително „топъл обяд“ и грижа в дома, са осигурени за цялата 2026 година.

Гуцанов защити увеличението на минималната работна заплата с близо 14%, като заяви, че икономиката не може да се развива чрез поддържане на ниски доходи. По думите му линията на бедност също е увеличена с почти 20%, което е позволило около 700 хиляди души – основно хора с увреждания – да получат по-високи помощи.

Въпреки това близо 1,4 милиона българи продължават да живеят под прага на бедност.

Той посочи, че в парламента вече има законопроект, който предвижда великденските и коледни добавки да се дават по ясни правила и да обхващат не само пенсионери, но и други уязвими групи – самотни родители, млади семейства и хора с тежки заболявания.

Гуцанов заяви, че не подкрепя предложените промени за мултифондове в пенсионната система в настоящия им вид. Според него анализът не е достатъчен и съществува риск реформата да не доведе до по-високи пенсии.

По отношение на политическата ситуация в левицата той призна, че партията е изправена пред труден период. „Ключовата дума е диалог. БСП е била силна винаги, когато е имало място за различните течения“, заяви Гуцанов и изрази надежда партията да преодолее бариерата от 4% на следващи избори.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    25 2 Отговор
    А бе, дядка, всички пеефски слуги казвате едно и също изречение с тоя фалстарт налице. Е за това, всички пеефски слуги сега няма да влезете. Гнусари

    Коментиран от #11

    21:44 22.02.2026

  • 2 Тоя

    19 1 Отговор
    и той припява на ямболския джуджак ! Жалки същества .

    21:46 22.02.2026

  • 3 оня с питон.я

    12 3 Отговор
    Гуцанката знае как се краде и как се точат банки. Гербппдбдпсбспитн са едни и същи евроатлантически червени боклуци. Плешо ще ги обедини и поведе под одобрителния поглед на Урсулът.

    21:48 22.02.2026

  • 4 И ТИ СИ ЧАО

    21 2 Отговор
    Такава измет няма право да ни управлява.

    21:49 22.02.2026

  • 5 ООрана държава

    17 2 Отговор
    1 година с бойко сте във фалстарт, сега ще стартирате търкането на плочките пред парламента след изборите. Целувката на смъртта с герб...

    21:50 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Просто човек

    15 2 Отговор
    Гнусанов, що не ходиш при руския кораб…

    22:02 22.02.2026

  • 8 Деций

    13 1 Отговор
    Аве гуци,с присъствието в кабинета на ярки гербаджийски фигури как го видя , че е на ППДБ?Ти до колкото зная нямаш проблеми с кого ще крадеш, важно е да си в схемата, нали?Не стига ,че те оставиха,а си неблагодарен.Да говорим за офшорката в която си скрил стотици милиони? На ли знаеш ,че нещата ги има и няма скрито покрито.И няма фалстарт,има хора които не са за политици.Аз никога не бих оттеглил Цицелков.Не магат да ми бъдат морални стожери запетайки като онзи пигмей във всяко отношение Тошко африкански.На първият ред в парламента седят криминални престъпници и убийци , Клинтън си призна ,че тъпчел нослето като млад, Тръмп ходил на "разтуха" на острова на Епщайн и няма проблеми,а тук за една трева и махмурлук рев до Бога. ППДБ добре да ме чуят,опичайте си акъла и не правете повече глупости,какви послания давате с това на вашите хора,не може така с лека ръка да ги изгаряте.Всичко това ще предизвика недоверие.Стягайте се защото това е само началото на атаките,и не смейте да оттегляте повече никой!

    Коментиран от #22

    22:03 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АБЕ

    9 1 Отговор
    ГУЦАНКА БОЙКО ТЕ АРЕСТУВА В ЦЕНТЪРА НА ВАРНА И ТЕ НАПРАВИХА ЗА СМЯХ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ
    А СЕГА СЕ ЦЕЛУВАШ С НЕГО!!! ЗА ВАШИТЕ ОЛИМПИЙСКИ РЕКОРДИ ДА ГОВОРИМ
    ХАЯШИ,ПЕТРОХАН,,,,,, ЗА КАКВО БСП ,МИ ГОВОРИШ, МОРАЛ ЧЕСТ,ДОСТОЙНСТВО, ПРЕДАТЕЛИ СТЕ С ИТН
    И ЩЕ ГЛЕДАТЕ СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ ПО 7/8 ТВ,,,,

    Коментиран от #13

    22:24 22.02.2026

  • 11 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А ТИ АКО НЕ Е ПЕЕВСКИ НЕЩО ДРУГО ЗНАЕШ ГНУСОР ПЛАТЕН НЕПРИЯТЕН ДЕЖУРЕН ТУК ПЕЕВСКИ ПЕЕВСКИ ПЕЕВСКИ ЯВНО МИСЪЛ НЯМА ПРИЪТИБ А ДАЛИ ЗНАЕШ ЧЕ ТУК ОСВЕН ПЕЕВСКИ И ТИ ПЕСНОПОЙКАТА ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО МНОГО ДРУГИ АМА КЪДЕ ТИ АМАН ОТ НЯКОЛКО ТУК ДРЪНКАЩИ ГНУСОТИИ ЕДНИ И СЪЩИ

    Коментиран от #23

    22:41 22.02.2026

  • 12 Бай Ставри

    6 1 Отговор
    Да ти напомня , още много малко ще бъдеш депутат !?. Ще се видим 👋

    22:48 22.02.2026

  • 13 Ами...

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "АБЕ":

    Той е просто по гъвкав, за това така ... ;)

    22:52 22.02.2026

  • 14 Много жалък старт

    2 5 Отговор
    Този кабинет е по зле и от Кировия...тук са събрани вещици, педофили , безработни маргинали готови на всичко за заплата. А и един пенкилер, прави филми и държи речи е така от скука-Христановия пропадняк. Той обаче е клоуна и добре се справя с излагацията си.

    23:19 22.02.2026

  • 15 А тъй

    0 0 Отговор
    Гуцанче! Следващия да е с чек и по-обилен, че лично на мен ми се харчат едни пари 2-3 милиона за тея два месеца.

    23:20 22.02.2026

  • 16 Много жалък старт

    1 5 Отговор
    Този кабинет е по зле и от Кировия...тук са събрани вещици, педофили , безработни маргинали готови на всичко за заплата. А и един пенкилер, прави филми и държи речи е така от скука-Христановия пропадняк. Той обаче е клоуна и добре се справя с излагацията си.

    23:20 22.02.2026

  • 17 По тъпи и некадърни от предишните

    2 2 Отговор
    Стари,грозни, пропаднали, зависими от олигархията хора са служебния кабинет. За какво бяха протестите...да дойдат изпадналити прошляци на власт.

    23:23 22.02.2026

  • 18 ?????

    3 0 Отговор
    Гуцанов да не се прави на света вода ненапита щото той заедно със Зафиров е в основата поредната БСП - колаборация.
    В интерес на истината напоследък няма вожд на БСП, който да не е правил някаква колаборация.

    23:26 22.02.2026

  • 19 Господине

    4 0 Отговор
    Кажи нещо за Диди Дън..ката и фента...нила....или мълчи.

    23:27 22.02.2026

  • 20 Стига с Пеевски вече

    2 4 Отговор
    Стига с тоя Пеевски вече! Кокорчо розовият е по дебел ,по необразован, по лъжлив, по крадлив от него. Джвакайте си Кокорчо, той истински заслужава подигравки и присмех.

    23:27 22.02.2026

  • 21 Българин

    1 6 Отговор
    Борислав Гуцанов е най-почтения български политик!
    Респект!

    Коментиран от #24

    23:28 22.02.2026

  • 22 Господине

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Деций":

    Прав си,да каже Гуцанката за фента...нила,и Диди Дън..ката....като видя,че го изхвърлят,и почва да атакува безогледно...абсолютен гну..сар.

    23:31 22.02.2026

  • 23 Не виждаш ли

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Че и децата знаят вече истината за хижата.....намери си друга работа....гну..сен и хлъз..гав тро..л.

    23:33 22.02.2026

  • 24 Не виждаш ли

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Почтен кра..дец и съдружник с нарко...трафиканти...еха.

    23:36 22.02.2026

  • 25 Казуар

    3 0 Отговор
    Гуци, и на теб ППДБ нещо ти пречи.

    23:48 22.02.2026

  • 26 Крадльо

    2 0 Отговор
    нагъл. Голяма новина за публикуване са глупостите гуцеви

    00:11 23.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 дидо дънката

    0 0 Отговор
    късай гуци ЛЪЖИ ГИ!

    01:30 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове