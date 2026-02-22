Борислав Гуцанов: Служебният кабинет е на ПП-ДБ и фалстарта му е налице

Служебният кабинет е на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Това обяви в предаването „Защо“ по БТВ бившият социален министър Борислав Гуцанов и настоящ депутат от левицата. Той предупреди за риск от политически натиск чрез социални плащания.
„Видимо, с министър-председателят, надделява сянката на ПП-ДБ. Нека видим какви ще са първите действия, а да на гадаем как ще се развива този кабинет“, допълни Гуцанов. По думите му началото на новото управление е белязано от сериозни въпроси, след като един от вицепремиерите се задържа на поста едва денонощие.
„Фалстартът на служебния кабинет е налице. Имаме олимпийски рекорд - 24 часа и 20 минути г-н Цицелков беше вицепремиер. Но зад това стоят сериозни въпроси – кой допуска човек до върха на държавата без достатъчна проверка“, коментира той.
Гуцанов подчерта, че основната задача на всяко служебно правителство остава провеждането на честни избори и кабинетът трябва да бъде оценяван по действията си.
Той призна, че има „зрънце истина“ в спекулациите с неговото име, че ще бъде част от служебния кабинет. Официална покана да остане на поста не е имало. Гуцанов заяви, че искрено се радва, че служебен социален министър е станал д-р Хасан Адемов, защото той много добре познава системата.
Бившият министър предупреди, че в малките населени места съществува риск социалните помощи да се използват за политическо влияние. Според него подобни практики се наблюдават най-често там, където средствата се разпределят чрез местната власт.
Той увери, че средствата за ключови социални програми, включително „топъл обяд“ и грижа в дома, са осигурени за цялата 2026 година.
Гуцанов защити увеличението на минималната работна заплата с близо 14%, като заяви, че икономиката не може да се развива чрез поддържане на ниски доходи. По думите му линията на бедност също е увеличена с почти 20%, което е позволило около 700 хиляди души – основно хора с увреждания – да получат по-високи помощи.
Въпреки това близо 1,4 милиона българи продължават да живеят под прага на бедност.
Той посочи, че в парламента вече има законопроект, който предвижда великденските и коледни добавки да се дават по ясни правила и да обхващат не само пенсионери, но и други уязвими групи – самотни родители, млади семейства и хора с тежки заболявания.
Гуцанов заяви, че не подкрепя предложените промени за мултифондове в пенсионната система в настоящия им вид. Според него анализът не е достатъчен и съществува риск реформата да не доведе до по-високи пенсии.
По отношение на политическата ситуация в левицата той призна, че партията е изправена пред труден период. „Ключовата дума е диалог. БСП е била силна винаги, когато е имало място за различните течения“, заяви Гуцанов и изрази надежда партията да преодолее бариерата от 4% на следващи избори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #11
21:44 22.02.2026
2 Тоя
21:46 22.02.2026
3 оня с питон.я
21:48 22.02.2026
4 И ТИ СИ ЧАО
21:49 22.02.2026
5 ООрана държава
21:50 22.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Просто човек
22:02 22.02.2026
8 Деций
Коментиран от #22
22:03 22.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АБЕ
А СЕГА СЕ ЦЕЛУВАШ С НЕГО!!! ЗА ВАШИТЕ ОЛИМПИЙСКИ РЕКОРДИ ДА ГОВОРИМ
ХАЯШИ,ПЕТРОХАН,,,,,, ЗА КАКВО БСП ,МИ ГОВОРИШ, МОРАЛ ЧЕСТ,ДОСТОЙНСТВО, ПРЕДАТЕЛИ СТЕ С ИТН
И ЩЕ ГЛЕДАТЕ СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ ПО 7/8 ТВ,,,,
Коментиран от #13
22:24 22.02.2026
11 Промяна
До коментар #1 от "Гост":А ТИ АКО НЕ Е ПЕЕВСКИ НЕЩО ДРУГО ЗНАЕШ ГНУСОР ПЛАТЕН НЕПРИЯТЕН ДЕЖУРЕН ТУК ПЕЕВСКИ ПЕЕВСКИ ПЕЕВСКИ ЯВНО МИСЪЛ НЯМА ПРИЪТИБ А ДАЛИ ЗНАЕШ ЧЕ ТУК ОСВЕН ПЕЕВСКИ И ТИ ПЕСНОПОЙКАТА ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО МНОГО ДРУГИ АМА КЪДЕ ТИ АМАН ОТ НЯКОЛКО ТУК ДРЪНКАЩИ ГНУСОТИИ ЕДНИ И СЪЩИ
Коментиран от #23
22:41 22.02.2026
12 Бай Ставри
22:48 22.02.2026
13 Ами...
До коментар #10 от "АБЕ":Той е просто по гъвкав, за това така ... ;)
22:52 22.02.2026
14 Много жалък старт
23:19 22.02.2026
15 А тъй
23:20 22.02.2026
16 Много жалък старт
23:20 22.02.2026
17 По тъпи и некадърни от предишните
23:23 22.02.2026
18 ?????
В интерес на истината напоследък няма вожд на БСП, който да не е правил някаква колаборация.
23:26 22.02.2026
19 Господине
23:27 22.02.2026
20 Стига с Пеевски вече
23:27 22.02.2026
21 Българин
Респект!
Коментиран от #24
23:28 22.02.2026
22 Господине
До коментар #8 от "Деций":Прав си,да каже Гуцанката за фента...нила,и Диди Дън..ката....като видя,че го изхвърлят,и почва да атакува безогледно...абсолютен гну..сар.
23:31 22.02.2026
23 Не виждаш ли
До коментар #11 от "Промяна":Че и децата знаят вече истината за хижата.....намери си друга работа....гну..сен и хлъз..гав тро..л.
23:33 22.02.2026
24 Не виждаш ли
До коментар #21 от "Българин":Почтен кра..дец и съдружник с нарко...трафиканти...еха.
23:36 22.02.2026
25 Казуар
23:48 22.02.2026
26 Крадльо
00:11 23.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 дидо дънката
01:30 23.02.2026