Олимпийска шампионка разбрала за смъртта на баба си минути след защитата на титлата си
  Тема: Зимни олимпийски игри

Олимпийска шампионка разбрала за смъртта на баба си минути след защитата на титлата си

22 Февруари, 2026 19:13 1 359 5

  • зимни олимпийски игри-
  • айлин гу-
  • милано-кортина-
  • ски

Китайката се разплака на пресконференция след състезанието, докато описваше как баба ѝ я е вдъхновила

Олимпийска шампионка разбрала за смъртта на баба си минути след защитата на титлата си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Айлин Гу спечели златния медал в дисциплината халфпайп, което я направи най-титулуваната олимпийка по ски свободен стил в историята, а след това научи сърцераздирателната новина за смъртта на баба ѝ, предаде БТА.

Китайката се разплака на пресконференция след състезанието в Ливиньо, докато описваше как баба ѝ Гочжън Фън я е вдъхновила.

„Много хора просто се носят през живота, но тя беше като параход. Тази жена командваше живота, хвана го за юздите и го превърна в това, което искаше да бъде“, каза 22-годишната Гу, цитирана от агенция Ройтерс.

Родената в Америка Гу избра да представлява родината на майка си и баба си - Китай, на Олимпийските игри.

Китайката увеличи броя на медалите си от две Олимпиади на шест. Тя каза, че с баба ѝ са обсъждали участието ѝ на Игрите в Милано-Кортина.

„Не ѝ обещах, че ще спечеля, но ѝ обещах, че ще бъда смела, както тя е била смела. И затова продължавам да споменавам тази тема, защото трябва да бъда смела и да поемам рискове. Всъщност това се връща към обещанието, което дадох на баба си. Наистина съм щастлива, че успях да го спазя и се надявам да я направя горда, но сега е и наистина труден момент за мен“, завърши Гу.


Италия
