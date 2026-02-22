Олимпийска шампионка разбрала за смъртта на баба си минути след защитата на титлата си

Айлин Гу спечели златния медал в дисциплината халфпайп, което я направи най-титулуваната олимпийка по ски свободен стил в историята, а след това научи сърцераздирателната новина за смъртта на баба ѝ, предаде БТА.
Китайката се разплака на пресконференция след състезанието в Ливиньо, докато описваше как баба ѝ Гочжън Фън я е вдъхновила.
„Много хора просто се носят през живота, но тя беше като параход. Тази жена командваше живота, хвана го за юздите и го превърна в това, което искаше да бъде“, каза 22-годишната Гу, цитирана от агенция Ройтерс.
Родената в Америка Гу избра да представлява родината на майка си и баба си - Китай, на Олимпийските игри.
Китайката увеличи броя на медалите си от две Олимпиади на шест. Тя каза, че с баба ѝ са обсъждали участието ѝ на Игрите в Милано-Кортина.
„Не ѝ обещах, че ще спечеля, но ѝ обещах, че ще бъда смела, както тя е била смела. И затова продължавам да споменавам тази тема, защото трябва да бъда смела и да поемам рискове. Всъщност това се връща към обещанието, което дадох на баба си. Наистина съм щастлива, че успях да го спазя и се надявам да я направя горда, но сега е и наистина труден момент за мен“, завърши Гу.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
19:14 22.02.2026
2 Яшар
19:16 22.02.2026
3 мимке голям праз за бабата и
смени снимката
да те коментираме и ние
кат печатница се не спираш от сутринта
не даваш хлеб на събка, венелинка и паф
да се изявят с пълнежи за мифли и уж разголени снимки
с гугл преводача тъчеш на 5 стана
Коментиран от #4
19:19 22.02.2026
4 Помак
До коментар #3 от "мимке голям праз за бабата и":Явно няма кой да и оправя чакрите ...когато няма садило жените стават злобни ..ю
19:31 22.02.2026
5 Вале-каро
19:38 22.02.2026