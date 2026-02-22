Новини
Арсенал прегази Тотнъм в лондонското дерби

22 Февруари, 2026 20:55 940 0

Арсенал има преднина от 5 точки на върха в класирането, но и мач повече от Манчестър Сити

Арсенал възстанови преднината си на върха в класирането на английското първенство по футбол, след като спечели с 4:1 лондонското дерби с Тотнъм, предаде БТА.

"Артилеристите" записаха 18-а победа от началото на сезона и имат 61 точки, а Манчестър Сити е с пет по-малко на втората позиция след успех с 2:1 срещу Нюкасъл.

Еберечи Езе бе в основата на успеха на Арсенал с две попадения. Първото падна в 32-та минута, когато Букайо Сака проби по дясното крило и подаде в наказателното поле, където Езе си вдигна топката и я заби в мрежата на домакините от воле за 1:0. Тотнъм обаче отговори бързо, след като само две минути по-късно Рандал Коло Муани отне топка от Деклан Райс и вкара за 1:1.

Равенството не се задържа дълго. Виктор Гьокереш изведе "артилеристите" напред със силен удар от границата на наказателното поле в 47-та минута, а Езе се разписа отново след час игра на празна врата. Гьокереш довърши "шпорите" в четвъртата минута на добавеното време и Арсенал спечели много важни три точки в битката за титлата.

Временният мениджър Игор Тудор загуби първия си мач начело на Тотнъм, който е 16-и във Висшата лига с 29 точки и четири над зоната на изпадащите.


