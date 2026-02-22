Милан и Наполи допуснаха загуби, подарявайки скудетото на Интер

Милан и Наполи – преследвачите на лидера в италианското първенство Интер, допуснаха загуби днес и предрешиха кой ще спечели титлата. „Нерадзурите“ вече имат преднина от десет точки на върха.

С гол на Мариано Тройло в 84-тата минута Парма победи с 1:0 Милан като гост в мач от 26-ия кръг на италианската Серия "А" и практически сложи край на надеждите на "росонерите" за титла в Италия, предаде БТА.

Милан бе в серия от 24 мача без загуба в Калчото преди този мач, а старши треньорът Масимилиано Алегри заяви, че 12 победи в оставащите 13 мача ще бъдат достатъчни за спечелването на титлата. Днешното поражение обаче обърква сметките на Алегри, който вече ще трябва да се надява на 12 успеха в 12 мача, тъй като лидерът в класирането Интер вече е на цели 10 точки преднина.

Голът на Тройло донесе след центриране от корнер, при което аржентинецът скочи най-високо и прати топката във вратата на Майк Менян с глава. Попадението бе оспорвано от играчите на домакините, които имаха претенции за нарушение, но след продължително преглеждане на ситуацията със системата за видеоповторения такова не бе отсъдено.

Загубата остави Милан с 54 точки в класирането на второто място. Интер е с 64, а третият Наполи е с 50. Парма е на 12-о място с 32 точки, като тимът е в серия от три последователни успеха.

По-рано днес Аталанта победи шампиона Наполи с 2:1 в среща от 26-ия кръг на футболното първенство на Италия.

Домакините стигнаха до успеха в 81-ата минута с гол на резервата Лазар Самарджич, който отбеляза победното попадение с глава след центриране на Лоренцо Бернаскони.

Гостите откриха резултата в 18-ата минута, когато Мигел Гутиерес центрира от пряк свободен удар, а Сам Бойкема беше точен с глава. Четири минути по-късно Алисон Сантош също прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. Малко след това домакините поискаха дузпа за нарушение срещу Марио Пашалич, но след проверката със системата за видеоарбитраж ВАР такава не беше отсъдена. В 42-рата минута съдията посочи бялата точка за фаул на Исак Хиен срещу Расмус Хойлунд, но след преглед на ситуацията тя беше отменена.

В началото на втората част Гутиерес отново се разписа, но попадението му не беше зачетено заради фаул при атаката. Така се стигна до 61-вата минута, когато Пашалич възстанови равенството, засичайки с глава изпълнението от корнер на Никола Залевски. 20 минути Лазар Самарджич направи пълен обрат и донесе победата на домакините.