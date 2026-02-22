Слави Ангелов с подробности за убийствата в "Петрохан" и Околчица

Журналистът Слави Ангелов направи подробна хронология на известните факти около трагедията край бившата хижа „Петрохан“, като подчерта, че въпреки официалната версия на разследването, по случая остават множество неясноти.
По думите му събитията се развиват в момент, в който доверието в институциите е изключително ниско. „Правосъдието не работи така, както обществото очаква. Именно затова е важно да има максимална прозрачност. Нищо не трябва да се крие“, заяви Ангелов. Той призова ДАНС незабавно да разсекрети всички документи, свързани със случая.
Органите на реда се опитват да възстановят запис от камера, за която се твърди, че ясно показва как са извършени самоубийствата. Не е сигурно обаче дали това ще бъде възможно. „Именно там са най-силните съмнения“, коментира журналистът.
Според официалната информация в деня на събитията Николай Златков, 15-годишно момче и момиче пътуват до село Българи. Николай става рано, за да занесе багаж, оставен в хижата от момичето, и се връща около 11 часа. По данни на разследващите той оставя джипа си по средата на пътя, където го чака кемперът, управляван от Калушев. По-късно други двама слизат, за да приберат автомобила. Странно според Ангелов е, че не са го изчакали при хижата, а са се срещнали по средата на пътя.
Сред най-сериозните въпроси е т.нар. двойна стрелба при Ивайло Иванов. Има съмнения дали единият изстрел не е произведен от Дечо, но това засега остава хипотеза. Полицията съобщава, че пушката е намерена между Иванов и Дечо, а пистолет „Глок“ – с ДНК следи и от двамата – е открит между телата. В джобовете на Иванов са намерени пелети и две запалки, а панталонът му е бил разкъсан отзад.
Отворени са били касите за оръжие, две от пушките са изгорели, а боеприпаси са разпръснати по коридорите и стълбището. Въпреки това по стените – нито вътре, нито отвън – няма следи от престрелка.
Няколко часа преди трагедията започва силен снеговалеж. Натрупва се пресен сняг, който по-късно е покрит с пепел от пожара. Не са установени следи от други хора около хижата. „Дори Деян потвърждава, че не е имало никакви следи“, каза Ангелов.
► Хронологията „Околчица“ и кемперът
Установен е часът, в който групата излиза на главния път и преминава през няколко села. Засечени са от множество камери, като се вижда, че кемперът е управляван от Калушев. Превозното средство е открито със закъснение, а снегът около него вече се е стопил, което прави невъзможно установяването на евентуални следи от други хора. Важно обстоятелство е, че кемперът е бил отключен.
По думите на Ангелов няма следи от борба или съпротива. Калушев е разполагал с два пистолета. Николай е застрелян в челото, между веждите, докато седи на седалката до шофьора, която е била обърната. „Най-големият шок за мен е това, което видях с 15-годишното дете – ръцете му са били преплетени“, каза журналистът.
Според Ангелов не е ясно кой е бил убит пръв. „Този, който е убит втори, е чакал реда си. Действията са се развили по изключително шокиращ начин“, заяви той.
Мотивът остава един от големите въпроси и по думите му може никога да не бъде напълно изяснен.
Журналистът определи поведението на ДАНС като „много погрешно“ и заяви, че МВР и прокуратурата не са били подготвени как и кога да комуникират с обществото. По думите му майката на Калушев е споделяла, че разговорите със сина ѝ често са завършвали с темата за смъртта и прераждането, като за смъртта се е говорело често, но не и за самоубийство.
„Този случай няма аналог“, заключи Слави Ангелов и подчерта, че в името на 15-годишното дете обществото заслужава пълна яснота как и защо се е стигнало до трагедията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма мотив!
Коментиран от #38, #43, #44
22:06 22.02.2026
2 Преплетени ръце
Коментиран от #5
22:08 22.02.2026
3 Някой
22:10 22.02.2026
4 Деций
Коментиран от #13, #25
22:11 22.02.2026
5 джянди
До коментар #2 от "Преплетени ръце":бдсм ?
22:19 22.02.2026
6 Отец Онодий
22:20 22.02.2026
7 Нищо не знае, но си мисли че знае
22:21 22.02.2026
8 Защо
Вече няма какво да губи .
Коментиран от #23
22:23 22.02.2026
16 Вече не е смешно
22:28 22.02.2026
17 Как възниква на секта
22:30 22.02.2026
18 Как възниква секта
– Някои от „епископите“ и редовите членове са изключително агресивни. Не са рядкост физическите, психически и съдебни заплахи с цел обезсърчаване на решилия да се избави от сектантската си зависимост. Случвало се е син да бие майка си и да я сваля на земята затова, че е напуснала общността и че не се поддава на манипулациите, внушаващи й да припише цялото си недвижимо имущество на детето си, т.е. на сектата. Оказването на натиск за приписване на жилища (бъдещи капища) в „името на Господа“ продължава и досега.
22:32 22.02.2026
19 Слави , не четеш ли какво написа ...
Мотива ти ...Слави за "самоубийство", липсва тотално???
А не е ли по--лесно, да си зададем въпроса кой, и за какво ги уби тези хора???
Ако си зададем правилно въпроса ,можем да получим вднага много отговори!!!
Аз лично имам повече от един отговор!
Това не са гладни , хора или "джепчий", не -дохранени или гонени от правосъдието,
това е" хай-лайфа"?
По -скоро са били "каймака на модерната престъпност ", която никога не би си сложила края
на живота си сама , по този начин ,( нагласен за общественността ) гаден такъв!!!???
Къде са парите ....??? Какви са " НПО" - облагите, в евро и по сметки????Къде са враговете и парите???
Коментиран от #28
22:32 22.02.2026
20 Как възниква секта
От протестантизъм към Ню Ейдж и новоезичество:
един български феномен ...
22:33 22.02.2026
21 име
Коментиран от #29
22:33 22.02.2026
22 Има интересна статия
Коментиран от #30, #37
22:35 22.02.2026
23 Бащата
До коментар #8 от "Защо":Е спокоен понеже детето му не е убито има съдбата на ружа Игнатова
22:39 22.02.2026
24 Отиди момко
22:40 22.02.2026
25 има
До коментар #4 от "Деций":И друга версия.Те са пещерняци и водолази и са намерили нещо и са го споделили с изкуствен интелект КОЕТО Е ДОКАЗАНО. а и трябва да се знае че изкуствен интелект се свързва много бързо и с ДАНС и другаде.. ТА може и затова да са убити
22:41 22.02.2026
26 Пиле в кълчища
22:44 22.02.2026
27 разрухата на родината и НПО
22:46 22.02.2026
28 Истината
До коментар #19 от "Слави , не четеш ли какво написа ...":АБСОЛЮТНО ВЯРНО
ВЪПРОСЪТ Е ЗАЩО СА ЛИКВИДИРАНИ И ОТ КОЙ......
22:49 22.02.2026
29 ейджи
До коментар #21 от "име":тея бърд компанията ли ги захранва с информация и финансира и управлява
22:52 22.02.2026
30 Мдааааа
До коментар #22 от "Има интересна статия":Първоначалните данни за подземния проход дойдоха от София Андреева, майка на едно от момчетата, свързани с групата на издирвания Ивайло Калушев. Според нейната информация, споделена в социалните мрежи, сградата е функционирала като тренировъчен център през 80-те години. Тя повдигна въпроса дали разследващите органи проучват подземните галерии във връзка с трагичните събития в района.
Коментиран от #33, #36
22:58 22.02.2026
31 ТОЛКОВА МНОГО,,АКО,, .........
22:58 22.02.2026
32 100% поръчкови убийства!!!
Коментиран от #41
23:02 22.02.2026
33 Всичко там е в тунели
До коментар #30 от "Мдааааа":И не от 1984-1985 а много по отдавна. Османска табия Зида е форт (редут) и се намира на 9.31 km южно по права линия от центъра на село Бързия, и на 0.97 km източно от мотел „Петрохан“. Укреплението име неправилна форма близка до правоъгълник. Максималните му размери са дължина и ширина 88х49 m, и е насочено с фронт на североизток. Запазената височина на земният вал е около 3-4 m. В югоизточният ъгъл има запазени останки от каменното подсилване на редута, граден с местен ломен камък споен с пръст. По време на Руско- турската освободителна война от 1877-1878 г., османското командване е предполагало, че руснаците ще преминат река Дунав при Лом, ще блокират при Видин западната армия на Осман паша и ще се насочат на юг през прохода „Петрохан“ (тогава „Балач“) за да превземат София....Поне 30 км тунели има и се охраняваха на времето от ВКР-та до 1987 поне. Във щаба на армията няма как да нямат карти. И в БАН може да има
23:09 22.02.2026
34 Свободни съчинения
23:16 22.02.2026
35 Е то
23:24 22.02.2026
36 подземния проход
До коментар #30 от "Мдааааа":Много неща обеснява особенно ако е и електрифициран. Никога няма информация от службите да дадат
23:24 22.02.2026
37 Интересно
До коментар #22 от "Има интересна статия":Защо Евгени Вълкачовски са го разпитвали ? Как пък за него са се сетили след толкова години ? А?
Коментиран от #45
23:29 22.02.2026
38 Точно така
До коментар #1 от "Няма мотив!":В близост е имало седалище на руската терористична организация Вагнер специализирана в убийства.
Коментиран от #46
23:30 22.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Някой знае ли
23:32 22.02.2026
41 Диди
До коментар #32 от "100% поръчкови убийства!!!":В днешно време се ползват дронове за тази работа. Няма следи и преди изстрелите и след това.
23:33 22.02.2026
42 Е то
23:33 22.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Верно ли
До коментар #1 от "Няма мотив!":То "кремълското ГРУ" с това се занимава - да ходи да свитка разни гурута ей така, без мотив и от любов към спорта :))))
23:38 22.02.2026
45 И той е бил ВКР там !
До коментар #37 от "Интересно":Евгени Вълкачовски....
23:40 22.02.2026
46 Верно ли
До коментар #38 от "Точно така":Хахахахаха, не думай!
23:40 22.02.2026
47 Aлфа Вълкът
Четох Елфите във фейса преди малко, казват нещата които всички виждаме, че няма нито едно потвърждение на тези записи за хипотезите на МВР.
Но пишеше, нещо друго, че МВР предоставили първоначално кадрите в две различни резолюции, и като са се усетили, оставили само по-лошото качество за медиите, самите камери можели да правят два записа едновременно.
Само че, докато пишех коментара се усетих, каква е тая камера дето може да записва 40 дена по два записа едновременно на карта?
По-вероятно е тези записи да са отивали на някакъв общ харддиск или сървар и МВР да разполага с всички записи.
23:44 22.02.2026
48 Гумичка за триене
23:47 22.02.2026
49 Покрай цялата тая техника
23:49 22.02.2026
50 Тоя ще да е много умен да знаете
23:53 22.02.2026
51 Олееее.....
23:57 22.02.2026
52 Никой
То и на на пръв поглед е ясно - че е ритуално самоубийство.
00:32 23.02.2026
53 Всъщност
01:20 23.02.2026
54 Магареспирация
03:13 23.02.2026