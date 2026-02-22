Новини
Слави Ангелов с подробности за убийствата в "Петрохан" и Околчица

22 Февруари, 2026 22:01

Разследващият журналист подчерта, че кемперът при Околчица е бил отключен

Журналистът Слави Ангелов направи подробна хронология на известните факти около трагедията край бившата хижа „Петрохан“, като подчерта, че въпреки официалната версия на разследването, по случая остават множество неясноти.

По думите му събитията се развиват в момент, в който доверието в институциите е изключително ниско. „Правосъдието не работи така, както обществото очаква. Именно затова е важно да има максимална прозрачност. Нищо не трябва да се крие“, заяви Ангелов. Той призова ДАНС незабавно да разсекрети всички документи, свързани със случая.

Органите на реда се опитват да възстановят запис от камера, за която се твърди, че ясно показва как са извършени самоубийствата. Не е сигурно обаче дали това ще бъде възможно. „Именно там са най-силните съмнения“, коментира журналистът.

Според официалната информация в деня на събитията Николай Златков, 15-годишно момче и момиче пътуват до село Българи. Николай става рано, за да занесе багаж, оставен в хижата от момичето, и се връща около 11 часа. По данни на разследващите той оставя джипа си по средата на пътя, където го чака кемперът, управляван от Калушев. По-късно други двама слизат, за да приберат автомобила. Странно според Ангелов е, че не са го изчакали при хижата, а са се срещнали по средата на пътя.

Сред най-сериозните въпроси е т.нар. двойна стрелба при Ивайло Иванов. Има съмнения дали единият изстрел не е произведен от Дечо, но това засега остава хипотеза. Полицията съобщава, че пушката е намерена между Иванов и Дечо, а пистолет „Глок“ – с ДНК следи и от двамата – е открит между телата. В джобовете на Иванов са намерени пелети и две запалки, а панталонът му е бил разкъсан отзад.

Отворени са били касите за оръжие, две от пушките са изгорели, а боеприпаси са разпръснати по коридорите и стълбището. Въпреки това по стените – нито вътре, нито отвън – няма следи от престрелка.

Няколко часа преди трагедията започва силен снеговалеж. Натрупва се пресен сняг, който по-късно е покрит с пепел от пожара. Не са установени следи от други хора около хижата. „Дори Деян потвърждава, че не е имало никакви следи“, каза Ангелов.

► Хронологията „Околчица“ и кемперът

Установен е часът, в който групата излиза на главния път и преминава през няколко села. Засечени са от множество камери, като се вижда, че кемперът е управляван от Калушев. Превозното средство е открито със закъснение, а снегът около него вече се е стопил, което прави невъзможно установяването на евентуални следи от други хора. Важно обстоятелство е, че кемперът е бил отключен.

По думите на Ангелов няма следи от борба или съпротива. Калушев е разполагал с два пистолета. Николай е застрелян в челото, между веждите, докато седи на седалката до шофьора, която е била обърната. „Най-големият шок за мен е това, което видях с 15-годишното дете – ръцете му са били преплетени“, каза журналистът.

Според Ангелов не е ясно кой е бил убит пръв. „Този, който е убит втори, е чакал реда си. Действията са се развили по изключително шокиращ начин“, заяви той.

Мотивът остава един от големите въпроси и по думите му може никога да не бъде напълно изяснен.

Журналистът определи поведението на ДАНС като „много погрешно“ и заяви, че МВР и прокуратурата не са били подготвени как и кога да комуникират с обществото. По думите му майката на Калушев е споделяла, че разговорите със сина ѝ често са завършвали с темата за смъртта и прераждането, като за смъртта се е говорело често, но не и за самоубийство.

„Този случай няма аналог“, заключи Слави Ангелов и подчерта, че в името на 15-годишното дете обществото заслужава пълна яснота как и защо се е стигнало до трагедията.


  • 1 Няма мотив!

    25 42 Отговор
    Професионално извършени убийства от кремълското ГРУ!

    Коментиран от #38, #43, #44

    22:06 22.02.2026

  • 2 Преплетени ръце

    65 9 Отговор
    са ръцете, освободени от белезници или въже. Голямо напъване пада да докажете самоубийство,педофилия и секти а?

    Коментиран от #5

    22:08 22.02.2026

  • 3 Някой

    66 9 Отговор
    Калушев се е опитал да спаси поне младежите но не е успял.

    22:10 22.02.2026

  • 4 Деций

    45 3 Отговор
    Абе защо един не каже ,че са логистичен екип за трансфер от Турция към Сърбия за прах за пране,и от България към Турция за синтетична продукция родно производство.Няма друга какви да са правили заради което да ги приключат!

    Коментиран от #13, #25

    22:11 22.02.2026

  • 5 джянди

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Преплетени ръце":

    бдсм ?

    22:19 22.02.2026

  • 6 Отец Онодий

    11 3 Отговор
    А аз си мислех, че е просто пееразка история.

    22:20 22.02.2026

  • 7 Нищо не знае, но си мисли че знае

    27 1 Отговор
    Да си провери за израелският предприемач Томер Леви от SensoGuard и едни сензори и простотии. Другият там Михаел Гросман от Европейска федерация на рейнджърите... 1985 година какъв строеж е имало там на хижата. Поне два тунела единият дето излиза до село Бързия. Другият тунел до пречиствателната станция и третия дето ....

    22:21 22.02.2026

  • 8 Защо

    31 3 Отговор
    Бащата на детето мълчи ,знае със сигурност повече подробности .
    Вече няма какво да губи .

    Коментиран от #23

    22:23 22.02.2026

  • 9 мечо цигaнина

    3 21 Отговор
    нашта партия ДПС с изявление преди час -

    Делян Пеевски, председател на ДПС: Първи изборни победи за ДПС!

    ДПС спечели първите си изборни победи за 2026-та на частичните местни избори, проведени днес в община Кирково.
    На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е наш неотменим ангажимент!
    Поздравявам новоизбраните кметове на кметство Вълчанка, община Кирково - Хюсеин Чилингир и на кметство Дружинци, община Кирково - Асен Пъчев от ромски произход и предизборните щабове на ДПС област Кърджали и община Кирково.

    Коментиран от #10, #14

    22:23 22.02.2026

  • 10 Хахахаааа

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "мечо цигaнина":

    Кметът на Пеевски в село Вълчанка печели като единствен кандидат с близо 100% от гласовете

    22:25 22.02.2026

  • 11 разреших го случая

    9 21 Отговор
    Никой не познавал в далечното минало добрите хора от Национална агенция на Ламите от Петрохан, но всички казват, че били много готини хора. Бизнесмени се редяли на опашка да им дават проблемните си момченца и парите си за да купуват имоти, да водят децата им по пещери, да се гмуркат или да пазят природата с автоматични оръжия, джипове, кемпери и дронове. А държавни служители им регистрирали една "Национална агенция", чинно прекратявали всички клеветнически сигнали за педофилия, давали им разрешителни за оръжия, сключвали договори с тях, ходели на съвместни обучения. Явно ламите били доста обаятелни, направо манипулатори, но все пак са извършвали напълно законни дейности за доброто на обществото и природата. Но нещеш ли, един хубав студен ден някой решил да убие ламите без видима причина. Значи кой може да го е извършил? Може би някой, на който ламите не са успели да завътят главата, мнителен родител, който не е вярвал на прекратените сигнали за педофилия? Или например, някой зъл политически противник на добронамерените държавни служители от ПП-ДБ, който е извършил масово убийство само заради скандала, за да може да хвърля кал по политиците и бизнесмените, които дарявали без да познават ламите? Или пък някой журналист, за да има за какво да пише, да се лее жлъч и кал по държавните органи като МВР, ДАНС и Прокуратурата, и да се разтягат конспиративни теории?

    22:25 22.02.2026

  • 12 Кой му е казал

    15 9 Отговор
    Че седалката в кемпера била въртяща се? Въртяща му е главата на него.

    22:27 22.02.2026

  • 14 Maмицaaтaaa му долен магнитски шопар

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "мечо цигaнина":

    Че се и хвали хахаха...ето "победите" му -

    На изборите в селата Дружинци и Вълчанка, област Кърджали има по един регистриран кандидат за кмет. Въпреки това избирателната активност беше висока, като във Вълчанка до ранния следобед гласуваха 64 души или почти 100% от хората с право на глас. Всички от ромски произход

    Коментиран от #15

    22:27 22.02.2026

  • 15 64 "човека" село от роми

    23 3 Отговор

    До коментар #14 от "Maмицaaтaaa му долен магнитски шопар":

    Спечелил бил свинята мръcнa

    22:28 22.02.2026

  • 16 Вече не е смешно

    26 2 Отговор
    Пак ни правят на улави! Какви следи след силен снеговалеж?!

    22:28 22.02.2026

  • 17 Как възниква на секта

    7 4 Отговор
    В средата на 90-те години на 20 век Цветан Гайдарски е главен пастор на Нови Ерусалим. Впоследствие започва да действа чрез други лица. Така през 1998 г. в Троян е регистрирано местното поделение 11 на Национален алианс „Обединени Божии църкви“ на името на Димитър Дакашев, съпругата му Мариела Дакашева и Мария Гайдарска, майка на двамата братя Стефан и Цветан Гайдарски. Междувременно Стефан дава насоки от Америка, а групата в България вербува нови членове сред всички християнски деноминации, включително и сред православните. Около 2000 г. Цветан за пръв път споделя с Д. Дакашев възхищението си от посланията, закодирани в йероглифите на гробните камери в египетските пирамиди, на които „се подчинявали дори и ангелите“. Цветан Гайдарски започва да се държи все по-безпардонно и да внушава на всички свои съмишленици, че е Божи пратеник, призован да поведе посветените в тайната общност, а на следващ етап да завладее и душите на всички вярващи от останалите деноминации.През 2003 г. започват радикални промени в идеологията и оформянето на култовите пространства на сектата, която провежда своите събрания в апартаменти в София на ул. „Московска“ 27, на площад „Славейков“ 8, в Зона „Б-5“ (бл. 5) и др.  Междувременно се правят опити за сформиране на групи и в градове като Троян, Бургас и др.

    22:30 22.02.2026

  • 18 Как възниква секта

    9 2 Отговор
    Цветан Гайдарски изисква безпрекословно подчинение спрямо личната си воля. Има случаи, в които Цветан пита последователите си дали са готови да скочат от прозореца, например, ако той им нареди.

    –      Някои от „епископите“ и редовите членове са изключително агресивни. Не са рядкост физическите, психически и съдебни заплахи с цел обезсърчаване на решилия да се избави от сектантската си зависимост. Случвало се е син да бие майка си и да я сваля на земята затова, че е напуснала общността и че не се поддава на манипулациите, внушаващи й да припише цялото си недвижимо имущество на детето си, т.е. на сектата. Оказването на натиск за приписване на жилища (бъдещи капища) в „името на Господа“ продължава и досега.

    22:32 22.02.2026

  • 19 Слави , не четеш ли какво написа ...

    25 2 Отговор
    тук , или и ти самия започваш да разбираш , че самоубили се тук няма...???
    Мотива ти ...Слави за "самоубийство", липсва тотално???
    А не е ли по--лесно, да си зададем въпроса кой, и за какво ги уби тези хора???
    Ако си зададем правилно въпроса ,можем да получим вднага много отговори!!!
    Аз лично имам повече от един отговор!
    Това не са гладни , хора или "джепчий", не -дохранени или гонени от правосъдието,
    това е" хай-лайфа"?
    По -скоро са били "каймака на модерната престъпност ", която никога не би си сложила края
    на живота си сама , по този начин ,( нагласен за общественността ) гаден такъв!!!???
    Къде са парите ....??? Какви са " НПО" - облагите, в евро и по сметки????Къде са враговете и парите???

    Коментиран от #28

    22:32 22.02.2026

  • 20 Как възниква секта

    6 1 Отговор
    Д-р Десислава Пулиева
    От протестантизъм към Ню Ейдж и новоезичество:
    един български феномен ...

    22:33 22.02.2026

  • 21 име

    15 5 Отговор
    Не само в името на 15 годишното дете трябва да се разреши случая, а в името на всички осем малолетни, разкрити от БЪРД, които са подавали сигнали за педофилия слещу ламата. Проучвайте в тази посока, защо сигналите, които датират от много години, са винаги прекратявани. С какво се е занимавал, какво е бил ценен този Калушев, че да му правят такава шапка.

    Коментиран от #29

    22:33 22.02.2026

  • 22 Има интересна статия

    20 0 Отговор
    Под хижа Петрохан има тунел, който стига в близост до село Бързия. Тунелът е част от мрежа от подземни проходи. Това твърди пред вестник "България Днес" не само Евгени Вълкачовски - управител на туристическото дружество, стопанисвало имота преди бащата на Искра Фидосова и групата на Ивайло Калушев.Евгени Вълкачовски е в ръководствата на няколко туристически дружества, включително на "Монтана", което в миналото е стопанисвало хижа Петрохан, преди тя да бъде отдадена на бащата на Искра Фидосова.....

    Коментиран от #30, #37

    22:35 22.02.2026

  • 23 Бащата

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Защо":

    Е спокоен понеже детето му не е убито има съдбата на ружа Игнатова

    22:39 22.02.2026

  • 24 Отиди момко

    5 1 Отговор
    Да видиш кво е тва и после да ни разкажеш. Копни малко да видиш бетон има ли

    22:40 22.02.2026

  • 25 има

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Деций":

    И друга версия.Те са пещерняци и водолази и са намерили нещо и са го споделили с изкуствен интелект КОЕТО Е ДОКАЗАНО. а и трябва да се знае че изкуствен интелект се свързва много бързо и с ДАНС и другаде.. ТА може и затова да са убити

    22:41 22.02.2026

  • 26 Пиле в кълчища

    10 7 Отговор
    Привиквайте Сандов през 2 дни да се обяснява по телевизора. Каканиже лъжа след лъжа, стара лъжа с нова лъжа замазва. Вече не помни какво е лъгал първия и втория път. Психопатите са така - те срам и съвест нямат ,но и от многото лъжи накрая се политат като пилета в кълчища.

    22:44 22.02.2026

  • 27 разрухата на родината и НПО

    9 0 Отговор
    Има няколко лица с които нито един журналист, не направи интервю,не ги потърси, не попита не поиска среща с тях ,нито един. И няма да се намери такъв. Няма да се намери и журналист ,който да ни разкаже за тунелите под хижата, сд направи едно репортажче из тях, малка заходка с камера и картинки , да ни осветли малко по надълго и на широко за историята на тунелчетата ,жижата и т.н и т.н. Да ни осветли за разрухата, за катастрофата , за това какво се е случило на България и на нашия народ на 9.11.89г. и какво ощ е им а да се случва на малка и изчезваща България.

    22:46 22.02.2026

  • 28 Истината

    16 2 Отговор

    До коментар #19 от "Слави , не четеш ли какво написа ...":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО
    ВЪПРОСЪТ Е ЗАЩО СА ЛИКВИДИРАНИ И ОТ КОЙ......

    22:49 22.02.2026

  • 29 ейджи

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    тея бърд компанията ли ги захранва с информация и финансира и управлява

    22:52 22.02.2026

  • 30 Мдааааа

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Има интересна статия":

    Първоначалните данни за подземния проход дойдоха от София Андреева, майка на едно от момчетата, свързани с групата на издирвания Ивайло Калушев. Според нейната информация, споделена в социалните мрежи, сградата е функционирала като тренировъчен център през 80-те години. Тя повдигна въпроса дали разследващите органи проучват подземните галерии във връзка с трагичните събития в района.

    Коментиран от #33, #36

    22:58 22.02.2026

  • 31 ТОЛКОВА МНОГО,,АКО,, .........

    9 1 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО НЕОБИЧАЙНИ ДЕЙСТВИЯ СЛУЧКИ,СЪБИТИЯ, ДЕЙСТВИЯ..........ИЗВОДА Е ЧЕ ВСИИИИИЧКО Е ПОСТАНОВКА ОТ ОРГАНИЗТОРИТЕ и ЗАМАЗВАЩИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО.....

    22:58 22.02.2026

  • 32 100% поръчкови убийства!!!

    17 1 Отговор
    най-вероятно закриват канала за фентанил от китай към мексико защото ДЕЯ разследват групата на калушев заради този канал!!! днес е убит мексикански нарко бос който също е свързан с този канал… всеки сам да си прави изводите а за липсата на следи се обяснява лесно едното обяснение обилния смеговалеж който е прикрил следите а другото обяснение е тунелът под хижата

    Коментиран от #41

    23:02 22.02.2026

  • 33 Всичко там е в тунели

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мдааааа":

    И не от 1984-1985 а много по отдавна. Османска табия Зида е форт (редут) и се намира на 9.31 km южно по права линия от центъра на село Бързия, и на 0.97 km източно от мотел „Петрохан“. Укреплението име неправилна форма близка до правоъгълник. Максималните му размери са дължина и ширина 88х49 m, и е насочено с фронт на североизток. Запазената височина на земният вал е около 3-4 m. В югоизточният ъгъл има запазени останки от каменното подсилване на редута, граден с местен ломен камък споен с пръст. По време на Руско- турската освободителна война от 1877-1878 г., османското командване е предполагало, че руснаците ще преминат река Дунав при Лом, ще блокират при Видин западната армия на Осман паша и ще се насочат на юг през прохода „Петрохан“ (тогава „Балач“) за да превземат София....Поне 30 км тунели има и се охраняваха на времето от ВКР-та до 1987 поне. Във щаба на армията няма как да нямат карти. И в БАН може да има

    23:09 22.02.2026

  • 34 Свободни съчинения

    7 1 Отговор
    на списващата. Гледах го по ТВ. Времето и маршрута са публикувани подробно и в Гласове. Ангелов още първия ден на събитието, най-безотговорно заяви, че има предостатъчно факти, че Калушев е застрелял тримата на Петрохан. "Големият разследващ журналист", този път беше по-обран в приказките си, но отново нещо е объркал фактологията. Не знам ходил ли е на Петрохан, та да обясни как за 10 мин. от там до с. Бързия-17 км., денивелация 900 м., много обратни завои, сняг до колене-пътят неразчистен, кемпер може да се озове в селото? А Лора го гледа с разбиране и любов.

    23:16 22.02.2026

  • 35 Е то

    12 1 Отговор
    Нямало е следи сутринта, защото докъм 21 и нещо всичко приключва, а после е валяло часове ! Но това в никакъв случай не означава, че не е имало други хора, нито че тримата на записите са точно те ! Големият джип, който минава през кръстовището надолу в 17:16 , и се връща само след 6 мин., спокойно може да е оставил поне 6-7 човека на края на гората, откъдето до паркинга на хижата са стотина метра, а там вече следите се размешват ! Освен това, доколкото разбрах, след стопяването на снега е забелязана кръв и настрани от мястото, на което са намерени !

    23:24 22.02.2026

  • 36 подземния проход

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "Мдааааа":

    Много неща обеснява особенно ако е и електрифициран. Никога няма информация от службите да дадат

    23:24 22.02.2026

  • 37 Интересно

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Има интересна статия":

    Защо Евгени Вълкачовски са го разпитвали ? Как пък за него са се сетили след толкова години ? А?

    Коментиран от #45

    23:29 22.02.2026

  • 38 Точно така

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Няма мотив!":

    В близост е имало седалище на руската терористична организация Вагнер специализирана в убийства.

    Коментиран от #46

    23:30 22.02.2026

  • 40 Някой знае ли

    9 0 Отговор
    Къде се намира най близкият трафопост да питам че не мога да го видя ? Тока от къде им идва в тази хижа ? А водата?

    23:32 22.02.2026

  • 41 Диди

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "100% поръчкови убийства!!!":

    В днешно време се ползват дронове за тази работа. Няма следи и преди изстрелите и след това.

    23:33 22.02.2026

  • 42 Е то

    10 1 Отговор
    Излезе и информация и за тунел, чийто вход/изход е точно където е най-изгоряла част на сградата, и по който е била водоснабдявана хижата чрез тръба от друго село на 10-тина километра ! Таа по тоя тунел ако влезе някой, може да не остави никакви следи навън !

    23:33 22.02.2026

  • 44 Верно ли

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма мотив!":

    То "кремълското ГРУ" с това се занимава - да ходи да свитка разни гурута ей така, без мотив и от любов към спорта :))))

    23:38 22.02.2026

  • 45 И той е бил ВКР там !

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Интересно":

    Евгени Вълкачовски....

    23:40 22.02.2026

  • 46 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Точно така":

    Хахахахаха, не думай!

    23:40 22.02.2026

  • 47 Aлфа Вълкът

    5 0 Отговор
    Да, чакаме новите записи на МВР – дезинформация на парче. И да си разобличават сами лъжите. Особено от записа на който са се "самоубили", не зная какво очакват да видят освен пламъци и ярка светлина?
    Четох Елфите във фейса преди малко, казват нещата които всички виждаме, че няма нито едно потвърждение на тези записи за хипотезите на МВР.
    Но пишеше, нещо друго, че МВР предоставили първоначално кадрите в две различни резолюции, и като са се усетили, оставили само по-лошото качество за медиите, самите камери можели да правят два записа едновременно.
    Само че, докато пишех коментара се усетих, каква е тая камера дето може да записва 40 дена по два записа едновременно на карта?
    По-вероятно е тези записи да са отивали на някакъв общ харддиск или сървар и МВР да разполага с всички записи.

    23:44 22.02.2026

  • 48 Гумичка за триене

    7 0 Отговор
    До разледващите журналисти (всичките) ще стане близо месец и достъп до хижата, нито близките на жертвите нито който да е? Някой от вас разледващите журналисти снима ли през това време кой ходи до там и с каква техника се изнася или внася нещо?????? Още ли взимат отпечатъци??????? А относно възстановяването на записа който точно той бил изгорял ми не благодаря!!!!!

    23:47 22.02.2026

  • 49 Покрай цялата тая техника

    4 1 Отговор
    Случайно дали са нямали и металотърсачи?

    23:49 22.02.2026

  • 50 Тоя ще да е много умен да знаете

    3 0 Отговор
    Важно обстоятелство е, че кемперът е бил отключен....

    23:53 22.02.2026

  • 51 Олееее.....

    6 0 Отговор
    (Николай е застрелян в челото, между веждите, докато седи на седалката до шофьора, която е била обърната)...Разследващият журналист това видял ли го е ? А овчаря видял ли го е?

    23:57 22.02.2026

  • 52 Никой

    2 9 Отговор
    Какво ни занимават с това - решили да се "гръмнат" - това са самоубийци. Явно са "секта" - дали са будисти или - "дъновисти" - все тая.Това са сектанти. Сектантите рано или късно - "изтрещяват". Това е станало - - "изтрещели" са.

    То и на на пръв поглед е ясно - че е ритуално самоубийство.

    00:32 23.02.2026

  • 53 Всъщност

    6 0 Отговор
    Тоя от кого е назначен ?? Прилича ми не на журналист, а на някакво ченге (в лошия смисъл) !

    01:20 23.02.2026

  • 54 Магареспирация

    0 2 Отговор
    Чшшшш тия там да не са открили ядрено оръжие поставено там от краварите? Вече нищо няма да ме учуди

    03:13 23.02.2026

