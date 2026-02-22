Новини
22 Февруари, 2026 15:56 6 339 19

  • софия вергара-
  • актриса-
  • бански-
  • маями

53-годишната актриса демонстрира изкусителна форма под слънчевите лъчи

София Вергара захвърли горнището на банския в Маями и остана по прашки (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фигурата на София Вергара нямаше как да не прикове погледите по време на ваканцията ѝ в Маями. Актрисата сподели в социалните мрежи серия кадри, на които позира по бански край басейн. 53-годишната актриса публикува в Instagram снимки, на които е по долнище на бански тип прашка, докато се наслаждава на слънцето. Част от изображенията впоследствие бяха изтрити.

В един от кадрите звездата от „Модерно семейство“ лежи по корем върху шезлонг, а в друг демонстрира фигурата си чрез отражение в прозорец. Освен тъмни слънчеви очила и бански долнище, Вергара не носи други аксесоари. Публикациите ѝ бързо предизвикаха активност сред последователите ѝ в социалните мрежи.

Актрисата сподели и моменти от вечер със семейството си в популярния ресторант Papi Steak в Маями. В една от снимките тя позира в червена дантелена макси рокля, а в друго видео, заснето от племенницата ѝ Клаудия Вергара, танцува заедно с майка си Маргарита край масата.

„Вечерите в Маями със семейството.“, написа тя към обща семейна снимка от вечерята, която е била съпроводена от танци и забавление.

По-рано през деня Вергара публикува и кадри със сина си Маноло Гонсалес Вергара, като популяризира неговата марка емпанада Toma.

Ден по-рано актрисата анонсира престоя си в Маями с ретро снимки по бански. В една от тях тя позира с гръб към камерата, облечена в бяло плетено долнище, а във втора носи син блестящ комплект. „Ще се видим скоро, Маями“, написа тя към кадрите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гретиния

    23 2 Отговор
    Пууу......пу.....пу......немах време да го наведем! Измих си очите, даеа...

    16:00 22.02.2026

  • 2 Сигурен съм

    28 1 Отговор
    Че не само тя е захвърлила прашките,ами и автора своите за да и се ...наслади...

    16:01 22.02.2026

  • 3 Българин .

    36 5 Отговор
    Стара чанта. Ама лачена! Лачена ама много влачена!

    Коментиран от #5, #6, #12

    16:01 22.02.2026

  • 4 Гост

    32 0 Отговор
    Те някои от снимките са от преди 20 г.

    16:03 22.02.2026

  • 5 и мнооого

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин .":

    фотошоп

    16:03 22.02.2026

  • 6 Батко

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин .":

    Ти има голем теглич за влачене на такива чанти, и ич го не е страх!

    16:04 22.02.2026

  • 7 Евала, Софке!

    12 2 Отговор
    Идвай, няма да те бавя!

    16:06 22.02.2026

  • 8 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Жените с прашки акат на две купчинки.Факт.

    Коментиран от #9, #10, #11

    16:13 22.02.2026

  • 9 фостичката

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    ти нале

    16:21 22.02.2026

  • 10 не всички,

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    само блондинките така правят

    16:40 22.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ал Бънди

    27 1 Отговор
    Евала визия! Пък нашите жени на 53 г. приличат на Люба Кулезич непосредствено след клизмa.

    Коментиран от #17

    17:04 22.02.2026

  • 14 тц тц

    21 1 Отговор
    Постоянно рекламират секс и голотии. Но ако някой мъж седне да задява жена, веднага го изкарват насилник. А може и да не е веднага, след 30 години може да се появи вече като бабичка дасе жалва и да си спомня кога са я задявали.

    Пълна шизофрения

    17:39 22.02.2026

  • 15 ми за

    17 1 Отговор
    всеки влак си има пътници.
    Вкл за тази тунингована, шпаколована и китосана стара кошница.

    17:42 22.02.2026

  • 16 Никой

    4 1 Отговор
    Каква е точно "интригата" - трябва й нова връзка ли.

    18:48 22.02.2026

  • 17 кротко бе Бънди

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ал Бънди":

    Ма те на сники всички са ОК!
    Излизаш с някоя от фейса. Лафче 100 снимки ала бала.
    Влиза в бара някакво квазимодо и ти се кикерчи. Ти му викаш:
    - Квазимодо, аз чакам тука една принцеса.
    То ти вика:
    - Е па Я съм. Най-после и на моята улица слнце изгре, ще загубе девствеността.

    Втори вариант
    Влиза баба й или евентуално дебелата й леля и ти се кикерчи.
    Ти викаш:
    - Кротко, Лелче, аз тука с племеницата имам чакало.
    То ти вика
    - А, с мен имаш среща, те снимките беха от 90-те, ще ме извиняваш...

    19:20 22.02.2026

  • 18 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Ето това е Софка, а не като нащо зиганзго плашило

    20:13 22.02.2026

  • 19 скъсан си бе авторее

    0 0 Отговор
    шумков нямаш кинти за тая мацка съборен си като маришки бент по време на наводнение

    виж там някоя магистралка по ще ти се върже бедняк! ха ха ха

    04:38 23.02.2026