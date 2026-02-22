София Вергара захвърли горнището на банския в Маями и остана по прашки (СНИМКИ)

Фигурата на София Вергара нямаше как да не прикове погледите по време на ваканцията ѝ в Маями. Актрисата сподели в социалните мрежи серия кадри, на които позира по бански край басейн. 53-годишната актриса публикува в Instagram снимки, на които е по долнище на бански тип прашка, докато се наслаждава на слънцето. Част от изображенията впоследствие бяха изтрити.

В един от кадрите звездата от „Модерно семейство“ лежи по корем върху шезлонг, а в друг демонстрира фигурата си чрез отражение в прозорец. Освен тъмни слънчеви очила и бански долнище, Вергара не носи други аксесоари. Публикациите ѝ бързо предизвикаха активност сред последователите ѝ в социалните мрежи.

Актрисата сподели и моменти от вечер със семейството си в популярния ресторант Papi Steak в Маями. В една от снимките тя позира в червена дантелена макси рокля, а в друго видео, заснето от племенницата ѝ Клаудия Вергара, танцува заедно с майка си Маргарита край масата.

„Вечерите в Маями със семейството.“, написа тя към обща семейна снимка от вечерята, която е била съпроводена от танци и забавление.

По-рано през деня Вергара публикува и кадри със сина си Маноло Гонсалес Вергара, като популяризира неговата марка емпанада Toma.

Ден по-рано актрисата анонсира престоя си в Маями с ретро снимки по бански. В една от тях тя позира с гръб към камерата, облечена в бяло плетено долнище, а във втора носи син блестящ комплект. „Ще се видим скоро, Маями“, написа тя към кадрите.