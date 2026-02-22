София Вергара захвърли горнището на банския в Маями и остана по прашки (СНИМКИ)

Фигурата на София Вергара нямаше как да не прикове погледите по време на ваканцията ѝ в Маями. Актрисата сподели в социалните мрежи серия кадри, на които позира по бански край басейн. 53-годишната актриса публикува в Instagram снимки, на които е по долнище на бански тип прашка, докато се наслаждава на слънцето. Част от изображенията впоследствие бяха изтрити.
В един от кадрите звездата от „Модерно семейство“ лежи по корем върху шезлонг, а в друг демонстрира фигурата си чрез отражение в прозорец. Освен тъмни слънчеви очила и бански долнище, Вергара не носи други аксесоари. Публикациите ѝ бързо предизвикаха активност сред последователите ѝ в социалните мрежи.
Актрисата сподели и моменти от вечер със семейството си в популярния ресторант Papi Steak в Маями. В една от снимките тя позира в червена дантелена макси рокля, а в друго видео, заснето от племенницата ѝ Клаудия Вергара, танцува заедно с майка си Маргарита край масата.
„Вечерите в Маями със семейството.“, написа тя към обща семейна снимка от вечерята, която е била съпроводена от танци и забавление.
По-рано през деня Вергара публикува и кадри със сина си Маноло Гонсалес Вергара, като популяризира неговата марка емпанада Toma.
Ден по-рано актрисата анонсира престоя си в Маями с ретро снимки по бански. В една от тях тя позира с гръб към камерата, облечена в бяло плетено долнище, а във втора носи син блестящ комплект. „Ще се видим скоро, Маями“, написа тя към кадрите.
1 Гретиния
16:00 22.02.2026
2 Сигурен съм
16:01 22.02.2026
3 Българин .
Коментиран от #5, #6, #12
16:01 22.02.2026
4 Гост
16:03 22.02.2026
5 и мнооого
До коментар #3 от "Българин .":фотошоп
16:03 22.02.2026
6 Батко
До коментар #3 от "Българин .":Ти има голем теглич за влачене на такива чанти, и ич го не е страх!
16:04 22.02.2026
7 Евала, Софке!
16:06 22.02.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #9, #10, #11
16:13 22.02.2026
9 фостичката
До коментар #8 от "Сатана Z":ти нале
16:21 22.02.2026
10 не всички,
До коментар #8 от "Сатана Z":само блондинките така правят
16:40 22.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ал Бънди
Коментиран от #17
17:04 22.02.2026
14 тц тц
Пълна шизофрения
17:39 22.02.2026
15 ми за
Вкл за тази тунингована, шпаколована и китосана стара кошница.
17:42 22.02.2026
16 Никой
18:48 22.02.2026
17 кротко бе Бънди
До коментар #13 от "Ал Бънди":Ма те на сники всички са ОК!
Излизаш с някоя от фейса. Лафче 100 снимки ала бала.
Влиза в бара някакво квазимодо и ти се кикерчи. Ти му викаш:
- Квазимодо, аз чакам тука една принцеса.
То ти вика:
- Е па Я съм. Най-после и на моята улица слнце изгре, ще загубе девствеността.
Втори вариант
Влиза баба й или евентуално дебелата й леля и ти се кикерчи.
Ти викаш:
- Кротко, Лелче, аз тука с племеницата имам чакало.
То ти вика
- А, с мен имаш среща, те снимките беха от 90-те, ще ме извиняваш...
19:20 22.02.2026
18 ООрана държава
20:13 22.02.2026
19 скъсан си бе авторее
виж там някоя магистралка по ще ти се върже бедняк! ха ха ха
04:38 23.02.2026