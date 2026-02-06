Новини
Реал Мадрид изправен пред ново главоболие в нападението преди сблъсъка с Валенсия

6 Февруари, 2026 20:06

Родриго е под сериозна въпросителна

Реал Мадрид изправен пред ново главоболие в нападението преди сблъсъка с Валенсия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Реал Мадрид се изправя пред поредно изпитание в офанзивната си линия, след като бразилската звезда Родриго е под сериозна въпросителна за предстоящия двубой срещу Валенсия тази неделя. Нападателят не се включи в днешната тренировка на "белите", водена от Алваро Арбелоа, поради мускулно претоварване – проблем, който може да го извади от сметките на треньорския щаб.

Ситуацията в атаката на мадридчани става все по-сложна, тъй като към вече отсъстващите Винисиус Жуниор (заради наказание) и Джуд Белингам (контузен) може да се присъедини и Родриго. Това би означавало сериозно ограничен избор за стартовите позиции в предни линии.

Припомняме, че само преди три седмици Родриго пропусна срещите с Леванте и Монако заради лека травма, което допълнително подчертава уязвимостта на атаката на "кралския клуб" в последно време. В случай че бразилецът не успее да се възстанови навреме, очакванията са Килиан Мбапе, Франко Мастантуоно и Браим Диас да поведат нападението на Реал Мадрид срещу Валенсия.


