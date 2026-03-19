Атанас Караиванов с горещ коментар за проблемите и развитието на българския футбол

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов бе гост в „Домът на футбола“, където говори за проблемите и развитието на българския футбол. Той внесе и повече яснота по 52-ата Генерална асамблея на Асоциацията на Европейските лиги, на която ПФЛ беше домакин.

„Това събитие е много добра реклама за родния футбол. Сред гостите имаше над 90 души от чужбина и отзивите са много добри. Със сигурност това е най-голямото футболно мероприятие, което е правено във България“, започна Караиванов.

Той добави, че са коментирани солидарните плащания от УЕФА, както и инфраструктурата на стадионите, което според него е един от най-големите проблеми на българския футбол.

„Нашият футбол е на средно европейско равнище. Имаме отбор, който редовно играе в групите на евротурнирите и това е Лудогорец. Макар че за мен е недостатъчно само два пъти да влезе в групите в Шампионската лига при 14 шампионски титли. Тома помага на клуба да продава футболисти много добре.

За да имаш силен национален отбор, играчите в него трябва да влизат от Левски, ЦСКА и Лудогорец. Защото не можеш да очакваш чудеса от играчи от други отбори, които падат по 14 пъти на година и са познали вкуса на победата пет пъти. Няма да има нужното самочувствие, колкото е да е добър. Същото се отнася и за тези, които не играят, а само тренират“, каза още шефът на ПФЛ.

