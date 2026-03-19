Атанас Караиванов с горещ коментар за проблемите и развитието на българския футбол

Атанас Караиванов с горещ коментар за проблемите и развитието на българския футбол

19 Март, 2026 16:30 486 5

Това събитие е много добра реклама за родния футбол

Атанас Караиванов с горещ коментар за проблемите и развитието на българския футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов бе гост в „Домът на футбола“, където говори за проблемите и развитието на българския футбол. Той внесе и повече яснота по 52-ата Генерална асамблея на Асоциацията на Европейските лиги, на която ПФЛ беше домакин.

„Това събитие е много добра реклама за родния футбол. Сред гостите имаше над 90 души от чужбина и отзивите са много добри. Със сигурност това е най-голямото футболно мероприятие, което е правено във България“, започна Караиванов.

Той добави, че са коментирани солидарните плащания от УЕФА, както и инфраструктурата на стадионите, което според него е един от най-големите проблеми на българския футбол.

„Нашият футбол е на средно европейско равнище. Имаме отбор, който редовно играе в групите на евротурнирите и това е Лудогорец. Макар че за мен е недостатъчно само два пъти да влезе в групите в Шампионската лига при 14 шампионски титли. Тома помага на клуба да продава футболисти много добре.

За да имаш силен национален отбор, играчите в него трябва да влизат от Левски, ЦСКА и Лудогорец. Защото не можеш да очакваш чудеса от играчи от други отбори, които падат по 14 пъти на година и са познали вкуса на победата пет пъти. Няма да има нужното самочувствие, колкото е да е добър. Същото се отнася и за тези, които не играят, а само тренират“, каза още шефът на ПФЛ.

Какво още каза Атанас Караиванов – гледайте във видеото:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя що

    1 0 Отговор
    си мисли, е разбира от футбол. Може би щото прилича на футболна топка.

    16:59 19.03.2026

  • 2 Лост

    1 0 Отговор
    И как го определя,че е на средно европейско равнище?

    17:01 19.03.2026

  • 3 ФАКТИ

    2 0 Отговор
    МУЦУНАТА МУ Е ОТРАЖЕНИЕТО НА ФУДБОЛА НИ. ОТВРЪТ.

    17:07 19.03.2026

  • 4 00014

    0 0 Отговор
    Това гнусно същество защо не се гръмне. Прилича на необръсната п....

    17:15 19.03.2026

  • 5 Смешник

    0 0 Отговор
    Тоя да вземе да поослабне малко

    17:30 19.03.2026

