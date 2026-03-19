Барселона и Манчестър Юнайтед все още не могат да се разберат за Рашфорд

Барселона проявява сериозен интерес към удължаване на наема на нападателя Маркъс Рашфорд от Манчестър Юнайтед за още един сезон.

Въпреки желанието на каталунците за временно споразумение, английският клуб твърдо настоява за постоянен трансфер на играча.

Според информация на talkSPORT, 28-годишният футболист и ръководството на Барселона са близо до постигане на договорка за продължаване на сътрудничеството през лятото, като самият Рашфорд е изразил желание да остане на "Камп Ноу".

За осъществяването на сделка обаче, Барселона трябва да постигне съгласие с Манчестър Юнайтед.

През настоящата година вече са проведени няколко срещи между представители на двата клуба. От Манчестър Юнайтед са уведомили спортния директор на Барселона Деко, че ще позволят на Рашфорд да напусне за постоянно срещу сумата от 30 милиона евро. Тази откупна клауза е била договорена преди преминаването на Маркъс под наем при каталунците.

От Барселона изразяват желание да преразгледат както размера на сумата, така и структурата на плащанията.

Деко е предложил на Манчестър Юнайтед вариант, включващ нов наем на Рейшфорд за още един сезон, последван от пълно изплащане на трансферната сума в бъдеще.

Ръководството на Манчестър Юнайтед обаче категорично настоява Барселона да заплати исканите 30 милиона евро още това лято за услугите на футболиста. В отговор, каталунците проучват алтернативни варианти, в случай че не успеят да финализират сделката при желаните от тях условия.

Рашфорд отбеляза 4 гола и записа 6 асистенции в 23 мача от Ла Лига през сезона.