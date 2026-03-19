Лоша новина за Реал Мадрид: Куртоа е аут за мачовете с Байерн Мюнхен

19 Март, 2026 15:15 461 1

  • реал мадрид-
  • тибо куртоа-
  • футбол-
  • манчестър сити-
  • шампионска лига

Травмата му обаче се е оказала доста по-сериозна от очакваното

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид обяви лоша новина за всички, които обичат клуба. Тя е свързана със стража Тибо Куртоа, който получи контузия и бе заменен на почивката в реванша с Манчестър Сити. Травмата му обаче се е оказала доста по-сериозна от очакваното.

“След прегледите, проведени днес на нашия играч Тибо Куртоа от медицинския екип на Реал Мадрид, му беше поставена диагноза за мускулна травма в предната част на десния четириглав мускул. Очакваме по-нататъшно развитие”, гласи съобщението на “лос бланкос”.

Според информациите в Испания, Куртоа ще отсъства от терена за около месец и половина. Това означава, че той със сигурност ще пропусне четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен), които са съответно на 7 и 15 април.

Разбира се, белгийският страж няма да е на линия и за неделното мадридско дерби с Атлетико, както и за още редица срещи в Ла Лига. Силно съмнително е, че той ще се възстанови и за евентуалните полуфинали в Шампионската лига в края на април и началото на май месец. Така на вратата на Реал в тези мачове, включително и срещу баварците, ще застане украинският страж Андрий Лунин.


Свързани новини


  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Много ключова липса, която може да се окаже фатална.

    15:20 19.03.2026

