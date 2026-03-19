Лоша новина за Реал Мадрид: Куртоа е аут за мачовете с Байерн Мюнхен

Реал Мадрид обяви лоша новина за всички, които обичат клуба. Тя е свързана със стража Тибо Куртоа, който получи контузия и бе заменен на почивката в реванша с Манчестър Сити. Травмата му обаче се е оказала доста по-сериозна от очакваното.

“След прегледите, проведени днес на нашия играч Тибо Куртоа от медицинския екип на Реал Мадрид, му беше поставена диагноза за мускулна травма в предната част на десния четириглав мускул. Очакваме по-нататъшно развитие”, гласи съобщението на “лос бланкос”.

Според информациите в Испания, Куртоа ще отсъства от терена за около месец и половина. Това означава, че той със сигурност ще пропусне четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен), които са съответно на 7 и 15 април.

Разбира се, белгийският страж няма да е на линия и за неделното мадридско дерби с Атлетико, както и за още редица срещи в Ла Лига. Силно съмнително е, че той ще се възстанови и за евентуалните полуфинали в Шампионската лига в края на април и началото на май месец. Така на вратата на Реал в тези мачове, включително и срещу баварците, ще застане украинският страж Андрий Лунин.

Thibaut Courtois is expected to MISS:



❌ Atletico (H)

❌ Mallorca (A)

❌ Bayern (H)

❌ Girona (H)

❌ Bayern (A)

❌ Alavés (H)

❌ Betis (A)

❌ UCL sf

❌ Espanyol (A)

❌ UCL sf

❓ Barcelona (A)

❓ Real Oviedo (H) pic.twitter.com/cDlqbQmElo — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 19, 2026