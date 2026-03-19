НЗОК: Над 9 млн. евро е надлимитната дейност на болниците за два месеца

19 Март, 2026 16:54 493 7

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надлимитната дейност, извършена от болниците през декември 2025 г. и януари 2026 г. и отчетена за заплащане, е повече от 9 милиона евро, каза пред журналисти Станимир Михайлов, председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и заместник-министър на финансите, след заседание на надзорниците.

По думите му в съответствие с разпоредбите на Закона за здравното осигуряване тази дейност няма да бъде заплатена. Няма да има засега и промяна в индикативните стойности за лечебните заведения, каза още той.

В отговор на въпрос какво би могло да се промени, за да не бъде формирана надлимитна дейност, Михайлов посочи, че това е тема, изискваща сериозен и дълъг разговор не само между институциите, а с всички съсловни организации. Според Михайлов за да бъде решен този въпрос, е нужен национален консенсус.

Запитан за хода на съдебното дело, заведено от болница "Св. Анна" срещу НЗОК за неразплатена надлимитна дейност, Михайлов посочи, че този въпрос не е обсъждан, но това е тяхно право.

Михайлов посочи, че няма информация за заведени други съдебни дела за неразплатена надлимитна дейност от страна на други болници. Според ръководството на болницата НЗОК не е заплатила извършена и отчетена медицинска дейност за периода август - ноември 2025 г.

Ищецът претендира сумата от 525 775,58 евро главница и 5573,79 евро обезщетение за забава, ведно със законната лихва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Болните са платили на ръка по 2.

    4 1 Отговор
    Отделно.

    16:58 19.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    5 7 Отговор
    Това е защото Финансовите директори са си раздали коледни бонуси просто като са превалутирали в курс 1:1.

    17:00 19.03.2026

  • 4 Тома

    6 0 Отговор
    Ако има прокуратура в България много крадливи доктори от бялата мафия щяха да са в затвора за кражба на пари от здравето на хората

    17:03 19.03.2026

  • 5 Бендида

    7 0 Отговор
    За какво са изразходвани? В здравеопазването се краде повече отколкото в ,,асфалта". В резултат на това и в двата случая, хората....мрат.

    17:04 19.03.2026

  • 6 Вашето мнение

    3 0 Отговор
    Нека младите дофтори да гледат и да се учат как родителите им точат здравна каса.

    17:04 19.03.2026

  • 7 Тити

    0 0 Отговор
    То отдавна се знае че НЗОК се източва редовно

    17:20 19.03.2026

