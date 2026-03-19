Суперкомпютър определи: Арсенал е фаворит в Шампионската лига

Суперкомпютър определи: Арсенал е фаворит в Шампионската лига

19 Март, 2026 16:45 452 1

Барселона има 66,47% вероятност да се класира на полуфиналите, като излезе победител от двубоите срещу Атлетико Мадрид

Суперкомпютър определи: Арсенал е фаворит в Шампионската лига - 1
Павел Ковачев

Английският гранд Арсенал изглежда почти сигурен участник в полуфиналите на Шампионската лига, като суперкомпютърът на Опта му дава 78,71% вероятност да попадне сред Топ 4 на отборите в турнира, както и повече от 50% вероятност да играе финал. Тимът от Лондон е кредитиран и с 29% шанс да спечели купата в турнира - най-добре от всички останали тимове. На четвъртфиналите в Шампионската лига лидерът във Висшата лига ще се изправи срещу португалския шампион Спортинг Лисабон.

Барселона има 66,47% вероятност да се класира на полуфиналите, като излезе победител от двубоите срещу Атлетико Мадрид.

Статистическата компания Опта, специализирана в спортните анализи, дава на Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен 55% шансове да продължат в голямата четворка, като те трябва да елиминират трудни противници и много успешни тимове в турнира - съответно Реал Мадрид и Ливърпул.

Реал получава само 21,29% възможност да попадне на полуфинал и едва 9,55% да играе на финал, което е твърде малко след отстраняването на Манчестър Сити.

Спортинг Лисабон има най-малкия шанс - само 3% да спечели Шампионската лига, но дори и клубът от Лисабон е смятан за тотален аутсайдер.


  • 1 Айде де

    0 0 Отговор
    така казаха в английската перачница на парички , наречена "ВЛ"

    17:08 19.03.2026

