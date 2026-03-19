Левски официално се сдоби с още един национал. Защитникът Оливер Камдем получи повиквателна за националния отбор на Камерун за предстоящи турнир от FIFA Series 2026 в Австралия.
Срез избраниците на селекционера Давид Пагу личат още имената на Браян Мбемо (Манчестър Юнайтед), Кристиан Кофане (Байер Леверкузен) и Ета Ейонг (Леванте). Халфът на ЦСКА Джеймс Ето`о не е сред номинираните.
Камерун ще се изправи срещу Австралия на 27 март, а четири дни по-късно има мач с Китай.
За Оливер Камдем това е дебютна повиквателна за Камерун. Той е роден във Франция, но има корени от африканската страна.
15:37 19.03.2026