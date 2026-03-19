Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левски официално се сдоби с още един национал

19 Март, 2026 15:31 393 1

  • оливер камдем-
  • футбол-
  • левски-
  • национален отбор

Камерун ще се изправи срещу Австралия на 27 март, а четири дни по-късно има мач с Китай

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски официално се сдоби с още един национал. Защитникът Оливер Камдем получи повиквателна за националния отбор на Камерун за предстоящи турнир от FIFA Series 2026 в Австралия.

Срез избраниците на селекционера Давид Пагу личат още имената на Браян Мбемо (Манчестър Юнайтед), Кристиан Кофане (Байер Леверкузен) и Ета Ейонг (Леванте). Халфът на ЦСКА Джеймс Ето`о не е сред номинираните.

Камерун ще се изправи срещу Австралия на 27 март, а четири дни по-късно има мач с Китай.

За Оливер Камдем това е дебютна повиквателна за Камерун. Той е роден във Франция, но има корени от африканската страна.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оспри

    0 1 Отговор
    Много такива,цветни национали се появиха в България. България- африканска. Явно е такава,щом тука има толкоз броя негри.

    15:37 19.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове