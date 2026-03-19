ЦСКА сключи ключово партньорство

ЦСКА и водещата компания в сферата на застраховането „Мусала Иншурънс Брокер“ официално представиха партньорството си в подкрепа на детско-юношеската Академия на клуба днес. Събитието се проведе на емблематично място - “Зала на славата Христо Стоичков“, в присъствието на самия Кавалер на „Златната топка“. На брифинга взеха участие още спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, отговорникът за направление ДЮШ на клуба Петър Занев, както мажоритарният собственик на „Мусала Иншурънс Брокер“ Николай Чернев. Присъстваха и деца от детско-юношеската школа на „армейците“.

Сътрудничеството с „Мусала Иншурънс Брокер“ е поредна ключова стъпка в стратегическото развитие на Академия ЦСКА. Освен мащабна инфраструктурна инвестиция, свързана с изграждане на нов и модерен дом за нашите таланти, който ще носи името на легендарния Димитър Пенев, основен приоритет пред клуба е осигуряването на възможно най-добри цялостни условия за развитие на младите ни футболисти. Именно върху този аспект бе акцентирано и по време на днешното събитие.

"Събрали сме се да обявим дългосрочна програма за ДЮШ на ЦСКА. Сърцето ми е цесекарско. Следите какво е развитието на Панчарево. След няколко месеца ще бъде направена и новата Академия, която ще събира над 400 деца. Тези деца ще се чувстват защитени, че могат да играят и учат заедно. Най-много държа на дисциплината. Първо трябва да бъдат добри ученици и ако имат качества, да вървят нагоре. Всичко, което е предприето от ръководството на ЦСКА е с цел Академията да има най-доброто от Европа - най-добрите доктори, масажисти, физеотерапевти“, сподели великият Христо Стоичков.

„Искаме да дадем отношение, обич и любов към тези деца. Футболът не е само игра. Искам децата да се научат на труд. България има много диаманти, но се нуждаят да бъдат шлифовани. Децата трябва да усетят, че има кой да застане зад тях. Да чувстват обич и уважение", допълни още той.

"Искахме да се включим в нов проект за България. Ще участваме в проект, който ще изгражда личности и характери. Надявам се, че тази стъпка ще промени ЦСКА и българския футбол. Ако имаме малка частица съпричастност към това, ще бъда най-щастливият човек", каза от своя страна Николай Чернев.

"Искам да акцентирам върху възпитанието. Имаме отговорност най-вече към това. С процесите, които сме стартирали, искаме да дадем най-доброто футболно обучение на децата. Ние обаче ще акцентираме и върху отношението към децата и тяхното изграждане. Обмисляме ежемесечна награда, която да не е за успехи, а за трудолюбие и характер“, обяви Бойко Величков.

„Отговарям за развитието на младите играчи и това партньорство е голяма радост за мен. Господин Стоичков обръща внимание на Академията на ЦСКА и това значи много за нас. Последните 20-25 години ние сме длъжници като треньори и ръководители, защото имаме много талантливи деца и няма оправдания. Трябва да направим максималното за тях“, коментира на свой ред Петър Занев.

„Мусала Иншурънс Брокер“ е един от лидерите на застрахователния пазар в България. Компанията е с дългогодишен опит в сферата на застраховането с над 270 офиса в страната и годишен оборот над 55 милиона евро. „Мусала“ осигурява необходимата сигурност за своите клиенти чрез качествени услуги и интелигентни решения.

"Градим доверие" е водещата мотивация за екипа на „Мусала Иншурънс Брокер“ при участието в различни социални инициативи. Партньорството с Академия ЦСКА, както и всички проекти, свързани с дестко-юношеския спорт, са с приоритетна ангажираност към обществото от страна на компанията.