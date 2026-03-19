Новини
Спорт »
Световен футбол »
Какво ще се случи с трофея, медалите, наградния фонд и … залозите след отнетата титла на Сенегал?

19 Март, 2026 15:45 820 4

  • сенегал-
  • мароко-
  • футбол-
  • купата на африканските нации

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Във вторник, при изключителен обрат на събитията, Сенегал беше лишен от титлата си от Купата на африканските нации, а подгласникът Мароко бе обявен за шампион два месеца след изиграването на финала.

Това безпрецедентно решение беше взето от апелативната комисия на Африканската футболна конфедерация (CAF). На страната домакин на турнира, Мароко, беше присъдена служебна победа с 3:0, която отмени резултата от хаотичния финал, в който Сенегал ги победи с 1:0 след продължения.

Това шокиращо развитие на нещата кара The Athletic да анализира и да зададе съвсем логичните въпроси относно случващото се с трофея от турнира, златните медали, обявения предварително награден фонд, както и реакцията на букмейкърите по света. Разбира се, Сенегалската футболна федерация (FSF) даде да се разбере, че ще обжалва това решение пред Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана.

Какво ще се случи с трофея?

Купата от турнира е във владение на Сенегал и Абдулайе Сейду Соу, генерален секретар на местната футболна федерация, е категоричен, че тя няма да бъде върната.

В изявление за RTS1, телевизионен канал в Сенегал, Соу заяви: „Това е пародия. Това решение не се основава на абсолютно нищо. То няма правно основание. Президентът на федерацията ще се свърже с адвокатите; ще се обърнем към съответните органи, а след това ще отидем в Спортния арбитражен съд, който ще издаде окончателното решение.“

„Няма да отстъпим. Сенегалският народ не трябва да се съмнява. Истината е на страната на Сенегал, законът е на страната на Сенегал“, добави той. В друго интервю за вестник "Льо Солей", цитирано от "Льо Паризиен", той също така каза: „Битката далеч не е приключила. Искам да уверя целия сенегалски народ. Сенегал има право и победата е на негова страна. Купата няма да напусне страната.“

След победата във финала на 18 януари, Сенегал проведе триумфален парад с трофея при завръщането си в родината два дни по-късно, като хиляди екзалтирани привърженици изпълниха улиците на столицата Дакар. За да припомни това, официалният акаунт на сенегалския отбор в X сподели видео от празничната атмосфера на събитието. Междувременно Огюстен Сенгор, бивш президент на FSF и настоящ член на изпълнителния комитет на CAF, написа в X: „Сенегал ще запази трофея си, независимо от всичко.“

Какво се случва със златните медали?

Освен трофея, играчите на Сенегал бяха наградени със златни медали, които носеха с гордост по време на победния парад в Дакар. След новината от вторник няколко членове на отбора дадоха да се разбере, че нямат намерение да ги връщат.

Защитникът на Лион Муса Ниакате, написа в Instagram: „Елате да си ги вземете (медалите). Те са луди.“ Той също така публикува своя снимка, на която гледа трофея, добавяйки: „Това не е изкуствен интелект, това е реално.“

Междувременно халфът на Евертън Идриса Гей, написа в същата платформа: „Титли, трофеи, медали... всичко това е преходно. Това, което наистина има значение, е всеки привърженик да може да се прибере у дома при семейството си. Сенегалският народ показа истинския си характер: достоен в победата, достоен в несгодите. Това е Теранга. Ние знаем какво преживяхме онази нощ в Рабат. И това, с Божията воля, никой не може да ни отнеме.“

Исмаила Сар от Кристъл Палас и Хабиб Диара от Съндърланд също използваха Instagram, за да споделят смеещи се емотикони и снимки със себе си, трофея и от победния парад, докато Ел Хаджи Малик Диуф от Уест Хам Юнайтед написа: „Трофеят се печели на терена, а не по имейл. Лека нощ.“

Какво се случва с наградния фонд?

В навечерието на турнира Африканската футболна конфедерация (CAF) обяви в прессъобщение, че победителите в последното издание на Купата на африканските нации (AFCON) ще получат рекорден награден фонд от 10 млн. долара. В същото изявление беше разкрито, че подгласниците ще вземат 4 милиона долара.

Това представляваше значително увеличение спрямо наградния фонд от 7 милиона долара на предишното издание на турнира, спечелено от домакините от Кот д'Ивоар през февруари 2024 г. Сега много неща ще зависят от изхода на жалбата на Сенегал пред Спортния арбитражен съд (CAS) и от това дали тя ще бъде успешна. От The Athletic са се свързали с CAF с въпрос какво се случва с наградния фонд, но не са получили отговор.

Ще трябва ли играчите на Сенегал да върнат земята, която им беше дадена?

Всеки член на триумфиралия отбор на Сенегал получи парцел земя в родината си и бонус от 75 милиона местни франка (б.ред. - 100 000 британски лири) за вдигането на трофея.

Тъй като това са подаръци от националното правителство, изглежда малко вероятно този аспект от историята да бъде засегнат, особено в светлината на яростната реакция на властите срещу решението на CAF. В сряда местните власти публикуваха изявление, в което изразиха гнева си от решението.

Какво се случва с залозите за финала?

В подобни ситуации повечето букмейкъри имат правило, според което залозите за краен победител се изплащат след последния съдийски сигнал на финалния мач. Някои обаче решиха да променят изплащанията към заложилите за Мароко като жест на добра воля. Така някои букмейкъри обявиха, че е вече са изплатил залозите за Мароко като победител. Други уточняват, че ще изплатят пари само на тези, които са заложили за мароканците преди началото на турнира.

Друг известен букмейкър обаче заяви, че в съответствие с неговата политика, всички уредени в деня на мача залози ще останат непроменени, независимо от събитията през тази седмица.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 2 Отговор
    Безумно беше този мач да продължи. Саждите го загубиха служебно по всякакви възможни правила, след като напуснаха игрището.

    15:52 19.03.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор
    Цял ферман сте написали, а не става ясно , на какво основание вземат трофея от Сенегал. Щото се сещам за едно. Мароко подари всичките си танкове Т-72 на Украйна и оттогава му пускат гювеч във футбола.

    15:52 19.03.2026

  • 3 Чудя се

    1 0 Отговор
    Бряяя,как у тоя отбор нема и един бял бе?
    Това ми намирисва на расизъм...

    15:54 19.03.2026

  • 4 Анджо

    1 0 Отговор
    Кой е гледал мача знае как се направиха на тарикати сенегалците и как объркаха мача. Тогава се чудех защо съдията не спре мача и не даде победата на Мароко.

    17:27 19.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове