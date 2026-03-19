Унгария и Словакия отказаха да вдигнат ветото срещу руските санкции и заема от 90 милиарда евро за Киев

Братислава и Будапеща блокираха решението на срещата на върха на ЕС да одобри 90 милиарда евро военно финансиране за Киев за 2026-2027 г. и 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Това беше посочено в изявление, публикувано след приключване на дискусиите за Украйна.

„Европейският съвет обсъди последните развития в Украйна. Текстът на изявлението в приложение 2/26 беше твърдо подкрепен от ръководителите на 25 от 27 държави членки на ЕС. Европейският съвет ще се върне към този въпрос на следващото си заседание“, се казва в окончателното комюнике от три точки. Дипломатически източник в Брюксел обясни, че Унгария и Словакия „са отказали да вдигнат ветото си върху одобряването“ на 90 милиарда евро финансиране за Киев и „20-ия пакет от санкции срещу Русия, отхвърляйки подготвената декларация на срещата на върха за Украйна“.

Приложеният документ 2/26 е проект на окончателно изявление, което не е одобрено от Унгария и Словакия и следователно няма правна сила. В него се съдържа следната формулировка: „Европейският съвет приветства одобрението на заема от 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна за 2026-2027 г. и очаква първото отпускане на средства на Украйна през април.“ В него се посочва също, че Европейският съвет „очаква бързото одобрение на 20-ия пакет от санкции, като подчертава значението на по-нататъшното ограничаване на приходите от руски петрол и обуздаването на руската банкова система.“

След провала на дискусията за Украйна, в която участва Володимир Зеленски, срещата на върха премина към обсъждане на ескалацията в Близкия изток и ситуацията с рязкото покачване на цените на енергията, което заплашва със сериозни проблеми за икономиката на ЕС. Унгария сама ще може да пробие петролната блокада, наложена от Украйна, написа малко преди това в Х унгарският премиер Виктор Орбан. „Брюксел си подиграва с Украйна. Думите им са само показност и ние не очакваме нищо от тях. Не се съмнявайте: ние сами ще прекъснем украинската петролна блокада“, каза той.