Новини
Свят »
Белгия »
Унгария и Словакия отказаха да вдигнат ветото срещу руските санкции и заема от 90 милиарда евро за Киев
  Тема: Украйна

Унгария и Словакия отказаха да вдигнат ветото срещу руските санкции и заема от 90 милиарда евро за Киев

19 Март, 2026 16:53 1 111 72

  • украйна-
  • унгария-
  • ес-
  • словакия-
  • русия-
  • вето

Европейският съвет ще се върне към този въпрос на следващото си заседание, се казва в окончателното комюнике

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Братислава и Будапеща блокираха решението на срещата на върха на ЕС да одобри 90 милиарда евро военно финансиране за Киев за 2026-2027 г. и 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Това беше посочено в изявление, публикувано след приключване на дискусиите за Украйна.

„Европейският съвет обсъди последните развития в Украйна. Текстът на изявлението в приложение 2/26 беше твърдо подкрепен от ръководителите на 25 от 27 държави членки на ЕС. Европейският съвет ще се върне към този въпрос на следващото си заседание“, се казва в окончателното комюнике от три точки. Дипломатически източник в Брюксел обясни, че Унгария и Словакия „са отказали да вдигнат ветото си върху одобряването“ на 90 милиарда евро финансиране за Киев и „20-ия пакет от санкции срещу Русия, отхвърляйки подготвената декларация на срещата на върха за Украйна“.

Приложеният документ 2/26 е проект на окончателно изявление, което не е одобрено от Унгария и Словакия и следователно няма правна сила. В него се съдържа следната формулировка: „Европейският съвет приветства одобрението на заема от 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна за 2026-2027 г. и очаква първото отпускане на средства на Украйна през април.“ В него се посочва също, че Европейският съвет „очаква бързото одобрение на 20-ия пакет от санкции, като подчертава значението на по-нататъшното ограничаване на приходите от руски петрол и обуздаването на руската банкова система.“

След провала на дискусията за Украйна, в която участва Володимир Зеленски, срещата на върха премина към обсъждане на ескалацията в Близкия изток и ситуацията с рязкото покачване на цените на енергията, което заплашва със сериозни проблеми за икономиката на ЕС. Унгария сама ще може да пробие петролната блокада, наложена от Украйна, написа малко преди това в Х унгарският премиер Виктор Орбан. „Брюксел си подиграва с Украйна. Думите им са само показност и ние не очакваме нищо от тях. Не се съмнявайте: ние сами ще прекъснем украинската петролна блокада“, каза той.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Последния Софиянец

    27 13 Отговор
    Имаме да плащаме войната в Иран.Украйна ще чака.

    16:56 19.03.2026

  2 Дийн Рид

    30 5 Отговор
    Браво!Бой до дупка.

    16:57 19.03.2026

  3 Ебуахахахахаха

    24 5 Отговор
    Ха да ви видя сега

    16:57 19.03.2026

  4 АМИ ВРЕМЕ Е

    42 7 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ
    И НЕКА КВИЧЕНЕТО НА УКРО....ДЕБИЛИТЕ
    ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА

    16:57 19.03.2026

  5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    38 5 Отговор
    Хората имат лидери с ТОПКИ ❗
    А ние имаме...... футболни топки❗

    16:58 19.03.2026

  • 6 Вашето мнение

    6 Вашето мнение
    Защо наричат заем това, което няма да бъде върнато никога. Т.нар. заем ще бъде откраднат и поделен между зеления наркоман и мърцулите, а нашите деца ще го плащат.

    16:58 19.03.2026

  • 7 ИМА И МЪЖЕ....

    33 4 Отговор
    ....ИСТИНСКИ МЪЖЕ , НЕ ВОДОПАДНО ОТПАДНИ........!

    16:58 19.03.2026

  • 8 Социолог

    4 8 Отговор
    СЛОЖЕТЕ ПЛЮС ЗА ВЕЛИЧИЕ, СЛОЖЕТЕ МИНУС ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ! ДА СЕ ПРЕБРОИМ!

    16:58 19.03.2026

  • 9 Жоро

    41 7 Отговор
    Орбан е човек с достойнство
    Когато имаш голям държавник има и велик народ

    Коментиран от #59

    16:59 19.03.2026

  • 10 Анета

    33 5 Отговор
    Соросоидите са в потрес! Дано не се намесят в изборите на Унгария, че това ни е опорката и при нас!

    16:59 19.03.2026

  • 11 Калина

    1 43 Отговор
    Нашият Орбан е Бойко Борисов

    Коментиран от #19, #23, #24, #36

    16:59 19.03.2026

  • 12 Значи ще бъдат игнорирани

    5 30 Отговор
    и заобиколени, и отделно остават без руски петрол. Пак те са губещите. И отделно Орбан ще загуби изборите, защото беше обещал, че до края на март щял да осигури руски петрол 😂

    Коментиран от #15, #20, #22

    16:59 19.03.2026

  • 13 Тома

    35 4 Отговор
    Добре че има хора като Орбан и Фицо че да ни пазят парите от мошеници и корупционери като бати зеле и хунтата му

    17:00 19.03.2026

  • 14 Млекобил

    26 3 Отговор
    Специалисти по златни кенефи и бусове с мангизи.На ромски чори папи.

    17:00 19.03.2026

  • 15 Вашето мнение

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Значи ще бъдат игнорирани":

    Браво за поста, сорос ще ти подари ново и мощно дилдо.

    17:03 19.03.2026

  • 16 123

    28 4 Отговор
    Браво на Унгария и Словакия.

    17:03 19.03.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    5 4 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ОБЕЩАВА ДА ВДИГНЕ САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ!

    17:03 19.03.2026

  • 18 Хаха

    12 4 Отговор
    А СЯ ИМА ЛИ ПУКНАЛИ СОРОСОИДИ ОТ МЪКА.

    Коментиран от #26

    17:04 19.03.2026

  • 19 Тошо

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Калина":

    Абсолютно не си права.Нямат нищо общо.Даже обратното, въобще не си прилачат в това което правят.

    17:05 19.03.2026

  • 20 Емигрант

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Значи ще бъдат игнорирани":

    В момента ползваме руски петрол в Будапеща тука е 1.20 евро, а вие скоро ще фалирате😉

    Коментиран от #33

    17:05 19.03.2026

  • 21 Дориана

    16 4 Отговор
    Браво, само Унгария и Словакия имат ум в главата и вървят в правилната посока да защитават Националните си интереси, не като нашите политици.

    Коментиран от #69

    17:05 19.03.2026

  • 22 СЛАБО КВИЧИШ

    12 8 Отговор

    До коментар #12 от "Значи ще бъдат игнорирани":

    МОЙ ЧОВЕК
    АЙДЕ ПО СМЕЛО
    НАПРИМЕР
    ОРБАН Е КОРУПЦИОНЕР
    УНГАРЦИТЕ МАСОВО ПОДКРЕПЯТ ЗЕЛЕНСКИ
    ПОПУЛЯРНОСТТА НА ФИЦО Е ПОД 10%
    ДАВАЙ БЪДИ КРЕАТИВЕН

    17:05 19.03.2026

  • 23 Смешник

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Калина":

    Затова Тиквата подържа фашистката хунта в Киев

    17:06 19.03.2026

  • 24 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Калина":

    БОЙКО БОРИСОВ ВЕЧЕ Е ДА СИ ГО ЧУКАШ ВЪВ ТАМБАРЕТАТА.

    17:06 19.03.2026

  • 25 не може да бъде

    6 3 Отговор
    Има една статия във Факти в кояато се казва че Орбан бил партньор на Москва и затова щял да наложи вето .Предположих че Орбан няма да е сам и познах -само се учудвам че и белгийския м-р председател не се е присъединил към тази компания ...но нека да имаме търпение и това ще стане... а вероятно и Чехия ще се присъедини като цените на петрола станат 150 $ за барел !?

    Коментиран от #35

    17:07 19.03.2026

  • 26 АМИ МАЙ ОЩЕ НЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    НЕ СЕ Е РАЗМИРИСАЛО НА КАНАЛ

    Коментиран от #32

    17:07 19.03.2026

  • 27 Чудя се

    4 3 Отговор
    Коя държава по напред ще катастрофира. Украйна или България.

    Коментиран от #34

    17:08 19.03.2026

  • 28 твърдо подкрепен от ръководителите на 25

    5 2 Отговор
    вкл бг мишоците

    17:09 19.03.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    1 6 Отговор
    Мислите ли, че Радев ще има тия топки да наложи вето?
    Надали...
    Надали...

    17:09 19.03.2026

  • 30 Горски

    7 5 Отговор
    Скоро всички евреи ще бъдат поставени на мястото им. Няма да им хареса,но си го заслужиха многократно, а дори самото им съществуване е обида за човечеството. Украйна няма да пусне петрола до изборите в Унгария, ако спечели Орбан ще го пусне да махнат ветото на парите, ако спечели другата партия ще се надяват че унгарците ще махнат ветото и няма да пусне петрола. Бой с правата лопата дорде се изкриви и после пак бой на другата страна дорде се изправи! При едно и също количество като изходна суровина суров петол се получава повече дизел отколкото бензин.

    17:09 19.03.2026

  • 31 Хасковски каунь

    6 5 Отговор
    Аз не вярвам на Орбан. Той е балон и ще издъхни като шотландска гайда

    17:10 19.03.2026

  • 32 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "АМИ МАЙ ОЩЕ НЕ":

    Те сега почват да вонят. Като прочетат.

    Коментиран от #42

    17:10 19.03.2026

  • 33 варна

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Емигрант":

    Унгария е много по скъпо днес е 1.65 Евро дизел

    17:12 19.03.2026

  • 34 Хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Чудя се":

    Преди тях ще катастрофира Унгария

    17:13 19.03.2026

  • 35 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "не може да бъде":

    А МОЖЕ И ГАЗТА ДА ПОДГОНИ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛА, СЛЕД КАТО ПЕРСИТЕ ИЗДУМКАХА КАТАР. САЩ ВНАСЯШЕ ОТ КАТАР ГАЗ, И ГО ПРОДАВАШЕ ПРЕСКЪПО НА БАЛАМИТЕ.

    Коментиран от #40

    17:14 19.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Някой

    2 2 Отговор
    600 млрд. 200 млрд. 90 млрд. И от трите най - - - - - - - - - - -. изтриха предишното.

    17:17 19.03.2026

  • 39 Бахурчо

    5 3 Отговор
    Браво. Укритата на х@й!

    17:18 19.03.2026

  • 40 Димитранов

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Вън на Орбан и Фицо от Европейския съюз!

    Коментиран от #46, #47, #48, #51

    17:19 19.03.2026

  • 41 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Искам някой ме обладае в дупето въртоглаво!

    17:20 19.03.2026

  • 42 ГОЛЯМ КЕФ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    ДА ХВЪРЛЯШ КАМЪНИ В ГО.....ВНАТА
    САМО ТРЯЯЯ ДА СА ПАЗИШ ОТ ПРЪСКИТЕ
    АМА КАК САМО СА РАЗПЛИЧКВАТ

    17:20 19.03.2026

  • 43 Ами

    1 1 Отговор
    Стягайте се. Цените на газа са скочили със 35%.

    17:20 19.03.2026

  • 44 Путин се стреми на всяка цена

    2 1 Отговор
    да осигури победа на Орбан в Унгария, руските тролове атакуват, пише Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Партията на Мадяр "Тиса" понастоящем води в проучванията на общественото мнение преди парламентарните избори на 12 април. Виктор Орбан е изключително важен за Русия, защото изпълнява задача по блокиране санкции на ЕС срещу Русия и различни финансови пакети за Украйна. Последният такъв случай е свързан със заема на Европейския съюз за Киев на стойност 90 милиарда евро. Путин е възложил на заместник-началника на кабинета на Кремъл Сергей Кириенко да осигури победата на Орбан на всяка цена. Източници, цитирани от Financial Times, заявяват, че руските агенти, участващи в усилията, вероятно работят под ръководството на Кириенко, който е ръководил подобни кампании на други проруски кандидати.

    Коментиран от #52, #53

    17:20 19.03.2026

  • 45 Цецко

    2 1 Отговор
    Не е зле и България да спре газопровода към Сърбия и Унгария .

    Коментиран от #57

    17:21 19.03.2026

  • 46 Уточнение

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "Димитранов":

    Шизофреник

    17:21 19.03.2026

  • 47 Малинов

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Димитранов":

    Орбан ще бъде елиминиран на изборите след месец. Срам е за Европа, този измекяр!

    Коментиран от #66

    17:21 19.03.2026

  • 48 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Димитранов":

    Димитранов - искаш ли сладолед сметанов?

    17:22 19.03.2026

  • 49 Безсрамници

    3 2 Отговор
    Това е сайта на болните мозъци!
    Всичката гад защитава урси и компания

    17:22 19.03.2026

  • 50 Женя

    2 5 Отговор
    Унгария е вторият вечен враг на България след Сърбия.

    Коментиран от #55

    17:22 19.03.2026

  • 51 ЛОШ ОРБАН

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Димитранов":

    ЛОШ ФИЦО
    ЛОШИИИ
    А ОТНОСНО ЕС
    АМИ ВЪНКА ВЪТРЕ ВЪНКА ВЪТРЕ
    НАЛИ СА СЕЩАШ

    17:23 19.03.2026

  • 52 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Путин се стреми на всяка цена":

    Тва да не ти е ЕС и случая" Румъния, м?

    Коментиран от #61

    17:24 19.03.2026

  • 53 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Путин се стреми на всяка цена":

    Сбъркал си източника. Слушал си "УКРИНФОРМБЮРО"

    17:25 19.03.2026

  • 54 Фердинанд

    0 3 Отговор
    Орбан може и да свърши в килията на Милошевич в Хага. Не е зле да изчезва в Магадан или Владивосток.

    17:26 19.03.2026

  • 55 КАК ВТОРИЯ БЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Женя":

    ТРЯБВА ДА Е ТРЕТИЯ
    РУСИЯ ЩО Я ЗАБРАЙ ТЯ Е ПЪРВИЯ
    ЕЙ МУХ......ЛЬО
    ДНЕСКА НЯМА НАДНИК
    ПОСЛЕНО ВРЕМЕ НАБИРАМЕ САМО ДЕ...БИЛИ

    Коментиран от #62

    17:26 19.03.2026

  • 56 Студопор

    4 0 Отговор
    Браво на единствените две държави, които имат гръбнак и стабилни лидери!!

    17:26 19.03.2026

  • 57 Не се бой

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Цецко":

    Утре и за нас няма да има.

    17:27 19.03.2026

  • 58 1945

    0 4 Отговор
    ще клекне толупа орбан няма друг изход

    Коментиран от #64

    17:27 19.03.2026

  • 59 Der SeeАрни

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Жоро":

    Нещо не си в час, явно четеш само руската пропаганда. Опозиционният лидер Магяр води сърдех пункта във силни допитвания.

    17:27 19.03.2026

  • 60 Мммммм

    2 0 Отговор
    Браво. Глад и мизерия за 404

    17:27 19.03.2026

  • 61 Бинев

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    Всички копейки са неграмотни, нереализирани в обществото. Орбанки и Фицовки!

    17:28 19.03.2026

  • 62 Женя

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "КАК ВТОРИЯ БЕ":

    Тишината в спалнята ти, води до крясъците ти, във факти . Тъжна история .

    Коментиран от #71

    17:28 19.03.2026

  • 63 Някой

    4 0 Отговор
    Е ТОВА СА ИСТИНСКИ МЪЖЕ. СОРОСОИДИТЕ САМО ДА ПРЕГЪЛТАТ.

    17:30 19.03.2026

  • 64 Миро

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "1945":

    Ще бъде най бан дебе логъзко! За Орбанези става реч.

    Коментиран от #68

    17:30 19.03.2026

  • 65 Артилерист

    4 0 Отговор
    Орбан и Фицо са смели и независими ръководители, които реално ги е грижа не само за гражданите на своите държави, но за тези от целия ЕС. Всичко останало са "коалицията на желаещите", тоест десетината бивши империи, владели и ограбвали света, и техните безгласни подчинени, уредени за "членове", за да имат мнозинство главатарите на "коалицията". Как е възможно да се подкрепя неонацисткия режим в Киев, убивал години наред своите съграждани в Донбас, и за този режим да се твърди, че е достоен да стане член на ЕС и за него да се изливат стотици милиарди евро за сметка на гражданите на съюза, както и за бъдещето на самия съюз, обхванат от прогресираща криза, защото реално се управлява от имперското задкулисие, което дърпа конците на кукли като Урсула и Кая...

    17:30 19.03.2026

  • 66 БРАВООО

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Малинов":

    КВИЧЕНЕТО МАКАР И СЪС ЗАБАВЯНЕ ЗАПОЧНА
    АВА ДО СИГА ДЕ СПАХТЕ ВА ПИПИРА..СИ

    17:31 19.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Банко

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Миро":

    Малее...Този Орбан е голяма гад!

    17:32 19.03.2026

  • 69 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    И ние имаме акъл.Сега от нас се иска само да им ритнем столчето на 19 април на дебилите и да се върнем към нормалността

    17:32 19.03.2026

  • 70 то хубаво

    0 0 Отговор
    Били ли сте в унгария или Словакия. Глад, мизерия, въшки. И Чехия се е запазила на там. Скоро и ние с този манталитет.

    17:33 19.03.2026

  • 71 ЛЕЛИИИИИ

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Женя":

    КОЙ КОТ ДА КАЖЕ
    ТИ САМО ЗА К...... МИСЛИШ
    АМИ ПРОБВАЙ С ПАТЛАДЖАН

    17:34 19.03.2026

  • 72 Тука е така!

    0 0 Отговор
    Ние пъ ще добавим и още половин милиард евро към тая сума, които са ни обещани, но няма да плучим защото не сме си написали домашното. Заради неизградена инфраструктура за въздушните линейки и отказа от реформи в БЕХ, каквито обещания сме поели да извършим, но нямаме дори план за тях. Иначе същите палячовци пак се гласят да ни управляват, а народа вместо да се възмущава даже се радва.

    17:34 19.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания