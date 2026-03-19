Ноа Ланг от Галатасарай се спаси от ампутация след ужасяваща контузия срещу Ливърпул

Истинска драма се разигра на стадион "Анфийлд" по време на реванша между Галатасарай и Ливърпул от осминафиналите на Шампионската лига. Холандският национал Ноа Ланг, който играе като ляво крило за турския гранд, преживя истински кошмар на терена, след като получи сериозна травма на дясната си ръка.

Всичко се случи в 36-ата минута, когато 26-годишният футболист се сблъска с рекламните пана край терена. Ударът беше толкова силен, че Ланг получи дълбока порезна рана на палеца си, която застраши не само участието му в мача, но и самия му пръст.

Медицинският екип на Галатасарай реагира светкавично – Ланг бе изведен от играта и незабавно транспортиран до най-близката болница. Там хирурзите извършиха спешна операция, която буквално спаси пръста му от ампутация. Благодарение на бързата намеса на лекарите, опасността бе избегната и футболистът вече се възстановява.

От Галатасарай не скриха възмущението си от инцидента и обявиха, че ще подадат официална жалба до УЕФА. Клубът настоява за разследване относно безопасността на рекламните пана и дали те са били монтирани според изискванията на европейската футболна централа.

Очаква се УЕФА да започне проверка по случая, като темата за сигурността на съоръженията край терена отново излиза на дневен ред.