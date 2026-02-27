Новини
Индзаги рискува да бъде уволнен в Саудитска Арабия

Индзаги рискува да бъде уволнен в Саудитска Арабия

27 Февруари, 2026 06:14

Най-скъпоплатеният треньор след Симеоне е под напрежение, след като Ал Хилал изпусна аванса си на върха

Индзаги рискува да бъде уволнен в Саудитска Арабия - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Дори милионите не гарантират спокойствие, когато резултатите тръгнат надолу. Симоне Индзаги, който получава около 26 милиона евро на сезон и е сред най-високоплатените треньори в света, е изправен пред реалната опасност да бъде освободен от Ал Хилал.

Началото на италианеца в Рияд изглеждаше повече от обещаващо. След мащабна селекция и серия от победи Ал Хилал оглави класирането в Саудитската професионална лига с аванс от седем точки пред преследвачите. Само няколко месеца по-късно обаче ситуацията е коренно различна.

През януари, след привличането на Карим Бензема – трансфер, подкрепен лично от Индзаги, нещо в отбора се пропука. Ал Хилал записа пет равенства в последните си седем мача и се смъкна до третото място. Лидер вече е Ал Ахли, с четири точки пред тима на Индзаги, докато Ал Насър на Кристиано Роналдо също изпревари „сините“.

Според местните медии шейховете не приемат добре този срив, а недоволството на феновете расте. Исканията за уволнение стават все по-гласни, макар че евентуално раздяла би имала сериозни финансови последици.

Решаващи за бъдещето на Индзаги могат да се окажат предстоящите двубои - срещу Ал Шабаб в първенството и осминафиналът от азиатската Шампионска лига срещу Ал Саад, воден от Роберто Манчини. След седмица напрежението в Рияд може да достигне своя връх.


