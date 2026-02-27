Реал Мадрид готви сериозна оферта за Витиня

Реал Мадрид подготвя конкретна оферта за полузащитника на Пари Сен Жермен Витиня през летния трансферен прозорец, съобщава “Cadena SER”. Испанският гранд следи внимателно ситуацията около португалския национал и е готов да атакува с предложение в размер на около 100 милиона евро.

Според информацията, Витиня е склонен да приеме ново предизвикателство след периода си в Париж. Още повече, че между него и ръководството на ПСЖ съществува частна договорка, която гласи, че при постъпване на оферта около 100 милиона евро клубът няма да възпрепятства трансфера му.