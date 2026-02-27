Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Реал Мадрид готви сериозна оферта за Витиня

27 Февруари, 2026 06:30 306 1

Португалският халф е отворен към ново предизвикателство, ПСЖ ще го пусне при правилната цена

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид подготвя конкретна оферта за полузащитника на Пари Сен Жермен Витиня през летния трансферен прозорец, съобщава “Cadena SER”. Испанският гранд следи внимателно ситуацията около португалския национал и е готов да атакува с предложение в размер на около 100 милиона евро.

Според информацията, Витиня е склонен да приеме ново предизвикателство след периода си в Париж. Още повече, че между него и ръководството на ПСЖ съществува частна договорка, която гласи, че при постъпване на оферта около 100 милиона евро клубът няма да възпрепятства трансфера му.


  • 1 хехе

    0 0 Отговор
    от кой до кой километър е офертата за Витиня.

    06:35 27.02.2026

