Министър Бонева в Брюксел: Тук съм, за да спасим европейските средства в период на удължителен бюджет

„Тук съм, за да спасим европейските средства и инвестиции в период на удължителен бюджет.“

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. Тя участва в конференция на високо равнище на източните гранични региони „Министерска група – От фронтовата линия към бъдещето: Осигуряване и развитие на източните гранични региони на Европа“.

В Брюксел регионалният министър се срещна с Рафаеле Фитто – изпълнителен заместник‑председател на ЕК по сближаване и реформи. С партньорите от комисията тя обсъди напредъка по изпълнение на европейските програми, изпълнявани от МРРБ.

„Данните за изпълнението на програмата за развитието на регионите в България не са добри, а по Фонда за справедлив енергиен преход "усвояването е нула", съобщи министър Бонева. По думите ѝ „тръгваме от нула и амбициите ни са постигане на заложените в програмата индикатори за края на годината.“ „Молбата на Европейската комисия е да започнем много интензивно работа“, допълни тя и подчерта, че всички възможности са открити, за да може нашата страна да се опита да спаси средствата по програмата за тази година. По думите ѝ става въпрос за над 600 милиона евро, „за които ще трябва да се работи на пълни обороти, но европейски пари ще има“, беше категорична Ангелина Бонева.

„Страната ни ще се включи "с огромна динамика" в новия план на ЕК за инвестиции в източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна“, посочи регионалният министър и обясни, че комисията предвижда за целта да се осигурят близо 28 милиарда евро частни и бюджетни инвестиции у нас и в още 8 страни от източната част на ЕС.

В изказването си пред участниците в конференцията регионалният министър подчерта, че устойчивостта и стабилността на Черноморския регион са сред най‑важните приоритети за България. Фактът, че страната ни е включена във всеобхватната стратегия на Европейската комисия за засилване на подкрепата за източните региони на ЕС на равни начала с останалите държави членки, е ясен политически сигнал, че България е неразделна част от стратегическата източна граница на Съюза.

Министър Бонева отбеляза още, че при продължаващ геополитически натиск в Черноморския регион за нас най‑важният въпрос е да се гарантира, че критичната инфраструктура – транспортни връзки, пристанища, енергийни системи и цифрови мрежи, ще остане функционална и устойчива при всички обстоятелства. Друг важен приоритет пред страната ни е повишаването на икономическата стабилност и сигурността на инвестициите, тъй като източните гранични региони са изправени пред по‑висок риск, което повлиява разходите по заеми, привличането на частни инвеститори и капацитета на общините да изпълняват проекти.

„Трябва да продължи подкрепата на ЕС за стратегическите коридори за свързаност, включително Дунавския и Черноморския регион“, заяви министър Бонева и беше категорична, че укрепването на източните гранични региони означава укрепване на основите на нашия общ европейски дом.