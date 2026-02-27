Новини
България »
Министър Бонева в Брюксел: Тук съм, за да спасим европейските средства в период на удължителен бюджет

Министър Бонева в Брюксел: Тук съм, за да спасим европейските средства в период на удължителен бюджет

27 Февруари, 2026 07:16 837 10

  • ангелина бонева-
  • удължителен бюджет-
  • европейски средства

Регионалният министър участва в конференция за източните гранични региони и се срещна с изпълнителния заместник‑председател на ЕК Рафаеле Фитто

Министър Бонева в Брюксел: Тук съм, за да спасим европейските средства в период на удължителен бюджет - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Тук съм, за да спасим европейските средства и инвестиции в период на удължителен бюджет.“

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. Тя участва в конференция на високо равнище на източните гранични региони „Министерска група – От фронтовата линия към бъдещето: Осигуряване и развитие на източните гранични региони на Европа“.

В Брюксел регионалният министър се срещна с Рафаеле Фитто – изпълнителен заместник‑председател на ЕК по сближаване и реформи. С партньорите от комисията тя обсъди напредъка по изпълнение на европейските програми, изпълнявани от МРРБ.

„Данните за изпълнението на програмата за развитието на регионите в България не са добри, а по Фонда за справедлив енергиен преход "усвояването е нула", съобщи министър Бонева. По думите ѝ „тръгваме от нула и амбициите ни са постигане на заложените в програмата индикатори за края на годината.“ „Молбата на Европейската комисия е да започнем много интензивно работа“, допълни тя и подчерта, че всички възможности са открити, за да може нашата страна да се опита да спаси средствата по програмата за тази година. По думите ѝ става въпрос за над 600 милиона евро, „за които ще трябва да се работи на пълни обороти, но европейски пари ще има“, беше категорична Ангелина Бонева.

„Страната ни ще се включи "с огромна динамика" в новия план на ЕК за инвестиции в източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна“, посочи регионалният министър и обясни, че комисията предвижда за целта да се осигурят близо 28 милиарда евро частни и бюджетни инвестиции у нас и в още 8 страни от източната част на ЕС.

В изказването си пред участниците в конференцията регионалният министър подчерта, че устойчивостта и стабилността на Черноморския регион са сред най‑важните приоритети за България. Фактът, че страната ни е включена във всеобхватната стратегия на Европейската комисия за засилване на подкрепата за източните региони на ЕС на равни начала с останалите държави членки, е ясен политически сигнал, че България е неразделна част от стратегическата източна граница на Съюза.

Министър Бонева отбеляза още, че при продължаващ геополитически натиск в Черноморския регион за нас най‑важният въпрос е да се гарантира, че критичната инфраструктура – транспортни връзки, пристанища, енергийни системи и цифрови мрежи, ще остане функционална и устойчива при всички обстоятелства. Друг важен приоритет пред страната ни е повишаването на икономическата стабилност и сигурността на инвестициите, тъй като източните гранични региони са изправени пред по‑висок риск, което повлиява разходите по заеми, привличането на частни инвеститори и капацитета на общините да изпълняват проекти.

„Трябва да продължи подкрепата на ЕС за стратегическите коридори за свързаност, включително Дунавския и Черноморския регион“, заяви министър Бонева и беше категорична, че укрепването на източните гранични региони означава укрепване на основите на нашия общ европейски дом.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    3 4 Отговор
    Регионалната министърка участва в конференция за източните гранични региони ...

    07:23 27.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 За малко

    9 0 Отговор
    съм на поста си, да го монетизирам максимално.

    07:25 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТАЗИ

    7 0 Отговор
    Не е ли временна министърка. Вркакви международни срещи участва, като след месец няма да я има.

    Коментиран от #7

    07:43 27.02.2026

  • 6 НОВИНИ ОТ КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    3 1 Отговор
    Автомобилният гигант "Стелантис" (Stellantis) обяви днес нетна загуба от 22.3 милиарда евро за 2025 г.
    Чудя се тези от къде намират пари за безкрайните им срещи.

    Коментиран от #8

    07:54 27.02.2026

  • 7 Кака Радка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТАЗИ":

    Почти всички временни министри ще останат и в редовният кабинет.

    Коментиран от #10

    07:57 27.02.2026

  • 8 Ъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "НОВИНИ ОТ КЛУБА НА БОГАТИТЕ":

    Заводът за Москвич го нарязаха на скрап.

    07:59 27.02.2026

  • 9 Хмм

    2 0 Отговор
    удариха го на екскуезии, трайков в САЩ, надеждата едва се върна и тая отпраши

    08:03 27.02.2026

  • 10 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кака Радка":

    Тази заработва за местенце в Брюксел, затова се е и подкъсила така.

    08:10 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове