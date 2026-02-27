Спортът по ТВ в петък (27 февруари)

05.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
05.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Тайланд МАХ Спорт 2
10.50 Северна комбинация: Световна купа в Бад Митендорф, ски полети, мъже Евроспорт 2
11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Солдеу, спускане, жени Евроспорт 1
12.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
12.45 Арда – Спартак Диема спорт
12.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Копаоник, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
13.45 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
14.30 Ски скокове: Световна купа в Бад Митендорф, мъже, квалификация Евроспорт 2
15.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
15.15 Монтана – Ботев (Пд) Диема спорт
16.50 Северна комбинация: Световна купа в Бад Митендорф, ски бягане, мъже Евроспорт 2
17.45 Славия – ЦСКА 1948 Диема спорт
18.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
19.30 Фортуна – Бохум Диема спорт 3
19.30 Динамо – Дармщад Нова спорт
20.45 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
21.00 Ал Шабаб – Ал Хилал МАХ Спорт 1
21.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, втори ден Евроспорт 2
21.30 Аугсбург – Кьолн Диема спорт 3
21.45 Парма – Каляри МАХ Спорт 3
21.45 Страсбург – Ланс Диема спорт
22.00 Леванте – Алавес МАХ Спорт 4
22.00 Уулвърхемптън – Астън Вила Диема спорт 2
22.00 Бристъл Сити – Уотфорд Нова спорт
23.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
03.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
