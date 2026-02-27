Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Спортът по ТВ в петък (27 февруари)

27 Февруари, 2026 06:16 387 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1

05.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Тайланд МАХ Спорт 2

10.50 Северна комбинация: Световна купа в Бад Митендорф, ски полети, мъже Евроспорт 2

11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Солдеу, спускане, жени Евроспорт 1

12.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

12.45 Арда – Спартак Диема спорт

12.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Копаоник, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

13.45 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

14.30 Ски скокове: Световна купа в Бад Митендорф, мъже, квалификация Евроспорт 2

15.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1

15.15 Монтана – Ботев (Пд) Диема спорт

16.50 Северна комбинация: Световна купа в Бад Митендорф, ски бягане, мъже Евроспорт 2

17.45 Славия – ЦСКА 1948 Диема спорт

18.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2

19.30 Фортуна – Бохум Диема спорт 3

19.30 Динамо – Дармщад Нова спорт

20.45 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

21.00 Ал Шабаб – Ал Хилал МАХ Спорт 1

21.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, втори ден Евроспорт 2

21.30 Аугсбург – Кьолн Диема спорт 3

21.45 Парма – Каляри МАХ Спорт 3

21.45 Страсбург – Ланс Диема спорт

22.00 Леванте – Алавес МАХ Спорт 4

22.00 Уулвърхемптън – Астън Вила Диема спорт 2

22.00 Бристъл Сити – Уотфорд Нова спорт

23.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2

03.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1


