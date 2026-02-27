Тотнъм готви офанзива за евентуален заместник на Викарио

Тотнъм подготвя летен трансферен ход за Дийн Хендерсън, тъй като в клуба се готвят за потенциална раздяла с титулярния вратар Гулиелмо Викарио, съобщава “Football Insider”.

Английският страж на Кристъл Палас е сред основните опции в списъка на „шпорите“. Хендерсън направи силен сезон, отличавайки се с отличен рефлекс, увереност при центрирания и добра комуникация със защитата. На 27 години той влиза в най-силния период от кариерата си и вече има сериозен опит във Висшата лига.

От Кристъл Палас обаче нямат намерение да се разделят лесно със своя №1. Ръководството подготвя нов договор, с който да обвърже вратаря дългосрочно. Това означава, че евентуален трансфер ще изисква сериозна оферта.

Ключов остава въпросът около бъдещето на Викарио. Ако италианецът напусне, Тотнъм ще се нуждае от готов титуляр, а не от проект за развитие. В този контекст Хендерсън изглежда логичен и прагматичен избор.