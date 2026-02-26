Новини
Един Джеко: „Сърцето ми избра Шалке, не портфейла“

26 Февруари, 2026 22:17 739 0

  • един джеко -
  • шалке 04 -
  • втора бундеслига-
  • футбол-
  • свят

Ветеранът блести във Втора Бундеслига

Един Джеко: „Сърцето ми избра Шалке, не портфейла“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един Джеко направи неочаквано завръщане на немска земя, избирайки да облече екипа на Шалке 04 във Втора Бундеслига. Решението му предизвика бурни реакции, тъй като 39-годишният нападател предпочете спортното пред финансовото предизвикателство.

След като през януари се раздели с италианската Фиорентина, Джеко подписа краткосрочен договор с „кралскосините“ до края на сезона. Въпреки напредналата си футболна възраст, ветеранът демонстрира завидна форма – в петте си мача за Шалке вече е реализирал четири попадения, доказвайки, че класата не се губи.

В интервю за германския вестник „Билд“, Джеко откровено сподели: „Още от самото начало заявих, че парите не са водещи за мен. Получих предложения с далеч по-високи финансови параметри, но избрах Шалке със сърцето си. За мен най-важно е да играя за този клуб, а не цифрите в банковата ми сметка“.

Въпреки че юбилейният 40-ти рожден ден чука на вратата, босненският национал не бърза да окачи бутонките на пирона.

„Не съм от хората, които обявяват края на кариерата си месеци по-рано. Не правя дългосрочни планове. Това лято ще се вслушам в тялото си, но засега се чувствам отлично и продължавам да бележа голове“, допълни с усмивка Джеко.

Шалке 04 оглавява класирането във Втора Бундеслига с 46 точки и е сред фаворитите за завръщане в германския футболен елит през следващия сезон.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
