Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нов скандал с Престиани, вижте какво стори този път играчът на Бенфика

Нов скандал с Престиани, вижте какво стори този път играчът на Бенфика

27 Февруари, 2026 07:28 711 0

  • бенфика -
  • джанлука престиани-
  • реал мадрид-
  • футбол

В края на двубоя от Шампионската лига съотборникът му Сидни Кабрал поиска от Винисиус Жуниор да разменят фланелките си на терена

Нов скандал с Престиани, вижте какво стори този път играчът на Бенфика - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нов скандал с играча на Бенфика Джанлука Престиани. Причинта - негово „харесване“ на публикация в "Инстаграм" след мача между Реал Мадрид и отбора му на „Бернабеу“ в сряда вечер.

В края на двубоя от Шампионската лига съотборникът му Сидни Кабрал поиска от Винисиус Жуниор да разменят фланелките си на терена.

Именно този момент беше уловен и бързо стана популярен в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от критики от страна на част от феновете на Бенфика. Конкретно, профил в "Инстаграм" с името „portalbenfiquista_“ публикува пост, в който изрази несъгласието си с постъпката на Кабрал.

„В края на мача Сидни поиска фланелката на Винисиус... Цяла седмица сме критикувани от всички заради това ревливо и лъжливо бебе, а веднага след края на мача първото нещо, което прави, е да му поиска тениската“, гласеше публикацията.

Съобщението събра множество коментари от привърженици на Бенфика, които осъдиха жеста на Кабрал. Малко по-късно дойде и спорното „харесване“ от страна на Престиани на същия този пост.

В последствие крилото на Бенфика махна "лайка", но това вече беше видяно от хиляди хора преди това.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове