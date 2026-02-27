Нов скандал с Престиани, вижте какво стори този път играчът на Бенфика

Нов скандал с играча на Бенфика Джанлука Престиани. Причинта - негово „харесване“ на публикация в "Инстаграм" след мача между Реал Мадрид и отбора му на „Бернабеу“ в сряда вечер.
В края на двубоя от Шампионската лига съотборникът му Сидни Кабрал поиска от Винисиус Жуниор да разменят фланелките си на терена.
Именно този момент беше уловен и бързо стана популярен в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от критики от страна на част от феновете на Бенфика. Конкретно, профил в "Инстаграм" с името „portalbenfiquista_“ публикува пост, в който изрази несъгласието си с постъпката на Кабрал.
¡PRESTIANNI CRITICA A UN COMPAÑERO Y VUELVE A BORRAR!— As It Happens mw (@Aih_News) February 26, 2026
Gianlucca Prestianni le dio 'me gusta' a una publicación en Instagram que criticaba a su compañero Sidny Lopes Cabral por pedirle la camiseta a Vinicius al final del Real Madrid vs Benfica:
- "Sidny, al final del partido, le… pic.twitter.com/ArLJlIjZyS
„В края на мача Сидни поиска фланелката на Винисиус... Цяла седмица сме критикувани от всички заради това ревливо и лъжливо бебе, а веднага след края на мача първото нещо, което прави, е да му поиска тениската“, гласеше публикацията.
Съобщението събра множество коментари от привърженици на Бенфика, които осъдиха жеста на Кабрал. Малко по-късно дойде и спорното „харесване“ от страна на Престиани на същия този пост.
В последствие крилото на Бенфика махна "лайка", но това вече беше видяно от хиляди хора преди това.
