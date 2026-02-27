Новини
Свят »
Законодателният орган на Айова прие резолюции в подкрепа на Тайван
  Тема: Тайван

Законодателният орган на Айова прие резолюции в подкрепа на Тайван

27 Февруари, 2026 07:28 411 6

  • тайван-
  • айова-
  • сащ-
  • подкрепа-
  • участие-
  • резолюция 2758-
  • общо събрание на оон-
  • суверенитет-
  • партньорство

И двете камари изразиха подкрепа за международното участие на Тайван и за задълбочаване на икономическото партньорство

Законодателният орган на Айова прие резолюции в подкрепа на Тайван - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

И двете камари на законодателния орган на щата Айова приеха през последните дни резолюции в подкрепа на Тайван.

В резолюцията на Камарата на представителите, приета в сряда, законодателите изразиха подкрепа за участието на Тайван в международни организации и осъдиха всякакви опити за подкопаване на суверенния му статут или за изопачаване на Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН. Документът потвърждава „силната подкрепа на Айова за продължаващия мир, стабилност и просперитет в Тайванския проток“ и призовава за по-задълбочено партньорство между Тайван и Айова. Представителите изразиха надежда за по-силни икономически и междуличностни връзки в бъдеще.

Резолюцията отбелязва усилията на Тайван за насърчаване на свободата и човешките права, както и за изграждане на верига за доставки, независима от Китай.

Генералният директор на Тайванския икономически и културен офис в Чикаго Лей Йен-фенг изрази благодарност за дългогодишното приятелство на Айова и конкретните ѝ действия в подкрепа на Тайван.

По думите на Лей сътрудничеството в селското стопанство между Тайван и Айова продължава да се разширява, като няколко селскостопански делегации от Тайван са посетили щата. През следващите четири години тайвански компании ще закупят от САЩ соя, царевица, пшеница и говеждо месо на стойност 10 млрд. щатски долара (312,6 млрд. тайвански долара). Това ще засили сигурността на хранителните вериги за доставки и ще помогне на американските фермери, включително тези в Айова, да смекчат въздействието на глобалните търговски смущения, заяви той.

Лей добави, че двустранното партньорство се е задълбочило след подписването на меморандум за разбирателство в областта на икономиката и търговията през 2024 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК

    3 0 Отговор
    Общинският съвет на Кейспечън сити прие също резолюция за подкрепа на Тайван и президента Тръмп!

    Коментиран от #3

    07:30 27.02.2026

  • 2 Шопо

    6 0 Отговор
    Тайван е китайска територия

    07:31 27.02.2026

  • 3 Град Козлодуй

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФЕЙК":

    От Столипиново и Факултета също подкрепят Тайван

    Коментиран от #5

    07:33 27.02.2026

  • 4 Това ми звучи като :

    4 0 Отговор
    "Роналд Рейгън - враг номер едно на Тутраканската селищна система" 😂😂😂

    Коментиран от #6

    07:40 27.02.2026

  • 5 хехе

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Македония също подкрепя братята си македонци от Тайван.

    07:41 27.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.