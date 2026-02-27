Законодателният орган на Айова прие резолюции в подкрепа на Тайван

И двете камари на законодателния орган на щата Айова приеха през последните дни резолюции в подкрепа на Тайван.

В резолюцията на Камарата на представителите, приета в сряда, законодателите изразиха подкрепа за участието на Тайван в международни организации и осъдиха всякакви опити за подкопаване на суверенния му статут или за изопачаване на Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН. Документът потвърждава „силната подкрепа на Айова за продължаващия мир, стабилност и просперитет в Тайванския проток“ и призовава за по-задълбочено партньорство между Тайван и Айова. Представителите изразиха надежда за по-силни икономически и междуличностни връзки в бъдеще.

Резолюцията отбелязва усилията на Тайван за насърчаване на свободата и човешките права, както и за изграждане на верига за доставки, независима от Китай.

Генералният директор на Тайванския икономически и културен офис в Чикаго Лей Йен-фенг изрази благодарност за дългогодишното приятелство на Айова и конкретните ѝ действия в подкрепа на Тайван.

По думите на Лей сътрудничеството в селското стопанство между Тайван и Айова продължава да се разширява, като няколко селскостопански делегации от Тайван са посетили щата. През следващите четири години тайвански компании ще закупят от САЩ соя, царевица, пшеница и говеждо месо на стойност 10 млрд. щатски долара (312,6 млрд. тайвански долара). Това ще засили сигурността на хранителните вериги за доставки и ще помогне на американските фермери, включително тези в Айова, да смекчат въздействието на глобалните търговски смущения, заяви той.

Лей добави, че двустранното партньорство се е задълбочило след подписването на меморандум за разбирателство в областта на икономиката и търговията през 2024 г.