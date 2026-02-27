Новини
Руската ПВО отблъсна масирана атака с дронове през нощта
Руската ПВО отблъсна масирана атака с дронове през нощта

27 Февруари, 2026 07:13, обновена 27 Февруари, 2026 07:53 842 25

95 безпилотни апарата са унищожени над руска територия, Черно и Азовско море

Руската ПВО отблъсна масирана атака с дронове през нощта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали общо 95 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над различни райони на страната, както и над акваториите на Черно и Азовско море. Информацията е разпространена от ТАСС, позовавайки се на данни на Министерство на отбраната на Русия, предава БТА.

По данни на ведомството, в интервала от 23:00 ч. московско време на 26 февруари (22:00 ч. българско време) до 7:00 ч. на 27 февруари (6:00 ч. българско време) дежурните средства на ПВО са прехванали и унищожили 95 дрона от самолетен тип. Те са били засечени над Московска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Смоленска, Тверска и Тулска област, както и над Краснодарския край.

От Министерството допълват, че пет от безпилотните апарати са били насочени към столицата Москва, като също са били ликвидирани.


  • 1 Пешко

    7 11 Отговор
    Е как така? Нали напредват към Лисабон!

    Коментиран от #4, #7

    07:19 27.02.2026

  • 2 Шопо

    6 13 Отговор
    Зеленски започна контранаступ, с Русия е свършено

    07:26 27.02.2026

  • 3 Българин

    5 4 Отговор
    Язък!

    07:27 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ахаааа

    6 9 Отговор
    А колко не са свалили?!

    Коментиран от #10

    07:34 27.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Омазана ватенка

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пешко":

    В Купянск руснаците водят с 27:1
    В Покровск с 25 :1

    Коментиран от #11

    07:35 27.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мишел

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ахаааа":

    Ако имаше успешни удари в Русия , нямаше да липсват данни за тях тук.

    Коментиран от #13, #17

    07:36 27.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Явно,с дронове-не става...!

    8 2 Отговор
    Давайте тогава,с прехваленото ви ,,Фламинго"...😝?!

    Коментиран от #20

    07:40 27.02.2026

  • 16 ЧУВА СЕ

    2 6 Отговор
    Май вече не са останали кораби в одеското пристанище.

    Коментиран от #19, #24

    07:41 27.02.2026

  • 17 Дърва от Троян

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Ти чекай от тасс "новини"

    Коментиран от #21

    07:41 27.02.2026

  • 18 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    В Украйна вече не останаха сериозни цели и обекти за удряне.

    07:42 27.02.2026

  • 19 ЧУВА СЕ

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "ЧУВА СЕ":

    Че крайцера Москва е изплувал на пристанището на Одеса.

    07:42 27.02.2026

  • 20 Механик

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Явно,с дронове-не става...!":

    Ято Фламинго овърша завода за Искандери.

    Коментиран от #25

    07:45 27.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тъпоумни и продажни

    5 2 Отговор
    Идиоти!!!А после реват че нямат ток!!!Ама нали Зеления има, като търпят това недоразумение, така ще е!!!!

    Коментиран от #23

    07:56 27.02.2026

  • 23 Маргарита Абезян

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Тъпоумни и продажни":

    Киев за да дня и всьо.

    08:00 27.02.2026

  • 24 Руснак без крак

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "ЧУВА СЕ":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    08:01 27.02.2026

  • 25 Чак пък да е "овършало"?

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    От 6 само едно фламинго е минало. Тоя път британците обаче, все пак са направили поразия, но пък не целия завод който е огромен. Искандери ще има, за всички от сърце! Тия британски ракети се ловят лесно, но руснаците са били изненадани, защото завода е далече и не са преполагали, а и не са били подготвени за 6 фламинго. Сега ще вземат мерки.

    Лошото е, че заради британците, пак украинците го отнасят!

    08:13 27.02.2026

