Руската ПВО отблъсна масирана атака с дронове през нощта

Руските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали общо 95 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над различни райони на страната, както и над акваториите на Черно и Азовско море. Информацията е разпространена от ТАСС, позовавайки се на данни на Министерство на отбраната на Русия, предава БТА.
По данни на ведомството, в интервала от 23:00 ч. московско време на 26 февруари (22:00 ч. българско време) до 7:00 ч. на 27 февруари (6:00 ч. българско време) дежурните средства на ПВО са прехванали и унищожили 95 дрона от самолетен тип. Те са били засечени над Московска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Смоленска, Тверска и Тулска област, както и над Краснодарския край.
От Министерството допълват, че пет от безпилотните апарати са били насочени към столицата Москва, като също са били ликвидирани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешко
Коментиран от #4, #7
07:19 27.02.2026
2 Шопо
07:26 27.02.2026
3 Българин
07:27 27.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ахаааа
Коментиран от #10
07:34 27.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Омазана ватенка
До коментар #1 от "Пешко":В Купянск руснаците водят с 27:1
В Покровск с 25 :1
Коментиран от #11
07:35 27.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мишел
До коментар #5 от "Ахаааа":Ако имаше успешни удари в Русия , нямаше да липсват данни за тях тук.
Коментиран от #13, #17
07:36 27.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Явно,с дронове-не става...!
Коментиран от #20
07:40 27.02.2026
16 ЧУВА СЕ
Коментиран от #19, #24
07:41 27.02.2026
17 Дърва от Троян
До коментар #10 от "Мишел":Ти чекай от тасс "новини"
Коментиран от #21
07:41 27.02.2026
18 Мишел
До коментар #9 от "Атина Палада":В Украйна вече не останаха сериозни цели и обекти за удряне.
07:42 27.02.2026
19 ЧУВА СЕ
До коментар #16 от "ЧУВА СЕ":Че крайцера Москва е изплувал на пристанището на Одеса.
07:42 27.02.2026
20 Механик
До коментар #15 от "Явно,с дронове-не става...!":Ято Фламинго овърша завода за Искандери.
Коментиран от #25
07:45 27.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тъпоумни и продажни
Коментиран от #23
07:56 27.02.2026
23 Маргарита Абезян
До коментар #22 от "Тъпоумни и продажни":Киев за да дня и всьо.
08:00 27.02.2026
24 Руснак без крак
До коментар #16 от "ЧУВА СЕ":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.
08:01 27.02.2026
25 Чак пък да е "овършало"?
До коментар #20 от "Механик":От 6 само едно фламинго е минало. Тоя път британците обаче, все пак са направили поразия, но пък не целия завод който е огромен. Искандери ще има, за всички от сърце! Тия британски ракети се ловят лесно, но руснаците са били изненадани, защото завода е далече и не са преполагали, а и не са били подготвени за 6 фламинго. Сега ще вземат мерки.
Лошото е, че заради британците, пак украинците го отнасят!
08:13 27.02.2026