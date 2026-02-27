Руската ПВО отблъсна масирана атака с дронове през нощта

Руските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали общо 95 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над различни райони на страната, както и над акваториите на Черно и Азовско море. Информацията е разпространена от ТАСС, позовавайки се на данни на Министерство на отбраната на Русия, предава БТА.

По данни на ведомството, в интервала от 23:00 ч. московско време на 26 февруари (22:00 ч. българско време) до 7:00 ч. на 27 февруари (6:00 ч. българско време) дежурните средства на ПВО са прехванали и унищожили 95 дрона от самолетен тип. Те са били засечени над Московска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Смоленска, Тверска и Тулска област, както и над Краснодарския край.

От Министерството допълват, че пет от безпилотните апарати са били насочени към столицата Москва, като също са били ликвидирани.