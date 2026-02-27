Ювентус продължава договора на култовия си трети вратар

Ювентус официално обяви подновяването на договора на 35-годишния Карло Пинсолио до 2027 година. Така третият вратар на „бианконерите“ подписва четвърто удължаване на контракта си и си гарантира десети сезон на “Алианц Стейдиъм”.

От сезон 2017/18 насам Пинсолио има едва шест официални участия, като само веднъж е изиграл пълни 90 минути – при гостуването на Сампдория на 26 май 2019 г. Статистиката обаче никога не е била водещият аргумент за присъствието му в състава.

Пинсолио се счита за ключова фигура в съблекалнята, не само сред вратарите, а и в целия отбор. Той познава отлично клубната култура, традициите и вътрешната динамика, а през годините се утвърди като стабилизиращ фактор в изграждането на сплотен колектив.

Подновяването идва и на фона на неяснотата около бъдещето на Матия Перин и Микеле Ди Грегорио, които биха могли да напуснат през следващото лято.