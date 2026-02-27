Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус продължава договора на култовия си трети вратар

Ювентус продължава договора на култовия си трети вратар

27 Февруари, 2026 07:00 679 0

  • карло пинсольо-
  • ювентус-
  • футбол

Само шест мача за девет години, но следата, която оставя в сърцата на феновете е видима

Ювентус продължава договора на култовия си трети вратар - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус официално обяви подновяването на договора на 35-годишния Карло Пинсолио до 2027 година. Така третият вратар на „бианконерите“ подписва четвърто удължаване на контракта си и си гарантира десети сезон на “Алианц Стейдиъм”.

От сезон 2017/18 насам Пинсолио има едва шест официални участия, като само веднъж е изиграл пълни 90 минути – при гостуването на Сампдория на 26 май 2019 г. Статистиката обаче никога не е била водещият аргумент за присъствието му в състава.

Пинсолио се счита за ключова фигура в съблекалнята, не само сред вратарите, а и в целия отбор. Той познава отлично клубната култура, традициите и вътрешната динамика, а през годините се утвърди като стабилизиращ фактор в изграждането на сплотен колектив.

Подновяването идва и на фона на неяснотата около бъдещето на Матия Перин и Микеле Ди Грегорио, които биха могли да напуснат през следващото лято.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове