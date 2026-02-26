Макс Верстапен: Ред Бул трябва да вдигне летвата, за да се бори за върха през 2026

Четирикратният световен шампион във Формула 1 и водещ пилот на Ред Бул – Макс Верстапен – откровено сподели своите виждания и надежди за предстоящия сезон 2026, който обещава да бъде изпълнен с предизвикателства и нови възможности.

В интервю, цитирано от RacingNews365, нидерландската звезда не скри, че е впечатлен от усилията на екипа си: „Наистина, по време на тестовете се сблъскахме с някои затруднения. Въпреки това, за мен е огромно постижение, че Ред Бул успя да обедини толкова много специалисти и да създаде собствен двигател. Това е повод за гордост“.

Въпреки положителните страни, Верстапен подчерта, че предстои още работа: „Ясно е, че трябва да направим следващата стъпка, ако искаме да се борим за челните позиции. В момента не вярвам, че сме готови да се съревноваваме за победи. Трябва да запазим трезва преценка и да не очакваме чудеса още от първия старт с новите правила и нашия собствен агрегат“.

Сезон 2026 във Формула 1 ще бъде истински маратон – цели 24 старта ще определят най-добрите на пистата. Откриващото състезание – Гран При на Австралия – ще се проведе на 8 март.