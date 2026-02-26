Волейболната звезда Ханде Баладън омагьоса феновете на Евролигата – страст към сръбската музика и подкрепа за Фенербахче

Гореща атмосфера, бурни емоции и неочаквано присъствие – така може да се опише баскетболният сблъсък между Фенербахче и Партизан, който прикова вниманието на спортната общественост в цяла Югоизточна Европа. Докато феновете на двата гранда се надпреварваха с впечатляващи хореографии в зала „Юлкер“, един специален гост на трибуните не остана незабелязан.

Сред публиката блесна не коя да е, а изящната Ханде Баладън – една от най-обичаните и красиви волейболистки на Турция. Тя не само е ключова фигура в националния отбор, но и гордостта на Фенербахче, към който се присъедини след успешен период в Екзаджъбашъ. Именно там, редом до сръбските волейболни асове Тияна Бошкович и Йована Стеванович, Ханде открива нова страст – сръбската музика.

Не е тайна, че чаровната спортистка често радва последователите си с изпълнения на популярни сръбски хитове, превръщайки се в истински посланик на балканската култура. Въпреки любовта си към сръбските ритми, Баладън остана вярна на своя клуб и с ентусиазъм подкрепяше „жълто-сините“ в напрегнатия двубой срещу Партизан.

След финалната сирена радостта ѝ бе двойна – Фенербахче триумфира с драматична победа 81:78, а Ханде отново доказа, че е не само спортна икона, но и вдъхновение за феновете на Балканите.