Новини
Спорт »
Други спортове »
Волейболната звезда Ханде Баладън омагьоса феновете на Евролигата – страст към сръбската музика и подкрепа за Фенербахче

Волейболната звезда Ханде Баладън омагьоса феновете на Евролигата – страст към сръбската музика и подкрепа за Фенербахче

26 Февруари, 2026 23:09 686 3

  • ханде баладън-
  • фенербахче-
  • евролигата-
  • сръбска музика-
  • волейбол-
  • партизан-
  • баскетбол-
  • спортни звезди-
  • балкани-
  • турция

Чаровната спортистка често радва последователите си с изпълнения на популярни хитове

Волейболната звезда Ханде Баладън омагьоса феновете на Евролигата – страст към сръбската музика и подкрепа за Фенербахче - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гореща атмосфера, бурни емоции и неочаквано присъствие – така може да се опише баскетболният сблъсък между Фенербахче и Партизан, който прикова вниманието на спортната общественост в цяла Югоизточна Европа. Докато феновете на двата гранда се надпреварваха с впечатляващи хореографии в зала „Юлкер“, един специален гост на трибуните не остана незабелязан.

Сред публиката блесна не коя да е, а изящната Ханде Баладън – една от най-обичаните и красиви волейболистки на Турция. Тя не само е ключова фигура в националния отбор, но и гордостта на Фенербахче, към който се присъедини след успешен период в Екзаджъбашъ. Именно там, редом до сръбските волейболни асове Тияна Бошкович и Йована Стеванович, Ханде открива нова страст – сръбската музика.


Не е тайна, че чаровната спортистка често радва последователите си с изпълнения на популярни сръбски хитове, превръщайки се в истински посланик на балканската култура. Въпреки любовта си към сръбските ритми, Баладън остана вярна на своя клуб и с ентусиазъм подкрепяше „жълто-сините“ в напрегнатия двубой срещу Партизан.

След финалната сирена радостта ѝ бе двойна – Фенербахче триумфира с драматична победа 81:78, а Ханде отново доказа, че е не само спортна икона, но и вдъхновение за феновете на Балканите.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    1 2 Отговор
    Искам да е Е..Б..Ъ тази ханде на 10 пози поне и да и изгърбя ГЪ..ЗА ,,искам да е чу..Кам в а.нала и да й изсмуча ПУ..т..ката

    23:18 26.02.2026

  • 2 Фотографа

    0 1 Отговор
    Тази, на предпоследната снимка, която държи купата,няма да слезна от нея, голяма хубавица

    23:34 26.02.2026

  • 3 Ей,шумков?

    2 0 Отговор
    Направи ли си злобарка?

    23:35 26.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове