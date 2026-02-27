Политическа партия „Възраждане“ е за намаляване на държавната администрация с около 40 процента. Това каза председателят на партията Костадин Костадинов по време на среща със симпатизанти от Брезник и съседни общини в читалището на града.
По думите му това означава и съкращения в министерствата в размер на около 50 процента, което ще доведе до по-ефективно управление и ограничаване на разходите. Той посочи, че в миналото ресори като икономика, енергетика и туризъм са били обединени, като подчерта, че по-важна от броя на ведомствата е тяхната ефективност.
В срещата участваха народният представител Димо Дренчев и председателят на новоучредената местна структура на партията в Брезник Жанета Димитрова. Тя премина във формат на открит разговор с граждани, които поставиха въпроси, свързани както с националната политика, така и с местни проблеми.
Костадинов коментира и участието на президента Румен Радев (2017-2026 г.) в политиката. Той изрази мнение, че в конкретния случай става дума за „инженерен проект“, който би могъл да пренареди политическото пространство. Според лидера на „Възраждане“ подобно развитие може да доведе до разочарование сред част от избирателите поради разминаване между очакванията и реалните политически действия. В изказването си той посочи позиции, изразени от Радев по темата за войната в Украйна, както и сходни изявления на президента Илияна Йотова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не съм фен на Костадинов
Не може да се вземат външни заеми за да се плащат големите заплати на чиновниците.
Коментиран от #25
07:35 27.02.2026
2 Бгхг
Коментиран от #3
07:35 27.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Бгхг":България има НАД ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ депутати и полицаи на 100 000 жители от Германия, Нидерландия и редица други страни❗
Дали сме по-добре 🤔
Коментиран от #7, #8
07:39 27.02.2026
4 гражданин
Коментиран от #9
07:39 27.02.2026
5 Гражданин.
07:39 27.02.2026
6 кой му дреме
07:39 27.02.2026
7 Аз съм за
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да намалим броя на депутатите да има по-малко изрожденчета да храним и да лаят и плюят из парламента
Коментиран от #15
07:47 27.02.2026
8 123
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Имаме и близо два пъти повече министерства от 1.5 милиарден Китай:) Да се чуди човек защо едните са водеща икономическа и военна световна сила, а ние не сме и в топ 100.
07:47 27.02.2026
9 Ха ха
До коментар #4 от "гражданин":Друг път не гласувайте за партии дето ви лъжат.
Все пак трябва да надделеете за административната мафия.
07:48 27.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Връщай
07:53 27.02.2026
12 ББПП
07:53 27.02.2026
13 СфМЛ
07:53 27.02.2026
14 Реалност
Коментиран от #22
07:54 27.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 резервист
07:56 27.02.2026
17 Дарвин
07:57 27.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А.Х.
07:59 27.02.2026
21 Дзак
07:59 27.02.2026
22 СфМЛ
До коментар #14 от "Реалност":Прав сте. В НЗОК се назначават без конкурси, само с връзки по приятелска, роднинска и партийна линия.
08:00 27.02.2026
23 Пламен
08:00 27.02.2026
24 Перо
08:01 27.02.2026
25 Гост
До коментар #1 от "Не съм фен на Костадинов":Това ли е идеята да оставим 40% от хората без работа … Е ще се оправим ама никога… икономията е майка на мизерията …
Коментиран от #29, #31, #36, #39
08:01 27.02.2026
26 ВРЪЩАЙ
08:02 27.02.2026
27 тц тц
Администрацията, че няма да намалее е ясно, но поне да почнат да си плащат данъците и осигуровките.
Коментиран от #32
08:03 27.02.2026
28 9674
08:07 27.02.2026
29 Домакин
До коментар #25 от "Гост":Идеята е тези 40% най после да почнат да работят! Трудно ще им е в началото защото повечето от тях и един пирон не са забили през живота си, но с времето или ще се научат на труд или ще стоят гладни.
08:07 27.02.2026
30 Да започнем с тях
08:08 27.02.2026
31 Има частен сектор
До коментар #25 от "Гост":Нали положението с частния сектор беше много добре?
Нали според държавните чиновници няма никаква инфлация в България?
08:08 27.02.2026
32 🇧🇬🇧🇬🇧🇬
До коментар #27 от "тц тц":И ще има "верващи" които наистина ще повярват че ще стане.
08:09 27.02.2026
33 селяк
08:09 27.02.2026
34 Георги
08:09 27.02.2026
35 АПИ Кражби Гроб
ОПУ ВИДИН - увеличение от 31.357 млн. евро;
ОПУ МОНТАНА - увеличение от 17.47 млн. евро;
ОПУ ЛОВЕЧ - увеличение от 14.4 млн. евро;
ОПУ ПЛЕВЕН - увеличение от 27 млн. евро;
ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - увеличение от 19.9 млн. евро;
ОПУ ГАБРОВО - увеличение от 19.5 млн. евро;
ОПУ РАЗГРАД - увеличение от 18.3 млн. евро;
ОПУ РУСЕ - увеличение от 32 млн. евро;
ОПУ СИЛИСТРА - увеличение от 23.8 млн. евро;
ОПУ ВАРНА - увеличение от 13.1 млн. евро;
ОПУ ДОБРИЧ - увеличение от 8.9 млн. евро;
ОПУ ТЪРГОВИЩЕ - увеличение от 27.4 млн. евро;
ОПУ ШУМЕН - увеличение от 12.6 млн. евро;
ОПУ БЛАГОЕВГРАД - увеличение от 16.97 млн. евро;
ОПУ КЮСТЕНДИЛ - увеличение от 26.2 млн. евро;
ОПУ ПЕРНИК - увеличение от 17.3 млн. евро;
ОПУ СОФИЯ - увеличение от 32.9 млн. евро;
ОПУ БУРГАС - увеличение от 41.3 млн. евро;
ОПУ СЛИВЕН - увеличение от 15.5 млн. евро;
ОПУ СТАРА ЗАГОРА - увеличение от 35.6 млн. евро;
ОПУ ЯМБОЛ - увеличение от 8-6 млн. евро;
ОПУ ПЛОВДИВ - увеличение от 16.8 млн. евро;
ОПУ КЪРДЖАЛИ - увеличение от 20.2 млн. евро;
ОПУ ПАЗАРДЖИК - увеличение от 10.7 млн. евро;
ОПУ СМОЛЯН - увеличение от 17 млн. евро;
ОПУ ХАСКОВО - увеличение от 50 млн. евро
08:10 27.02.2026
36 Споко
До коментар #25 от "Гост":Няма да останат без работа, с тяхна помощ ще възкресим селското стопанство в България.
08:11 27.02.2026
37 Горките Хрантутници
08:11 27.02.2026
38 Тити
08:11 27.02.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "Гост":Не бъркай РАБОТАТА с клати-Q-рството‼️
08:11 27.02.2026