Политическа партия „Възраждане“ е за намаляване на държавната администрация с около 40 процента. Това каза председателят на партията Костадин Костадинов по време на среща със симпатизанти от Брезник и съседни общини в читалището на града.

По думите му това означава и съкращения в министерствата в размер на около 50 процента, което ще доведе до по-ефективно управление и ограничаване на разходите. Той посочи, че в миналото ресори като икономика, енергетика и туризъм са били обединени, като подчерта, че по-важна от броя на ведомствата е тяхната ефективност.

В срещата участваха народният представител Димо Дренчев и председателят на новоучредената местна структура на партията в Брезник Жанета Димитрова. Тя премина във формат на открит разговор с граждани, които поставиха въпроси, свързани както с националната политика, така и с местни проблеми.

Костадинов коментира и участието на президента Румен Радев (2017-2026 г.) в политиката. Той изрази мнение, че в конкретния случай става дума за „инженерен проект“, който би могъл да пренареди политическото пространство. Според лидера на „Възраждане“ подобно развитие може да доведе до разочарование сред част от избирателите поради разминаване между очакванията и реалните политически действия. В изказването си той посочи позиции, изразени от Радев по темата за войната в Украйна, както и сходни изявления на президента Илияна Йотова.