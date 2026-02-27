Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„Възраждане“ е за намаляване на държавната администрация с около 40%

„Възраждане“ е за намаляване на държавната администрация с около 40%

27 Февруари, 2026 07:32 1 060 39

  • възраждане-
  • държавна администрация

По думите му това означава и съкращения в министерствата в размер на около 50 процента

„Възраждане“ е за намаляване на държавната администрация с около 40% - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Политическа партия „Възраждане“ е за намаляване на държавната администрация с около 40 процента. Това каза председателят на партията Костадин Костадинов по време на среща със симпатизанти от Брезник и съседни общини в читалището на града.

По думите му това означава и съкращения в министерствата в размер на около 50 процента, което ще доведе до по-ефективно управление и ограничаване на разходите. Той посочи, че в миналото ресори като икономика, енергетика и туризъм са били обединени, като подчерта, че по-важна от броя на ведомствата е тяхната ефективност.

В срещата участваха народният представител Димо Дренчев и председателят на новоучредената местна структура на партията в Брезник Жанета Димитрова. Тя премина във формат на открит разговор с граждани, които поставиха въпроси, свързани както с националната политика, така и с местни проблеми.

Костадинов коментира и участието на президента Румен Радев (2017-2026 г.) в политиката. Той изрази мнение, че в конкретния случай става дума за „инженерен проект“, който би могъл да пренареди политическото пространство. Според лидера на „Възраждане“ подобно развитие може да доведе до разочарование сред част от избирателите поради разминаване между очакванията и реалните политически действия. В изказването си той посочи позиции, изразени от Радев по темата за войната в Украйна, както и сходни изявления на президента Илияна Йотова.


България
Оценка 4.2 от 19 гласа.
  • 1 Не съм фен на Костадинов

    56 6 Отговор
    Но всички политически партии трябва да застанат зад тази идея.
    Не може да се вземат външни заеми за да се плащат големите заплати на чиновниците.

    Коментиран от #25

    07:35 27.02.2026

  • 2 Бгхг

    39 6 Отговор
    Популизъм. Никой не намалява държавната администрация. Даже я раздуват още повече и им раздават по 24 заплати в годината. Чиновниците трябва да се намалят 50%.

    Коментиран от #3

    07:35 27.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бгхг":

    България има НАД ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ депутати и полицаи на 100 000 жители от Германия, Нидерландия и редица други страни❗
    Дали сме по-добре 🤔

    Коментиран от #7, #8

    07:39 27.02.2026

  • 4 гражданин

    31 2 Отговор
    Всички политици са за това , но като вземат властта , не намаляват администрацията , а я увеличават .Та за тях това са гласове , а народа плаща пари за тя за тоз де вее

    Коментиран от #9

    07:39 27.02.2026

  • 5 Гражданин.

    31 2 Отговор
    Защо точно сега преди изборите се изказваш .Всеки знае ,че администрацията в България е 70 процента раздута.

    07:39 27.02.2026

  • 6 кой му дреме

    12 7 Отговор
    почваме от тях

    07:39 27.02.2026

  • 7 Аз съм за

    18 13 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да намалим броя на депутатите да има по-малко изрожденчета да храним и да лаят и плюят из парламента

    Коментиран от #15

    07:47 27.02.2026

  • 8 123

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Имаме и близо два пъти повече министерства от 1.5 милиарден Китай:) Да се чуди човек защо едните са водеща икономическа и военна световна сила, а ние не сме и в топ 100.

    07:47 27.02.2026

  • 9 Ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "гражданин":

    Друг път не гласувайте за партии дето ви лъжат.

    Все пак трябва да надделеете за административната мафия.

    07:48 27.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Връщай

    10 11 Отговор
    Парите бе!

    07:53 27.02.2026

  • 12 ББПП

    14 9 Отговор
    А що не го предлагаха досега, ...патерици

    07:53 27.02.2026

  • 13 СфМЛ

    21 0 Отговор
    Депутатите трябва да се намалят поне с 50% ! Общинска и държавна администрация също.

    07:53 27.02.2026

  • 14 Реалност

    12 3 Отговор
    Държавните служители трябва да се намалят с 80%, като НЗОК трябва направо да се премахне, броя на депутатите трябва да стане 0, на избори да гласуваме за личности и да избираме един премиер и 3-4 министри.

    Коментиран от #22

    07:54 27.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 резервист

    9 9 Отговор
    Логично! Костадинов знае че администрацията държавна и общинска е на хранилка на управляващите и ги подкрепя, за да не гладува. И без това няма да гласуват за нас - да ги разкараме половината. А защо не и три четвърти? Каква смелост? Ефективността е решаваща а не бройката. А намразиха Президента защото ще им вземе от хората. И тези се изживяват като месии. За тях всички останали са маскари.

    07:56 27.02.2026

  • 17 Дарвин

    10 9 Отговор
    Не е ли честно първо от горе надолу. Да съкратим депутатите на Възраждане наполовина и след това и другото.....

    07:57 27.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А.Х.

    3 9 Отговор
    Колко е хитър този копанар.Първо иска да намаляване на администрацията,а после ще иска в парламента да има само 20 човека депутати докато не останат само той,Дебелян и баща му Бойко.И така да си управляват необезпокоявани.

    07:59 27.02.2026

  • 21 Дзак

    6 2 Отговор
    Дано се преборят за това!

    07:59 27.02.2026

  • 22 СфМЛ

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Реалност":

    Прав сте. В НЗОК се назначават без конкурси, само с връзки по приятелска, роднинска и партийна линия.

    08:00 27.02.2026

  • 23 Пламен

    3 6 Отговор
    Денег нет, Костя , но вы держитесь

    08:00 27.02.2026

  • 24 Перо

    6 2 Отговор
    Абсолютно правилно! Държавната администрация се напълни с неграмотна селяния по политически причини! Полицията също трябва да се съкрати с 50% и няма да се усети, защото не работи!

    08:01 27.02.2026

  • 25 Гост

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Не съм фен на Костадинов":

    Това ли е идеята да оставим 40% от хората без работа … Е ще се оправим ама никога… икономията е майка на мизерията …

    Коментиран от #29, #31, #36, #39

    08:01 27.02.2026

  • 26 ВРЪЩАЙ

    1 3 Отговор
    ПАРИТЕ!

    08:02 27.02.2026

  • 27 тц тц

    6 1 Отговор
    В момента един милион работещи българи издържаме 3 милиона хрантутници!
    Администрацията, че няма да намалее е ясно, но поне да почнат да си плащат данъците и осигуровките.

    Коментиран от #32

    08:03 27.02.2026

  • 28 9674

    1 1 Отговор
    Аз съм за намаляване с 50% на парламента. България се стопи с 50% заради тяханата некадърност, и въобще няма никаква полза от тях. Само ги храним, а те си пълнят гушките. Президенстска република с експертни министерста.

    08:07 27.02.2026

  • 29 Домакин

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Идеята е тези 40% най после да почнат да работят! Трудно ще им е в началото защото повечето от тях и един пирон не са забили през живота си, но с времето или ще се научат на труд или ще стоят гладни.

    08:07 27.02.2026

  • 30 Да започнем с тях

    1 2 Отговор
    Какво ще кажете?

    08:08 27.02.2026

  • 31 Има частен сектор

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Нали положението с частния сектор беше много добре?
    Нали според държавните чиновници няма никаква инфлация в България?

    08:08 27.02.2026

  • 32 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "тц тц":

    И ще има "верващи" които наистина ще повярват че ще стане.

    08:09 27.02.2026

  • 33 селяк

    0 0 Отговор
    тия дето предложат намаляване на броя на депутатете на половина ма печелат веднаа. прекалено мноо безполезници в парламента храним

    08:09 27.02.2026

  • 34 Георги

    0 0 Отговор
    това на практика означава "не искам нито един глас от държавен служител, нека гласуват за герб"

    08:09 27.02.2026

  • 35 АПИ Кражби Гроб

    0 0 Отговор
    ИНДЕКСИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ
    ОПУ ВИДИН - увеличение от 31.357 млн. евро;
    ОПУ МОНТАНА - увеличение от 17.47 млн. евро;
    ОПУ ЛОВЕЧ - увеличение от 14.4 млн. евро;
    ОПУ ПЛЕВЕН - увеличение от 27 млн. евро;
    ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - увеличение от 19.9 млн. евро;
    ОПУ ГАБРОВО - увеличение от 19.5 млн. евро;
    ОПУ РАЗГРАД - увеличение от 18.3 млн. евро;
    ОПУ РУСЕ - увеличение от 32 млн. евро;
    ОПУ СИЛИСТРА - увеличение от 23.8 млн. евро;
    ОПУ ВАРНА - увеличение от 13.1 млн. евро;
    ОПУ ДОБРИЧ - увеличение от 8.9 млн. евро;
    ОПУ ТЪРГОВИЩЕ - увеличение от 27.4 млн. евро;
    ОПУ ШУМЕН - увеличение от 12.6 млн. евро;
    ОПУ БЛАГОЕВГРАД - увеличение от 16.97 млн. евро;
    ОПУ КЮСТЕНДИЛ - увеличение от 26.2 млн. евро;
    ОПУ ПЕРНИК - увеличение от 17.3 млн. евро;
    ОПУ СОФИЯ - увеличение от 32.9 млн. евро;
    ОПУ БУРГАС - увеличение от 41.3 млн. евро;
    ОПУ СЛИВЕН - увеличение от 15.5 млн. евро;
    ОПУ СТАРА ЗАГОРА - увеличение от 35.6 млн. евро;
    ОПУ ЯМБОЛ - увеличение от 8-6 млн. евро;
    ОПУ ПЛОВДИВ - увеличение от 16.8 млн. евро;
    ОПУ КЪРДЖАЛИ - увеличение от 20.2 млн. евро;
    ОПУ ПАЗАРДЖИК - увеличение от 10.7 млн. евро;
    ОПУ СМОЛЯН - увеличение от 17 млн. евро;
    ОПУ ХАСКОВО - увеличение от 50 млн. евро

    08:10 27.02.2026

  • 36 Споко

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Няма да останат без работа, с тяхна помощ ще възкресим селското стопанство в България.

    08:11 27.02.2026

  • 37 Горките Хрантутници

    0 0 Отговор
    Ще трябва и да работят вече.

    08:11 27.02.2026

  • 38 Тити

    0 0 Отговор
    По скоро процента трябва да е 60!

    08:11 27.02.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Не бъркай РАБОТАТА с клати-Q-рството‼️

    08:11 27.02.2026

