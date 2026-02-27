Стрийминг услугата Netflix се отказа от сделката си за придобиване на Warner Bros. Discovery (WBD) поради нова оферта от Paramount Skydance Corporation (PSKY), обявиха главните изпълнителни директори на Netflix Тед Сарандос и Грег Питърс.

WBD по-рано определи новата оферта за сливане на Paramount Skydance като по-добра от сделката с Netflix.

„На цената, необходима за достигане на последната оферта на Paramount Skydance, сделката вече не е финансово привлекателна и затова отказваме да повишим офертата си до нивото на Paramount Skydance“, се казва в изявлението.

Ръководителите на WBD подчертаха, че „ще бъдат силни стопани на емблематичните марки на Warner Bros.“ и че сделката ще укрепи американската развлекателна индустрия. „Тази сделка обаче винаги е била „хубаво допълнение“ на правилната цена, а не „необходимо придобиване“ при всякакви обстоятелства“, подчертаха те.