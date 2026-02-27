Тунчев: Всеки отбор може без даден футболист или треньор

Арда е получил конкретна оферта от чуждестранен клуб за свой футболист. Ръководството на кърджалийци вече разглежда предложението, което е финансово изгодно, и в следващите дни ще вземе окончателно решение дали да се стигне до трансфер.

Въпреки че в повечето европейски първенства зимният прозорец е затворен, все още има пазари, където могат да се осъществяват входящи сделки. Сред тях са Бразилия, Китай, Украйна, Швеция, САЩ, Норвегия, Казахстан и Япония, съобщава "Тема Спорт".

През зимата Арда се раздели с няколко футболисти. Иван Тилев премина в Хебър, Иво Казаков заигра в Пирин Благоевград, а наемът на Иснаба Мане изтече. Преди дни клубът прекрати по взаимно съгласие договора на Ивелин Попов. В същото време тимът привлече централния защитник Мартин Паскалев и нападателя Уилсон Самаке, който пристигна под наем от турския Бандърмаспор.

Днес Арда приема Спартак Варна, а старши треньорът Александър Тунчев няма да може да разчита на наказания Димитър Велковски.

"Със сигурност ни предстои труден двубой. Спартак от началото на годината стои доста добре на терена въпреки проблемите в клуба. Показват стабилна игра и очаквам сериозен мач. За нас е важно, че създаваме положения и отбелязваме голове, с изключение на последния мач с Берое. Вярвам, че скоро ще започнем да реализираме повече от ситуациите си. Нападателите трябва да се отпушат", коментира Тунчев.

Наставникът се изказа и за раздялата с Ивелин Попов: "Всички могат да говорят каквото искат. Ние сме обявили позицията си на сайта на клуба. Не искам да се търси сензация. Разбира се, че ще ни липсва такъв опитен играч, но всеки отбор може да продължи без даден футболист или треньор. Оттук нататък ще се справяме без него."