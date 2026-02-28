Европейските футболни клубове с рекордни загуби: Финансовият доклад на УЕФА разкрива тревожни тенденции

Европейският футболен пейзаж е изправен пред сериозни финансови предизвикателства, сочи последният доклад на УЕФА за устойчивостта на клубовете на Стария континент. Въпреки че приходите на водещите лиги достигат исторически върхове, общите загуби на европейските клубове вече надхвърлят 1 милиард евро – тревожен сигнал за бъдещето на най-популярния спорт.

Приходи на рекордно ниво, но печалбите остават мираж

За първи път в историята общите приходи на клубовете от Висшата лига преминават границата от 30 милиарда евро. Основните двигатели на този ръст са увеличените постъпления от спонсорски договори, трансфери на играчи и наградни фондове от европейските турнири. Въпреки това, финансовият баланс остава негативен – печалбата преди данъци продължава да е в червената зона.

Разходите растат по-бързо от приходите

УЕФА подчертава, че разходите на клубовете се увеличават паралелно с приходите. Заплатите на футболистите са скочили с 4,8%, а оперативните разходи, които не са свързани със заплати, вече съставляват 36% от общите приходи – най-високият процент за последните 15 години. Това поставя под въпрос финансовата стабилност на редица отбори, особено на фона на нарастващата конкуренция и инфлационния натиск.

Загуби в топ първенствата: Испания, Италия, Франция и Гърция на минус

Докладът на УЕФА разкрива, че клубовете от Ла Лига са отчели загуби в размер на 296 милиона евро, докато тези от Серия А са на минус с 255 милиона евро. Френските клубове са загубили 112 милиона евро, а гръцките – 92 милиона евро. Въпреки тези стряскащи цифри, почти две трети от всички отбори, подали финансови отчети, са приключили годината с положителен баланс.

Промени в собствеността и нови тенденции при инвестициите

Интересен акцент в доклада е намаляващият брой промени в собствеността на клубовете – през 2025 г. са регистрирани 29 такива случая, което бележи трета поредна година на спад. УЕФА отдава това на промяна в стратегията на частните инвеститори, които все по-често предпочитат миноритарни дялове, структурирани капиталови схеми и частни заеми, вместо пълно придобиване на клубове.

Финансовата устойчивост – ключов приоритет за бъдещето на европейския футбол

В заключение, докладът на УЕФА ясно показва, че въпреки рекордните приходи, европейските клубове трябва да обърнат сериозно внимание на разходната си политика и да търсят по-устойчиви финансови модели. Само така футболът на Стария континент ще може да запази своята конкурентоспособност и привлекателност за фенове, спонсори и инвеститори.