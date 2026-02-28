Новини
Ще успее ли Черно море да прекъсне серията си без успех при гостуването на Добруджа?

28 Февруари, 2026 11:34

Мачът е от 15:00 часа днес

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа посреща Черно море Варна в среща от 23-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Дружба" в Добрич започва в 15:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Добруджа влиза в срещата като 13-ти с 19 точки. Добричлии са в серия от четири мача без загуба, като под ръководството на новия си старши треньор записаха и две победи. Още по-впечатляващ факт е, че в тези четири срещи "жълто-зелените" не са допуснали и попадение. Добруджа е осмият най-добър домакин в елита с постигнати дотук 5 победи, 2 равенства и 4 загуби с обща голова разлика 13:12.

Черно море пристига в Добрич като пети с 36 точки. "Моряците" нямат загуба в пет поредни мача от efbet Лига, но пък са в серия от три последователни равенства - 0:0 със Спартак Варна и Ботев Враца и 1:1 с Локомотив Пловдив. Варненци са четвъртият най-добър гост в елита с постигнати дотук пет победи, четири ремита и две загуби при обща голова разлика 13:8.

Последният мач между двата тима се игра в средата на септември, когато във Варна Черно море надделя над Добруджа с 2:0. Селсо Сидни и Асен Чандъров донесоха успеха на "моряците" на "Тича".

В деня на мача пропуски ще се продават на касите на стадион "Дружба", които отварят в 13:30 ч.


