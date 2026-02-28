Атанас Запрянов: България по никакъв начин не участва в операцията в Близкия изток

България по никакъв начин не участва в операцията в Близкия изток. Най-вероятно преговорите в Женева не са довели до необходимия резултат, Израел е започнал въздушни удари срещу Иран. С тези удари се прави натиск върху режима, за да се съгласи Иран на условията и че няма друг избор, освен приемане на условията за спиране на тяхната ядрена програма. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред bTV.

"Реакцията на нашата държава винаги е била за мирно решаване на този въпрос, ние апелираме за деескалация на напрежението", добави той.

Той припомни, че премиерът Андрей Гюров реши и ще свика Съвета за сигурност по-късно днес, ще бъдат уведомени и службите, които ще докладват оценките.

"За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция", заяви още Запрянов.