Атанас Запрянов: България по никакъв начин не участва в операцията в Близкия изток

България по никакъв начин не участва в операцията в Близкия изток. Най-вероятно преговорите в Женева не са довели до необходимия резултат, Израел е започнал въздушни удари срещу Иран. С тези удари се прави натиск върху режима, за да се съгласи Иран на условията и че няма друг избор, освен приемане на условията за спиране на тяхната ядрена програма. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред bTV.
"Реакцията на нашата държава винаги е била за мирно решаване на този въпрос, ние апелираме за деескалация на напрежението", добави той.
Той припомни, че премиерът Андрей Гюров реши и ще свика Съвета за сигурност по-късно днес, ще бъдат уведомени и службите, които ще докладват оценките.
"За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция", заяви още Запрянов.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Деменцията пак лъже
11:52 28.02.2026
3 Русенец
11:52 28.02.2026
4 гост
Коментиран от #71
11:52 28.02.2026
5 Само
11:53 28.02.2026
6 ДЕДЕЕЕ
11:54 28.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
11:56 28.02.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #12
11:56 28.02.2026
10 Мили деца
11:57 28.02.2026
11 Участва
11:57 28.02.2026
12 Тогава
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Да вдигат нашите Ф-16.
Коментиран от #16
11:58 28.02.2026
13 Файърфлай
11:58 28.02.2026
14 Бай онзи
11:59 28.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Радев
До коментар #12 от "Тогава":да мобилизират!
12:01 28.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сандо
12:06 28.02.2026
19 Хасковски каунь
12:12 28.02.2026
20 мишок подплашен
12:14 28.02.2026
21 Руски колхозник
12:17 28.02.2026
22 Любопитен
12:19 28.02.2026
23 Ретро спомен
12:20 28.02.2026
24 Танас Лъжлянов
12:21 28.02.2026
25 ХаХа
12:21 28.02.2026
26 Илюминат
12:21 28.02.2026
27 Запрянов
12:23 28.02.2026
28 9689
12:23 28.02.2026
29 запасняк
12:23 28.02.2026
30 НАБОРЕ
12:23 28.02.2026
31 Феникс
12:23 28.02.2026
32 Здрасти
12:25 28.02.2026
33 Катушкин
12:25 28.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Абе
12:26 28.02.2026
36 Мишел
12:26 28.02.2026
37 Набора
12:26 28.02.2026
38 555
12:27 28.02.2026
39 да бе, да
Коментиран от #87
12:27 28.02.2026
40 Очаквам следващи изявления
12:28 28.02.2026
41 Да се арестува
12:28 28.02.2026
42 Служил на Родината в БНА
12:29 28.02.2026
43 Малко инфо
Коментиран от #81
12:29 28.02.2026
44 да бе
12:30 28.02.2026
45 ДългоИме
12:30 28.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Абе...
12:31 28.02.2026
48 протест
12:32 28.02.2026
49 България има 7 заплашени града с летища
Коментиран от #57, #83
12:32 28.02.2026
50 хмм
12:33 28.02.2026
51 разчисти амер самолети
12:35 28.02.2026
52 Българин
12:35 28.02.2026
53 Опааа
12:36 28.02.2026
54 Запрянов ли?
12:37 28.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Българин
Коментиран от #68
12:37 28.02.2026
57 4998
До коментар #49 от "България има 7 заплашени града с летища":Пловдив е с две военни!!! Едното е натовско, преди година завърши реконструкцията на Графа! Другото е Крумово, до най- големия квартал на Пловдив.
Коментиран от #67
12:40 28.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 нннн
Ей че лъжец! Кога ще го съдят за погазване на закона?
12:40 28.02.2026
60 Айде бе
12:41 28.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Борислав
12:42 28.02.2026
63 Българин..
12:43 28.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Моряка
12:44 28.02.2026
66 Шарлатани ООД
По-добре си запасете с бензин, защото утре не само ще е скъп ами може дори да го няма!!!!
12:44 28.02.2026
67 Бог да ни пази!
До коментар #57 от "4998":Така е, както казвате за изброените градове. И още един град е под заплаха - Сливен. Американската им база Ново село, повече от 20 години там и в околностите всичко е под американски контрол и окупация.
Коментиран от #78
12:44 28.02.2026
68 Българин
До коментар #56 от "Българин":Мога да ти свърша на устичката.
Коментиран от #72
12:45 28.02.2026
69 чувствам се
Коментиран от #84
12:45 28.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Мнение
До коментар #4 от "гост":Такива като тоя министър и оня Георг Георгиев (май беше) моментално у кауша за национално предателство! И ако достигнат до кауша трябва да се радват, щото на народа вече да ги вкарва по затворите може и да не му е достатъчно!!!
Коментиран от #79
12:47 28.02.2026
72 ои8уйхътгрф
До коментар #68 от "Българин":Може ли първо да му ползвам устичката за тоалетна чиния, че нещо ме е подгонила една диария...
12:49 28.02.2026
73 верваме ти
12:49 28.02.2026
74 ои8уйхътгрф
12:50 28.02.2026
75 ганев
12:50 28.02.2026
76 кой му дреме
ОСТАВКА И ЗАТВОР
Коментиран от #86, #88, #92
12:50 28.02.2026
77 маке..
12:50 28.02.2026
78 Моряка
До коментар #67 от "Бог да ни пази!":А защо забравяте най голямата американска база в Безмер?Там не само българин,но и врабче не може да прехвръкне.
Коментиран от #80, #82
12:51 28.02.2026
79 ганев
До коментар #71 от "Мнение":ОТГОВОРНО...МНЕНИЕ
12:51 28.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 а тръмп
До коментар #43 от "Малко инфо":кога е роден знаеш ли? а бай-издън? точно такква са най удобни на задкулисието…
12:54 28.02.2026
82 ганев
До коментар #78 от "Моряка":...АМОНИЕВА..СЕЛИТРА
12:55 28.02.2026
83 ои8уйхътгрф
До коментар #49 от "България има 7 заплашени града с летища":Добрич и "летище" са леко несъвместими неща от доста време насам... Някога имаше база на ВВС, май беше 24-та или 26-та разузнавателна, но това БЕШЕ преди много години и вече НЯМА такова животну у Добрич
12:57 28.02.2026
84 Моряка
До коментар #69 от "чувствам се":Те иранските ракети,като видят на живо готеното Наде и Ленчето с кремчето,ще направят остър завой и ще се самоубият някъде над ненаселено място.По естетически и хуманни съображения.
12:58 28.02.2026
85 Невероятно но факт
Коментиран от #89
13:01 28.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Да, ама не
До коментар #39 от "да бе, да":Когато се извършват военни действия от територията на неутрална държава срещу друга, се счита че неутралитета е прекратен и тя е активен участник във военната операция. Няма значение военните или оръжията са на трета държава. Ама четете. Прочетете чл. 51 от устава на ООН. Прочетете международните конвенции, отнасящи се до войните и военните операции. Там недвусмислено се казва, че такава държава се счита за пряк участник във войната, щом е разрешила използването на нейни бази или нейна територия. Същевременно не можем да очакваме помощ от НАТО. Прочетете устава на НАТО. Между другото, никоя европейска държава, и никоя друга членка на НАТО не даде разрешение за използване на нейни бази в това мероприятие. Включително Великобритания, Германия и Франция, което предизвика гнева на Тръмп. Само че нашите медии не го споменават.
13:03 28.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Моряка
До коментар #85 от "Невероятно но факт":Не ги намираме.Посочват ни ги от Посолството.Онова,голямото.
13:03 28.02.2026
90 Жан Бойко
13:04 28.02.2026
91 Невероятно но факт
13:04 28.02.2026
92 ганев
До коментар #76 от "кой му дреме":АБЕ....МНОГО...СИ....
13:05 28.02.2026
93 гошо
13:05 28.02.2026
94 ШЕФА
13:08 28.02.2026
95 Никой
13:09 28.02.2026
96 Лъжец е Запрянов
13:20 28.02.2026
97 Живял предимно в "тоталитаризма"
13:21 28.02.2026