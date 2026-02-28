Новини
Атанас Запрянов: България по никакъв начин не участва в операцията в Близкия изток

Атанас Запрянов: България по никакъв начин не участва в операцията в Близкия изток

28 Февруари, 2026 11:48 1 326 97

  • израел-
  • иран-
  • атанас запрянов-
  • война

За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция

Атанас Запрянов: България по никакъв начин не участва в операцията в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България по никакъв начин не участва в операцията в Близкия изток. Най-вероятно преговорите в Женева не са довели до необходимия резултат, Израел е започнал въздушни удари срещу Иран. С тези удари се прави натиск върху режима, за да се съгласи Иран на условията и че няма друг избор, освен приемане на условията за спиране на тяхната ядрена програма. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред bTV.

"Реакцията на нашата държава винаги е била за мирно решаване на този въпрос, ние апелираме за деескалация на напрежението", добави той.

Той припомни, че премиерът Андрей Гюров реши и ще свика Съвета за сигурност по-късно днес, ще бъдат уведомени и службите, които ще докладват оценките.

"За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция", заяви още Запрянов.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Деменцията пак лъже

    89 3 Отговор
    Дъртата не знае какво е подписал и обещал на краварите !

    11:52 28.02.2026

  • 3 Русенец

    76 0 Отговор
    Успя ли да убедиш иранците?

    11:52 28.02.2026

  • 4 гост

    82 2 Отговор
    Дърт пръч - лъжлив и неможач!

    Коментиран от #71

    11:52 28.02.2026

  • 5 Само

    69 2 Отговор
    Плацдарм за удари срещу Иран.

    11:53 28.02.2026

  • 6 ДЕДЕЕЕ

    60 2 Отговор
    ОДИ СМЕНИ ПАМПЕРСА ЧЕ ТИ МОКРИ

    11:54 28.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    54 3 Отговор
    България е дала всичко на Украйна само една гола територия е останала.

    11:56 28.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    49 4 Отговор
    Иран удари ОАЕ, Катар, Кувейт и Бахрейн.СНН дадоха потенциални цели в Гърция и България.

    Коментиран от #12

    11:56 28.02.2026

  • 10 Мили деца

    40 3 Отговор
    Запрянов е министър от ГЕРБ.

    11:57 28.02.2026

  • 11 Участва

    21 3 Отговор
    с коментари!

    11:57 28.02.2026

  • 12 Тогава

    22 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Да вдигат нашите Ф-16.

    Коментиран от #16

    11:58 28.02.2026

  • 13 Файърфлай

    59 3 Отговор
    Българските политици от 35 години са едни най-обикновени селски тарикати,за тях понятието "национални интереси" не съществува,има само "поза партер".А цистерните US Air Forses на летището какво са бе,жительо на село Езерово, Първомайска околия ?

    11:58 28.02.2026

  • 14 Бай онзи

    45 5 Отговор
    Ей заради такива по.д.л.оги ще станем Бахрейн2.

    11:59 28.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Радев

    18 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тогава":

    да мобилизират!

    12:01 28.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сандо

    41 1 Отговор
    И кого лъже тоя откачен дъртак?За козячетата това не се отнася,те отдавна са захапали стръвта.

    12:06 28.02.2026

  • 19 Хасковски каунь

    34 1 Отговор
    Американци са на летището да помогнат в чистенето на шахтите от 1 да 3 по нощите.

    12:12 28.02.2026

  • 20 мишок подплашен

    34 1 Отговор
    кво замазваш ни лук ял ни мирисал

    12:14 28.02.2026

  • 21 Руски колхозник

    27 0 Отговор
    Само с логистика викаш,а?

    12:17 28.02.2026

  • 22 Любопитен

    35 0 Отговор
    Ние само предоставяме летище на американците, но това не е участие разбира се.

    12:19 28.02.2026

  • 23 Ретро спомен

    29 0 Отговор
    Онзи ден, като даваше изявление оня измислен адмирал, от пелтечене и треперене,едно изречение не можа да върже.Как се беше препотил от въпросите, направо жалка картинка.

    12:20 28.02.2026

  • 24 Танас Лъжлянов

    27 0 Отговор
    Само цистерните презареждат бомбардировачите при ударите. И евентуално, само Иран ще цъкнат уекинко летището с една две ракетки, ама ние не участва. Иначе нема се пуашите коупуеуета, сичко е под контрол

    12:21 28.02.2026

  • 25 ХаХа

    21 0 Отговор
    А обия самолети на летището? А международното право?

    12:21 28.02.2026

  • 26 Илюминат

    21 0 Отговор
    Иранците знаят ли това?

    12:21 28.02.2026

  • 27 Запрянов

    20 0 Отговор
    Абе някой да е виждал министерството ми де са дяна немога го найдъ.Старост не радост!

    12:23 28.02.2026

  • 28 9689

    32 0 Отговор
    Запрянов ти си военнопрестъпник.Тръмп бяга от досиетата Епщайн като убива невинни.

    12:23 28.02.2026

  • 29 запасняк

    21 0 Отговор
    ВЯРВАМЕ....АМИ ЛОГИСТИКАТА?

    12:23 28.02.2026

  • 30 НАБОРЕ

    22 0 Отговор
    Смени ли памперса.

    12:23 28.02.2026

  • 31 Феникс

    27 0 Отговор
    Тези л@йнярИ които лъжат като за псоледно няма ли да получат по една ракета и те за да видим участваме или не! Онези лумпени Костов и грозното Наде поне си признаваха че бомбят Сърбия от нашата територия!

    12:23 28.02.2026

  • 32 Здрасти

    26 0 Отговор
    Тоя ще застане ли с живота си да гарантира думите си?

    12:25 28.02.2026

  • 33 Катушкин

    23 0 Отговор
    Насьо Паркингът не е разбрал какво са му наредили? Лошо нещо е деменцията!

    12:25 28.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Абе

    20 0 Отговор
    Даевабоклукатидаева

    12:26 28.02.2026

  • 36 Мишел

    25 1 Отговор
    Летище В. Левски София обаче участва, вероятно и не само то.

    12:26 28.02.2026

  • 37 Набора

    17 0 Отговор
    Запрянката миришел на дърто и всички стояли настрани от него.

    12:26 28.02.2026

  • 38 555

    23 0 Отговор
    Летището в София функционира ли или още не са оправили шахтите?

    12:27 28.02.2026

  • 39 да бе, да

    22 0 Отговор
    Когато осигуряваш логистиката на една от воюващите държави, значи си съюзник и участник във военни действия. А като имаше и няколко военни бази на една от воюващите държави на своя територия, това те прави легитимна цел. Запрянов знае това много добре, но нито може да го изрече на глас, нито може да го предотврати. Нали никой не си прадставя, че САЩ са искали разрешение за разполагане на базите си у нас или за разрешение да ползва гражданското ни летище в столицата. Те не питат, те уведомяват, а с памперс такива не можеш да ги спреш.

    Коментиран от #87

    12:27 28.02.2026

  • 40 Очаквам следващи изявления

    18 0 Отговор
    Всичко е под контрол, летището не гори, просто парното им спряно и служителите палят огин да съ греят. Или пък, сичко е под контрол, това не са ракети, това са падащи звезди от галактиката Андромеда. И жълтопаветните ще кълват разбираш ли

    12:28 28.02.2026

  • 41 Да се арестува

    15 0 Отговор
    веднага цялата фамилия Алгафари за да се гарантира сигурността на българите живеещи около тази фамилия ! Той и без това е трафикант на мигранти, възможно е да нанесе щети !

    12:28 28.02.2026

  • 42 Служил на Родината в БНА

    19 0 Отговор
    Абе тоя деменцията ,бунаклъка ли го гони или нас-Народа ни прави на дебили ???

    12:29 28.02.2026

  • 43 Малко инфо

    24 0 Отговор
    Запрянов е роден 1950 година. Питам аз – този ПЕНСИОНЕР защо не е на село, да си гледа зарзават?

    Коментиран от #81

    12:29 28.02.2026

  • 44 да бе

    11 0 Отговор
    те американците веднага те послушаха.

    12:30 28.02.2026

  • 45 ДългоИме

    17 0 Отговор
    Аланкуолу нейдин, не хвърляй прах и заблуда в очите на хората - те не са с "фуражки", а с глави на раменете! Тия цистерни не са "ударно" оръжие, но са за поддръжка на такова ... Да не дава Господ аятоласите да ги "жземат" на мушка - тогава ще разберем "кон боб яде ли"!

    12:30 28.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Абе...

    22 0 Отговор
    Ние не сме страна в тази операция, само дето им дадохме достъп до нашите летища! Как нямате срам! Нали знаете какво казаха иранците Който подпомага САЩ и Израел са ни врагове,!

    12:31 28.02.2026

  • 48 протест

    16 0 Отговор
    в 13.00 часа пред МС

    12:32 28.02.2026

  • 49 България има 7 заплашени града с летища

    18 0 Отговор
    до тях: София, Пловдив, СтараЗагора, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич.

    Коментиран от #57, #83

    12:32 28.02.2026

  • 50 хмм

    18 0 Отговор
    Самальотите на летището и те ли не участват?

    12:33 28.02.2026

  • 51 разчисти амер самолети

    11 0 Отговор
    от България!!!

    12:35 28.02.2026

  • 52 Българин

    19 0 Отговор
    Лъже това животно! Участва предоставя летища коридори ракети!

    12:35 28.02.2026

  • 53 Опааа

    15 0 Отговор
    Лъжец!

    12:36 28.02.2026

  • 54 Запрянов ли?

    15 0 Отговор
    Какъв офицер офицер е била таза бабичка?

    12:37 28.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Българин

    1 16 Отговор
    Евреите печелят всяка война! Ако не им служим, спукана ни е работата!

    Коментиран от #68

    12:37 28.02.2026

  • 57 4998

    11 0 Отговор

    До коментар #49 от "България има 7 заплашени града с летища":

    Пловдив е с две военни!!! Едното е натовско, преди година завърши реконструкцията на Графа! Другото е Крумово, до най- големия квартал на Пловдив.

    Коментиран от #67

    12:40 28.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 нннн

    12 0 Отговор
    Ми да! Даваме само платен паркинг за военни самолети Логистиката е важен елемент от войната.
    Ей че лъжец! Кога ще го съдят за погазване на закона?

    12:40 28.02.2026

  • 60 Айде бе

    9 0 Отговор
    Я да погледнем на картата чия столица присъства като база за подготвяните атаки!????

    12:41 28.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Борислав

    11 0 Отговор
    Вън,национални предатели!

    12:42 28.02.2026

  • 63 Българин..

    12 0 Отговор
    И тоя е слуга на сатанистите-евреи!

    12:43 28.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Моряка

    14 0 Отговор
    Защо лъжиш,бе смачкан патладжан?Тези 10 американски военни самолета цистерни отзаде си ли ще ги скриеш.Да не са пристигнали в София за детско шоу..Срамувам се за българското офицерство,че от него излязохоха мекотели близачи като Запрянов и останалите О.З.пенсионер атлантико офицери около Пасито.

    12:44 28.02.2026

  • 66 Шарлатани ООД

    5 0 Отговор
    Не слушайте издухани те продажни евроатлатници.
    По-добре си запасете с бензин, защото утре не само ще е скъп ами може дори да го няма!!!!

    12:44 28.02.2026

  • 67 Бог да ни пази!

    10 1 Отговор

    До коментар #57 от "4998":

    Така е, както казвате за изброените градове. И още един град е под заплаха - Сливен. Американската им база Ново село, повече от 20 години там и в околностите всичко е под американски контрол и окупация.

    Коментиран от #78

    12:44 28.02.2026

  • 68 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Мога да ти свърша на устичката.

    Коментиран от #72

    12:45 28.02.2026

  • 69 чувствам се

    9 0 Отговор
    много спокоен с министри като Запрянов и Нейнски. Техни съветници са семейство Паси и Елена Поптодорова. Нищо лошо не може да ни случи с такива министри, освен някоя-друга ракета я по летището, я по базите, и туй-то.

    Коментиран от #84

    12:45 28.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Такива като тоя министър и оня Георг Георгиев (май беше) моментално у кауша за национално предателство! И ако достигнат до кауша трябва да се радват, щото на народа вече да ги вкарва по затворите може и да не му е достатъчно!!!

    Коментиран от #79

    12:47 28.02.2026

  • 72 ои8уйхътгрф

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    Може ли първо да му ползвам устичката за тоалетна чиния, че нещо ме е подгонила една диария...

    12:49 28.02.2026

  • 73 верваме ти

    6 0 Отговор
    амии хич даже само дето летише софия стана американско

    12:49 28.02.2026

  • 74 ои8уйхътгрф

    8 0 Отговор
    Дали участвате в нападението срещу Иран и какъв ще го ядете за наказание го решават персийците, а не вие... И вервайте ми- ще го лапате целия, барабар с кайсиите...

    12:50 28.02.2026

  • 75 ганев

    3 0 Отговор
    ..СПОКОЙНО...ПЕТНАТА Н А....СМЪРТА СА ГО НАЛАЗИЛИ...ЩЕ ВИДИ...ЗЪБИ ЗЪБЕВ

    12:50 28.02.2026

  • 76 кой му дреме

    5 4 Отговор
    радев дойде на власт и веднага ни вкара във война
    ОСТАВКА И ЗАТВОР

    Коментиран от #86, #88, #92

    12:50 28.02.2026

  • 77 маке..

    5 1 Отговор
    Дано тегеране ударат пистата със цръните авиони цистерни

    12:50 28.02.2026

  • 78 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "Бог да ни пази!":

    А защо забравяте най голямата американска база в Безмер?Там не само българин,но и врабче не може да прехвръкне.

    Коментиран от #80, #82

    12:51 28.02.2026

  • 79 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Мнение":

    ОТГОВОРНО...МНЕНИЕ

    12:51 28.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 а тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Малко инфо":

    кога е роден знаеш ли? а бай-издън? точно такква са най удобни на задкулисието…

    12:54 28.02.2026

  • 82 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Моряка":

    ...АМОНИЕВА..СЕЛИТРА

    12:55 28.02.2026

  • 83 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "България има 7 заплашени града с летища":

    Добрич и "летище" са леко несъвместими неща от доста време насам... Някога имаше база на ВВС, май беше 24-та или 26-та разузнавателна, но това БЕШЕ преди много години и вече НЯМА такова животну у Добрич

    12:57 28.02.2026

  • 84 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "чувствам се":

    Те иранските ракети,като видят на живо готеното Наде и Ленчето с кремчето,ще направят остър завой и ще се самоубият някъде над ненаселено място.По естетически и хуманни съображения.

    12:58 28.02.2026

  • 85 Невероятно но факт

    3 0 Отговор
    Откъде все такива кретени ги намираме за министри?

    Коментиран от #89

    13:01 28.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Да, ама не

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "да бе, да":

    Когато се извършват военни действия от територията на неутрална държава срещу друга, се счита че неутралитета е прекратен и тя е активен участник във военната операция. Няма значение военните или оръжията са на трета държава. Ама четете. Прочетете чл. 51 от устава на ООН. Прочетете международните конвенции, отнасящи се до войните и военните операции. Там недвусмислено се казва, че такава държава се счита за пряк участник във войната, щом е разрешила използването на нейни бази или нейна територия. Същевременно не можем да очакваме помощ от НАТО. Прочетете устава на НАТО. Между другото, никоя европейска държава, и никоя друга членка на НАТО не даде разрешение за използване на нейни бази в това мероприятие. Включително Великобритания, Германия и Франция, което предизвика гнева на Тръмп. Само че нашите медии не го споменават.

    13:03 28.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Невероятно но факт":

    Не ги намираме.Посочват ни ги от Посолството.Онова,голямото.

    13:03 28.02.2026

  • 90 Жан Бойко

    3 0 Отговор
    Изобщо не участва , вервам им!

    13:04 28.02.2026

  • 91 Невероятно но факт

    5 0 Отговор
    Откъде мамираме все такива боклуци за министри?

    13:04 28.02.2026

  • 92 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "кой му дреме":

    АБЕ....МНОГО...СИ....

    13:05 28.02.2026

  • 93 гошо

    6 0 Отговор
    Има ли и един,който да вярва и на дума на тая деменция?

    13:05 28.02.2026

  • 94 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Наско Деменцията,побързай, обади Зъби Зъбев и каза че те чака на оня свят,местата привършват и да вземеш със себе си задължително п.ъха Е.Ефтимов !

    13:08 28.02.2026

  • 95 Никой

    0 0 Отговор
    Самолетите.

    13:09 28.02.2026

  • 96 Лъжец е Запрянов

    1 0 Отговор
    А какво дирят американските самолети на летище Васил Левски в София. Народът ще ви изяде с парцалите.

    13:20 28.02.2026

  • 97 Живял предимно в "тоталитаризма"

    0 0 Отговор
    А имаше периоди в Българската армия, когато се гордее с нея и с нашите генерали и военни!!! За разлика от прочетеното в този "форум" до тук!? Имаше периоди в близката история на наши съседни държави, които показаха как те си оправиха политическото държавно безвремие/анархия именно с национално мислещи и отговорни генерали в собствената си армия, което поддържаше и у нас надеждата за евентуалната полза от нашите си генерали, докато те не се внедриха преждевременно в активната политика, докато така и не се затвърди и се блокира напълно всякаква вече такава надежда- освен ако някой се изяви вече като Днешния Левски, затвърдяващ уважението към лицето от портретите на "ИСТИНСКИЯ", ТАКА НАСТОЙЧИВО И ТРАЙНО ПОДДЪРЖАНИ ПОЧТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ КАБИНЕТИ.

    13:21 28.02.2026

