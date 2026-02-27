Фенове повалиха Лионел Меси на земята (ВИДЕО)

Великият Лео Меси реализира дузпа в 69-ата минута, с което донесе на Интер Маями победата с 2:1 над еквадорския Индепендиенте дел Вале в приятелски мач, игран в Пуерто Рико пред около 20 000 фенове.

Мачът обаче беше белязан от инцидентите, които се случиха, когато няколко фенове нахлуха на игрището на стадион "Хуан Рамон Лубриел" в Баямон.

Някои от тях, в прекомерното си желание да се докоснат и да прегърнат Лео Меси, дори го повалиха на земята. Наложи се намесата на охраната. За щастие аржентинската легенда си тръгна от стадиона неврердим.

Lionel Messi today in Puerto Rico🤯🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/YESZGLsGOg — Pitch Wire (@wire_pitch) February 27, 2026