Фенове повалиха Лионел Меси на земята (ВИДЕО)

27 Февруари, 2026 15:00 704 0

Мачът обаче беше белязан от инцидентите, които се случиха, когато няколко фенове нахлуха на игрището на стадион "Хуан Рамон Лубриел" в Баямон

Фенове повалиха Лионел Меси на земята (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Великият Лео Меси реализира дузпа в 69-ата минута, с което донесе на Интер Маями победата с 2:1 над еквадорския Индепендиенте дел Вале в приятелски мач, игран в Пуерто Рико пред около 20 000 фенове.

Мачът обаче беше белязан от инцидентите, които се случиха, когато няколко фенове нахлуха на игрището на стадион "Хуан Рамон Лубриел" в Баямон.

Някои от тях, в прекомерното си желание да се докоснат и да прегърнат Лео Меси, дори го повалиха на земята. Наложи се намесата на охраната. За щастие аржентинската легенда си тръгна от стадиона неврердим.


