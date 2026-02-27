Новини
Директор на школата на Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

27 Февруари, 2026 13:29 510 4

  • иван цветанов-
  • ботев пловдив-
  • футбол-
  • георги иванов-
  • бфс

Постепенно изгради екип, с който да се случи това нещо

Директор на школата на Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Директорът на детско-юношеската школа на Ботев Пловдив – Иван Цветанов, сподели впечатленията си след старта на проекта “Мисия Талант”, осъществен от БФС в партньорство с компанията Double Pass.

“Още от първия ден, в който Георги Иванов встъпи като президент на Българския футболен съюз, бях убеден, че е човек, който иска да развива футбола. Постепенно изгради екип, с който да се случи това нещо. Затова днес наистина е много хубав ден за развитието на българския футбол.

За да има развитие, трябва да се почне от най-ниското ниво – от школите. Затова поздравявам Българския футболен съюз за това нещо, което докара, за да може да се развиваме”, заяви Трите Хикса, както е прякорът на Цветанов.

“Да, крайно време беше да се случи това нещо. Във всеки клуб се работи по методика, която не знаем доколко е правилна. Всеки треньор си идва, си тренира негови неща.

Беше крайно време да се работи по единна методика и да може да развиваме тези деца да обичат футбола, все повече деца да идват и да знаят, че чрез обучението си в академията ще станат богати хора”, увери директорът на ДЮШ на Ботев Пловдив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    0 0 Отговор
    В Бургас не те имаха за човек който ближе сладоледа,ама явно нещо ти е повлияло.

    13:37 27.02.2026

  • 2 Тома

    2 2 Отговор
    Въх мари майко гонзо ще ръководи футбола.Ами той на две магарета сламата не може да разпредели

    13:47 27.02.2026

  • 3 ТОВА ЗА ШКОЛИТЕ

    0 0 Отговор
    Деца Млади българчета го пиша от кът танас взе да прави мажоретизъм. Те не само той изгониха българите от отборите. Първо домусага. После Ганчо и до там стигнаха че нашите бащите на децата и самите деца се отказаха. Както всичко в демокрацията стана алчен бизнес пари злоба. И само чужди,

    13:52 27.02.2026

  • 4 Нулио

    2 1 Отговор
    Гондзю ще издигне бг футбола до световно ниво.Чакайте само да си намери дипломата.

    13:58 27.02.2026

