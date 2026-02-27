Аржентински тенисист изхвърлен от спорта до 2032 г. за участие в мащабна схема с „черно тото“

В света на професионалния тенис избухна истински скандал, след като аржентинският състезател Леонардо Абоян бе наказан безпрецедентно строго – почти седем години извън корта. Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) официално обяви, че 27-годишният спортист е признал вината си по цели 30 отделни нарушения, свързани с уговаряне на мачове и участие в нелегални залагания.

Абоян, който някога достигна до 229-о място в световната ранглиста, ще трябва да плати и солидна глоба от 40 000 долара, като 25 000 от тях са условни.

Разследването разкри, че аржентинецът е манипулирал резултатите на осем свои срещи – както на сингъл, така и на двойки – в рамките на по-ниските нива на ITF World Tennis Tour и ATP Challenger между 2018 и 2025 година.

„Играчът напълно съдейства на разследването и призна всички обвинения – от улесняване на залагания и манипулиране на резултати, до приемане на пари за умишлено слаба игра и укриване на корупционни предложения“, съобщиха от ITIA.

Според експертите, това е един от най-сериозните случаи на корупция в тениса през последните години, а тежестта на санкцията отразява системния характер на нарушенията.

Забраната за участие в професионални турнири влиза в сила със задна дата – от 19 септември 2025 г., когато Абоян бе временно отстранен. Това означава, че аржентинецът ще може да се завърне на корта едва на 18 юни 2032 г. – срок, който на практика може да сложи точка на спортната му кариера.